Pano Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - San Marino

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Yönetim kurulu yönetimi yazılımı, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve diğer önemli profesyonellere düzenli kalmaları, zamanında kararlar almaları ve etkili bir şekilde planlama yapmaları için birleşik bir çalışma alanı sağlar. Bu işbirliği araçları, gündemlere, belgelere, notlara, takvimlere ve kişilere erişim sağlayarak kurumsal toplantı sürecini geliştirir. Kullanıcılar çalışma alanına dosya yükleyebilir ve rollere ve izin düzeylerine göre erişim atayabilir. Tipik olarak ana komite veya büyük bir şirketin yönetim kurulu gibi liderlik ekipleri tarafından kullanılan yönetim kurulu yönetimi yazılımı, çeşitli yetki seviyelerindeki çalışanları veya katılımcıları içeren diğer işbirliği araçlarıyla da entegre edilebilir.
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Admincontrol
admincontrol.com
Yönetim kurulları, yönetim ve kilit paydaşlar için bilgiye, tartışmalara ve süreçlere güvenli ve etkili erişim sağlayan yazılım. Yönetim kurulları, yönetim ekipleri ve hukuk ve mali danışmanlar gibi karar vericiler için akıllı ve güvenli bir dijital işbirliği platformu sunuyoruz. İskandinav ülkelerinde pazar lideri Yönetim Kurulu Portalı ve Veri Odası sağlayıcısı. Admincontrol, Visma'ya aittir ve Visma grubunun en başarılı şirketleri arasındadır. Genel merkezimiz Norveç'te olup, İngiltere, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Hollanda'da yerel ofislerimiz bulunmaktadır. 100'e yakın çalışan sayıyoruz. Sertifikalar ve uyumluluk: SOC 2 ISO 27001:2013 G-Cloud GDPR Norveç'te depolanan veri merkezleri. 90 000 kullanıcı.
EntityKeeper
entitykeeper.com
EntityKeeper'ın kapsamlı varlık platformu, kritik verileri yönetmenize, ayrıntılı kuruluş şemaları oluşturmanıza ve kuruluşunuz genelinde dosyalama/uyumluluk gereksinimlerini izlemenize olanak tanır. Gerçek zamanlı bilgilere erişerek, veri alanlarını özelleştirerek, bildirimlerle son tarihleri yöneterek (başvuru tarihleri gibi) ve daha fazlasını yaparak, kapsamlı gözetimden yararlanabilir ve kuruluşlarınız genelinde iç uyumu teşvik edebilirsiniz. Ek olarak EntityKeeper'ın Kurumsal Hizmetleri, kuruluş, kayıt, yıllık raporlar ve daha fazlası gibi kuruluş dosyalarının manuel olarak yönetilmesi ihtiyacını ortadan kaldırır.
BoardOnTrack
boardontrack.com
BoardOnTrack, sözleşmeli okul kurullarının olağanüstü sonuçlar vermesine yardımcı olur. Sözleşmeli okul yönetişimi için oluşturulmuş tek çevrimiçi yönetişim yönetim platformuyuz. BoardOnTrack üyeliği, uzman rehberliği (saatlik danışmanlık ücreti olmadan) ve sözleşmeli okulların benzersiz ihtiyaçları için oluşturulmuş tek sezgisel, kullanımı kolay, hepsi bir arada çevrimiçi kurul yönetimi platformuna erişim sağlar. TransACT BoardOnTrack ile şunları kolayca yapabilirsiniz: - Yönetim Kurulunuzun Performansını Ölçün - Yönetim Kurulu Üyelerini İşe Alın - Yönetim Kurulu Hedeflerini ve Sorumluluklarını Artırın - Sözleşmeli Okul CEO'nuzu Etkin Bir Şekilde Değerlendirin - Sadece Açık Toplantı Yasalarına Uyun - Daha İyi Yönetim Kurulu Toplantıları Düzenleyin
Board Management
boardmanagement.com
Yönetim Kurulunuzu Bir Sonraki Seviyeye Taşımaya Hazır Mısınız? Yönetim Kurulu Üyelerinin İşbirliği Yapmasına ve Daha Fazlasını Yapmasına Yardımcı Olmak İçin Yönetim Kurulu Toplantısı ve Yönetim Yazılımımızı Kullanın
Beenote
beenote.io
Beenote, yönetim kurulu, yönetici ve ekip için ilk yönetişim toplantı yönetimi çözümüdür. Beenote kolay, erişilebilir ve etkili bir araçtır. Toplantı sürecinin başından sonuna kadar Beenote, toplantıları planlayarak, düzenleyerek ve takip ederek (görevler, kararlar) ekiplerin etkili toplantılar düzenlemesine yardımcı olur. Beenote ile işbirlikçi modda hızlı bir şekilde gündemi planlayabilirsiniz ve Microsoft 365 veya Google entegrasyonları ile toplantılarınız takviminize tamamen entegre olur. Microsoft Teams ile entegrasyon aynı zamanda video konferans aracının tüm gücünü kullanmanıza ve Beenote ile uzaktan toplantıları belgelemenize de olanak tanır. Toplantılar sırasında gerçek zamanlı olarak ortak notlar alabilirsiniz. Ayrıca toplantılarda kararları kaydedebilir, görevler atayabilir ve bu görevlerin ilerlemesini bir toplantıdan diğerine veya bir kontrol panelinden takip edebilirsiniz. Toplantınızın sonunda tutanaklarınızın %90'ı yazılır. Gelişmiş aramaya sahip merkezi bir dakika dizini, gelecekte bilgileri (dosyalar, kararlar, eylemler vb.) kolayca bulmanızı sağlayacaktır.
MyBoardPacket
myboardpacket.com
2001 yılından bu yana binlerce mutlu müşteri MyBoardPacket'in güvenli, basit ve kullanımı kolay olduğu konusunda hemfikirdir. Belge yönetimi, çevrimiçi oylama, çevrimiçi tartışmalar ve daha fazlasını sağlayan çevrimiçi bir kurul toplantısı yönetim aracı. MyBoardPacket.com, aynı zamanda extranet veya intranet çözümü olarak da kullanılabilecek kadar esnek bir pano portalı kurmanıza olanak sağlar.
Knowa
knowa.co
Yönetim Kurulunuzun yönetmek için ihtiyaç duyduğu her şeyi birbirine bağlayan yapay zeka destekli yönetim. Knowa'nın tak ve çalıştır yönetişim platformuyla Panonuzun geleceğe hazır olması, tek bir güvenli ve çok yönlü ekosistemde yapay zeka destekli bilgi keşfi, toplantılar ve işbirliği sunar.
Tasks in a Box
tasksinabox.com
Aynı hedefleri paylaşan insanların birlikte işbirliği yapmasına izin verin. Şirket genelinde süreçlerinizi kolaylaştırın veya organizasyon şemasından kurtulun. Her şey planlanamaz, bu nedenle duruma anında uyum sağlamanıza izin verin ve yine de birlikte işbirliği yapın.
Diskus
letsdiskus.com
Diskus, direktörlerin, komitelerin ve liderlik ekiplerinin işbirliği ve karar alma süreçlerinde daha hazırlıklı, katılımcı ve uyumlu olmalarına yardımcı olan bir yönetim kurulu ve toplantı yönetimi çözümüdür. Yönetim kurulu portalı, kurumsal sekreterlerin ve yöneticilerin toplantıları yönetmesini, gündem oluşturmasını ve materyalleri dağıtmasını her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Ayrıca dakikaları eyleme dönüştürebilir ve ilerlemelerini yakından takip edebilirsiniz.
BoardSpace
boardspace.co
BoardSpace, apartman dairelerinin, HOA'ların ve kar amacı gütmeyen kuruluşların yönetim kurulları ve yöneticilerinin yönetim kurulu yönetimini otomatikleştirmesine ve basitleştirmesine yardımcı olan bir çözümdür.
Hippoly
hippoly.com
Hippoly, bulut için oluşturulmuş ve karar vericiler için oluşturulmuş sorunsuz ve güvenli bir işbirliği platformudur. Birincil kullanıcı grubumuz kuruluşun Yönetim Kurulu'dur ancak Hippoly aynı zamanda iletişim kurmanın ve bilgi paylaşmanın kolay ve güvenli bir yolunu isteyen yönetim ekipleri, danışma kurulları ve hissedar grupları arasında da kullanılır.
BoardShape
boardshape.com
Daha iyi kurul veya komite toplantıları düzenleyin. Yönetim kurulunuzu veya komitenizi bugün BoardShape ile şekillendirin. Yeni kurulan şirketlere yönelik BoardShape, girişiminizin size engel olmadan daha iyi yönetim kurulu toplantıları yürütmesine yardımcı olacak yeterli özellik ve işlevselliği sağlayan bir Hizmet Olarak Yazılım ürünüdür. Basit gündem oluşturucu, ekibinizle paylaşılabilecek dinamik gündemleri hızlı bir şekilde oluşturmanıza olanak tanır. Artık birden fazla eki olan e-postalar yok, her şey tartışma noktasının bağlamına bağlı kalıyor. Gündemler ekibinizle paylaşılabilir ve toplantıdaki herkesin aynı sayfada olmasını sağlayacak şekilde tüm katılımcılarla senkronize olarak sunulabilir. Yorumlar, sorular ve tartışmalar tartışma noktalarına eklenebilir ve daha sonra toplantı tutanakları oluşturmak için kullanılabilir. Gündem maddeleri ile ilgili anketler ve eylem maddeleri oluşturun ve bunları sonraki toplantılarda takip edin. BoardShape ile her şeyi tek bir yerde ve düzenli tutun.
AdvisoryCloud
advisorycloud.com
AdvisoryCloud, profesyonelleri ve şirketleri danışma kurulları aracılığıyla birbirine bağlayan lider platformdur. Hepsi bir arada platformumuz, şirketlerin ve ekiplerin dünya çapında önde gelen profesyonellerden oluşan bir danışma kurulunu işe almasına, oluşturmasına ve işletmesine olanak tanır. Her seviyeden profesyonel, platformumuzda faaliyet gösteren danışma kurullarına anında katılabilir, kurul çalışmalarını özgeçmişlerine ekleyebilir ve yönetim kurulu üyesi olmanın getirdiği mesleki avantajlardan yararlanabilir. Şirketler, özel platformumuzda, tek bir yerden kolayca yönetilen, uzaktan danışma kurulunun öngörülerinden ve avantajlarından yararlanır. 2012 yılında kurulan AdvisoryCloud, merkezi Marin County, California'da bulunan özel bir şirkettir ve Inc. Magazine'in En Hızlı Büyüyen Özel Şirketlerinden biri olarak birçok kez onurlandırılması da dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazanmıştır.
Ansarada
ansarada.com
Ansarada, birleşme ve satın alma, sermaye artırımı, yeniden yapılandırmalar ve altyapı tedariki gibi kritik projelerin yönetimi için güvenli, amaca uygun tasarlanmış yazılım çözümleri sunar. Güvenli sanal veri odamız, gelişmiş yapay zeka içgörüleri ve otomasyonu, sonraki düzey Soru-Cevap ve işbirliğinin yanı sıra birleşme ve satın alma, sermaye artırma, iş denetimleri, ihaleler ve diğer yüksek riskli işlemler için amaca yönelik oluşturulmuş, dijital, özelleştirilebilir iş akışları ve kontrol listeleri ile sektör lideridir. sonuçlar. Ansarada'nın misyonu her şirketin potansiyelini yükseltmek ve korumaktır. Bunu, Sanal Veri Odamızın ücretsiz denemelerini, iş konusunda 7/24 yerelleştirilmiş uzman desteğini, e-posta aracılığıyla entegre Soru-Cevap, yapay zeka destekli anlaşma tahmininin yanı sıra kolay sürükle ve bırak yükleme ve üstün belge güvenliği kontrolleri sunarak yapıyoruz. Anlaşma yazılımımız, en iyi uygulamaları temel alarak daha güçlü iş sonuçları sunmak için 35.000'den fazla işlemden elde edilen bilgilerden yararlanır. Sanal bir veri odasından çok daha fazlası olan Ansarada, her zaman etkin anlaşma etkinliğine ve güvenli dosya paylaşımına olanak tanıyan uçtan uca anlaşma yönetimi için bir araçtır. 15 yılı aşkın deneyimiyle Ansarada'nın yazılımı, işlem sürelerini ve maliyetlerini azaltan gelişmiş bir basitliğe sahiptir. Dünya çapında 180 ülkede şirketler, hükümetler ve danışmanlar tarafından kullanılan Ansarada, anlaşma yapanların ve iş dünyası liderlerinin daha kısa sürede başarılı sonuçlar elde etmeye ve optimum işlem değerini elde etmeye odaklanmasını kolaylaştırıyor.
Sherpany
sherpany.com
Sherpany, Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Komitesi ve Yönetici toplantılarının benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, önde gelen İsviçre toplantı yönetimi çözümüdür. Avrupa'nın önde gelen şirketlerinin güvendiği Sherpany, toplantı verimliliğini %45 artırarak toplantı hazırlığından dijital imzalı toplantı tutanakları ve eylem öğelerinin dağıtımına kadar tüm süreci kolaylaştırıyor. Verilerinizin uygun erişim kontrollerini merkezileştiren ve sağlayan, FINMA onaylı ve ISO270001 sertifikalı sağlam bir çözümle güvenliğe ve uyumluluğa öncelik veriyoruz. Bir web tarayıcısı aracılığıyla erişilebilen web tabanlı Sherpany platformuna ek olarak, iOS, Windows ve Android için yerel uygulamalar sunarak toplantı yönetimi çözümümüze farklı cihazlardan kolay erişim sağlıyoruz. SaaS tabanlı yazılımımız, toplantı eğitimi ve diğer tamamlayıcı hizmetlerimizle birleştiğinde şirketinizin toplantı kültürünü dönüştürür ve mükemmel toplantılar sağlar. Sherpany, Toplantı Liderleri için kanıta dayalı en iyi uygulamalara dayanan kapsamlı bir toplantı yönetimi çerçevesi geliştirmiştir. Sherpany toplantı yönetimi çözümü, verimli toplantıları kolaylaştırmak için bu uygulamalarla uyumludur. Toplantı üretkenliğini Sherpany aracılığıyla geliştiren 15.000'den fazla liderle, 350'den fazla kurumsal müşterinin güvenilir ortağı haline geldik.
Zeck
zeck.app
Zeck, yönetim kurulu toplantılarını dönüştüren bulut tabanlı bir yazılım platformudur. Zeck, yönetim kurulu dinamiklerinde hem zaman verimliliği hem de niteliksel iyileştirme sağlar. Temel olarak, hem operatörler hem de yönetim kurulu yöneticileri olarak berbat ve modası geçmiş yönetim kurulu toplantıları yaşadıktan sonra, tüm yönetim kurulu toplantısı sürecini tamamen yeniden tasarlamaya karar verdik. Zeck, ödüllü aktör, film yapımcısı ve girişimci Edward Norton ile Moosejaw (Walmart tarafından satın alındı) ve CrowdRise'ın (GoFundMe tarafından satın alındı) kurucuları Robert ve Jeffrey Wolfe tarafından ortaklaşa kuruldu. İnanılmaz derecede deneyimli bir yazılım şirketi operatörü ve özel sermaye yatırımcısı olan James Zubok, kurucu ortaktır. Muhtemelen Edward Norton'u günlük işinden tanıyorsunuzdur. Ancak Edward aynı zamanda birçok şirket kurmuştur ve birçok kurumsal ve kar amacı gütmeyen kurulda görev yapmaktadır. “Şirket kurmuş veya yönetim kurullarında yer almış olanlarımız, yönetim kurulu toplantısının dinamiğinin bozulduğunu hissettiler. Yönetim kurulu toplantıları pek çok şirket ve kuruluş için 'yüzünüze yumruk atma' anı haline geldi” - Edward Norton, Zeck Baş Strateji Sorumlusu Dünya değişiyor ve bundan iki yıl sonra yönetim kurulu toplantılarını aynı şekilde yapma şansımız yok . Zeck oyunun kurallarını değiştiren, dönüştürücü bir çözümdür ve binlerce CEO, yönetim kurulu üyesi ve kar amacı gütmeyen kuruluş da aynı görüştedir. Dikkate değer yatırımcılar arasında Salesforce Ventures, Khosla Ventures, Breyer Capital, Brian Sheth (Vista Equity'nin kurucu ortağı) ve David Blaine (sihir konusunda çok iyi olduğu için çoğunlukla havalı) yer alıyor. Yönetim kurulu toplantılarına ek olarak şirketler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, yatırımcı güncellemeleri, genel toplantılar, üç aylık iş incelemeleri vb. için Zeck'i kullanıyor.
GOVRN
govrn.com
AI-First Board Yönetim Yazılımı. Govrn'un yapay zeka destekli kart portalı yazılımıyla kart performansınızı artırın. Yapay zeka keşfi, üretkenlik ve performans yetenekleriyle geliştirilmiş benzersiz güvenliği, gerçek zamanlı öngörüleri ve zahmetsiz toplantı yönetimini deneyimleyin.
Govenda
govenda.com
Kurumsal Yönetişim için Yönetim Kurulu Başarı Platformu™. Yönetişim hızla değişiyor ve Govenda, yönetim kurullarınızın paydaş yönetimine geçişini hızlandırmaya ve kuruluşunuzun güçlü kadrosu, hissedarlar ve paydaşlarla daha derin bir bağlantı kurmaya yardımcı olan yönetim kurulu başarı platformudur. Bir yönetim kurulu portalından çok daha fazlası olan Govenda'nın Yönetim Kurulu Başarı Platformu, modern yönetimin geleceğidir. Hızla değişen bir dünyada yönetim kurullarının temel zorunluluklar için nasıl kasıtlı, stratejik liderlik sağlayabileceğini yeniden tasarlamak için Govenda ile ortak olun.
BoardPro
boardpro.com
BoardPro, Küçük İşletmelerden Küçük İşletmelere ve Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara kadar yönetim kurulu yönetimi yazılımı sunar. BoardPro pano portalının kullanımı çok kolaydır; toplantı gündemlerini dijital olarak oluşturarak, pano paketlerini derleyerek, tutanak tutarak, eylemleri göndererek ve dosyaları güvenli bir şekilde saklayarak kurul yöneticilerine %75'e kadar zaman tasarrufu sağlar. BoardPro, yönetim kurulu toplantılarını güvenli bir şekilde düzenler, üretkenliği artırır, manuel süreçleri otomatikleştirir; böylece direktörlerin ve mütevelli heyetinin stratejiye ve kritik kararlara odaklanmasına olanak tanır. Gerçek kişilerin kullanıldığı özel beş yıldızlı destek ve canlı sohbet - 7/24 mevcuttur. Mesai saatleri içerisinde soruların %80'inin ilk 2 dakikada yanıtlandığı uzman müşteri desteği. BoardPro aboneliğine sınırsız kullanıcı ve yönetici dahildir; sınırsız toplantı ve veri depolama; bir web uygulaması aracılığıyla herhangi bir cihazdan, herhangi bir zamanda erişim; ve düzenli özellik sürümleri. BoardPro yazılımı, KOBİ'ler ve Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için fiyatlandırılır ve fiyatlandırma planları ayda yalnızca 75 dolardan başlar. Ticari planlar için aylık veya yıllık ödeme yapın. Kâr amacı gütmeyen planlar, yıllık ödeme yapıldığında indirime tabi tutulur. Yönetim kurulu toplantılarını yürütmenin ne kadar kolay olabileceğini görmek için hemen BoardPro ile ücretsiz deneme sürümünü başlatın.
Nasdaq
nasdaq.com
Nasdaq olarak amacımız herkes için ekonomik ilerlemeyi ilerletmektir. Topluluklarımızın, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve her kökenden insanın tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak için daha güçlü ekonomilere güç veriyor, daha eşitlikçi fırsatlar yaratıyor ve daha sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunuyoruz.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen, her kuruluşa uygun fiyatlandırmaya sahip, gelişmiş sözleşme yönetimi, %100 kağıtsız yönetim kurulu toplantıları yönetimi, zahmetsiz varlık yönetimi, sorunsuz bir şekilde entegre e-imza sağlayıcıları ve yerleşik sanal veri odalarından oluşan, kullanımı kolay ve güvenli bir yönetişim yazılımıdır. (VDR) - hepsi bir arada. Dünya çapında milyonlarca KOBİ'ye ve kar amacı gütmeyen kuruluşa modern yönetim getiren ContractZen'in misyonu, kuruluşların her gün durum tespitine hazır olmalarına yardımcı olmaktır. Yöneticilere, yatırımcılara ve yönetim kurullarına gönül rahatlığı sağlıyoruz. Bu yüzden adımız ContractZen.
Adam.ai
adam.ai
adam.ai, kuruluşlara toplantı bilgilerini yakalama, yönetme ve paylaşma yetkisi veren, iş hedeflerine ulaşmak için karar alma sürecini güçlendiren yenilikçi bir kurul yönetimi yazılımıdır; yönetim kurulu, komite ve proje toplantıları için mükemmeldir. Bu kurul yönetimi platformu, yönetim kurulu toplantılarını sorunsuz ve verimli bir şekilde yönetmek için kurumsal düzeyde güvenlikle birlikte modern özellikler ve entegrasyonlar sunar: gündem oluşturucu, eylem takibi, ek açıklamalar, oylama ve kararlar, toplantı tutanakları onayı ve imzalar, yapay zeka transkripsiyon özeti, raporlama/analiz kontrol panelleri Akıllı içgörüler sağlayarak, katılımı kolaylaştırarak ve karar verme süreçlerini optimize ederek tüm toplantı deneyimini geliştiren bilgi odaklı AI Asistanına ek olarak video konferans, rezervasyon ve planlama gibi özellikler sunar.
Boardable
boardable.com
Daha az stres — Kritik toplantıları planlamak için daha fazla zaman — Yönetim kurulu katılımını ve yatırım getirisini artırmak için daha iyi veriler. Tek platform, birçok çözüm. Yüksek Performanslı Anakartlar Boardable ile Başlar - Panonuzu geniş ölçekte dönüştürün ve geleceğe hazırlayın. Amaca yönelik olarak oluşturulmuş platformumuz geniş ölçekte iletişim, yönetişim ve komite yönetimi için optimize edilmiştir; böylece sanal olarak veya şahsen güvenle yönetebilirsiniz.
OnBoard
onboardmeetings.com
OnBoard, yönetim kurullarının ve liderlik ekiplerinin daha akıllı çalışabilmesi, daha hızlı hareket edebilmesi ve daha fazlasını başarabilmesi için karmaşıklığı azaltan yönetim kurulu yönetim yazılımıdır.
Diligent Director
diligent.com
Lider yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) SaaS sağlayıcısı Diligent, kuruluşlar ve liderlerin başarısını hızlandırır.
Diligent Administrator
diligent.com
Önde gelen yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) SaaS sağlayıcısı Diligent, kuruluşlar ve liderlerin başarısını hızlandırır.
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