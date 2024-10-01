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Defter Tutma Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Çin Hong Kong ÖİB
Defter tutma hizmetleri, günlük finansal işlemleri belgeleyerek iş organizasyonunun sürdürülmesine yardımcı olur. Muhasebeci olarak da adlandırılan bu sağlayıcılar, giderler, gelirler, borçlar ve küçük kasalar dahil olmak üzere mali verileri titizlikle kaydeder. Finansal rehberlik sunan muhasebe hizmetlerinin aksine, muhasebeciler yalnızca işlemleri kaydetmeye odaklanır. Birçok muhasebe firması, hizmetlerinin bir parçası olarak defter tutmayı dahil ederken, bu alanda uzmanlaşmış bağımsız sağlayıcılar da vardır. Tipik olarak bu kuruluşlar, müşterilerin makbuz ve fatura gibi finansal verileri işlenmek üzere göndermeleri için çevrimiçi platformlar sunar. Muhasebeciler genellikle elektronik tablolar, veritabanları ve muhasebe yazılımları kullanarak işletmelerin kayıtlarına elektronik erişimini kolaylaştırır. Bu tür hizmetler özellikle muhasebe firmalarıyla düzenli olarak çalışmayan küçük işletmeler arasında popülerdir.
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Osome
osome.com
Sizi manuel muhasebeden kurtarıyor, e-ticaretin karmaşıklığını çözüyor ve şirket kuruyoruz. Siz işinizi büyütürken uzmanlarımızın faturalar, raporlar ve vergilerle ilgilenmesine izin verin
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks, Intuit tarafından geliştirilen ve pazarlanan bir muhasebe yazılım paketidir. QuickBooks ürünleri esas olarak küçük ve orta ölçekli işletmelere yöneliktir ve şirket içi muhasebe uygulamalarının yanı sıra ticari ödemeleri kabul eden, faturaları yönetip ödeyen ve bordro işlevlerini kabul ed...
Paro.ai
paro.ai
Paro, acil zorlukların üstesinden gelmek ve uzun vadeli başarı için bir plan tasarlamak üzere uzman yetenek topluluğunu ve işletmeleri bir araya getiren bir büyüme platformudur. Tescilli yapay zeka teknolojisi ve derinlemesine sektör uzmanlığıyla desteklenen Paro, sorunları çözmek ve büyümeyi teşvik...
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Bookkeeper360, yeni kurulan şirketler ve köklü işletmeler için teknoloji odaklı bir muhasebe çözümüdür. %100 ABD merkezli ekibimiz muhasebe, danışmanlık, bordro ve vergi uyumluluğu konularında uzmanlaşmıştır, böylece işletme sahipleri en önemli konulara odaklanabilirler. Bookkeeper360, ülke çapında ...
Zeni
zeni.ai
Zeni, yüksek hızda karar almayı destekleyen, startup'lara yönelik yapay zeka destekli ilk finans danışmanıdır. Zeni'nin akıllı defter tutma, muhasebe, vergi ve CFO hizmetleri sayesinde yeni kurulan şirketler, Zeni Kontrol Paneli aracılığıyla gerçek zamanlı finansal bilgilere erişebilir ve finans uzm...
Profit Matters
profitmatters.co
Profit Matters Defter Tutma, mali tablolarınızın her ay doğru olmasını sağlar. Girişimcileri seviyoruz ve onların acılarını anlıyoruz. Doğru finansal bilgiler daha iyi kararlara ve dolayısıyla daha iyi karlara yol açar.
Pilot
pilot.com
350'den fazla ABD merkezli çalışandan oluşan bir ekiple ABD'deki en büyük startup odaklı muhasebe firmasıyız. Muhasebecilerimiz, kısmi CFO'larımız ve vergi uzmanlarımız, işletmeniz için güçlü bir finans temeli oluşturmaya kendilerini adamıştır. Bir garajdaki iki kurucudan yüz kişilik ekiplere kadar ...
Fincent
fincent.com
Kusursuz finansal yönetimi deneyimleyin. Kolaylaştırma ✓ Defter Tutma ✓ Vergi beyanı ✓ Faturalandırma ve Ödemeler ✓ Gider takibi ve daha fazlası. Demo Rezervasyonu Yapın!
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors, bireylere ve işletmelere her türlü karmaşık vergi durumunda yardımcı olmak için Vergi hazırlama ve planlama hizmetleri sağlayan bir firmadır.
Counto
mycounto.com
Counto (https://mycounto.com), küçük işletmeler için uyumluluğu kolaylaştırmak amacıyla muhasebe otomasyonundan vergi optimizasyonuna, fatura ödemelerinden harcama yönetimine kadar özel yapay zeka teknolojisini kullanan bir fintech muhasebe şirketidir. 2019 yılında kurulan girişimcilerin gelişmesine...
inDinero
indinero.com
inDinero, muhasebe ve finansal yazılımlar sağlayan bir muhasebe yazılımı ve hizmetleri şirketidir. 2009 yılında Jessica Mah, Andy Su ve Andrea Barrica tarafından kurulan inDinero, startup kuluçka merkezi Y Combinator'dan 2010 yılında mezun oldu. 8 Mayıs 2018'de inDinero, San Jose merkezli tempCFO fi...
Xendoo
xendoo.com
Xendoo, mali açıdan gönül rahatlığına ihtiyaç duyan işletme sahiplerine tam hizmet muhasebe ve vergi çözümleri sunar. Muhasebecilerden ve CPA'lardan oluşan uzman ekibimiz, işletme harcamalarınızı vergi tasarrufu odaklı bir bakış açısıyla inceler. Aylık abonelik paketleri, temel defter tutma için ayd...
Ceterus
ceterus.com
Otomasyon burada; onu muhasebenizin bir parçası haline getirin! İster Küçük İşletme Girişimcisi olun, ister küçük işletmeleri destekleyen bir CPA firması olun, günümüz pazarında rekabet edebilmek için otomasyona ihtiyacınız var. Ceterus, muhasebe ve raporlama süreçlerindeki adımları otomatikleştir...
Digits
digits.com
Digits muhasebedir, yeniden tasarlandı. Temiz kitaplar, güçlü içgörüler ve sezgisel raporların tümü, geleneksel bir firmanın maliyetinin yarısı kadar bir maliyetle ay sonunda (2-3 hafta gecikmeden değil!) teslim edilir. Digits, ileri teknolojiye sahip işletmeler için sıfırdan muhasebe ve defter tutm...
CoCountant
cocountant.com
CoCountant, ABD'deki yeni kurulan şirketlere ve küçük işletmelere kapsamlı, tam olarak yönetilen defter tutma ve muhasebe çözümleri sunmaktadır. Sabit fiyatlı planlarımızla, ne kadar ödediğinizi tam olarak bilirsiniz ve hiçbir sürprizle karşılaşmadan size büyük bir değer sunarız. En son teknolojiyi ...
BlueMeg
bluemeg.com
BlueMeg ile kurumsal yönetimin zahmetli olması gerekmiyor. BlueMeg Konsolu kurumsal veriler için küresel işletim sistemidir. Müşterilerinize ve personelinize, sıkıcı ve zaman alıcı evrak işlerini ortadan kaldırmak ve kurumsal yönetiminizi ve yan kuruluş yönetiminizi dijitalleştirmek için güvenli, bu...
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant, Amerika'nın küçük işletmelere yönelik en büyük sanal muhasebe firmasıdır. Misyonumuz her sektördeki küçük işletmelere finansal uzmanlık sağlamaktır. Hizmetlerimiz, uzman CPA'lar ve teknolojinin bir karışımı tarafından desteklenmektedir ve işletmelerin vergi tasarruflarını maksimuma...
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co, 1986 yılında büyük ulusal muhasebe firmalarına alternatif olarak, bölgedeki yakın şirketlerin iş ihtiyaçlarına odaklanmak amacıyla kuruldu. Portland, Oregon ve Vancouver, Washington'da ofisleri bulunan Perkins, imalat, toptan dağıtım, emlak, inşaat, profesyonel ve yaratıcı hizmetler, t...
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud, yüksek büyüme gösteren girişimler için en iyi tam yığın finans işlevini sunar. Finans yöneticileri ve güçlü yazılım, yeni kurulan şirketler için benzersiz muhasebe, Ar-Ge vergi kredileri ve finansal hizmetler sunar. Her startup, karar vermede yardımcı olacak finansal raporlar ve y...