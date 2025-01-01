Blogger Sosyal Yardım Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Blogger sosyal yardım yazılımı, işletmelerin ürün incelemeleri ve tanıtımı için metin, resim ve/veya video bloglarını kullanan içerik oluşturucuları keşfetmesine, onlarla etkileşime girmesine ve denetlemesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir halkla ilişkiler aracı olarak hizmet eder. Bu araç, halkla ilişkiler ve pazarlama profesyonellerinin blog yazarlarıyla bağlantı kurmasına, onların güvenilir seslerini kullanarak kamuoyunu şekillendirmesine, görünürlüğü artırmasına ve uzun vadeli satışları teşvik etmesine olanak tanır. Blogger sosyal yardım yazılımı, influencer pazarlama yazılımıyla benzerlikler ve bazı ortak özellikler sergilese de, genel ağızdan ağza pazarlamanın daha geniş kapsamının aksine, temel vurgusu, ürünlerle ilgili incelemeleri ve tartışmaları titizlikle düzenlemektir.
Yeni Uygulama Gönder
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ, medya listesini oluşturma, basın bülteni dağıtma ve medya kapsamını izleme gibi halkla ilişkiler görevlerini kolaylaştıran bir platformdur.
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream, bağış ve dijital PR kampanyalarını yönetmeye yardımcı olan web tabanlı bir CRM araçtır.
Upfluence
upfluence.com
Upfluence, markalara etkileyicileri bulma, yönetme ve kampanya sonuçlarını izleme imkanı sunan kapsamlı bir etkileyici pazarlama platformudur.
Postifluence
getpostifluence.in
Postifluence, organik trafik çekmeye ve SERP'de üst sıralara çıkmaya yardımcı olan kapsamlı bir yazılımdır. Geri bağlantılar oluşturarak web sitenize yeni ziyaretçiler getirir.
OutreachZ
outreachz.com
OutreachZ, otorite backlinkleri kolayca oluşturmanızı sağlayan, dünya genelinde önde gelen SEO uzmanları tarafından güvenilen bir bağlantı kurma hizmetleri platformudur.
Respona
respona.com
Respona, PR, influencer pazarlama ve bağlantı oluşturma için e-posta erişimi ve kampanya yönetimi sunan bir yazılımdır.
Tagger Media
taggermedia.com
Tagger Media, sosyal medya pazarlama kampanyalarını yönetmek ve analiz etmek için etkileyici araştırma ve veri sağlayan bir dijital pazarlama aracıdır.
© 2025 WebCatalog, Inc.