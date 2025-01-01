Faturalandırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Şirketler, müşterilere fatura oluşturmak ve göndermek, teslim edilen ürün ve hizmetler için ödeme talep etmek için fatura ve faturalandırma yazılımını kullanır. Bu yazılım, faturalama sürecini kolaylaştırarak gerekli zaman ve çabayı azaltır ve faturalandırma doğruluğunu artırır. Öncelikle muhasebe uzmanları tarafından kullanılan fatura ve faturalandırma yazılımı, müşterilere tahminler veya proforma faturalar sağlamak için satış görevlileri veya proje yöneticileri tarafından da kullanılabilir. Profesyonel hizmetler için proje faturalandırması ve kamu hizmetleri için yinelenen faturalandırma gibi çeşitli faturalandırma ihtiyaçlarını destekler. Faturalama yazılımı, müşteri ve ürün/hizmet bilgilerinin saklandığı muhasebe sistemleri ve ERP veya CRM çözümleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Ödeme makbuzunu içeren faturalandırma sürecinin son aşaması genellikle muhasebe yazılımı veya daha büyük bir ERP çözümü içindeki bir modül aracılığıyla yönetilir.
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PayPal
paypal.com
PayPal, kullanıcıların para transferi yapmasına, çevrimiçi ve mağaza içi alımlar gerçekleştirmesine olanak tanıyan bir dijital cüzdandır.
Stripe
stripe.com
Stripe, e-ticaret siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve API hizmetleri sunan çevrimiçi bir ödeme platformudur.
Wave
waveapps.com
Wave, küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için bulut tabanlı muhasebe ve finansal yönetim yazılımı sunan bir uygulamadır.
Zoho Books
zoho.com
Zoho Books, işletmelerin faturalandırma, gider izleme ve mali yönetimini kolaylaştıran çevrimiçi bir muhasebe yazılımıdır.
Xero
xero.com
Xero, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı muhasebe yazılımıdır. Faturalama, gider izleme ve finansal raporlama gibi işlevler sunar.
Bookipi
bookipi.com
Bookipi, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için fatura oluşturma ve gönderme aracı olarak web ve mobil uygulama üzerinden hizmet verir.
Zoho Invoice
zoho.com
Zoho Faturası, küçük işletmelerin profesyonel faturalar oluşturmasını, ödemeleri yönetmesini ve hatırlatıcılar göndermesini sağlayan çevrimiçi bir faturalama yazılımıdır.
myBillBook
mybillbook.in
MyBillBook, küçük işletmeler için faturalama, muhasebe ve envanter yönetimi yapan bir yazılımdır. GST uyumludur ve çevrimdışı çalışabilir.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için faturalandırma, gider izleme ve finansal yönetim hizmetleri sunan çevrimiçi bir muhasebe platformudur.
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için müşteri akışını yönetmeye yardımcı olan bir platformdur. Faturalama, sözleşmeler ve randevu planlama gibi işlemleri içerir.
Bill.com
bill.com
Bill.com, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal işlemlerini otomatikleştirerek nakit akışlarını yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Finom
finom.co
Finom, işletmelere çevrimiçi hesap yönetimi, faturalama, harcama izleme ve küresel ödemeler sunan bir finans yönetimi platformudur.
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader, projeleri yönetmek, müşteri ilişkilerini yönetmek ve faturalandırma süreçlerini düzenlemek için entegre bir iş yönetim yazılımıdır.
Copilot
copilot.com
Copilot, işletmelerin müşteri iletişimi, ödemeler, dosya paylaşımı ve sözleşmeler gibi işlemlerini tek çatı altında yönetmelerini sağlar.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash, işletmeler için müşteri portalları, proje yönetimi, faturalama ve CRM gibi araçları bir arada sunan bulut tabanlı bir yönetim platformudur.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Abonelik, abonelik faturalama ve yönetim sürecine yönelik bulut tabanlı bir yazılımdır. Ödeme toplama ve müşteri yönetimi özellikleri sunar.
Moneybird
moneybird.com
Moneybird, işletmelerin muhasebe ve faturalandırma işlemlerini yönetmelerine yardımcı olan bir yazılımdır.
Bloom
bloom.io
Bloom, bağımsız işletme sahipleri, serbest çalışanlar ve hizmet profesyonelleri için iş yönetim aracıdır. Müşteri iletişimi ve tüm işlemleri tek noktada birleştirir.
Invoice Simple
invoicesimple.com
Fatura Basit, küçük işletmelerin hareket halindeyken profesyonel faturalar oluşturmasını ve yönetmesini sağlayan bir faturalama uygulamasıdır.
Holded
holded.com
Holded, işletmeler için muhasebe, faturalandırma, CRM ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini tek platformda birleştiren bir yönetim yazılımıdır.
Paymo
paymoapp.com
Paymo, proje yönetimi, zaman takibi ve faturalama yapmanıza olanak tanıyan bir uygulamadır. Görev atama, iletişim ve mobilden fatura oluşturma özellikleri sunar.
Pennylane
pennylane.tech
Pennylane, CEO'ların finansal yönetimini kolaylaştırarak akıllı kararlar almasına yardımcı olur. Gerçek zamanlı verilere ve etkili fatura yönetimine erişim sağlar.
Refrens
refrens.com
Refrens, potansiyel müşteri yönetimini, satış süreçlerini izlemeyi ve iletişim kurmayı basit hale getiren bir uygulamadır.
Accelo
accelo.com
Accelo, profesyonel hizmet işletmeleri için müşteri yönetimi, proje takibi ve finansal süreçleri merkezileştiren bulut tabanlı bir platformdur.
Billdu
billdu.com
Billdu, küçük işletmeler için fatura, tahmin, gider takibi ve çevrimiçi rezervasyon yapmayı kolaylaştıran bir uygulamadır.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için proje yönetimi, faturalandırma ve müşteri ilişkileri gibi iş süreçlerini yönetmeyi sağlayan bir uygulamadır.
ZipBooks
zipbooks.com
ZipBooks, küçük işletmelerin faturalandırma, gider izleme ve muhasebe işlemlerini bulut tabanlı bir platformda yönetmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
Invoice Maker
invoicemaker.com
Fatura Üreticisi, kullanıcıların fatura ve tahsilat süreçlerini kolaylaştırarak profesyonel belgeler oluşturmasına olanak tanıyan bir uygulamadır.
Momenteo
momenteo.com
Momenteo, işlerinizi, harcamalarınızı ve seyahatlerinizi takvimde kaydederek ücretsiz muhasebe oluşturan kullanıcı dostu bir çözümdür.
Tipalti
tipalti.com
Tipalti, ödemeleri otomatikleştiren bir finansal otomasyon platformudur; tedarikçi işe alım, fatura işleme ve uluslararası ödemeleri kolaylaştırır.
Billin
billin.net
Billin, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için faturalandırma ve gider yönetimi uygulamasıdır. Faturaları oluşturma, yönetme ve masrafları izleme imkanı sunar.
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Faturası, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için gelir ve gider yönetimini kolaylaştıran bir faturalama uygulamasıdır.
EasyBill
easybill.de
EasyBill, belgelerin dijital olarak hızlıca oluşturulmasını sağlayan bir yazılımdır; e-fatura, teklif ve diğer belgeleri otomatik veya manuel olarak üretir.
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks, küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için fatura ve finansal yönetimi kolaylaştıran, kullanıcı dostu bir muhasebe yazılımıdır.
Paddle
paddle.com
Paddle, SaaS için ödeme işlemleri, abonelik yönetimi ve vergi uyumunu tek bir platformda sunan kapsamlı bir çözümdür.
BigTime
bigtime.net
BigTime, profesyonel hizmetler için zaman ve masraf izleme, proje yönetimi ve faturalama sağlayan kullanıcı dostu bir uygulamadır.
InvoiceBerry
invoiceberry.com
InvoiceBerry, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için online faturalama, gider takibi ve müşteri ödemelerini yönetme uygulamasıdır.
BQE Core
bqe.com
BQE Core, muhasebe, faturalama, zaman izleme ve proje yönetimi sağlayan bulut tabanlı bir işletme yönetim çözümüdür.
Aspire
aspireapp.com
Aspire, KOBİ'ler için finansal hizmetler sunan bir platformdur. Uluslararası ödemeleri, masraf yönetimini ve sanal kartları kolaylıkla yönetir.
Sellsy
sellsy.com
Sellsy, satış süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir CRM çözümüdür. Faturalama, müşteri yönetimi, pazarlama ve proje yönetimi gibi özellikler sunar.
Avaza
avaza.com
Avaza, ekip projelerini, zaman takibini ve fatura yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir iş yönetim yazılımıdır.
Invoice Ninja
invoiceninja.com
Fatura Ninja, serbest çalışanlar ve işletmeler için faturalama, ödeme ve envanter yönetimi sağlayan kapsamlı bir uygulamadır.
vcita
vcita.com
vcita, işletmelerin randevu planlama, faturalama ve müşteri yönetimini kolaylaştıran, çok çeşitli hizmetler sunan bir yönetim platformudur.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ, fiyatlandırma ve paketleri özelleştirilmiş sayfalarla açıklamanızı sağlayarak etkili bir satış deneyimi sunar.
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooks, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için fatura gönderme ve online ödeme alma işlemlerini basitleştirir.
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz, KOBİ'ler için geliştirilmiş çevrimiçi bir yönetim yazılımıdır. Faturalama, satış yönetimi, muhasebe ve proje yönetimi yapar.
Invoice Temple
invoicetemple.com
Fatura Temple, küçük işletmeler için fatura oluşturma, gönderme ve izleme süreçlerini basitleştiren kullanıcı dostu bir uygulamadır.
Bill4Time
bill4time.com
Bill4Time, avukatlar ve danışmanlar için zaman takibi ve faturalandırma yazılımıdır. Güvenli erişimle faturalandırılabilir zamanın izlenmesini sağlar.
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternatif Ödemeler, B2B işlemleri otomatikleştirip basitleştiren bir ödeme platformudur. Müşterilere çeşitli ödeme yöntemleri sunar.
Veem
veem.com
Veem, işletmelerin 100 ülkede hızlı ve güvenli uluslararası ödemeler yapmasını sağlayan bir çevrimiçi ödeme platformudur.
Apptivo
apptivo.com
Apptivo, işletmelerin satış, pazarlama, faturalama ve destek gibi çeşitli işlemleri yönetmesini sağlayan bulut tabanlı bir iş uygulamaları platformudur.
SalesBinder
salesbinder.com
SalesBinder, stok yönetimi ve müşteri ilişkileri için kapsamlı bir yazılımdır. Farklı konumlarda envanter takibi, sipariş yönetimi ve raporlama yapar.
Fiskl
fiskl.com
Fiskl, küçük işletmeler için mali yönetim ve muhasebe yapan bir uygulamadır. Fatura, raporlama ve otomatik işlemlerle finans yönetimini kolaylaştırır.
Stampli
stampli.com
Stampli, fatura yönetimini otomatikleştirerek ödenecek hesap süreçlerini düzenler, kullanıcıların verimliliğini artırır ve güvenilir finansal raporlar sunar.
Elopage
elopage.com
Elopage, dijital ürünlerin yaratılıp satılabileceği bir çevrimiçi satış platformudur. Entegre çevrimiçi mağazalar ve ödeme yöntemleri sunar.
Invoiced
invoiced.com
Faturalı, işletmelerin fatura oluşturma, yönetme ve izleme süreçlerini otomatikleştirerek finansal operasyonlarını kolaylaştıran kullanıcı dostu bir uygulamadır.
Checkbook
checkbook.io
Checkbook uygulaması, kullanıcıların dijital çek gönderip almasını sağlayan, kolay ve hızlı bir ödeme sistemidir.
Yes Invoice
yesinvoice.com
Evet Fatura, çevrimiçi olarak fatura oluşturma, gönderme, izleme ve yönetme işlemlerini kolaylaştıran bir faturalama uygulamasıdır.
Invoice Crowd
invoicecrowd.com
Fatura Kalabalığı, küçük işletmeler, serbest çalışanlar ve ajanslar için çevrimiçi teklif ve faturalama çözümüdür. Faturaları oluşturma, gönderme ve izleme imkanı sunar.
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