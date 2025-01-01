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Pano Yönetim Yazılımı
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Pano Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Yönetim kurulu yönetimi yazılımı, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve diğer önemli profesyonellere düzenli kalmaları, zamanında kararlar almaları ve etkili bir şekilde planlama yapmaları için birleşik bir çalışma alanı sağlar. Bu işbirliği araçları, gündemlere, belgelere, notlara, takvimlere ve kişilere erişim sağlayarak kurumsal toplantı sürecini geliştirir. Kullanıcılar çalışma alanına dosya yükleyebilir ve rollere ve izin düzeylerine göre erişim atayabilir. Tipik olarak ana komite veya büyük bir şirketin yönetim kurulu gibi liderlik ekipleri tarafından kullanılan yönetim kurulu yönetimi yazılımı, çeşitli yetki seviyelerindeki çalışanları veya katılımcıları içeren diğer işbirliği araçlarıyla da entegre edilebilir.

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Nasdaq

Nasdaq

nasdaq.com

NASDAQ uygulaması, kullanıcılara hisse senedi fiyatları, piyasa trendleri ve finansal haberleri gerçek zamanlı olarak sunarak yatırım deneyimlerini geliştirmeyi amaçlar.

Diligent Director

Diligent Director

diligent.com

Çalışkan Yönetmen, kurullara ve liderlik ekiplerine toplantı yönetimi, politika uyumu ve belge yönetimi araçları sunarak yönetişimi destekleyen bir platformdur.

Admincontrol

Admincontrol

admincontrol.com

Admincontrol, yönetim ve paydaşlar için güvenli bilgi, tartışma ve süreç erişimi sağlayan bir dijital işbirliği platformudur.

Boardable

Boardable

boardable.com

Yeterlanabilir, yönetim kurullarının işbirliği, belge paylaşımı ve toplantı yönetimini kolaylaştıran bir platformdur.

Knowa

Knowa

knowa.co

Knowa, kurulların toplantı, belge yönetimi ve işbirliğini kolaylaştıran güvenli bir yönetişim platformudur.

Ansarada

Ansarada

ansarada.com

Ansarada, birleşme, bağış toplama ve projelerin yönetiminde güvenli veri odası ve işbirliği çözümleri sunan bir yazılım platformudur.

ContractZen

ContractZen

contractzen.com

ContractZen, sözleşme yönetimi ve sanal veri odaları sunan, kullanıcı dostu ve güvenli bir yazılımdır. Kuruluşların sözleşme süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olur.

Beenote

Beenote

beenote.io

Beenote, toplantı süreçlerini planlamaya, yürütmeye ve takip etmeye yardımcı olan kapsamlı bir toplantı yönetim aracıdır.

OnBoard

OnBoard

onboardmeetings.com

OnBoard, yönetim kurulu süreçlerini kolaylaştıran bir yazılımdır; işbirliği, güvenlik ve verimlilik için çeşitli araçlar sunar.

Diligent Administrator

Diligent Administrator

diligent.com

Çalışkan Yönetici Uygulaması, idari görevleri yönetmeyi kolaylaştıran, toplantı ve politika süreçlerini destekleyen kapsamlı bir araçtır.

Tasks in a Box

Tasks in a Box

tasksinabox.com

Hedefleri paylaşan kişilerin iş birliği yapmasını sağlar. Süreçlerinizi kolaylaştırır ve duruma göre uyum sağlamanıza imkan tanır.

Adam.ai

Adam.ai

adam.ai

adam.ai, toplantı bilgilerini yönetmeyi sağlayan modern bir yönetim yazılımıdır. Karar alma süreçlerini destekler ve çeşitli özellikler sunar.

Zeck

Zeck

zeck.app

Zeck, şirketlerin yönetim kurulu toplantılarını ve materyallerini yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılım platformudur.

BoardPro

BoardPro

boardpro.com

BoardPro, küçük işletmeler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için yönetim kurulu toplantılarını dijital olarak yönetmeyi kolaylaştıran bir yazılımdır.

Board Management

Board Management

boardmanagement.com

Kurul Yönetimi uygulaması, yönetim kurulu toplantılarını, belgeleri ve iletişimi güvenli bir şekilde yönetmek için merkezi bir dijital platform sağlar.

Hippoly

Hippoly

hippoly.com

Hippoly, yöneticilere ve paydaşlara güvenli bir iletişim ve bilgi paylaşımı sağlamak için tasarlanmış bulut tabanlı bir işbirliği platformudur.

GOVRN

GOVRN

govrn.com

Govrn, yönetişim süreçlerini yönetmek için veri yönetimi, iletişim ve işbirliği araçları sunan kapsamlı bir yazılımdır.

Govenda

Govenda

govenda.com

Govenda, yönetim kurulu yönetimi ve yönetişimi için güvenli belge paylaşımı, toplantı yönetimi ve iletişim sağlayan bir dijital platformdur.

EntityKeeper

EntityKeeper

entitykeeper.com

EntityKeeper, kritik verileri yönetir, organizasyon şemaları oluşturur ve dosyalama/gereksinimleri izler; manuel işlemleri azaltarak iç uyumu artırır.

BoardOnTrack

BoardOnTrack

boardontrack.com

BoardOnTrack, charter okullarının yönetim kurulları için etkin performans ölçümü ve toplantı yönetimi sağlayan bir çevrimiçi yönetim platformudur.

MyBoardPacket

MyBoardPacket

myboardpacket.com

MyBoardPacket, dijital toplantı materyalleri yönetimi, çevrimiçi oylama ve tartışma için kullanılan bir araçtır. Kuruluşlar için belge paylaşımını kolaylaştırır.

Diskus

Diskus

letsdiskus.com

Diskus, toplantı ve yönetim panelleri yönetimi için bir çözüm sunar. Toplantıları yönetme, gündem oluşturma ve belge dağıtımını kolaylaştırır.

BoardSpace

BoardSpace

boardspace.co

BoardSpace, yönetim kurulları ve yöneticiler için belge yönetimi ve toplantı organizasyonunu kolaylaştıran bir dijital platformdur.

BoardShape

BoardShape

boardshape.com

BoardShape, kurul toplantılarını yönetmek için basit bir ajanda oluşturucusu sunan, startup'lara yönelik bir yazılımdır.

AdvisoryCloud

AdvisoryCloud

advisorycloud.com

AdvisoryCloud, profesyonelleri ve şirketleri danışma kurulları aracılığıyla bağlayan bir platformdur. Şirketler danışmanları kiralayabilir ve yönetebilir.

Sherpany

Sherpany

sherpany.com

Sherpany, yönetim kurulu ve komiteleri için toplantı yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Toplantı hazırlığı, belge yönetimi ve dakika takibi sağlar.

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