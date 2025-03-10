Pano Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

BoardShape

boardshape.com

Daha iyi kurul veya komite toplantıları düzenleyin. Yönetim kurulunuzu veya komitenizi bugün BoardShape ile şekillendirin. Yeni kurulan şirketlere yönelik BoardShape, girişiminizin size engel olmadan daha iyi yönetim kurulu toplantıları yürütmesine yardımcı olacak yeterli özellik ve işlevselliği sağlayan bir Hizmet Olarak Yazılım ürünüdür. Basit gündem oluşturucu, ekibinizle paylaşılabilecek dinamik gündemleri hızlı bir şekilde oluşturmanıza olanak tanır. Artık birden fazla eki olan e-postalar yok, her şey tartışma noktasının bağlamına bağlı kalıyor. Gündemler ekibinizle paylaşılabilir ve toplantıdaki herkesin aynı sayfada olmasını sağlayacak şekilde tüm katılımcılarla senkronize olarak sunulabilir. Yorumlar, sorular ve tartışmalar tartışma noktalarına eklenebilir ve daha sonra toplantı tutanakları oluşturmak için kullanılabilir. Gündem maddeleri ile ilgili anketler ve eylem maddeleri oluşturun ve bunları sonraki toplantılarda takip edin. BoardShape ile her şeyi tek bir yerde ve düzenli tutun.