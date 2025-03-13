Pano Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Yönetim kurulu yönetimi yazılımı, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve diğer önemli profesyonellere düzenli kalmaları, zamanında kararlar almaları ve etkili bir şekilde planlama yapmaları için birleşik bir çalışma alanı sağlar. Bu işbirliği araçları, gündemlere, belgelere, notlara, takvimlere ve kişilere erişim sağlayarak kurumsal toplantı sürecini geliştirir. Kullanıcılar çalışma alanına dosya yükleyebilir ve rollere ve izin düzeylerine göre erişim atayabilir. Tipik olarak ana komite veya büyük bir şirketin yönetim kurulu gibi liderlik ekipleri tarafından kullanılan yönetim kurulu yönetimi yazılımı, çeşitli yetki seviyelerindeki çalışanları veya katılımcıları içeren diğer işbirliği araçlarıyla da entegre edilebilir.
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Nasdaq
nasdaq.com
NASDAQ uygulaması, kullanıcılara hisse senedi fiyatları, piyasa trendleri ve finansal haberleri gerçek zamanlı olarak sunarak yatırım deneyimlerini geliştirmeyi amaçlar.
Diligent Director
diligent.com
Çalışkan Yönetmen, kurullara ve liderlik ekiplerine toplantı yönetimi, politika uyumu ve belge yönetimi araçları sunarak yönetişimi destekleyen bir platformdur.
Admincontrol
admincontrol.com
Admincontrol, yönetim ve paydaşlar için güvenli bilgi, tartışma ve süreç erişimi sağlayan bir dijital işbirliği platformudur.
Boardable
boardable.com
Yeterlanabilir, yönetim kurullarının işbirliği, belge paylaşımı ve toplantı yönetimini kolaylaştıran bir platformdur.
Knowa
knowa.co
Knowa, kurulların toplantı, belge yönetimi ve işbirliğini kolaylaştıran güvenli bir yönetişim platformudur.
Ansarada
ansarada.com
Ansarada, birleşme, bağış toplama ve projelerin yönetiminde güvenli veri odası ve işbirliği çözümleri sunan bir yazılım platformudur.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen, sözleşme yönetimi ve sanal veri odaları sunan, kullanıcı dostu ve güvenli bir yazılımdır. Kuruluşların sözleşme süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olur.
Beenote
beenote.io
Beenote, toplantı süreçlerini planlamaya, yürütmeye ve takip etmeye yardımcı olan kapsamlı bir toplantı yönetim aracıdır.
OnBoard
onboardmeetings.com
OnBoard, yönetim kurulu süreçlerini kolaylaştıran bir yazılımdır; işbirliği, güvenlik ve verimlilik için çeşitli araçlar sunar.
Diligent Administrator
diligent.com
Çalışkan Yönetici Uygulaması, idari görevleri yönetmeyi kolaylaştıran, toplantı ve politika süreçlerini destekleyen kapsamlı bir araçtır.
Tasks in a Box
tasksinabox.com
Hedefleri paylaşan kişilerin iş birliği yapmasını sağlar. Süreçlerinizi kolaylaştırır ve duruma göre uyum sağlamanıza imkan tanır.
Adam.ai
adam.ai
adam.ai, toplantı bilgilerini yönetmeyi sağlayan modern bir yönetim yazılımıdır. Karar alma süreçlerini destekler ve çeşitli özellikler sunar.
Zeck
zeck.app
Zeck, şirketlerin yönetim kurulu toplantılarını ve materyallerini yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılım platformudur.
BoardPro
boardpro.com
BoardPro, küçük işletmeler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için yönetim kurulu toplantılarını dijital olarak yönetmeyi kolaylaştıran bir yazılımdır.
Board Management
boardmanagement.com
Kurul Yönetimi uygulaması, yönetim kurulu toplantılarını, belgeleri ve iletişimi güvenli bir şekilde yönetmek için merkezi bir dijital platform sağlar.
Hippoly
hippoly.com
Hippoly, yöneticilere ve paydaşlara güvenli bir iletişim ve bilgi paylaşımı sağlamak için tasarlanmış bulut tabanlı bir işbirliği platformudur.
GOVRN
govrn.com
Govrn, yönetişim süreçlerini yönetmek için veri yönetimi, iletişim ve işbirliği araçları sunan kapsamlı bir yazılımdır.
Govenda
govenda.com
Govenda, yönetim kurulu yönetimi ve yönetişimi için güvenli belge paylaşımı, toplantı yönetimi ve iletişim sağlayan bir dijital platformdur.
EntityKeeper
entitykeeper.com
EntityKeeper, kritik verileri yönetir, organizasyon şemaları oluşturur ve dosyalama/gereksinimleri izler; manuel işlemleri azaltarak iç uyumu artırır.
BoardOnTrack
boardontrack.com
BoardOnTrack, charter okullarının yönetim kurulları için etkin performans ölçümü ve toplantı yönetimi sağlayan bir çevrimiçi yönetim platformudur.
MyBoardPacket
myboardpacket.com
MyBoardPacket, dijital toplantı materyalleri yönetimi, çevrimiçi oylama ve tartışma için kullanılan bir araçtır. Kuruluşlar için belge paylaşımını kolaylaştırır.
Diskus
letsdiskus.com
Diskus, toplantı ve yönetim panelleri yönetimi için bir çözüm sunar. Toplantıları yönetme, gündem oluşturma ve belge dağıtımını kolaylaştırır.
BoardSpace
boardspace.co
BoardSpace, yönetim kurulları ve yöneticiler için belge yönetimi ve toplantı organizasyonunu kolaylaştıran bir dijital platformdur.
BoardShape
boardshape.com
BoardShape, kurul toplantılarını yönetmek için basit bir ajanda oluşturucusu sunan, startup'lara yönelik bir yazılımdır.
AdvisoryCloud
advisorycloud.com
AdvisoryCloud, profesyonelleri ve şirketleri danışma kurulları aracılığıyla bağlayan bir platformdur. Şirketler danışmanları kiralayabilir ve yönetebilir.
Sherpany
sherpany.com
Sherpany, yönetim kurulu ve komiteleri için toplantı yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Toplantı hazırlığı, belge yönetimi ve dakika takibi sağlar.
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