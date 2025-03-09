Faturalandırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Şirketler, müşterilere fatura oluşturmak ve göndermek, teslim edilen ürün ve hizmetler için ödeme talep etmek için fatura ve faturalandırma yazılımını kullanır. Bu yazılım, faturalama sürecini kolaylaştırarak gerekli zaman ve çabayı azaltır ve faturalandırma doğruluğunu artırır. Öncelikle muhasebe uzmanları tarafından kullanılan fatura ve faturalandırma yazılımı, müşterilere tahminler veya proforma faturalar sağlamak için satış görevlileri veya proje yöneticileri tarafından da kullanılabilir. Profesyonel hizmetler için proje faturalandırması ve kamu hizmetleri için yinelenen faturalandırma gibi çeşitli faturalandırma ihtiyaçlarını destekler. Faturalama yazılımı, müşteri ve ürün/hizmet bilgilerinin saklandığı muhasebe sistemleri ve ERP veya CRM çözümleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Ödeme makbuzunu içeren faturalandırma sürecinin son aşaması genellikle muhasebe yazılımı veya daha büyük bir ERP çözümü içindeki bir modül aracılığıyla yönetilir.
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PayPal
paypal.com
PayPal, kullanıcıların para transferi yapmasına, çevrimiçi ve mağaza içi alımlar gerçekleştirmesine olanak tanıyan bir dijital cüzdandır.
Accelo
accelo.com
Accelo, profesyonel hizmet işletmeleri için müşteri yönetimi, proje takibi ve finansal süreçleri merkezileştiren bulut tabanlı bir platformdur.
Apptivo
apptivo.com
Apptivo, işletmelerin satış, pazarlama, faturalama ve destek gibi çeşitli işlemleri yönetmesini sağlayan bulut tabanlı bir iş uygulamaları platformudur.
Aspire
aspireapp.com
Aspire, KOBİ'ler için finansal hizmetler sunan bir platformdur. Uluslararası ödemeleri, masraf yönetimini ve sanal kartları kolaylıkla yönetir.
Avaza
avaza.com
Avaza, ekip projelerini, zaman takibini ve fatura yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir iş yönetim yazılımıdır.
AvidXchange
avidxchange.com
AvidXchange, orta ölçekli işletmeler için fatura işleme, ödeme çözümleri ve hesap ödenecek otomasyonu sağlayan bir bulut tabanlı platformdur.
BigTime
bigtime.net
BigTime, profesyonel hizmetler için zaman ve masraf izleme, proje yönetimi ve faturalama sağlayan kullanıcı dostu bir uygulamadır.
Bill.com
bill.com
Bill.com, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal işlemlerini otomatikleştirerek nakit akışlarını yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Bill4Time
bill4time.com
Bill4Time, avukatlar ve danışmanlar için zaman takibi ve faturalandırma yazılımıdır. Güvenli erişimle faturalandırılabilir zamanın izlenmesini sağlar.
Biller Genie
billergenie.com
Mevcut sürecinizi değiştirmeden, alacak hesaplarını fatura sunumundan, takibine ve tahsilatına kadar otomatikleştiren, ödüllü bulut tabanlı bir çözüm. Ayrıca muhasebe yazılımınızı ödeme işlemcinize bağlayarak tüm sistemlerin tamamen entegre olmasını sağlıyoruz. Kullanım kolaylığımız sayesinde mevcut sistemlerinizde herhangi bir değişiklik olmaz. Mevcut muhasebe yazılımınızla sorunsuz bir şekilde entegre oluyoruz ve mevcut ödeme işlemcinizi kullanmaya devam edebilirsiniz. Biller Genie, alacaklarınızı tahsil etmek için birkaç tıklamayla dakikalar içinde çalışır duruma gelebilir. İlk kurulumunuzdan sonra arkanıza yaslanıp rahatlayabilirsiniz.
Blinksale
blinksale.com
Serbest çalışanlar, solo girişimciler ve küçük ekipler için tasarlanmış süper basit profesyonel faturalandırma yazılımı. Blinksale, fatura göndermeyi ve hızlı ödeme almayı kolaylaştırır - işte bu kadar! Blinksale kullanıcılarının 2005'ten bu yana sevdiği özellikler... Özel tek seferlik veya yinelenen faturalar oluşturun Tahminleri faturalara dönüştürün Net-30 gibi ödeme koşullarını ayarlayın veya otomatik geç ödeme ücretleri uygulayın Müşteriler faturaları açtığında bildirim alın Stripe ile tüm önemli ödeme şekillerini kabul edin, Paypal ve ACH Blinksale'in en sevilen özelliği? Sınırsızdır! Sınırsız fatura Sınırsız müşteri Sınırsız kullanıcı Blinksale'yi bugün kullanmaya başlayın!
Bloom
bloom.io
Bloom, bağımsız işletme sahipleri, serbest çalışanlar ve hizmet profesyonelleri için bir iş çalışma alanıdır. Dijital formlar, teklifler, sözleşmeler, faturalar, dijital ödemeler, iletişim, planlama ve hatta müşteri portalı da dahil olmak üzere tüm müşteri temas noktalarını profesyonel bir deneyimde birleştirir. Bloom, modern yaratıcılar, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için eksiksiz bir iş araçları paketidir.
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic platformu, finans, satış, destek, İK ve operasyonlardaki görevleri otomatikleştirmek için iş akışı otomasyonu, güçlü iş zekası ve tam entegre departmanlar arası iletişim işlevselliği ile mevcut muhasebe/ERP yazılımınızın ve mevcut CRM sisteminizin gücünü artırır. 1. Finans ve Faturalandırma Otomasyonu (AR, AP, Faturalar, Abonelikler, Ödemeler): Tam otomatik AR Tahsilatları, ödeme süresini (DSO) önemli ölçüde azaltır. Gelişmiş kural motorumuz, doğru mesajı doğru zamanda otomatik olarak ileterek en yüksek ödeme olasılığını sağlarken hızlı ve verimli müşteri iletişimine olanak tanır. Asla başka bir satıcı ödemesinin hesaba katılmamasına izin vermeyin, satıcı faturalarını inceleme ve onay için atayın. Tüm faturalarınızı optimize edilmiş ödemelere yönlendirmek için iş akışı otomasyonumuzdan ve onay motorumuzdan yararlanın. Abonelik/yinelenen faturalandırmayı, hakediş faturalandırmasını, fatura oluşturmayı, otomatik ödemeleri, ödeme planlarını, gecikme ücretlerini, kuponları, çevrimiçi faturalandırmayı ve etkileşimli müşteri portallarını etkinleştirin; bunların tümü mevcut muhasebe ve CRM sistemlerinizle entegre ve senkronize edilmiştir. Ödeme tokenizasyonu ve otomatik başarısız ödeme kurtarma, hiçbir ödemenin kaçırılmamasını ve tüm verilerin güvende olmasını sağlar. 2. Satış ve Başarı Otomasyonu (QTC, CPQ, NPS, eSign): QTC ve CPQ özelliklerimizle potansiyel müşteriler için fiyat tekliflerini otomatikleştirin, fiyatlandırmanızı kontrol edin ve anlaşmaları daha hızlı kapatın. Teklif oluşturmaktan müşterilerden nakit almaya kadar her şey. Satış ve başarı ekibinizi QTC sürecini yönetecek ve departmandaki darboğazları ortadan kaldıracak şekilde güçlendirin. Artık ikinci bir tahminde bulunmanıza gerek yok, satış ekibinizin tekliften e-İmza ve ödemeye kadar yeni sözleşme oluşturma sürecinin tüm yönlerini açıkça tanımlanmış bir çerçeve dahilinde ele almasına izin verin. Tüm geçmiş iletişim verilerini, dosyalarını, belgelerini, faturalarını ve sözleşmelerini müşteri yöneticisinden tüm ekibinizle paylaşın. Müşterilerinizle iletişim kurmak için Armatic'in yerleşik iletişim merkezini kullanın. Rakiplerine göre 2 kat daha hızlı büyüyen şirketlere katılmak için Armatic Net Tavsiye Skoru motorundan yararlanın. Müşteri geri bildirimleriyle desteklenen daha iyi kararlar almaları için ekiplerinizi güçlendirin. 3. İnsan Sermayesi Otomasyonu (eNPS, Çalışan Savunuculuğu, Sözleşmeler, eKayıtlar): Armatic çalışan NPS'si ile çalışan memnuniyetinizi ölçün ve iyileştirin. Bağlılığı ve çalışan bağlılığını artırmak için çalışanlarınızla iletişim geri bildirimi döngüleri oluşturun. Çalışan Savunuculuğu ile şirketinizin sosyal erişimini genişletin. Onaylanmış şirket bilgilerini paylaşmanın kolay bir yolunu sağlayarak çalışanlarınızın sosyal ağlarından yararlanın. Şirketinizin sosyal paylaşımları çok sayıda potansiyel müşteriye ve potansiyel yeni işe alımlara ulaşır. İK ekibinize ve kuruluşunuzdaki yöneticilere, tüm çalışan sözleşmelerini güvenli bir şekilde e-İmzalama, depolama ve yönetme çözümü sağlayın. Tüm geçmiş iletişim verilerini, dosyalarını, belgelerini, çalışan sözleşmelerini ve gizlilik sözleşmelerini tüm ekibinizle paylaşın. Armatic çalışan iletişim yöneticisi, ekibinizin iletişim verileri, sözleşmeler ve İK ile ilgili notlar dahil olmak üzere çalışanlarla ilgili tüm bilgilere anında ve kolay erişim sağlar.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için proje yönetimi, faturalandırma ve müşteri ilişkileri gibi iş süreçlerini yönetmeyi sağlayan bir uygulamadır.
BQE Core
bqe.com
BQE Core, muhasebe, faturalama, zaman izleme ve proje yönetimi sağlayan bulut tabanlı bir işletme yönetim çözümüdür.
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooks çok özel bir sorunu çözmeye odaklanmıştır. Serbest çalışanlar ve küçük, hizmete dayalı işletmeler ödeme almakta zorlanıyor. Yapılan bir araştırma, faturaların yüzde 60'ının geç ödendiğini ve bu geç ödemelerin üçte birinin son ödeme tarihinden iki hafta sonra geldiğini ortaya çıkardı. CloudBooks, faturalandırmayı ve ödeme almayı mümkün olduğunca basit hale getirerek bu sorunu çözmeye çalışıyor. Müşterilerinize sınırsız fatura gönderebilir, bu faturaların durumunu takip edebilir ve hatta çevrimiçi ödeme kabul edebilirsiniz.
ConvergeHub
convergehub.com
ConvergeHub, satış, pazarlama, destek ve faturalama süreçlerini entegre eden bir CRM platformudur. Müşteri ilişkilerini yönetir ve etkinliği artırır.
Corcentric
corcentric.com
Corcentric, maliyetleri düşürmeye, işletme sermayesini optimize etmeye ve geliri artırmaya odaklanan eksiksiz Kaynaktan Ödemeye ve Siparişten Nakde çözümler sunar. Corcentric'in modüler SaaS Kaynaktan Ödemeye teklifi Analitik, Kaynak Kullanımı, Tedarikçi Yönetimi, Sözleşme Yaşam Döngüsü Yönetimi, Tedarik, Fatura Yönetimi, Finansal Yönetim ve Ödeme çözümlerini içerir. Corcentric'in Siparişten Nakde çözümleri, ödemeleri garanti ederek ve kredi riskini ortadan kaldırarak DSO'nuzu önemli ölçüde azaltabilir.
Cratoflow
cratoflow.com
Cratoflow, işletmelerin, konuşmaya dayalı AI ve ML aracılığıyla oluşturulan sanal bir canlı asistanla mali durumlarını otomatik bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan dünyanın ilk uçtan uca otomatik defter tutma platformudur. Ürünler arasında AP Otomasyonu için CratoBot®; AR Otomasyonu için CratoRev®, Banka Mutabakatı için CratoMatch ®. Platformumuz borç ve alacaklarınızı gerçek zamanlı olarak entegre ediyor, banka işlemlerinizin borç ve alacaklara doğru şekilde uygulanmasını sağlıyoruz.
Elopage
elopage.com
elopage, Ürün, Ödeme ve Otomasyon anlamına gelir ve hepsi bir arada bir çevrimiçi satış platformudur. Girişimciler elopage ile dijital ürünler yaratıp satabilirler. Odak noktası çevrimiçi bir işletme oluşturmak ve ölçeklendirmek. Şirket, entegre çevrimiçi mağazaların yanı sıra muhasebe basitleştirmesi ve vergi otomasyonu da sunuyor. Ayrıca çeşitli para birimleri de dahil olmak üzere en yaygın ödeme seçenekleri ve ödeme yöntemleri mevcuttur. Entegre arayüzler sayesinde elopaj da uyumlu bir şekilde kullanılabilmektedir. Şirketin Almanya genel merkezi ve lokasyonu Berlin'dedir.
Envoice
envoice.eu
Satın alma faturalarınızdan ve makbuzlarınızdan veri ayıklamak artık otomatik hale getirildi. Küçük/orta ölçekli işletmeler ve uygulamalar için eksiksiz bir gider raporlama ve satın alma yönetimi çözümü sunuyoruz. Öğeler doğru bir şekilde kaydedilir ve muhasebe yazılımınıza sorunsuz bir şekilde yayınlanır.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ (Etkileşimli Fiyat Teklifleri), potansiyel müşterilere sevdikleri satış psikolojisi destekli bir satın alma deneyimi sağlayan net, özelleştirilmiş, özel bir sayfada fiyatlandırmanızı ve paketlerinizi potansiyel müşterilere iletir. Fiyatlandırmanızı açıklamak, modernleştirilmiş bir satış teklifi oluşturmak veya bir CPQ alternatifine ihtiyaç duymak istiyorsanız, IQ ihtiyacınızı karşılar.
Finom
finom.co
Finom, işletmelere çevrimiçi hesap yönetimi, faturalama, harcama izleme ve küresel ödemeler sunan bir finans yönetimi platformudur.
FINSYNC
finsync.com
FINSYNC, işletmelerin tüm finansmanlarını senkronize bir şekilde elde etmelerine, nakit akışının kontrolünü merkezileştirmelerine ve doğru zamanda doğru finans uzmanıyla senkronize olmalarına yardımcı olan tek hepsi bir arada ödeme platformudur. Yenilikçi yazılımı benzersiz hizmetlerle birleştirdiğinizde yeni ve güçlendirici yollarla büyüyün.
Fiskl
fiskl.com
Fiskl'ı Keşfedin: Küçük İşletmeler için Yapay Zeka Destekli Hepsi Bir Arada Finans Yönetimi ve Muhasebe Uygulaması Küçük işletme finansmanınızı yönetmek zahmetli ve zaman alıcı olmak zorunda değil. Fiskl, girişimcilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış kapsamlı muhasebe, faturalandırma, raporlama ve finansal araçlar paketiyle bunu kolaylaştırıyor. Dünya çapında 170.000'den fazla KOBİ'nin güvendiği Fiskl, mobil üzerinden her yerden erişilebilen ödüllü finansal yönetim sağlar. Temel özellikler şunları içerir: 🔹 Tam Muhasebe Yetenekleri: Fiskl, faturalandırma, banka/kredi kartı bağlantıları, gider takibi, mutabakat, mali tablolar ve daha fazlasını kapsayan eksiksiz çift girişli muhasebe sunar. 🔹 Yapay Zeka Destekli Otomasyon: Tescilli otomatik sınıflandırma motorumuz, işlemleri otomatik olarak kategorilere ayırmak, transferleri eşleştirmek ve hesapları mutabakata varmak için yapay zekayı kullanarak saatlerce süren manuel çalışmadan tasarruf sağlar. 🔹 Mobil Uygulamalar: iOS ve Android uygulamalarımız, mobil cihazlarda tam muhasebe ile hareket halindeyken finans yönetimine olanak tanır; günümüzün işletmeleri için bir zorunluluktur. 🔹 Çoklu Para Birimi: Yabancı işlemlerin otomatik mutabakatı ile 168 para biriminde gelişmiş çoklu para birimi desteği. 🔹 Küresel Vergi İşlemleri: Otomatik KDV hesaplamaları ve raporlaması ile 100'den fazla ülke için yerleşik vergi uyumluluğu. 🔹 Çok Dilde Faturalama: Uluslararası müşterilerle sorunsuz iletişim kurmak için 60'tan fazla dilde profesyonel faturalar oluşturun. 🔹 Kapsamlı Ödeme Seçenekleri: Fiskl, Stripe, PayPal, Apple Pay ve çok daha fazlası gibi önde gelen ödeme ağ geçitleriyle entegre olur. 🔹 Banka Haber Akışları ve Senkronizasyon: Dünya çapında 21.000'den fazla bankanın işlemlerini banka yayınları ve senkronizasyon motorumuz aracılığıyla otomatik olarak muhasebeye aktarın. 🔹 Özel Raporlama: İşletmenizin KPI'larını takip etmek için sürükle ve bırak basitliğiyle tamamen özelleştirilebilir mali tablolar oluşturun. 🔹 İşbirliği: Müşteri portalları, müşterileriniz ve muhasebecinizle faturaların ve muhasebe görünürlüğünün paylaşılmasına olanak tanır. 🔹 API ve Entegrasyonlar: Fiskl API'leri POS sistemleri, e-ticaret platformları ve CRM'ler gibi diğer araçların bağlanmasını sağlar. 🔹 Her Sektöre Uygun: Kullanıcılar serbest çalışanlardan perakende mağazalarına ve ajanslara kadar çeşitlilik gösterir - Fiskl her türden küçük işletmeye hitap eder. Fiskl'ın otomasyonu, mobil erişimi, kesintisiz küresel kapsamı ve sezgisel tasarımıyla muhasebe sorunlarına elveda diyebilirsiniz. E-tablolarla hokkabazlık yapmak yerine, masaüstü veya mobil cihaz üzerinden dakikalar içinde kapsamlı finansal genel bakışların keyfini çıkarın. Fiskl'e geçiş yapan binlerce girişimciye katılın. Bugün kaydolun ve işletme finansmanınızın kontrolünü elinize alın!
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için faturalandırma, gider izleme ve finansal yönetim hizmetleri sunan çevrimiçi bir muhasebe platformudur.
Hiveage
hiveage.com
Bulutta hızlı, basit ve ücretsiz çevrimiçi faturalandırma ve faturalandırma yazılımı. Hiveage'e 140 ülkeden 50.000'den fazla serbest çalışan ve küçük işletme güvenmektedir. İster fatura göndermek, ister ödemeleri kabul etmek veya müşterilerden otomatik olarak ücret almak olsun, Hiveage mali durumunuzu ortadan kaldırmanıza yardımcı olur, böylece önemli işlere odaklanabilirsiniz.
Holded
holded.com
Holded, işletmeler için muhasebe, faturalandırma, CRM ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini tek platformda birleştiren bir yönetim yazılımıdır.
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için müşteri akışını yönetmeye yardımcı olan bir platformdur. Faturalama, sözleşmeler ve randevu planlama gibi işlemleri içerir.
Invoice Temple
invoicetemple.com
Fatura Temple, küçük işletmeler için fatura oluşturma, gönderme ve izleme süreçlerini basitleştiren kullanıcı dostu bir uygulamadır.
InvoiceBerry
invoiceberry.com
InvoiceBerry, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için online faturalama, gider takibi ve müşteri ödemelerini yönetme uygulamasıdır.
Invoiced
invoiced.com
Faturalı, işletmelerin fatura oluşturma, yönetme ve izleme süreçlerini otomatikleştirerek finansal operasyonlarını kolaylaştıran kullanıcı dostu bir uygulamadır.
Invoicera
invoicera.com
Invoicera, faturalama sürecini otomatikleştiren ve harcama yönetimi sağlayan bir uygulamadır.
InvoiceSherpa
fe-invoicesherpa.com
Invoicesherpa, fatura hatırlatmaları ve tahsilat süreçlerini otomatikleştirir. Muhasebe yazılımlarıyla entegre olarak işletmelerin nakit akışını iyileştirir.
Momenteo
momenteo.com
Momenteo size yönelik kullanıcı dostu bir çözümdür. Güzel takvimimizde yaptığınız işi, harcamalarınızı ve seyahatlerinizi takip edin ve ücretsiz yazılımımızın muhasebenizi oluşturmasına izin verin.
Moneybird
moneybird.com
Moneybird, işletmelerin muhasebe ve faturalandırma işlemlerini yönetmelerine yardımcı olan bir yazılımdır.
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Faturası, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için gelir ve gider yönetimini kolaylaştıran bir faturalama uygulamasıdır.
Nutcache
nutcache.com
Projelerinizi ve görevlerinizi baştan sona yönetin ve takip edin. Sizin için çalışan hepsi bir arada yazılımla projelerinizi ve görevlerinizi daha iyi planlayın, izleyin ve organize edin.
Ordway
ordwaylabs.com
İşletmelerin ölçeklendirilmesine yönelik, şirketlerin ürünleri fiyatlandırma, fatura gönderme, ödeme toplama ve geliri kabul etme yöntemlerini basitleştiren faturalandırma ve gelir otomasyon platformu. KOBİ pazarı için tasarlanan bulut tabanlı platform, alacak hesapları ve gelir tanıma işlevlerindeki manuel geçici çözümleri ortadan kaldırır ve bir uygulama/CRM ile muhasebe sistemi arasında yer alır. REST API öncelikli metodoloji, mevcut sistemlerle entegrasyonun mühendislik ekiplerine en az etkiyle gerçekleştirilebileceği anlamına gelir.
Outseta
outseta.com
Outseta, abonelik start-up'larının daha hızlı başlatılmasına ve daha verimli bir şekilde ölçeklenmesine yardımcı olmak için CRM, abonelik faturalandırması ve müşteri iletişim araçlarını (e-posta, yardım masası, sohbet) entegre eden tek hepsi bir arada platformdur. Outseta, şirketinize işletmenizin performansının tek ve net bir görünümünü ve aylık yinelenen gelirinizi artırmak için ihtiyaç duyduğunuz tüm araçları sağlar.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions, ödeme tahsilatını kolaylaştırmak için önde gelen ödeme ağ geçidi entegrasyonuna sahip, abonelik faturalandırma ve yönetim sürecinde uzmanlaşmış, bulut tabanlı bir yazılımdır. Faturalarınızda vergiyi yönetmek, vergi hesaplamalarında ters masrafları uygulamak, tek oturum açma ile müşteri portalını yönetmek, müşteri aboneliklerini yönetmek gibi işinizi kolaylaştıran özellikler sunar. Dahası, ürünlerinizi entegre ortaklık yönetim sistemiyle tanıtabilir, komisyon kuralları belirleyebilir ve ödemeleri yönetebilirsiniz vb.
Paddle
paddle.com
Paddle, SaaS için ödeme işlemleri, abonelik yönetimi ve vergi uyumunu tek bir platformda sunan kapsamlı bir çözümdür.
Paymo
paymoapp.com
Paymo, proje yönetimi, zaman takibi ve faturalama yapmanıza olanak tanıyan bir uygulamadır. Görev atama, iletişim ve mobilden fatura oluşturma özellikleri sunar.
Pennylane
pennylane.tech
Pennylane sayesinde CEO'lar daha akıllı kararlar alabiliyor ve finansal yönetimlerini kolaylaştırabiliyor. Platformdan hiç ayrılmadan gerçek zamanlı ve doğru verilere, akıllı bir faturalandırma aracına ve etkin bir gider yönetimine erişebilirler.
PHC GO
phcgo.net
Hızlı şirketler için Hızlı Yazılım. Şirketinize özel çevrimiçi yönetim yazılımıyla işinizi kontrol edin ve sonuçlarınızı hızlandırın.
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks, küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için faturalandırma ve finansal yönetimi basitleştirmek üzere tasarlanmış, kullanıcı dostu bir muhasebe yazılımıdır. Özelleştirilebilir fatura şablonları, çevrimiçi ödeme tahsilatı ve borç ve alacakların kolay takibi gibi özellikler sunan ProfitBooks, kullanıcıların muhasebe süreçlerini kolaylaştırmasına ve nakit akışını iyileştirmesine yardımcı olur; üstelik tamamı ücretsiz.
Quipu
getquipu.com
İşletmenizi yönetmenin yeni bir yolunu keşfedin. Serbest çalışanlar ve KOBİ'ler için faturalandırma yazılımı.
Sellsy
sellsy.com
Sellsy, satış süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir CRM çözümüdür. Faturalama, müşteri yönetimi, pazarlama ve proje yönetimi gibi özellikler sunar.
Stripe
stripe.com
Stripe, e-ticaret siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve API hizmetleri sunan çevrimiçi bir ödeme platformudur.
Stampli
stampli.com
Stampli, fatura yönetimini otomatikleştirerek ödenecek hesap süreçlerini düzenler, kullanıcıların verimliliğini artırır ve güvenilir finansal raporlar sunar.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash, işletmeler için müşteri portalları, proje yönetimi, faturalama ve CRM gibi araçları bir arada sunan bulut tabanlı bir yönetim platformudur.
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader, projeleri yönetmek, müşteri ilişkilerini yönetmek ve faturalandırma süreçlerini düzenlemek için entegre bir iş yönetim yazılımıdır.
TrulySmall
trulysmall.com
TrulySmall, küçük işletmelerin muhasebe işlemlerini otomatikleştirerek fatura takibi, gelir-gider yönetimi ve temel raporlama sunan bir uygulamadır.
vcita
vcita.com
vcita, işletmelerin randevu planlama, faturalama ve müşteri yönetimini kolaylaştıran, çok çeşitli hizmetler sunan bir yönetim platformudur.
Veem
veem.com
Veem, işletmelerin 100 ülkede hızlı ve güvenli uluslararası ödemeler yapmasını sağlayan bir çevrimiçi ödeme platformudur.
Wave
waveapps.com
Wave, küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için bulut tabanlı muhasebe ve finansal yönetim yazılımı sunan bir uygulamadır.
Xero
xero.com
Xero, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı muhasebe yazılımıdır. Faturalama, gider izleme ve finansal raporlama gibi işlevler sunar.
ZipBooks
zipbooks.com
ZipBooks, küçük işletmelerin faturalandırma, gider izleme ve muhasebe işlemlerini bulut tabanlı bir platformda yönetmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
Zoho Books
zoho.com
Zoho Books, işletmelerin faturalandırma, gider izleme ve mali yönetimini kolaylaştıran çevrimiçi bir muhasebe yazılımıdır.
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