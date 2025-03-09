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Faturalandırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

Şirketler, müşterilere fatura oluşturmak ve göndermek, teslim edilen ürün ve hizmetler için ödeme talep etmek için fatura ve faturalandırma yazılımını kullanır. Bu yazılım, faturalama sürecini kolaylaştırarak gerekli zaman ve çabayı azaltır ve faturalandırma doğruluğunu artırır. Öncelikle muhasebe uzmanları tarafından kullanılan fatura ve faturalandırma yazılımı, müşterilere tahminler veya proforma faturalar sağlamak için satış görevlileri veya proje yöneticileri tarafından da kullanılabilir. Profesyonel hizmetler için proje faturalandırması ve kamu hizmetleri için yinelenen faturalandırma gibi çeşitli faturalandırma ihtiyaçlarını destekler. Faturalama yazılımı, müşteri ve ürün/hizmet bilgilerinin saklandığı muhasebe sistemleri ve ERP veya CRM çözümleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Ödeme makbuzunu içeren faturalandırma sürecinin son aşaması genellikle muhasebe yazılımı veya daha büyük bir ERP çözümü içindeki bir modül aracılığıyla yönetilir.

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PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal, kullanıcıların para transferi yapmasına, çevrimiçi ve mağaza içi alımlar gerçekleştirmesine olanak tanıyan bir dijital cüzdandır.

Accelo

Accelo

accelo.com

Accelo, profesyonel hizmet işletmeleri için müşteri yönetimi, proje takibi ve finansal süreçleri merkezileştiren bulut tabanlı bir platformdur.

Apptivo

Apptivo

apptivo.com

Apptivo, işletmelerin satış, pazarlama, faturalama ve destek gibi çeşitli işlemleri yönetmesini sağlayan bulut tabanlı bir iş uygulamaları platformudur.

Aspire

Aspire

aspireapp.com

Aspire, KOBİ'ler için finansal hizmetler sunan bir platformdur. Uluslararası ödemeleri, masraf yönetimini ve sanal kartları kolaylıkla yönetir.

Avaza

Avaza

avaza.com

Avaza, ekip projelerini, zaman takibini ve fatura yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir iş yönetim yazılımıdır.

AvidXchange

AvidXchange

avidxchange.com

AvidXchange, orta ölçekli işletmeler için fatura işleme, ödeme çözümleri ve hesap ödenecek otomasyonu sağlayan bir bulut tabanlı platformdur.

BigTime

BigTime

bigtime.net

BigTime, profesyonel hizmetler için zaman ve masraf izleme, proje yönetimi ve faturalama sağlayan kullanıcı dostu bir uygulamadır.

Bill.com

Bill.com

bill.com

Bill.com, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal işlemlerini otomatikleştirerek nakit akışlarını yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılımdır.

Bill4Time

Bill4Time

bill4time.com

Bill4Time, avukatlar ve danışmanlar için zaman takibi ve faturalandırma yazılımıdır. Güvenli erişimle faturalandırılabilir zamanın izlenmesini sağlar.

Biller Genie

Biller Genie

billergenie.com

Mevcut sürecinizi değiştirmeden, alacak hesaplarını fatura sunumundan, takibine ve tahsilatına kadar otomatikleştiren, ödüllü bulut tabanlı bir çözüm. Ayrıca muhasebe yazılımınızı ödeme işlemcinize bağlayarak tüm sistemlerin tamamen entegre olmasını sağlıyoruz. Kullanım kolaylığımız sayesinde mevcut sistemlerinizde herhangi bir değişiklik olmaz. Mevcut muhasebe yazılımınızla sorunsuz bir şekilde entegre oluyoruz ve mevcut ödeme işlemcinizi kullanmaya devam edebilirsiniz. Biller Genie, alacaklarınızı tahsil etmek için birkaç tıklamayla dakikalar içinde çalışır duruma gelebilir. İlk kurulumunuzdan sonra arkanıza yaslanıp rahatlayabilirsiniz.

Blinksale

Blinksale

blinksale.com

Serbest çalışanlar, solo girişimciler ve küçük ekipler için tasarlanmış süper basit profesyonel faturalandırma yazılımı. Blinksale, fatura göndermeyi ve hızlı ödeme almayı kolaylaştırır - işte bu kadar! Blinksale kullanıcılarının 2005'ten bu yana sevdiği özellikler... Özel tek seferlik veya yinelenen faturalar oluşturun Tahminleri faturalara dönüştürün Net-30 gibi ödeme koşullarını ayarlayın veya otomatik geç ödeme ücretleri uygulayın Müşteriler faturaları açtığında bildirim alın Stripe ile tüm önemli ödeme şekillerini kabul edin, Paypal ve ACH Blinksale'in en sevilen özelliği? Sınırsızdır! Sınırsız fatura Sınırsız müşteri Sınırsız kullanıcı Blinksale'yi bugün kullanmaya başlayın!

Bloom

Bloom

bloom.io

Bloom, bağımsız işletme sahipleri, serbest çalışanlar ve hizmet profesyonelleri için bir iş çalışma alanıdır. Dijital formlar, teklifler, sözleşmeler, faturalar, dijital ödemeler, iletişim, planlama ve hatta müşteri portalı da dahil olmak üzere tüm müşteri temas noktalarını profesyonel bir deneyimde birleştirir. Bloom, modern yaratıcılar, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için eksiksiz bir iş araçları paketidir.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

Armatic platformu, finans, satış, destek, İK ve operasyonlardaki görevleri otomatikleştirmek için iş akışı otomasyonu, güçlü iş zekası ve tam entegre departmanlar arası iletişim işlevselliği ile mevcut muhasebe/ERP yazılımınızın ve mevcut CRM sisteminizin gücünü artırır. 1. Finans ve Faturalandırma Otomasyonu (AR, AP, Faturalar, Abonelikler, Ödemeler): Tam otomatik AR Tahsilatları, ödeme süresini (DSO) önemli ölçüde azaltır. Gelişmiş kural motorumuz, doğru mesajı doğru zamanda otomatik olarak ileterek en yüksek ödeme olasılığını sağlarken hızlı ve verimli müşteri iletişimine olanak tanır. Asla başka bir satıcı ödemesinin hesaba katılmamasına izin vermeyin, satıcı faturalarını inceleme ve onay için atayın. Tüm faturalarınızı optimize edilmiş ödemelere yönlendirmek için iş akışı otomasyonumuzdan ve onay motorumuzdan yararlanın. Abonelik/yinelenen faturalandırmayı, hakediş faturalandırmasını, fatura oluşturmayı, otomatik ödemeleri, ödeme planlarını, gecikme ücretlerini, kuponları, çevrimiçi faturalandırmayı ve etkileşimli müşteri portallarını etkinleştirin; bunların tümü mevcut muhasebe ve CRM sistemlerinizle entegre ve senkronize edilmiştir. Ödeme tokenizasyonu ve otomatik başarısız ödeme kurtarma, hiçbir ödemenin kaçırılmamasını ve tüm verilerin güvende olmasını sağlar. 2. Satış ve Başarı Otomasyonu (QTC, CPQ, NPS, eSign): QTC ve CPQ özelliklerimizle potansiyel müşteriler için fiyat tekliflerini otomatikleştirin, fiyatlandırmanızı kontrol edin ve anlaşmaları daha hızlı kapatın. Teklif oluşturmaktan müşterilerden nakit almaya kadar her şey. Satış ve başarı ekibinizi QTC sürecini yönetecek ve departmandaki darboğazları ortadan kaldıracak şekilde güçlendirin. Artık ikinci bir tahminde bulunmanıza gerek yok, satış ekibinizin tekliften e-İmza ve ödemeye kadar yeni sözleşme oluşturma sürecinin tüm yönlerini açıkça tanımlanmış bir çerçeve dahilinde ele almasına izin verin. Tüm geçmiş iletişim verilerini, dosyalarını, belgelerini, faturalarını ve sözleşmelerini müşteri yöneticisinden tüm ekibinizle paylaşın. Müşterilerinizle iletişim kurmak için Armatic'in yerleşik iletişim merkezini kullanın. Rakiplerine göre 2 kat daha hızlı büyüyen şirketlere katılmak için Armatic Net Tavsiye Skoru motorundan yararlanın. Müşteri geri bildirimleriyle desteklenen daha iyi kararlar almaları için ekiplerinizi güçlendirin. 3. İnsan Sermayesi Otomasyonu (eNPS, Çalışan Savunuculuğu, Sözleşmeler, eKayıtlar): Armatic çalışan NPS'si ile çalışan memnuniyetinizi ölçün ve iyileştirin. Bağlılığı ve çalışan bağlılığını artırmak için çalışanlarınızla iletişim geri bildirimi döngüleri oluşturun. Çalışan Savunuculuğu ile şirketinizin sosyal erişimini genişletin. Onaylanmış şirket bilgilerini paylaşmanın kolay bir yolunu sağlayarak çalışanlarınızın sosyal ağlarından yararlanın. Şirketinizin sosyal paylaşımları çok sayıda potansiyel müşteriye ve potansiyel yeni işe alımlara ulaşır. İK ekibinize ve kuruluşunuzdaki yöneticilere, tüm çalışan sözleşmelerini güvenli bir şekilde e-İmzalama, depolama ve yönetme çözümü sağlayın. Tüm geçmiş iletişim verilerini, dosyalarını, belgelerini, çalışan sözleşmelerini ve gizlilik sözleşmelerini tüm ekibinizle paylaşın. Armatic çalışan iletişim yöneticisi, ekibinizin iletişim verileri, sözleşmeler ve İK ile ilgili notlar dahil olmak üzere çalışanlarla ilgili tüm bilgilere anında ve kolay erişim sağlar.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Bonsai, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için proje yönetimi, faturalandırma ve müşteri ilişkileri gibi iş süreçlerini yönetmeyi sağlayan bir uygulamadır.

BQE Core

BQE Core

bqe.com

BQE Core, muhasebe, faturalama, zaman izleme ve proje yönetimi sağlayan bulut tabanlı bir işletme yönetim çözümüdür.

CloudBooks

CloudBooks

cloudbooksapp.com

CloudBooks çok özel bir sorunu çözmeye odaklanmıştır. Serbest çalışanlar ve küçük, hizmete dayalı işletmeler ödeme almakta zorlanıyor. Yapılan bir araştırma, faturaların yüzde 60'ının geç ödendiğini ve bu geç ödemelerin üçte birinin son ödeme tarihinden iki hafta sonra geldiğini ortaya çıkardı. CloudBooks, faturalandırmayı ve ödeme almayı mümkün olduğunca basit hale getirerek bu sorunu çözmeye çalışıyor. Müşterilerinize sınırsız fatura gönderebilir, bu faturaların durumunu takip edebilir ve hatta çevrimiçi ödeme kabul edebilirsiniz.

ConvergeHub

ConvergeHub

convergehub.com

ConvergeHub, satış, pazarlama, destek ve faturalama süreçlerini entegre eden bir CRM platformudur. Müşteri ilişkilerini yönetir ve etkinliği artırır.

Corcentric

Corcentric

corcentric.com

Corcentric, maliyetleri düşürmeye, işletme sermayesini optimize etmeye ve geliri artırmaya odaklanan eksiksiz Kaynaktan Ödemeye ve Siparişten Nakde çözümler sunar. Corcentric'in modüler SaaS Kaynaktan Ödemeye teklifi Analitik, Kaynak Kullanımı, Tedarikçi Yönetimi, Sözleşme Yaşam Döngüsü Yönetimi, Tedarik, Fatura Yönetimi, Finansal Yönetim ve Ödeme çözümlerini içerir. Corcentric'in Siparişten Nakde çözümleri, ödemeleri garanti ederek ve kredi riskini ortadan kaldırarak DSO'nuzu önemli ölçüde azaltabilir.

Cratoflow

Cratoflow

cratoflow.com

Cratoflow, işletmelerin, konuşmaya dayalı AI ve ML aracılığıyla oluşturulan sanal bir canlı asistanla mali durumlarını otomatik bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan dünyanın ilk uçtan uca otomatik defter tutma platformudur. Ürünler arasında AP Otomasyonu için CratoBot®; AR Otomasyonu için CratoRev®, Banka Mutabakatı için CratoMatch ®. Platformumuz borç ve alacaklarınızı gerçek zamanlı olarak entegre ediyor, banka işlemlerinizin borç ve alacaklara doğru şekilde uygulanmasını sağlıyoruz.

Elopage

Elopage

elopage.com

elopage, Ürün, Ödeme ve Otomasyon anlamına gelir ve hepsi bir arada bir çevrimiçi satış platformudur. Girişimciler elopage ile dijital ürünler yaratıp satabilirler. Odak noktası çevrimiçi bir işletme oluşturmak ve ölçeklendirmek. Şirket, entegre çevrimiçi mağazaların yanı sıra muhasebe basitleştirmesi ve vergi otomasyonu da sunuyor. Ayrıca çeşitli para birimleri de dahil olmak üzere en yaygın ödeme seçenekleri ve ödeme yöntemleri mevcuttur. Entegre arayüzler sayesinde elopaj da uyumlu bir şekilde kullanılabilmektedir. Şirketin Almanya genel merkezi ve lokasyonu Berlin'dedir.

Envoice

Envoice

envoice.eu

Satın alma faturalarınızdan ve makbuzlarınızdan veri ayıklamak artık otomatik hale getirildi. Küçük/orta ölçekli işletmeler ve uygulamalar için eksiksiz bir gider raporlama ve satın alma yönetimi çözümü sunuyoruz. Öğeler doğru bir şekilde kaydedilir ve muhasebe yazılımınıza sorunsuz bir şekilde yayınlanır.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring IQ (Etkileşimli Fiyat Teklifleri), potansiyel müşterilere sevdikleri satış psikolojisi destekli bir satın alma deneyimi sağlayan net, özelleştirilmiş, özel bir sayfada fiyatlandırmanızı ve paketlerinizi potansiyel müşterilere iletir. Fiyatlandırmanızı açıklamak, modernleştirilmiş bir satış teklifi oluşturmak veya bir CPQ alternatifine ihtiyaç duymak istiyorsanız, IQ ihtiyacınızı karşılar.

Finom

Finom

finom.co

Finom, işletmelere çevrimiçi hesap yönetimi, faturalama, harcama izleme ve küresel ödemeler sunan bir finans yönetimi platformudur.

FINSYNC

FINSYNC

finsync.com

FINSYNC, işletmelerin tüm finansmanlarını senkronize bir şekilde elde etmelerine, nakit akışının kontrolünü merkezileştirmelerine ve doğru zamanda doğru finans uzmanıyla senkronize olmalarına yardımcı olan tek hepsi bir arada ödeme platformudur. Yenilikçi yazılımı benzersiz hizmetlerle birleştirdiğinizde yeni ve güçlendirici yollarla büyüyün.

Fiskl

Fiskl

fiskl.com

Fiskl'ı Keşfedin: Küçük İşletmeler için Yapay Zeka Destekli Hepsi Bir Arada Finans Yönetimi ve Muhasebe Uygulaması Küçük işletme finansmanınızı yönetmek zahmetli ve zaman alıcı olmak zorunda değil. Fiskl, girişimcilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış kapsamlı muhasebe, faturalandırma, raporlama ve finansal araçlar paketiyle bunu kolaylaştırıyor. Dünya çapında 170.000'den fazla KOBİ'nin güvendiği Fiskl, mobil üzerinden her yerden erişilebilen ödüllü finansal yönetim sağlar. Temel özellikler şunları içerir: 🔹 Tam Muhasebe Yetenekleri: Fiskl, faturalandırma, banka/kredi kartı bağlantıları, gider takibi, mutabakat, mali tablolar ve daha fazlasını kapsayan eksiksiz çift girişli muhasebe sunar. 🔹 Yapay Zeka Destekli Otomasyon: Tescilli otomatik sınıflandırma motorumuz, işlemleri otomatik olarak kategorilere ayırmak, transferleri eşleştirmek ve hesapları mutabakata varmak için yapay zekayı kullanarak saatlerce süren manuel çalışmadan tasarruf sağlar. 🔹 Mobil Uygulamalar: iOS ve Android uygulamalarımız, mobil cihazlarda tam muhasebe ile hareket halindeyken finans yönetimine olanak tanır; günümüzün işletmeleri için bir zorunluluktur. 🔹 Çoklu Para Birimi: Yabancı işlemlerin otomatik mutabakatı ile 168 para biriminde gelişmiş çoklu para birimi desteği. 🔹 Küresel Vergi İşlemleri: Otomatik KDV hesaplamaları ve raporlaması ile 100'den fazla ülke için yerleşik vergi uyumluluğu. 🔹 Çok Dilde Faturalama: Uluslararası müşterilerle sorunsuz iletişim kurmak için 60'tan fazla dilde profesyonel faturalar oluşturun. 🔹 Kapsamlı Ödeme Seçenekleri: Fiskl, Stripe, PayPal, Apple Pay ve çok daha fazlası gibi önde gelen ödeme ağ geçitleriyle entegre olur. 🔹 Banka Haber Akışları ve Senkronizasyon: Dünya çapında 21.000'den fazla bankanın işlemlerini banka yayınları ve senkronizasyon motorumuz aracılığıyla otomatik olarak muhasebeye aktarın. 🔹 Özel Raporlama: İşletmenizin KPI'larını takip etmek için sürükle ve bırak basitliğiyle tamamen özelleştirilebilir mali tablolar oluşturun. 🔹 İşbirliği: Müşteri portalları, müşterileriniz ve muhasebecinizle faturaların ve muhasebe görünürlüğünün paylaşılmasına olanak tanır. 🔹 API ve Entegrasyonlar: Fiskl API'leri POS sistemleri, e-ticaret platformları ve CRM'ler gibi diğer araçların bağlanmasını sağlar. 🔹 Her Sektöre Uygun: Kullanıcılar serbest çalışanlardan perakende mağazalarına ve ajanslara kadar çeşitlilik gösterir - Fiskl her türden küçük işletmeye hitap eder. Fiskl'ın otomasyonu, mobil erişimi, kesintisiz küresel kapsamı ve sezgisel tasarımıyla muhasebe sorunlarına elveda diyebilirsiniz. E-tablolarla hokkabazlık yapmak yerine, masaüstü veya mobil cihaz üzerinden dakikalar içinde kapsamlı finansal genel bakışların keyfini çıkarın. Fiskl'e geçiş yapan binlerce girişimciye katılın. Bugün kaydolun ve işletme finansmanınızın kontrolünü elinize alın!

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için faturalandırma, gider izleme ve finansal yönetim hizmetleri sunan çevrimiçi bir muhasebe platformudur.

Hiveage

Hiveage

hiveage.com

Bulutta hızlı, basit ve ücretsiz çevrimiçi faturalandırma ve faturalandırma yazılımı. Hiveage'e 140 ülkeden 50.000'den fazla serbest çalışan ve küçük işletme güvenmektedir. İster fatura göndermek, ister ödemeleri kabul etmek veya müşterilerden otomatik olarak ücret almak olsun, Hiveage mali durumunuzu ortadan kaldırmanıza yardımcı olur, böylece önemli işlere odaklanabilirsiniz.

Holded

Holded

holded.com

Holded, işletmeler için muhasebe, faturalandırma, CRM ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini tek platformda birleştiren bir yönetim yazılımıdır.

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

HoneyBook, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için müşteri akışını yönetmeye yardımcı olan bir platformdur. Faturalama, sözleşmeler ve randevu planlama gibi işlemleri içerir.

Invoice Temple

Invoice Temple

invoicetemple.com

Fatura Temple, küçük işletmeler için fatura oluşturma, gönderme ve izleme süreçlerini basitleştiren kullanıcı dostu bir uygulamadır.

InvoiceBerry

InvoiceBerry

invoiceberry.com

InvoiceBerry, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için online faturalama, gider takibi ve müşteri ödemelerini yönetme uygulamasıdır.

Invoiced

Invoiced

invoiced.com

Faturalı, işletmelerin fatura oluşturma, yönetme ve izleme süreçlerini otomatikleştirerek finansal operasyonlarını kolaylaştıran kullanıcı dostu bir uygulamadır.

Invoicera

Invoicera

invoicera.com

Invoicera, faturalama sürecini otomatikleştiren ve harcama yönetimi sağlayan bir uygulamadır.

InvoiceSherpa

InvoiceSherpa

fe-invoicesherpa.com

Invoicesherpa, fatura hatırlatmaları ve tahsilat süreçlerini otomatikleştirir. Muhasebe yazılımlarıyla entegre olarak işletmelerin nakit akışını iyileştirir.

Momenteo

Momenteo

momenteo.com

Momenteo size yönelik kullanıcı dostu bir çözümdür. Güzel takvimimizde yaptığınız işi, harcamalarınızı ve seyahatlerinizi takip edin ve ücretsiz yazılımımızın muhasebenizi oluşturmasına izin verin.

Moneybird

Moneybird

moneybird.com

Moneybird, işletmelerin muhasebe ve faturalandırma işlemlerini yönetmelerine yardımcı olan bir yazılımdır.

Moon Invoice

Moon Invoice

mooninvoice.com

Moon Faturası, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için gelir ve gider yönetimini kolaylaştıran bir faturalama uygulamasıdır.

Nutcache

Nutcache

nutcache.com

Projelerinizi ve görevlerinizi baştan sona yönetin ve takip edin. Sizin için çalışan hepsi bir arada yazılımla projelerinizi ve görevlerinizi daha iyi planlayın, izleyin ve organize edin.

Ordway

Ordway

ordwaylabs.com

İşletmelerin ölçeklendirilmesine yönelik, şirketlerin ürünleri fiyatlandırma, fatura gönderme, ödeme toplama ve geliri kabul etme yöntemlerini basitleştiren faturalandırma ve gelir otomasyon platformu. KOBİ pazarı için tasarlanan bulut tabanlı platform, alacak hesapları ve gelir tanıma işlevlerindeki manuel geçici çözümleri ortadan kaldırır ve bir uygulama/CRM ile muhasebe sistemi arasında yer alır. REST API öncelikli metodoloji, mevcut sistemlerle entegrasyonun mühendislik ekiplerine en az etkiyle gerçekleştirilebileceği anlamına gelir.

Outseta

Outseta

outseta.com

Outseta, abonelik start-up'larının daha hızlı başlatılmasına ve daha verimli bir şekilde ölçeklenmesine yardımcı olmak için CRM, abonelik faturalandırması ve müşteri iletişim araçlarını (e-posta, yardım masası, sohbet) entegre eden tek hepsi bir arada platformdur. Outseta, şirketinize işletmenizin performansının tek ve net bir görünümünü ve aylık yinelenen gelirinizi artırmak için ihtiyaç duyduğunuz tüm araçları sağlar.

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Pabbly Subscriptions, ödeme tahsilatını kolaylaştırmak için önde gelen ödeme ağ geçidi entegrasyonuna sahip, abonelik faturalandırma ve yönetim sürecinde uzmanlaşmış, bulut tabanlı bir yazılımdır. Faturalarınızda vergiyi yönetmek, vergi hesaplamalarında ters masrafları uygulamak, tek oturum açma ile müşteri portalını yönetmek, müşteri aboneliklerini yönetmek gibi işinizi kolaylaştıran özellikler sunar. Dahası, ürünlerinizi entegre ortaklık yönetim sistemiyle tanıtabilir, komisyon kuralları belirleyebilir ve ödemeleri yönetebilirsiniz vb.

Paddle

Paddle

paddle.com

Paddle, SaaS için ödeme işlemleri, abonelik yönetimi ve vergi uyumunu tek bir platformda sunan kapsamlı bir çözümdür.

Paymo

Paymo

paymoapp.com

Paymo, proje yönetimi, zaman takibi ve faturalama yapmanıza olanak tanıyan bir uygulamadır. Görev atama, iletişim ve mobilden fatura oluşturma özellikleri sunar.

Pennylane

Pennylane

pennylane.tech

Pennylane sayesinde CEO'lar daha akıllı kararlar alabiliyor ve finansal yönetimlerini kolaylaştırabiliyor. Platformdan hiç ayrılmadan gerçek zamanlı ve doğru verilere, akıllı bir faturalandırma aracına ve etkin bir gider yönetimine erişebilirler.

PHC GO

PHC GO

phcgo.net

Hızlı şirketler için Hızlı Yazılım. Şirketinize özel çevrimiçi yönetim yazılımıyla işinizi kontrol edin ve sonuçlarınızı hızlandırın.

ProfitBooks

ProfitBooks

profitbookshq.com

ProfitBooks, küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için faturalandırma ve finansal yönetimi basitleştirmek üzere tasarlanmış, kullanıcı dostu bir muhasebe yazılımıdır. Özelleştirilebilir fatura şablonları, çevrimiçi ödeme tahsilatı ve borç ve alacakların kolay takibi gibi özellikler sunan ProfitBooks, kullanıcıların muhasebe süreçlerini kolaylaştırmasına ve nakit akışını iyileştirmesine yardımcı olur; üstelik tamamı ücretsiz.

Quipu

Quipu

getquipu.com

İşletmenizi yönetmenin yeni bir yolunu keşfedin. Serbest çalışanlar ve KOBİ'ler için faturalandırma yazılımı.

Sellsy

Sellsy

sellsy.com

Sellsy, satış süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir CRM çözümüdür. Faturalama, müşteri yönetimi, pazarlama ve proje yönetimi gibi özellikler sunar.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe, e-ticaret siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve API hizmetleri sunan çevrimiçi bir ödeme platformudur.

Stampli

Stampli

stampli.com

Stampli, fatura yönetimini otomatikleştirerek ödenecek hesap süreçlerini düzenler, kullanıcıların verimliliğini artırır ve güvenilir finansal raporlar sunar.

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

SuiteDash, işletmeler için müşteri portalları, proje yönetimi, faturalama ve CRM gibi araçları bir arada sunan bulut tabanlı bir yönetim platformudur.

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

Teamleader, projeleri yönetmek, müşteri ilişkilerini yönetmek ve faturalandırma süreçlerini düzenlemek için entegre bir iş yönetim yazılımıdır.

TrulySmall

TrulySmall

trulysmall.com

TrulySmall, küçük işletmelerin muhasebe işlemlerini otomatikleştirerek fatura takibi, gelir-gider yönetimi ve temel raporlama sunan bir uygulamadır.

vcita

vcita

vcita.com

vcita, işletmelerin randevu planlama, faturalama ve müşteri yönetimini kolaylaştıran, çok çeşitli hizmetler sunan bir yönetim platformudur.

Veem

Veem

veem.com

Veem, işletmelerin 100 ülkede hızlı ve güvenli uluslararası ödemeler yapmasını sağlayan bir çevrimiçi ödeme platformudur.

Wave

Wave

waveapps.com

Wave, küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için bulut tabanlı muhasebe ve finansal yönetim yazılımı sunan bir uygulamadır.

Xero

Xero

xero.com

Xero, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı muhasebe yazılımıdır. Faturalama, gider izleme ve finansal raporlama gibi işlevler sunar.

ZipBooks

ZipBooks

zipbooks.com

ZipBooks, küçük işletmelerin faturalandırma, gider izleme ve muhasebe işlemlerini bulut tabanlı bir platformda yönetmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.

Zoho Books

Zoho Books

zoho.com

Zoho Books, işletmelerin faturalandırma, gider izleme ve mali yönetimini kolaylaştıran çevrimiçi bir muhasebe yazılımıdır.

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