Defter Tutma Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Senegal

BlueMeg

bluemeg.com

BlueMeg ile kurumsal yönetimin zahmetli olması gerekmiyor. BlueMeg Konsolu kurumsal veriler için küresel işletim sistemidir. Müşterilerinize ve personelinize, sıkıcı ve zaman alıcı evrak işlerini ortadan kaldırmak ve kurumsal yönetiminizi ve yan kuruluş yönetiminizi dijitalleştirmek için güvenli, bulut tabanlı bir platform sunun. Platformumuz, iş akışlarınızı kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için Singapur'daki ACRA, Hong Kong CR, Malezya SSM, MyInfo, Xero, Stripe ve daha birçok güvenilir ortakla bağlantılıdır. Platformumuzla, işletmenizin tüm önemli belgelerine ve bilgilerine tek bir yerden kolayca erişebilir ve bunları yönetebilir, böylece diğer önemli görevlere odaklanmak için zamanınızı ve kaynaklarınızı serbest bırakabilirsiniz. Fiziksel evrak işlerine elveda deyin ve daha verimli ve modern bir iş yapma biçimine merhaba deyin.