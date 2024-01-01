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Blogger Sosyal Yardım Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bermuda
Blogger sosyal yardım yazılımı, işletmelerin ürün incelemeleri ve tanıtımı için metin, resim ve/veya video bloglarını kullanan içerik oluşturucuları keşfetmesine, onlarla etkileşime girmesine ve denetlemesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir halkla ilişkiler aracı olarak hizmet eder. Bu araç, halkla ilişkiler ve pazarlama profesyonellerinin blog yazarlarıyla bağlantı kurmasına, onların güvenilir seslerini kullanarak kamuoyunu şekillendirmesine, görünürlüğü artırmasına ve uzun vadeli satışları teşvik etmesine olanak tanır. Blogcu sosyal yardım yazılımı, etkileyici pazarlama yazılımıyla benzerlikler ve bazı ortak özellikler sergilerken, genel ağızdan ağza pazarlamanın daha geniş kapsamının aksine, temel vurgusu, ürünlerle ilgili incelemeleri ve tartışmaları titizlikle düzenlemektir.
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BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream, dünyanın en iyi pazarlamacılarının ürünlerini, hizmetlerini ve içeriklerini tanıtarak bağlantılar, ilgi ve markalar oluşturmalarına yardımcı olan web tabanlı bir yazılımdır.
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ medya ilişkilerinizi dönüştürecek. Tek bir yerden medya listeleri oluşturabilir, basın bültenleri dağıtabilir, hikayenizi anlatabilir ve basın bülteni raporlarını okuyabilirsiniz. Haberlerinizi anında ve sorunsuz bir şekilde paylaşmanızı sağlar.
Upfluence
upfluence.com
İçerik Üretici Pazarlamayla Satışları Artırın. Etkileyici pazarlama, ortaklık programları, yaratıcı yönetimi, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik, marka elçileri: işinizi büyütmek için değerli ortaklıklar kurun.
Postifluence
getpostifluence.in
Postifluence, güçlü özelliklerle dolu bir yazılımdır ve organik trafiği herhangi bir alana yönlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca SERP'de üst sıralarda yer almanıza da yardımcı olur. Bu yazılım, web sitenize eller serbest kolaylıkla yeni trafik getirmek için geri bağlantılar oluşturur. Postifluence'ın ...
Respona
respona.com
Respona, kişiselleştirmeyi üretkenlikle birleştiren, hepsi bir arada dijital PR, etkileyici pazarlama ve bağlantı kurma yazılımıdır.
OutreachZ
outreachz.com
OutreachZ, dünya çapında önde gelen SEO'ların güvendiği, kolayca otorite geri bağlantıları oluşturmanıza olanak tanıyan lider bağlantı kurma hizmetleri platformudur
Tagger Media
taggermedia.com
Tagger by Sprout Social, aralarında Omnicom, Havas Media, Ralph Lauren, Ketchum, Social Chain, Spindrift, Takumi, Valvoline ve Dolce & Gabbana'nın da bulunduğu günümüzün en büyük marka ve ajanslarından bazıları için sosyal medya pazarlama endüstrisinde devrim yarattı. Veriye dayalı sosyal zeka platf...