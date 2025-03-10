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Defter tutma hizmetleri, günlük finansal işlemleri belgeleyerek iş organizasyonunun sürdürülmesine yardımcı olur. Muhasebeci olarak da adlandırılan bu sağlayıcılar, giderler, gelirler, borçlar ve küçük kasalar dahil olmak üzere mali verileri titizlikle kaydeder. Finansal rehberlik sunan muhasebe hizmetlerinin aksine, muhasebeciler yalnızca işlemleri kaydetmeye odaklanır. Birçok muhasebe firması, hizmetlerinin bir parçası olarak defter tutmayı dahil ederken, bu alanda uzmanlaşmış bağımsız sağlayıcılar da vardır. Tipik olarak bu kuruluşlar, müşterilerin makbuz ve fatura gibi finansal verileri işlenmek üzere göndermeleri için çevrimiçi platformlar sunar. Muhasebeciler genellikle elektronik tablolar, veritabanları ve muhasebe yazılımları kullanarak işletmelerin kayıtlarına elektronik erişimini kolaylaştırır. Bu tür hizmetler özellikle muhasebe firmalarıyla düzenli olarak çalışmayan küçük işletmeler arasında popülerdir.
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QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks Online, işletmelere gelir-gider takibi, fatura oluşturma ve bordro yönetimi gibi finansal işlemlerini bulut tabanlı olarak yönetme imkanı sunar.
Osome
osome.com
Osome, muhasebe ve finansal yönetim süreçlerini basitleştiren bir dijital platformdur. Şirketlerin finansal verilerini otomatikleştirir ve yönetir.
Paro.ai
paro.ai
Paro.ai, işletmeleri serbest finans uzmanlarıyla eşleştirerek finansal proje ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlar.
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Muhasebe 360, küçük ve orta ölçekli işletmelere banka mutabakatı, aylık finansal raporlama ve satış vergisi dosyası gibi muhasebe hizmetleri sunan çevrimiçi bir platformdur.
Zeni
zeni.ai
Zeni, yeni başlayanlar için AI destekli finansal yönetim platformudur; defter tutma, vergi, bordro gibi hizmetleri tek bir noktada sunar.
Profit Matters
profitmatters.co
Kâr Maddeleri, finansal kayıtları düzenleyerek analiz eden bir uygulamadır; kullanıcıların karar verme süreçlerini destekler ve finansal sağlığı izler.
Fincent
fincent.com
Finent, defter tutma, vergi dosyalama, faturalama ve harcama takibi gibi finansal yönetim süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors uygulaması, bireylere ve işletmelere karmaşık vergi durumlarında vergi hazırlama ve planlama hizmetleri sunar.
Counto
mycounto.com
Counto, küçük işletmelere muhasebe otomasyonu, vergi optimizasyonu ve harcama yönetimi gibi hizmetler sunan bir fintech uygulamasıdır.
Pilot
pilot.com
Pilot, ABD merkezli bir muhasebe firmasıdır ve startuplar için muhasebe, CFO ve vergi hizmetleri sunar.
Digits
digits.com
Digits, modern muhasebe platformu olup, temiz kayıtlar, güçlü analizler ve sezgisel raporlar sunar. Teknoloji odaklı işletmelere tam hizmet muhasebe sağlar.
Xendoo
xendoo.com
Xendoo, işletmelere çevrimiçi muhasebe, vergi danışmanlığı ve CFO hizmetleri sunarak finansal yönetim süreçlerini kolaylaştırır.
inDinero
indinero.com
inDinero, küçük işletmelere muhasebe, finansal raporlama ve vergi hizmetleri sunan bir yazılım ve hizmet platformudur.
CoCountant
cocountant.com
CoCountant, ABD'deki başlangıçlar ve küçük işletmeler için kapsamlı muhasebe ve finans yönetimi çözümleri sunan bir uygulamadır.
Ceterus
ceterus.com
Ceterus, finansal verileri otomatikleştirerek yönetim, raporlama ve analiz yapmayı sağlayan bir muhasebe uygulamasıdır.
BlueMeg
bluemeg.com
BlueMeg ile kurumsal yönetimin zahmetli olması gerekmiyor. BlueMeg Konsolu kurumsal veriler için küresel işletim sistemidir. Müşterilerinize ve personelinize, sıkıcı ve zaman alıcı evrak işlerini ortadan kaldırmak ve kurumsal yönetiminizi ve yan kuruluş yönetiminizi dijitalleştirmek için güvenli, bulut tabanlı bir platform sunun. Platformumuz, iş akışlarınızı kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için Singapur'daki ACRA, Hong Kong CR, Malezya SSM, MyInfo, Xero, Stripe ve daha birçok güvenilir ortakla bağlantılıdır. Platformumuzla, işletmenizin tüm önemli belgelerine ve bilgilerine tek bir yerden kolayca erişebilir ve bunları yönetebilir, böylece diğer önemli görevlere odaklanmak için zamanınızı ve kaynaklarınızı serbest bırakabilirsiniz. Fiziksel evrak işlerine elveda deyin ve daha verimli ve modern bir iş yapma biçimine merhaba deyin.
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant, Amerika'nın küçük işletmelere yönelik en büyük sanal muhasebe firmasıdır. Misyonumuz her sektördeki küçük işletmelere finansal uzmanlık sağlamaktır. Hizmetlerimiz, uzman CPA'lar ve teknolojinin bir karışımı tarafından desteklenmektedir ve işletmelerin vergi tasarruflarını maksimuma çıkarırken görevleri en aza indirmesine olanak tanır. Bu, gerisini biz hallederken, sahiplerinin zamanlarını ve enerjilerini işlerini büyütmeye odaklamalarına olanak tanır.
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co, 1986 yılında büyük ulusal muhasebe firmalarına alternatif olarak, bölgedeki yakın şirketlerin iş ihtiyaçlarına odaklanmak amacıyla kuruldu. Portland, Oregon ve Vancouver, Washington'da ofisleri bulunan Perkins, imalat, toptan dağıtım, emlak, inşaat, profesyonel ve yaratıcı hizmetler, teknoloji, yiyecek ve içecek, otomobil bayilikleri ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar dahil olmak üzere birçok sektörde uzmanlaşmıştır. Müşteri hizmetleri mükemmelliği alanında ClearlyRated'in En İyi Muhasebe™ ödülünü 10 yıldır alan, 16 yıldır Portland Business Journal'ın En Beğenilen Şirketi, çoğunluğu kadınların sahip olduğu bir firma ve bölgenin En Çeşitli Muhasebe Firmalarından biri olan Perkins, bulunmaktan gurur duyuyor kalabalığın arasından çıktım. Perkins farkı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün bizi arayın!
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud, yüksek büyüme gösteren girişimler için en iyi tam yığın finans işlevini sunar. Finans yöneticileri ve güçlü yazılım, yeni kurulan şirketler için benzersiz muhasebe, Ar-Ge vergi kredileri ve finansal hizmetler sunar. Her startup, karar vermede yardımcı olacak finansal raporlar ve yönetim bilgileri sağlayan yazılımımıza erişebilir. Son 5 yılda müşterilerin gelirleri ortalama 3 kat arttı, değerlemesi 500 milyon £'un üzerinde gerçekleşti ve Facebook, Coinbase ve Just Eat dahil 10 çıkışı destekledik.
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