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Defter Tutma Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Portekiz
Defter tutma hizmetleri, günlük finansal işlemleri belgeleyerek iş organizasyonunun sürdürülmesine yardımcı olur. Muhasebeci olarak da adlandırılan bu sağlayıcılar, giderler, gelirler, borçlar ve küçük kasalar dahil olmak üzere mali verileri titizlikle kaydeder. Finansal rehberlik sunan muhasebe hizmetlerinin aksine, muhasebeciler yalnızca işlemleri kaydetmeye odaklanır. Birçok muhasebe firması, hizmetlerinin bir parçası olarak defter tutmayı dahil ederken, bu alanda uzmanlaşmış bağımsız sağlayıcılar da vardır. Tipik olarak bu kuruluşlar, müşterilerin makbuz ve fatura gibi finansal verileri işlenmek üzere göndermeleri için çevrimiçi platformlar sunar. Muhasebeciler genellikle elektronik tablolar, veritabanları ve muhasebe yazılımları kullanarak işletmelerin kayıtlarına elektronik erişimini kolaylaştırır. Bu tür hizmetler özellikle muhasebe firmalarıyla düzenli olarak çalışmayan küçük işletmeler arasında popülerdir.
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QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks, Intuit tarafından geliştirilen ve pazarlanan bir muhasebe yazılım paketidir. QuickBooks ürünleri esas olarak küçük ve orta ölçekli işletmelere yöneliktir ve şirket içi muhasebe uygulamalarının yanı sıra ticari ödemeleri kabul eden, faturaları yönetip ödeyen ve bordro işlevlerini kabul eden bulut tabanlı sürümler sunar.
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud, yüksek büyüme gösteren girişimler için en iyi tam yığın finans işlevini sunar. Finans yöneticileri ve güçlü yazılım, yeni kurulan şirketler için benzersiz muhasebe, Ar-Ge vergi kredileri ve finansal hizmetler sunar. Her startup, karar vermede yardımcı olacak finansal raporlar ve yönetim bilgileri sağlayan yazılımımıza erişebilir. Son 5 yılda müşterilerin gelirleri ortalama 3 kat arttı, değerlemesi 500 milyon £'un üzerinde gerçekleşti ve Facebook, Coinbase ve Just Eat dahil 10 çıkışı destekledik.
Profit Matters
profitmatters.co
Profit Matters Defter Tutma, mali tablolarınızın her ay doğru olmasını sağlar. Girişimcileri seviyoruz ve onların acılarını anlıyoruz. Doğru finansal bilgiler daha iyi kararlara ve dolayısıyla daha iyi karlara yol açar.
Digits
digits.com
Digits muhasebedir, yeniden tasarlandı. Temiz kitaplar, güçlü içgörüler ve sezgisel raporların tümü, geleneksel bir firmanın maliyetinin yarısı kadar bir maliyetle ay sonunda (2-3 hafta gecikmeden değil!) teslim edilir. Digits, ileri teknolojiye sahip işletmeler için sıfırdan muhasebe ve defter tutmayı otomatikleştirmek amacıyla tasarlanan, 20 yılı aşkın süredir ilk modern muhasebe platformunu oluşturdu. Digits, Pre-Seed'den Seri B şirketlerine tam hizmet muhasebe ve defter tutma sağlamak için en son teknolojiye sahip yapay zekayı ABD merkezli uzman CPA'lerle birleştiriyor.
CoCountant
cocountant.com
CoCountant, ABD'deki yeni kurulan şirketlere ve küçük işletmelere kapsamlı, tam olarak yönetilen defter tutma ve muhasebe çözümleri sunmaktadır. Sabit fiyatlı planlarımızla, ne kadar ödediğinizi tam olarak bilirsiniz ve hiçbir sürprizle karşılaşmadan size büyük bir değer sunarız. En son teknolojiyi ve sertifikalı uzmanlardan oluşan bir ekibi kullanmamız, defter tutma hizmetimizin temel işlerden daha fazlasını yaptığı anlamına gelir; işinizi ileriye taşımanıza yardımcı olur Kapsamlı defter tutma ve muhasebe hizmetleri aramak veya tam zamanlı bir muhasebeci, muhasebeci veya kontrolör getirmeyi düşünmek gemide? Hadi konuşalım. 30 günlük ücretsiz deneme sürenize buradan başlayın: https://cocountant.com/start-your-free-trial/
BlueMeg
bluemeg.com
BlueMeg ile kurumsal yönetimin zahmetli olması gerekmiyor. BlueMeg Konsolu kurumsal veriler için küresel işletim sistemidir. Müşterilerinize ve personelinize, sıkıcı ve zaman alıcı evrak işlerini ortadan kaldırmak ve kurumsal yönetiminizi ve yan kuruluş yönetiminizi dijitalleştirmek için güvenli, bulut tabanlı bir platform sunun. Platformumuz, iş akışlarınızı kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için Singapur'daki ACRA, Hong Kong CR, Malezya SSM, MyInfo, Xero, Stripe ve daha birçok güvenilir ortakla bağlantılıdır. Platformumuzla, işletmenizin tüm önemli belgelerine ve bilgilerine tek bir yerden kolayca erişebilir ve bunları yönetebilir, böylece diğer önemli görevlere odaklanmak için zamanınızı ve kaynaklarınızı serbest bırakabilirsiniz. Fiziksel evrak işlerine elveda deyin ve daha verimli ve modern bir iş yapma biçimine merhaba deyin.
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors, bireylere ve işletmelere her türlü karmaşık vergi durumunda yardımcı olmak için Vergi hazırlama ve planlama hizmetleri sağlayan bir firmadır.
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant, Amerika'nın küçük işletmelere yönelik en büyük sanal muhasebe firmasıdır. Misyonumuz her sektördeki küçük işletmelere finansal uzmanlık sağlamaktır. Hizmetlerimiz, uzman CPA'lar ve teknolojinin bir karışımı tarafından desteklenmektedir ve işletmelerin vergi tasarruflarını maksimuma çıkarırken görevleri en aza indirmesine olanak tanır. Bu, gerisini biz hallederken, sahiplerinin zamanlarını ve enerjilerini işlerini büyütmeye odaklamalarına olanak tanır.
Xendoo
xendoo.com
Xendoo, mali açıdan gönül rahatlığına ihtiyaç duyan işletme sahiplerine tam hizmet muhasebe ve vergi çözümleri sunar. Muhasebecilerden ve CPA'lardan oluşan uzman ekibimiz, işletme harcamalarınızı vergi tasarrufu odaklı bir bakış açısıyla inceler. Aylık abonelik paketleri, temel defter tutma için ayda sadece 395 $'dan başlıyor. Aylık defter tutmanın yanı sıra, tüm finansal ihtiyaçlarınızı karşılamak için vergi danışmanlığı, hazırlık ve vergi beyanı (iş + kişisel) ve kısmi CFO hizmetleri de sunuyoruz. SİZİN ve işiniz için buradayız!
Counto
mycounto.com
Counto (https://mycounto.com), küçük işletmeler için uyumluluğu kolaylaştırmak amacıyla muhasebe otomasyonundan vergi optimizasyonuna, fatura ödemelerinden harcama yönetimine kadar özel yapay zeka teknolojisini kullanan bir fintech muhasebe şirketidir. 2019 yılında kurulan girişimcilerin gelişmesine yardımcı olmak misyonumuzdur. Counto, uyumluluk sektörüne daha fazla şeffaflık getirmenin bir yolu olarak, Singapur'da muhasebe müşterilerine sınırsız işlem ve gelire dayalı fiyatlandırma sunan ilk şirket oldu. O tarihten bu yana Counto'nun vergi sistemi, Singapur'da mümkün olan en yüksek akreditasyon olan IRAS ASR+ Tier 3 yeterliliğini elde etti.
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co, 1986 yılında büyük ulusal muhasebe firmalarına alternatif olarak, bölgedeki yakın şirketlerin iş ihtiyaçlarına odaklanmak amacıyla kuruldu. Portland, Oregon ve Vancouver, Washington'da ofisleri bulunan Perkins, imalat, toptan dağıtım, emlak, inşaat, profesyonel ve yaratıcı hizmetler, teknoloji, yiyecek ve içecek, otomobil bayilikleri ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar dahil olmak üzere birçok sektörde uzmanlaşmıştır. Müşteri hizmetleri mükemmelliği alanında ClearlyRated'in En İyi Muhasebe™ ödülünü 10 yıldır alan, 16 yıldır Portland Business Journal'ın En Beğenilen Şirketi, çoğunluğu kadınların sahip olduğu bir firma ve bölgenin En Çeşitli Muhasebe Firmalarından biri olan Perkins, bulunmaktan gurur duyuyor kalabalığın arasından çıktım. Perkins farkı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün bizi arayın!
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Bookkeeper360, yeni kurulan şirketler ve köklü işletmeler için teknoloji odaklı bir muhasebe çözümüdür. %100 ABD merkezli ekibimiz muhasebe, danışmanlık, bordro ve vergi uyumluluğu konularında uzmanlaşmıştır, böylece işletme sahipleri en önemli konulara odaklanabilirler. Bookkeeper360, ülke çapında binlerce küçük işletmenin güvendiği bir şirket olup, iki kez Xero'nun Yılın En İyi Ortağı ödülünü kazanmıştır ve son üç yıldır Inc. 5000'in En Hızlı Büyüyen Şirketleri arasında yer almaktadır. Bookkeeper360 sektörde çığır açıcı olarak görülüyor ve Forbes, Accounting Today, Business Insider, CPA Practice Advisor ve diğer editoryal yayınlarda yayınlanıyor.
Paro.ai
paro.ai
Paro, acil zorlukların üstesinden gelmek ve uzun vadeli başarı için bir plan tasarlamak üzere uzman yetenek topluluğunu ve işletmeleri bir araya getiren bir büyüme platformudur. Tescilli yapay zeka teknolojisi ve derinlemesine sektör uzmanlığıyla desteklenen Paro, sorunları çözmek ve büyümeyi teşvik etmek için işletmeleri en uygun uzman ve çözümle eşleştirir. Seçkin finans ve muhasebe uzmanlarından oluşan topluluğumuz, müşterilerimize defter tutma ve muhasebeden son derece uzmanlaşmış kurumsal gelişim ve stratejik danışmanlığa kadar çeşitli hizmetler sunmaktadır. Paro, insanların ve teknolojinin gücünden yararlanarak, işletmelere ve profesyonellere anlamlı işler peşinde koşmaları ve en yüce hedeflerinin ötesine geçmeleri için güç veriyor.
Fincent
fincent.com
Kusursuz finansal yönetimi deneyimleyin. Kolaylaştırma ✓ Defter Tutma ✓ Vergi beyanı ✓ Faturalandırma ve Ödemeler ✓ Gider takibi ve daha fazlası. Demo Rezervasyonu Yapın!
Zeni
zeni.ai
Zeni, yüksek hızda karar almayı destekleyen, startup'lara yönelik yapay zeka destekli ilk finans danışmanıdır. Zeni'nin akıllı defter tutma, muhasebe, vergi ve CFO hizmetleri sayesinde yeni kurulan şirketler, Zeni Kontrol Paneli aracılığıyla gerçek zamanlı finansal bilgilere erişebilir ve finans uzmanlarından oluşan bir ekip, her finans fonksiyonunu sabit bir aylık ücret karşılığında (günlük defter tutma, yıllık vergiler, faturalar) yönetebilir. ödeme ve faturalandırma, finansal planlama ve analiz, bordro yönetimi ve daha fazlası. Zeni bir B Serisi fintech şirketidir ve bugüne kadar Elevation Capital, Saama Capital, Amit Singhal, Sierra Ventures, SVB Financial Group, Think Investments, Liquid 2 Ventures, Dragon Capital, Firebolt Ventures, Twin Ventures ve çeşitli şirketlerden 47,5 milyon dolar topladı. melek yatırımcılar.
Pilot
pilot.com
350'den fazla ABD merkezli çalışandan oluşan bir ekiple ABD'deki en büyük startup odaklı muhasebe firmasıyız. Muhasebecilerimiz, kısmi CFO'larımız ve vergi uzmanlarımız, işletmeniz için güçlü bir finans temeli oluşturmaya kendilerini adamıştır. Bir garajdaki iki kurucudan yüz kişilik ekiplere kadar binlerce startup ve küçük işletme için Defter Tutma, CFO, vergi hizmetleri ve daha fazlasını sunuyoruz. İster karar verme sürecinizi güçlendirmek istiyor olun ister uygulamalı bir uyumluluk çözümü istiyor olun, hizmetlerimizi benzersiz ihtiyaçlarınıza göre uyarlayacağız. 8 dakikalık demomuzla Pilot'u çalışırken görün: https://pilot.com/demo Bir uzmanla konuşun: https://pilot.com/talk-to-expert
Osome
osome.com
Sizi manuel muhasebeden kurtarıyor, e-ticaretin karmaşıklığını çözüyor ve şirket kuruyoruz. Siz işinizi büyütürken uzmanlarımızın faturalar, raporlar ve vergilerle ilgilenmesine izin verin
inDinero
indinero.com
inDinero, muhasebe ve finansal yazılımlar sağlayan bir muhasebe yazılımı ve hizmetleri şirketidir. 2009 yılında Jessica Mah, Andy Su ve Andrea Barrica tarafından kurulan inDinero, startup kuluçka merkezi Y Combinator'dan 2010 yılında mezun oldu. 8 Mayıs 2018'de inDinero, San Jose merkezli tempCFO firmasını satın aldı. 1 Şubat 2019'da inDinero, Indianapolis merkezli bir muhasebe ve vergi firması olan mAccounting adlı ikinci bir şirketi satın aldı.
Ceterus
ceterus.com
Otomasyon burada; onu muhasebenizin bir parçası haline getirin! İster Küçük İşletme Girişimcisi olun, ister küçük işletmeleri destekleyen bir CPA firması olun, günümüz pazarında rekabet edebilmek için otomasyona ihtiyacınız var. Ceterus, muhasebe ve raporlama süreçlerindeki adımları otomatikleştiren teknolojileri birleştirerek daha düşük maliyetlere, daha fazla doğruluğa ve defterlerin daha hızlı kapatılmasına olanak sağlar. Müşterilerimiz ve ortaklarımız, işlerine ve müşterilerine odaklanabilmeleri için teknolojimize güveniyorlar. Bunu yapmak için işinizi aksatmadan muhasebenize otomasyon getirin.