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Pano Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Burkina Faso
Yönetim kurulu yönetimi yazılımı, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve diğer önemli profesyonellere düzenli kalmaları, zamanında kararlar almaları ve etkili bir şekilde planlama yapmaları için birleşik bir çalışma alanı sağlar. Bu işbirliği araçları, gündemlere, belgelere, notlara, takvimlere ve kişilere erişim sağlayarak kurumsal toplantı sürecini geliştirir. Kullanıcılar çalışma alanına dosya yükleyebilir ve rollere ve izin düzeylerine göre erişim atayabilir. Genellikle ana komite veya büyük bir şirketin yönetim kurulu gibi liderlik ekipleri tarafından kullanılan yönetim kurulu yönetimi yazılımı, çeşitli yetki seviyelerindeki çalışanları veya katılımcıları içeren diğer işbirliği araçlarıyla da entegre edilebilir.
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Boardable
boardable.com
Daha az stres - Görev açısından kritik toplantıları planlamak için daha fazla zaman - Yönetim kurulu katılımını ve yatırım getirisini artırmak için daha iyi veriler. Tek platform, birçok çözüm. Yüksek Performanslı Panolar Boardable ile Başlar - Panonuzu geniş ölçekte dönüştürün ve geleceğe hazırlay...
Diligent Director
diligent.com
Lider yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) SaaS sağlayıcısı Diligent, kuruluşlar ve liderlerin başarısını hızlandırır.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen, her kuruluşa uygun fiyatlandırmaya sahip, gelişmiş sözleşme yönetimi, %100 kağıtsız yönetim kurulu toplantıları yönetimi, zahmetsiz varlık yönetimi, sorunsuz bir şekilde entegre e-imza sağlayıcıları ve yerleşik sanal veri odalarından oluşan, kullanımı kolay ve güvenli bir yönetişim yazı...
Admincontrol
admincontrol.com
Yönetim kurulları, yönetim ve kilit paydaşlar için bilgiye, tartışmalara ve süreçlere güvenli ve etkili erişim sağlayan yazılım. Yönetim kurulları, yönetim ekipleri ve hukuk ve mali danışmanlar gibi karar vericiler için akıllı ve güvenli bir dijital işbirliği platformu sunuyoruz. İskandinav ülkeleri...
Adam.ai
adam.ai
Hepsi Bir Arada Toplantı Yönetimi. adam.ai, toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında bilgiyi yakalamak, yönetmek ve paylaşmak, içeriği değerli varlıklara dönüştürmek ve başarılı iş sonuçları elde etmek için akıllı, hepsi bir arada toplantı yönetim platformudur.
OnBoard
onboardmeetings.com
OnBoard, yönetim kurullarının ve liderlik ekiplerinin daha akıllı çalışabilmesi, daha hızlı hareket edebilmesi ve daha fazlasını başarabilmesi için karmaşıklığı azaltan yönetim kurulu yönetim yazılımıdır.
Diligent Administrator
diligent.com
Lider yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) SaaS sağlayıcısı Diligent, kuruluşlar ve liderlerin başarısını hızlandırır.
Ansarada
ansarada.com
Ansarada'nın gelişmiş Sanal Veri Odası çözümleriyle her zaman en iyi sonuca ulaşın. Eski veri odalarını geride bırakın ve şimdi dünyanın en iyi anlaşma yapıcılarına katılın.
Nasdaq
nasdaq.com
Nasdaq olarak amacımız herkes için ekonomik ilerlemeyi ilerletmektir. Topluluklarımızın, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve her kökenden insanın tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak için daha güçlü ekonomilere güç veriyor, daha eşitlikçi fırsatlar yaratıyor ve daha sürdürülebilir bir ...
Beenote
beenote.io
Beenote, yönetim kurulu, yönetici ve ekip için ilk yönetişim toplantı yönetimi çözümüdür. Beenote kolay, erişilebilir ve etkili bir araçtır. Toplantı sürecinin başından sonuna kadar Beenote, toplantıları planlayarak, düzenleyerek ve takip ederek (görevler, kararlar) ekiplerin etkili toplantılar düze...
Tasks in a Box
tasksinabox.com
Aynı hedefleri paylaşan insanların birlikte işbirliği yapmasına izin verin. Şirket genelinde süreçlerinizi kolaylaştırın veya organizasyon şemasından kurtulun. Her şey planlanamaz, bu nedenle duruma anında uyum sağlamanıza izin verin ve yine de birlikte işbirliği yapın.
Govenda
govenda.com
Kurumsal Yönetişim için Yönetim Kurulu Başarı Platformu™. Yönetişim hızla değişiyor ve Govenda, yönetim kurullarınızın paydaş yönetimine geçişini hızlandırmaya ve kuruluşunuzun güçlü kadrosu, hissedarlar ve paydaşlarla daha derin bir bağlantı kurmaya yardımcı olan yönetim kurulu başarı platformudur....
EntityKeeper
entitykeeper.com
EntityKeeper'ın kapsamlı varlık platformu, kritik verileri yönetmenize, ayrıntılı kuruluş şemaları oluşturmanıza ve kuruluşunuz genelinde dosyalama/uyumluluk gereksinimlerini izlemenize olanak tanır. Gerçek zamanlı bilgilere erişerek, veri alanlarını özelleştirerek, bildirimlerle son tarihleri yön...
BoardOnTrack
boardontrack.com
BoardOnTrack, sözleşmeli okul kurullarının olağanüstü sonuçlar vermesine yardımcı olur. Sözleşmeli okul yönetişimi için oluşturulmuş tek çevrimiçi yönetişim yönetim platformuyuz. BoardOnTrack üyeliği, uzman rehberliği (saatlik danışmanlık ücreti olmadan) ve sözleşmeli okulların benzersiz ihtiyaçları...
Board Management
boardmanagement.com
Yönetim Kurulunuzu Bir Sonraki Seviyeye Taşımaya Hazır Mısınız? Yönetim Kurulu Üyelerinin İşbirliği Yapmasına ve Daha Fazlasını Yapmasına Yardımcı Olmak İçin Yönetim Kurulu Toplantısı ve Yönetim Yazılımımızı Kullanın
MyBoardPacket
myboardpacket.com
2001 yılından bu yana binlerce mutlu müşteri MyBoardPacket'in güvenli, basit ve kullanımı kolay olduğu konusunda hemfikirdir. Belge yönetimi, çevrimiçi oylama, çevrimiçi tartışmalar ve daha fazlasını sağlayan çevrimiçi bir kurul toplantısı yönetim aracı. MyBoardPacket.com, aynı zamanda extranet veya...
Knowa
knowa.co
Yönetim Kurulunuzun yönetmek için ihtiyaç duyduğu her şeyi birbirine bağlayan yapay zeka destekli yönetim. Knowa'nın tak ve çalıştır yönetişim platformuyla Yönetim Kurulu'nuzu geleceğe hazır hale getirin ve tek bir güvenli ve çok yönlü ekosistemde yapay zeka destekli bilgi keşfi, toplantılar ve iş b...
Diskus
letsdiskus.com
Diskus, direktörlerin, komitelerin ve liderlik ekiplerinin işbirliği ve karar alma süreçlerinde daha hazırlıklı, katılımcı ve uyumlu olmalarına yardımcı olan bir yönetim kurulu ve toplantı yönetimi çözümüdür. Yönetim kurulu portalı, kurumsal sekreterlerin ve yöneticilerin toplantıları yönetmesini, g...
BoardSpace
boardspace.co
BoardSpace, apartman dairelerinin, HOA'ların ve kar amacı gütmeyen kuruluşların yönetim kurulları ve yöneticilerinin yönetim kurulu yönetimini otomatikleştirmesine ve basitleştirmesine yardımcı olan bir çözümdür.
Hippoly
hippoly.com
Hippoly, bulut için oluşturulmuş ve karar vericiler için oluşturulmuş sorunsuz ve güvenli bir işbirliği platformudur. Birincil kullanıcı grubumuz kuruluşun Yönetim Kurulu'dur ancak Hippoly aynı zamanda iletişim kurmanın ve bilgi paylaşmanın kolay ve güvenli bir yolunu isteyen yönetim ekipleri, danış...
BoardShape
boardshape.com
Daha iyi kurul veya komite toplantıları düzenleyin. Yönetim kurulunuzu veya komitenizi bugün BoardShape ile şekillendirin. Yeni kurulan şirketlere yönelik BoardShape, girişiminizin size engel olmadan daha iyi yönetim kurulu toplantıları yürütmesine yardımcı olacak yeterli özellik ve işlevselliği sağ...
AdvisoryCloud
advisorycloud.com
AdvisoryCloud, profesyonelleri ve şirketleri danışma kurulları aracılığıyla birbirine bağlayan lider platformdur. Hepsi bir arada platformumuz, şirketlerin ve ekiplerin dünya çapında önde gelen profesyonellerden oluşan bir danışma kurulunu işe almasına, oluşturmasına ve işletmesine olanak tanır. Her...
Sherpany
sherpany.com
Sherpany, Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Komitesi ve Yönetici toplantılarının benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, İsviçre'nin önde gelen toplantı yönetimi çözümüdür. Avrupa'nın önde gelen şirketlerinin güvendiği Sherpany, toplantı verimliliğini %45 artırarak toplantı hazırlığından ...
Zeck
zeck.app
Zeck, yönetim kurulu toplantılarını dönüştüren bulut tabanlı bir yazılım platformudur. Zeck, yönetim kurulu dinamiklerinde hem zaman verimliliği hem de niteliksel iyileştirme sağlar. Temel olarak, hem operatörler hem de yönetim kurulu yöneticileri olarak berbat ve modası geçmiş yönetim kurulu toplan...
GOVRN
govrn.com
AI-First Board Yönetim Yazılımı. Govrn'un yapay zeka odaklı kart portalı yazılımıyla kart performansınızı artırın. Yapay zeka keşfi, üretkenlik ve performans yetenekleriyle geliştirilmiş benzersiz güvenliği, gerçek zamanlı öngörüleri ve zahmetsiz toplantı yönetimini deneyimleyin.
BoardPro
boardpro.com
BoardPro, Küçük İşletmelerden Küçük İşletmelere ve Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara kadar yönetim kurulu yönetimi yazılımı sunar. BoardPro pano portalının kullanımı çok kolaydır; toplantı gündemlerini dijital olarak oluşturarak, pano paketlerini derleyerek, tutanak tutarak, eylemleri göndererek ve dos...