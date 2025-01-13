Pano Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Pitcairn Adaları

Zeck

zeck.app

Zeck, yönetim kurulu toplantılarını dönüştüren bulut tabanlı bir yazılım platformudur. Zeck, yönetim kurulu dinamiklerinde hem zaman verimliliği hem de niteliksel iyileştirme sağlar. Temel olarak, hem operatörler hem de yönetim kurulu yöneticileri olarak berbat ve modası geçmiş yönetim kurulu toplantıları yaşadıktan sonra, tüm yönetim kurulu toplantısı sürecini tamamen yeniden tasarlamaya karar verdik. Zeck, ödüllü aktör, film yapımcısı ve girişimci Edward Norton ile Moosejaw (Walmart tarafından satın alındı) ve CrowdRise'ın (GoFundMe tarafından satın alındı) kurucuları Robert ve Jeffrey Wolfe tarafından ortaklaşa kuruldu. İnanılmaz derecede deneyimli bir yazılım şirketi operatörü ve özel sermaye yatırımcısı olan James Zubok, kurucu ortaktır. Muhtemelen Edward Norton'u günlük işinden tanıyorsunuzdur. Ancak Edward aynı zamanda birçok şirket kurmuştur ve birçok kurumsal ve kar amacı gütmeyen kurulda görev yapmaktadır. “Şirket kurmuş veya yönetim kurullarında yer almış olanlarımız, yönetim kurulu toplantısının dinamiğinin bozulduğunu hissettiler. Yönetim kurulu toplantıları pek çok şirket ve kuruluş için 'yüzünüze yumruk atma' anı haline geldi” - Edward Norton, Zeck Baş Strateji Sorumlusu Dünya değişiyor ve bundan iki yıl sonra yönetim kurulu toplantılarını aynı şekilde yapma şansımız yok . Zeck oyunun kurallarını değiştiren, dönüştürücü bir çözümdür ve binlerce CEO, yönetim kurulu üyesi ve kar amacı gütmeyen kuruluş da aynı görüştedir. Dikkate değer yatırımcılar arasında Salesforce Ventures, Khosla Ventures, Breyer Capital, Brian Sheth (Vista Equity'nin kurucu ortağı) ve David Blaine (sihir konusunda çok iyi olduğu için çoğunlukla havalı) yer alıyor. Yönetim kurulu toplantılarına ek olarak şirketler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, yatırımcı güncellemeleri, genel toplantılar, üç aylık iş incelemeleri vb. için Zeck'i kullanıyor.