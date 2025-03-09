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Blogger sosyal yardım yazılımı, işletmelerin ürün incelemeleri ve tanıtımı için metin, resim ve/veya video bloglarını kullanan içerik oluşturucuları keşfetmesine, onlarla etkileşime girmesine ve denetlemesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir halkla ilişkiler aracı olarak hizmet eder. Bu araç, halkla ilişkiler ve pazarlama profesyonellerinin blog yazarlarıyla bağlantı kurmasına, onların güvenilir seslerini kullanarak kamuoyunu şekillendirmesine, görünürlüğü artırmasına ve uzun vadeli satışları teşvik etmesine olanak tanır. Blogger sosyal yardım yazılımı, influencer pazarlama yazılımıyla benzerlikler ve bazı ortak özellikler sergilese de, genel ağızdan ağza pazarlamanın daha geniş kapsamının aksine, temel vurgusu, ürünlerle ilgili incelemeleri ve tartışmaları titizlikle düzenlemektir.
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BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream, bağış ve dijital PR kampanyalarını yönetmeye yardımcı olan web tabanlı bir CRM araçtır.
Respona
respona.com
Respona, kişiselleştirmeyi üretkenlikle birleştiren, hepsi bir arada dijital PR, etkileyici pazarlama ve bağlantı kurma yazılımıdır.
Upfluence
upfluence.com
Upfluence, markalara etkileyicileri bulma, yönetme ve kampanya sonuçlarını izleme imkanı sunan kapsamlı bir etkileyici pazarlama platformudur.
OutreachZ
outreachz.com
OutreachZ, dünya çapında önde gelen SEO'ların güvendiği, kolayca otorite geri bağlantıları oluşturmanıza olanak tanıyan lider bağlantı kurma hizmetleri platformudur
Postifluence
getpostifluence.in
Postifluence, güçlü özelliklerle dolu bir yazılımdır ve organik trafiği herhangi bir alana yönlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca SERP'de üst sıralarda yer almanıza da yardımcı olur. Bu yazılım, web sitenize eller serbest kolaylıkla yeni trafik getirmek için geri bağlantılar oluşturur. Postifluence'ın en iyi yanı, web sitenizi SERP'lerde 1 numaraya taşıyacak muhteşem bir SEO stratejisi geliştirebilmesidir.
Tagger Media
taggermedia.com
Tagger by Sprout Social, aralarında Omnicom, Havas Media, Ralph Lauren, Ketchum, Social Chain, Spindrift, Takumi, Valvoline ve Dolce & Gabbana'nın da bulunduğu günümüzün en büyük marka ve ajanslarından bazıları için sosyal medya pazarlama endüstrisinde devrim yarattı. Veriye dayalı sosyal zeka platformu, pazarlamacıların kampanyaları planlamasına, iş akışı verimliliğini en üst düzeye çıkarmasına, yaratıcılarla bağlantı kurmasına ve yatırım getirisini doğru bir şekilde ölçmesine olanak tanır. Daha fazla bilgi edinmek için taggermedia.com adresini ziyaret edin.
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ, medya listesini oluşturma, basın bülteni dağıtma ve medya kapsamını izleme gibi halkla ilişkiler görevlerini kolaylaştıran bir platformdur.
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