Faturalandırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tuvalu

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Şirketler, müşterilere fatura oluşturmak ve göndermek, teslim edilen ürün ve hizmetler için ödeme talep etmek için fatura ve faturalandırma yazılımını kullanır. Bu yazılım, faturalama sürecini kolaylaştırarak gerekli zaman ve çabayı azaltır ve faturalandırma doğruluğunu artırır. Öncelikle muhasebe uzmanları tarafından kullanılan fatura ve faturalandırma yazılımı, müşterilere tahminler veya proforma faturalar sağlamak için satış görevlileri veya proje yöneticileri tarafından da kullanılabilir. Profesyonel hizmetler için proje faturalandırması ve kamu hizmetleri için yinelenen faturalandırma gibi çeşitli faturalandırma ihtiyaçlarını destekler. Faturalama yazılımı, müşteri ve ürün/hizmet bilgilerinin saklandığı muhasebe sistemleri ve ERP veya CRM çözümleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Ödeme makbuzunu içeren faturalandırma sürecinin son aşaması genellikle muhasebe yazılımı veya daha büyük bir ERP çözümü içindeki bir modül aracılığıyla yönetilir.
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PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc., çevrimiçi para transferlerini destekleyen ve çekler ve para siparişleri gibi geleneksel kağıt yöntemlerine elektronik bir alternatif olarak hizmet veren dünya çapında bir çevrimiçi ödeme sistemi işleten bir Amerikan şirketidir. Şirket, çevrimiçi satıcılar, açık artırma siteleri ve diğer birçok ticari kullanıcı için ödeme işlemcisi olarak faaliyet göstermektedir; bu, tek tıklamalı işlemler ve şifre belleği gibi faydalar karşılığında bir ücret talep eder. 1998 yılında Confinity olarak kurulan Paypal, 2002 yılında ilk halka arzını aldı. O yılın ilerleyen saatlerinde 1,5 milyar dolar değerinde EBay'in tamamen sahip olduğu bir iştiraki oldu. Ebay 2015 yılında Paypal'ı EBay'in hissedarlarına döndürdü. Şirket, en büyük Amerika Birleşik Devletleri şirketlerinin 2019 Fortune 500'ünde gelirle 204. sırada yer aldı.
Accelo
accelo.com
Accelo, dünya çapındaki profesyonel hizmet işletmeleri tarafından müşterilerinin işlerini karlı bir şekilde yönetmek için kullanılıyor ve seviliyor. Uçtan uca bulut tabanlı platform, nerede olursanız olun satışlar, projeler, biletler, hizmetliler, zaman çizelgeleri, kaynak sağlama ve daha fazlası dahil olmak üzere potansiyel müşteriden ödemeye kadar müşteri iş tesliminin tüm yönlerini yönetir. Zaman ve paraya önem veren müşteri iş yönetimi platformu, size en güncel iş verileriniz ve finansal performansınıza ilişkin bütünsel bir görünüm sunar. Müşteri iletişimlerinin, etkinliklerinin ve çalışmalarının tek bir platformda merkezileştirilmesi sayesinde, durum güncellemesi istemenize gerek kalmadan işlerin nerede olduğunu her zaman bilirsiniz. Accelo, görünürlüğü ve koordinasyonu geliştirmek için iş akışlarını düzene sokar ve işletme ve ekipler genelinde verimliliği artırır, liderlerin işi yürütmesine ve profesyonellerin en önemli işlere odaklanmasına yardımcı olur. Güçlü otomasyondan yararlanılarak yöneticilerin projeleri zamanında ve bütçe dahilinde kolaylıkla teslim etmeleri sağlanır. Accelo'nun güncel ve güvenli analitiği, liderlere akıllı kararlar alma konusunda güven vererek işin büyümesini ve refahını sağlar.
Apptivo
apptivo.com
Apptivo, her şekil ve büyüklükteki şirket için tasarlanmış entegre iş uygulamalarından oluşan bir bulut platformudur. Satış ve pazarlamadan faturalandırma ve desteğe ve aradaki her şeye kadar Apptivo'nun uygulamalarını kullanarak neredeyse tüm ticari görevleri yönetmenize olanak tanır. Apptivo'da uygulama başına fiyatlandırma yoktur; Kullanıcı başına aylık yalnızca 10 ABD Dolarından başlayan fiyatlarla tüm platforma erişebilirsiniz. Apptivo'yu ister tek bir uygulama için ister tüm işletmenizi yönetmek için kullanın, kuruluşunuza inanılmaz değer katacaktır. Uygulamaları müşteri yaşam döngüsünün tamamını kapsar: * Pazarlama: Hedeflenen kişi listeleri oluşturun, e-posta kampanyaları oluşturup gönderin ve analizleri izleyin. * Satış: Güçlü iletişim yönetimi, satış hattı, otomasyon ve raporlama ile eksiksiz CRM yeteneği. * Yardım Masası: E-posta entegrasyonu, web portalı ve zaman takibine sahip güçlü bir biletleme sistemi. * Proje Yönetimi: Gantt şemaları aracılığıyla proje programlarını yönetin, zamanı ve kilometre taşlarını takip edin ve harcanan çabayı faturalandırın. * Saha Hizmeti: İş emri ataması ve gönderilmesi, mobil fotoğraf, zaman ve malzeme yakalama ve faturalandırma. * Teklif Verme ve Faturalandırma: Profesyonel teklifler oluşturun ve entegre faturalandırma ve yinelenen fatura özellikleriyle bunları müşterinize e-postayla gönderin. * Sipariş Yönetimi: Teklifleri siparişlere dönüştürün, envanteri ve gönderileri takip edin ve ürününüz için müşteriye fatura düzenleyin. * Tedarik ve Tedarik Zinciri: Satıcıları yönetin, satın alma siparişlerini ve faturalamayı takip edin ve envanteri yönetin. Apptivo, dünya çapında 193 ülkeden yüzbinlerce işletme tarafından kullanılıyor ve milyar dolarlık işletmelere kadar bağımsız danışmanları bünyesinde barındırabiliyor. Apptivo'nun esnekliği, onu üç temel farklılaştırıcı özelliğinden biridir: Uygun Fiyatlılık, Esneklik ve Yetenek. Tek bir fiyata sunulan tüm iş uygulamaları paketiyle, sistemi her türlü uygulama için esnek kılan sınıfının en iyisi yapılandırma yetenekleriyle birlikte, değerleri açısından benzersiz bir yetenek sağlayan geniş bir uygulama yelpazesinde zengin ve güçlü özellikler sunar. işletme.
Aspire
aspireapp.com
Aspire, modern işletmelere yönelik hepsi bir arada finans platformudur ve Asya genelinde 15.000'den fazla şirketin, tek bir kullanıcı dostu hesap aracılığıyla erişilebilen uluslararası ödemeler, gider yönetimi, borç yönetimi ve alacak yönetimi çözümleriyle zamandan ve paradan tasarruf etmesine yardımcı olur. Merkezi Singapur'da bulunan Aspire'ın beş ülkede 450'den fazla çalışanı bulunmaktadır ve Sequoia, Lightspeed, Y-Combinator, Tencent ve Paypal dahil olmak üzere küresel üst düzey VC'ler tarafından desteklenmektedir. Aspire, 2023'te aşırı abone olunan 100 milyon ABD Doları tutarındaki C Serisi turunu kapattı ve kâr elde ettiğini duyurdu.
Avaza
avaza.com
Avaza, müşteri odaklı işletmeleri çalıştırmak için önde gelen bir arada yazılımdır. Avaza, her büyüklükteki işletmelerin takım projeleri, takım sohbeti, zaman izleme, gider raporlama, alıntı ve faturalandırma daha kolay ve etkili bir şekilde yönetilmesine izin verir. Herhangi bir cihazda dünyanın herhangi bir yerinden bir web tarayıcısı aracılığıyla erişilebilir. Avaza, müşteri odaklı işletmenizi yürütmek için entegre bir işlevsellik paketi sağlar. Buna proje yönetimi ve işbirliği, ekip sohbeti, kaynak planlama, zaman izleme, gider yönetimi, alıntı ve faturalandırma dahildir. Bu modüllerin her biri, çok çeşitli işletmelere uyacak şekilde birlikte veya bağımsız olarak kullanılabilir. Avaza, tüm bu işlevlere ihtiyaç duyan ve tek bir hakikat ve güçlü raporlama kaynağına sahip olmanın tadını çıkaran danışmanlık ve profesyonel hizmet şirketleri için özellikle yararlıdır. Avaza bulutta inşa edilmiştir ve herhangi bir cihazda mevcuttur. Avaza, 150'den fazla ülkede 30.000'den fazla profesyonel hizmet işletmesi tarafından kullanılmaktadır.
AvidXchange
avidxchange.com
AvidXchange, orta piyasa işletmeleri ve tedarikçileri için borç hesapları (“AP”) otomasyon yazılımı ve ödeme çözümleri sunan lider bir sağlayıcıdır. AvidXchange'in hizmet olarak yazılım tabanlı, uçtan uca yazılım ve ödeme platformu, 8.800'den fazla işletme için AP iş akışını dijitalleştiriyor ve otomatikleştiriyor ve son beş yılda alıcılarının 965.000'den fazla tedarikçi müşterisine ödeme yaptı . Orta ölçekli pazara yönelik en büyük tedarikçi ağlarından birine sahip olan AvidXchange, emlak, toplumsal dernek yönetimi, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler, eğitim, konaklama ve profesyonel hizmetlerin yanı sıra inşaat, finansal hizmetler ve medya alanlarında da derinlemesine sektör uzmanlığı sunmaktadır. Core Associates, BankTEL ve FastPay'in satın alınması. Ayrıca AvidXchange, Inc., ABD B2B ödemeleri için lisanslı bir para aktarıcıdır ve New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanının yanı sıra AvidXchange'in lisans sahibi olmasını gerektiren diğer tüm eyaletler tarafından Para Aktarıcı olarak lisanslanmıştır.
BigTime
bigtime.net
BigTime, profesyonel hizmet şirketlerinin operasyonel maliyetleri azaltmasına, yetenekleri doğru projelere kolayca yönlendirmesine ve tamamlanan iş için ödeme alma süresini hızlandırmasına yardımcı olurken, aynı zamanda ihtiyacınız olan bilgiyi ihtiyaç duyduğunuz anda sunarak daha hızlı karar vermenize olanak tanır. BigTime, proje operasyonlarını düzene sokarak, kaynak kullanımını maksimuma çıkararak, alacak hesap döngüsünü hızlandırarak ve dağınık veri kaynaklarını birbirine bağlayarak profesyonel hizmet firmalarının ölçeklenmesini ve büyümesini kolaylaştırır. 2.800'den fazla müşterisi ve 20'den fazla yıllık tecrübesiyle BigTime, hızlı bir şekilde çalışmaya başlamanızı, esneklik ve çeviklikle çalışmanızı ve yarının fırsatları için sizinle birlikte ölçeklenirken bugünün zorluklarını çözmenizi sağlamak için tasarlandı.
Bill.com
bill.com
Bill.com, küçük ve orta ölçekli işletmeler için arka ofis finansal işlemlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir yazılım sağlayıcısıdır. Bill.com platformu, nakit girişlerini ve çıkışlarını yönetmelerine yardımcı olmak için işletmeleri tedarikçileri ve müşterileri ile birleştirir. En iyi rakipler arasında Tipalti ve Yaypay bulunmaktadır. Bill.com, en büyük ABD finans kurumlarıyla, en iyi 100 ABD muhasebe firmasının% 70'inden fazlası, Oracle Netsuite, Sage IntaCct., QuickBooks ve Xero gibi muhasebe yazılım paketlerine liderlik ediyor ve EBM için tercih edilen dijital ödeme çözümleri sağlayıcısı. com, Amerikan CPA Enstitüsü (AICPA) teknoloji iştiraki. Beyaz etiketli, uçtan uca ödeme otomasyon platformu, Bill.com Connect Is Tek oturum açan çevrimiçi iş bankacılığı ekosisteminin bir parçası olarak finansal kurumlara sunuldu. Mevcut müşteriler arasında JPMorgan Chase Ticari Bankası, Wells Fargo, Ticaret Bankası ve Omaha Ulusal Bankası bulunmaktadır. Bank of America ve PNC, ödeme teknolojisi tekliflerinin bir parçası olarak Bill.com'u da kullanıyor. 2019 itibariyle şirketin San Jose, California ve Houston, Teksas'ta ofisleri bulunmaktadır.
Bill4Time
bill4time.com
Bill4Time, avukatlar, danışmanlar, girişimciler ve serbest çalışan profesyoneller için tasarlanmış bulut tabanlı bir zaman izleme ve faturalandırma yazılımıdır. Faturalandırılabilir sürenizin herhangi bir bilgisayardan veya mobil cihazdan güvenli bir şekilde takip edildiğinden, organize edildiğinden, faturalandığından ve erişildiğinden emin olmak için buradayız. Vakit nakittir ve her ikisini de takip etmek önemlidir. Faturalandırma sisteminizi sektör lideri özellikler ve ödüllü bir müşteri destek ekibiyle kolaylaştırmaya kendimizi adadık.
Biller Genie
billergenie.com
Mevcut sürecinizi değiştirmeden, alacak hesaplarını fatura sunumundan, takibine ve tahsilatına kadar otomatikleştiren, ödüllü bulut tabanlı bir çözüm. Ayrıca muhasebe yazılımınızı ödeme işlemcinize bağlayarak tüm sistemlerin tamamen entegre olmasını sağlıyoruz. Kullanım kolaylığımız sayesinde mevcut sistemlerinizde herhangi bir değişiklik olmaz. Mevcut muhasebe yazılımınızla sorunsuz bir şekilde entegre oluyoruz ve mevcut ödeme işlemcinizi kullanmaya devam edebilirsiniz. Biller Genie, alacaklarınızı tahsil etmek için birkaç tıklamayla dakikalar içinde çalışır duruma gelebilir. İlk kurulumunuzdan sonra arkanıza yaslanıp rahatlayabilirsiniz.
Blinksale
blinksale.com
Serbest çalışanlar, solo girişimciler ve küçük ekipler için tasarlanmış süper basit profesyonel faturalandırma yazılımı. Blinksale, fatura göndermeyi ve hızlı ödeme almayı kolaylaştırır - işte bu kadar! Blinksale kullanıcılarının 2005'ten bu yana sevdiği özellikler... Özel tek seferlik veya yinelenen faturalar oluşturun Tahminleri faturalara dönüştürün Net-30 gibi ödeme koşullarını ayarlayın veya otomatik geç ödeme ücretleri uygulayın Müşteriler faturaları açtığında bildirim alın Stripe ile tüm önemli ödeme şekillerini kabul edin, Paypal ve ACH Blinksale'in en sevilen özelliği? Sınırsızdır! Sınırsız fatura Sınırsız müşteri Sınırsız kullanıcı Blinksale'yi bugün kullanmaya başlayın!
Bloom
bloom.io
Bloom, bağımsız işletme sahipleri, serbest çalışanlar ve hizmet profesyonelleri için bir iş çalışma alanıdır. Dijital formlar, teklifler, sözleşmeler, faturalar, dijital ödemeler, iletişim, planlama ve hatta müşteri portalı da dahil olmak üzere tüm müşteri temas noktalarını profesyonel bir deneyimde birleştirir. Bloom, modern yaratıcılar, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için eksiksiz bir iş araçları paketidir.
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic platformu, finans, satış, destek, İK ve operasyonlardaki görevleri otomatikleştirmek için iş akışı otomasyonu, güçlü iş zekası ve tam entegre departmanlar arası iletişim işlevselliği ile mevcut muhasebe/ERP yazılımınızın ve mevcut CRM sisteminizin gücünü artırır. 1. Finans ve Faturalandırma Otomasyonu (AR, AP, Faturalar, Abonelikler, Ödemeler): Tam otomatik AR Tahsilatları, ödeme süresini (DSO) önemli ölçüde azaltır. Gelişmiş kural motorumuz, doğru mesajı doğru zamanda otomatik olarak ileterek en yüksek ödeme olasılığını sağlarken hızlı ve verimli müşteri iletişimine olanak tanır. Asla başka bir satıcı ödemesinin hesaba katılmamasına izin vermeyin, satıcı faturalarını inceleme ve onay için atayın. Tüm faturalarınızı optimize edilmiş ödemelere yönlendirmek için iş akışı otomasyonumuzdan ve onay motorumuzdan yararlanın. Abonelik/yinelenen faturalandırmayı, hakediş faturalandırmasını, fatura oluşturmayı, otomatik ödemeleri, ödeme planlarını, gecikme ücretlerini, kuponları, çevrimiçi faturalandırmayı ve etkileşimli müşteri portallarını etkinleştirin; bunların tümü mevcut muhasebe ve CRM sistemlerinizle entegre ve senkronize edilmiştir. Ödeme tokenizasyonu ve otomatik başarısız ödeme kurtarma, hiçbir ödemenin kaçırılmamasını ve tüm verilerin güvende olmasını sağlar. 2. Satış ve Başarı Otomasyonu (QTC, CPQ, NPS, eSign): QTC ve CPQ özelliklerimizle potansiyel müşteriler için fiyat tekliflerini otomatikleştirin, fiyatlandırmanızı kontrol edin ve anlaşmaları daha hızlı kapatın. Teklif oluşturmaktan müşterilerden nakit almaya kadar her şey. Satış ve başarı ekibinizi QTC sürecini yönetecek ve departmandaki darboğazları ortadan kaldıracak şekilde güçlendirin. Artık ikinci bir tahminde bulunmanıza gerek yok, satış ekibinizin tekliften e-İmza ve ödemeye kadar yeni sözleşme oluşturma sürecinin tüm yönlerini açıkça tanımlanmış bir çerçeve dahilinde ele almasına izin verin. Tüm geçmiş iletişim verilerini, dosyalarını, belgelerini, faturalarını ve sözleşmelerini müşteri yöneticisinden tüm ekibinizle paylaşın. Müşterilerinizle iletişim kurmak için Armatic'in yerleşik iletişim merkezini kullanın. Rakiplerine göre 2 kat daha hızlı büyüyen şirketlere katılmak için Armatic Net Tavsiye Skoru motorundan yararlanın. Müşteri geri bildirimleriyle desteklenen daha iyi kararlar almaları için ekiplerinizi güçlendirin. 3. İnsan Sermayesi Otomasyonu (eNPS, Çalışan Savunuculuğu, Sözleşmeler, eKayıtlar): Armatic çalışan NPS'si ile çalışan memnuniyetinizi ölçün ve iyileştirin. Bağlılığı ve çalışan bağlılığını artırmak için çalışanlarınızla iletişim geri bildirimi döngüleri oluşturun. Çalışan Savunuculuğu ile şirketinizin sosyal erişimini genişletin. Onaylanmış şirket bilgilerini paylaşmanın kolay bir yolunu sağlayarak çalışanlarınızın sosyal ağlarından yararlanın. Şirketinizin sosyal paylaşımları çok sayıda potansiyel müşteriye ve potansiyel yeni işe alımlara ulaşır. İK ekibinize ve kuruluşunuzdaki yöneticilere, tüm çalışan sözleşmelerini güvenli bir şekilde e-İmzalama, depolama ve yönetme çözümü sağlayın. Tüm geçmiş iletişim verilerini, dosyalarını, belgelerini, çalışan sözleşmelerini ve gizlilik sözleşmelerini tüm ekibinizle paylaşın. Armatic çalışan iletişim yöneticisi, ekibinizin iletişim verileri, sözleşmeler ve İK ile ilgili notlar dahil olmak üzere çalışanlarla ilgili tüm bilgilere anında ve kolay erişim sağlar.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai, yaratıcı ve dijital ajanslar, danışmanlıklar ve profesyonel hizmet sağlayıcılar için tek adresli bir platformdur. İşletmelere, işlerine ilişkin eksiksiz ve gerçek zamanlı bir genel bakış sağlamak için tasarlanmıştır. İş operasyonlarınızı basitleştirin ve projelerinizi, müşterilerinizi ve ekibinizi entegre, kullanımı kolay tek bir platformda birleştirin. Sözleşmeler, teklifler ve proje yönetiminden müşteri faturalandırmasına, gelir takibine ve kaynak yönetimine kadar. Proje Yönetimi Ekibinize proje ve görevler atayın, haftanıza öncelik verin ve projelerinizin tam olarak nasıl ilerlediğini görün. Proje bütçelerini belirleyin ve beklenmeyen maliyetlerden kaçının. Kanban görünümü, kolay faturalandırma için entegre zamanlayıcı ve verimli çalışma için harici ortaklarla işbirliği. Ekip Zaman Takibi Doğru zaman çizelgeleriyle ekibinizin takip edilen saatlerine ilişkin anında rapor alın ve kimin kapasiteyi aştığını bir bakışta görün. İşletmenizin kullanımını izleyin ve ekibinizin verimliliği ve karlılığı konusunda netlik elde edin. Projelerinizi yolunda ve bütçeye uygun tutmak için kaynaklarınızı önceden planlayın. CRM Müşterilerinizi ve projelerini tek bir yerden yönetin. Tüm notlarınız, kişileriniz, oranlarınız ve etiketlerinizle benzersiz müşteri profilleri oluşturun. Müşterilerinizi, kendileriyle paylaştığınız projelere, belgelere ve bağlantılara erişebilecekleri markalı Müşteri Portalınıza davet edin.
BQE Core
bqe.com
Core, profesyonel hizmet firmalarının muhasebe ve proje verilerini tek bir güzel bulut platformunda merkezileştirir. Core, muhasebe, faturalandırma, zaman ve gider takibi ile proje yönetimi araçlarını birleştirerek işinizi daha karlı bir şekilde yürütmenizi kolaylaştırır. Bilgileri düzenler, tekrarlanan görevleri otomatikleştirir ve dahili süreçleri yönetmek yerine müşterilerinize hizmet sağlamaya daha fazla zaman ayırmanıza olanak tanır.
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooks çok özel bir sorunu çözmeye odaklanmıştır. Serbest çalışanlar ve küçük, hizmete dayalı işletmeler ödeme almakta zorlanıyor. Yapılan bir araştırma, faturaların yüzde 60'ının geç ödendiğini ve bu geç ödemelerin üçte birinin son ödeme tarihinden iki hafta sonra geldiğini ortaya çıkardı. CloudBooks, faturalandırmayı ve ödeme almayı mümkün olduğunca basit hale getirerek bu sorunu çözmeye çalışıyor. Müşterilerinize sınırsız fatura gönderebilir, bu faturaların durumunu takip edebilir ve hatta çevrimiçi ödeme kabul edebilirsiniz.
ConvergeHub
convergehub.com
ConvergeHub, müşteriyle ilgili tüm etkinlikleri tek bir birleşik platformdan yönetmek için Satış, Pazarlama, Destek ve Faturalandırmayı içeren kurumsal düzeyde bir CRM'dir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için oluşturulmuş, yüksek beygir gücüne sahip bir işletme büyüme platformudur. Müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşteriyle ilgili tüm faaliyetleri gerçekleştirmek için ConvergeHub'ı kullanabilirsiniz. Potansiyel müşterileri çekmek, kampanyalar göndermek, potansiyel müşterileri geliştirmek, satışları kapatmak, destek bildirimlerini yanıtlamak, sözleşmeler oluşturmak, belgeleri depolamak, ürün veya hizmetleri yönetmek, fiyat teklifleri göndermek, faturalar oluşturmak ve daha fazlası için bunu kullanın. ConvergeHub'ın güçlü özelleştirme ve otomasyon özellikleri, kendi iş süreçlerinizi yapılandırıp otomatikleştirmenize ve üretkenliği hızla artırmanıza olanak tanır. ConvergeHub'ın 360 derecelik potansiyel müşteri ve müşteri görünümü size derinlemesine eyleme geçirilebilir bilgiler sunar, etkinlik geçmişi boyunca tüm temas noktalarını takip etmenize olanak tanır ve olası müşteriler ve müşterilerle e-posta, telefon, metin, faks veya herhangi bir kanal aracılığıyla yaklaşan görüşmeleri planlamanıza olanak tanır. sosyal. Yorumlar, notlar, etiketler, görevler, randevular, takvimler, hatırlatıcılar, bildirimler bir araya gelerek bağlantıda kalmanızı ve güncel kalmanızı sağlar. Listelerinizi bölümlere ayırabilir, şablonlar oluşturabilir ve e-posta ve metin yoluyla pazarlama kampanyaları yürütebilirsiniz. Müşteri hizmetleri olaylarını takip ederek ve onlara hızlı bir şekilde yanıt vererek müşterilerinizle yakın iletişim halinde olun. Ürün ve hizmetleriniz için doğrudan CRM'den teklifler oluşturarak ve faturalar göndererek hızlı bir şekilde ödeme alın ve ödemeleri alındıkça takip edin. Rapor Oluşturucu ve özelleştirilebilir Kontrol Panelleri, kendi raporlarınızı oluşturmanıza ve işin her alanındaki ilerlemeyi görsel olarak izlemenize olanak tanır. ConvergeHub, QuickBooks, DocuSign, PandaDoc, Ringcentral, Twilio, Office365, Box, Dropbox, Wordpress vb. gibi birçok yerel entegrasyon aracılığıyla ve ayrıca Zapier, Piesync, API'ler ve Webhooks aracılığıyla diğer yazılımlarla entegre olur.
Corcentric
corcentric.com
Corcentric, maliyetleri düşürmeye, işletme sermayesini optimize etmeye ve geliri artırmaya odaklanan eksiksiz Kaynaktan Ödemeye ve Siparişten Nakde çözümler sunar. Corcentric'in modüler SaaS Kaynaktan Ödemeye teklifi Analitik, Kaynak Kullanımı, Tedarikçi Yönetimi, Sözleşme Yaşam Döngüsü Yönetimi, Tedarik, Fatura Yönetimi, Finansal Yönetim ve Ödeme çözümlerini içerir. Corcentric'in Siparişten Nakde çözümleri, ödemeleri garanti ederek ve kredi riskini ortadan kaldırarak DSO'nuzu önemli ölçüde azaltabilir.
Cratoflow
cratoflow.com
Cratoflow, işletmelerin, konuşmaya dayalı AI ve ML aracılığıyla oluşturulan sanal bir canlı asistanla mali durumlarını otomatik bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan dünyanın ilk uçtan uca otomatik defter tutma platformudur. Ürünler arasında AP Otomasyonu için CratoBot®; AR Otomasyonu için CratoRev®, Banka Mutabakatı için CratoMatch ®. Platformumuz borç ve alacaklarınızı gerçek zamanlı olarak entegre ediyor, banka işlemlerinizin borç ve alacaklara doğru şekilde uygulanmasını sağlıyoruz.
Elopage
elopage.com
elopage, Ürün, Ödeme ve Otomasyon anlamına gelir ve hepsi bir arada bir çevrimiçi satış platformudur. Girişimciler elopage ile dijital ürünler yaratıp satabilirler. Odak noktası çevrimiçi bir işletme oluşturmak ve ölçeklendirmek. Şirket, entegre çevrimiçi mağazaların yanı sıra muhasebe basitleştirmesi ve vergi otomasyonu da sunuyor. Ayrıca çeşitli para birimleri de dahil olmak üzere en yaygın ödeme seçenekleri ve ödeme yöntemleri mevcuttur. Entegre arayüzler sayesinde elopaj da uyumlu bir şekilde kullanılabilmektedir. Şirketin Almanya genel merkezi ve lokasyonu Berlin'dedir.
Envoice
envoice.eu
Satın alma faturalarınızdan ve makbuzlarınızdan veri ayıklamak artık otomatik hale getirildi. Küçük/orta ölçekli işletmeler ve uygulamalar için eksiksiz bir gider raporlama ve satın alma yönetimi çözümü sunuyoruz. Öğeler doğru bir şekilde kaydedilir ve muhasebe yazılımınıza sorunsuz bir şekilde yayınlanır.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ (Etkileşimli Fiyat Teklifleri), potansiyel müşterilere sevdikleri satış psikolojisi destekli bir satın alma deneyimi sağlayan net, özelleştirilmiş, özel bir sayfada fiyatlandırmanızı ve paketlerinizi potansiyel müşterilere iletir. Fiyatlandırmanızı açıklamak, modernleştirilmiş bir satış teklifi oluşturmak veya bir CPQ alternatifine ihtiyaç duymak istiyorsanız, IQ ihtiyacınızı karşılar.
Finom
finom.co
Finom, finansal operasyonlarda devrim yaratan ve kolaylaştıran tamamen çevrimiçi bir işletme hesabı sağlar. Küresel ödeme araçlarını, akıllı faturalandırma, otomatik defter tutma ve ekip gider yönetimi işlevlerini entegre eder. Finom’un abonelik planları, serbest çalışanlardan ve girişimlerden KOBİ'lere ve şirketlere kadar her büyüklükteki işletmeler için tasarlanmıştır. Finom ile 1-3 iş günü içinde bir Avrupa Iban tamamen çevrimiçi hazır olacaksınız. Açtığınız bir işletme hesabı, mali durumunuzu doğrudan telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan ele almanıza izin verecek bir avantaj listesi içerir: - Siz ve ekibiniz için%3'e kadar nakit geri ödeme ile ücretsiz banka kartları; -Apple Pay ve Google Pay ile hareket halindeki ödemeler; - Seçilen plana bağlı olarak ücretsiz aylık ATM para çekme sınırları; - Seçilen plana bağlı olarak ücretsiz SEPA ve Doğrudan Borç hacmini aktarır; - Gizli ücretleri olmayan dünyanın dört bir yanındaki ödemeler (150 ülke); - Canlı FX gösterge paneli, 24 para birimi, mükemmel oranlar (bankalar arası + %0,5); - İki kat daha hızlı ödeme almanızı sağlayan akıllı faturalama; - Diğer hesaplar Finom Gösterge Tablonuza kolayca bağlanabilir; - Muhasebeye hazır veri ihracatı ve özelleştirilmiş ekip cüzdan erişimi; - Muhasebeciler ve vergi danışmanları için tasarruf etmeye yardımcı olan yerleşik özellikler; - Müşteri hizmetleri ekibi telefon, video ve sohbet yoluyla mevcuttur; - En yüksek güvenlik ve fonların önlemlerini koruyan önlemler.
FINSYNC
finsync.com
FINSYNC, işletmelerin tüm finansmanlarını senkronize bir şekilde elde etmelerine, nakit akışının kontrolünü merkezileştirmelerine ve doğru zamanda doğru finans uzmanıyla senkronize olmalarına yardımcı olan tek hepsi bir arada ödeme platformudur. Yenilikçi yazılımı benzersiz hizmetlerle birleştirdiğinizde yeni ve güçlendirici yollarla büyüyün.
Fiskl
fiskl.com
Fiskl'ı Keşfedin: Küçük İşletmeler için Yapay Zeka Destekli Hepsi Bir Arada Finans Yönetimi ve Muhasebe Uygulaması Küçük işletme finansmanınızı yönetmek zahmetli ve zaman alıcı olmak zorunda değil. Fiskl, girişimcilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış kapsamlı muhasebe, faturalandırma, raporlama ve finansal araçlar paketiyle bunu kolaylaştırıyor. Dünya çapında 170.000'den fazla KOBİ'nin güvendiği Fiskl, mobil üzerinden her yerden erişilebilen ödüllü finansal yönetim sağlar. Temel özellikler şunları içerir: 🔹 Tam Muhasebe Yetenekleri: Fiskl, faturalandırma, banka/kredi kartı bağlantıları, gider takibi, mutabakat, mali tablolar ve daha fazlasını kapsayan eksiksiz çift girişli muhasebe sunar. 🔹 Yapay Zeka Destekli Otomasyon: Tescilli otomatik sınıflandırma motorumuz, işlemleri otomatik olarak kategorilere ayırmak, transferleri eşleştirmek ve hesapları mutabakata varmak için yapay zekayı kullanarak saatlerce süren manuel çalışmadan tasarruf sağlar. 🔹 Mobil Uygulamalar: iOS ve Android uygulamalarımız, mobil cihazlarda tam muhasebe ile hareket halindeyken finans yönetimine olanak tanır; günümüzün işletmeleri için bir zorunluluktur. 🔹 Çoklu Para Birimi: Yabancı işlemlerin otomatik mutabakatı ile 168 para biriminde gelişmiş çoklu para birimi desteği. 🔹 Küresel Vergi İşlemleri: Otomatik KDV hesaplamaları ve raporlaması ile 100'den fazla ülke için yerleşik vergi uyumluluğu. 🔹 Çok Dilde Faturalama: Uluslararası müşterilerle sorunsuz iletişim kurmak için 60'tan fazla dilde profesyonel faturalar oluşturun. 🔹 Kapsamlı Ödeme Seçenekleri: Fiskl, Stripe, PayPal, Apple Pay ve çok daha fazlası gibi önde gelen ödeme ağ geçitleriyle entegre olur. 🔹 Banka Haber Akışları ve Senkronizasyon: Dünya çapında 21.000'den fazla bankanın işlemlerini banka yayınları ve senkronizasyon motorumuz aracılığıyla otomatik olarak muhasebeye aktarın. 🔹 Özel Raporlama: İşletmenizin KPI'larını takip etmek için sürükle ve bırak basitliğiyle tamamen özelleştirilebilir mali tablolar oluşturun. 🔹 İşbirliği: Müşteri portalları, müşterileriniz ve muhasebecinizle faturaların ve muhasebe görünürlüğünün paylaşılmasına olanak tanır. 🔹 API ve Entegrasyonlar: Fiskl API'leri POS sistemleri, e-ticaret platformları ve CRM'ler gibi diğer araçların bağlanmasını sağlar. 🔹 Her Sektöre Uygun: Kullanıcılar serbest çalışanlardan perakende mağazalarına ve ajanslara kadar çeşitlilik gösterir - Fiskl her türden küçük işletmeye hitap eder. Fiskl'ın otomasyonu, mobil erişimi, kesintisiz küresel kapsamı ve sezgisel tasarımıyla muhasebe sorunlarına elveda diyebilirsiniz. E-tablolarla hokkabazlık yapmak yerine, masaüstü veya mobil cihaz üzerinden dakikalar içinde kapsamlı finansal genel bakışların keyfini çıkarın. Fiskl'e geçiş yapan binlerce girişimciye katılın. Bugün kaydolun ve işletme finansmanınızın kontrolünü elinize alın!
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks, zaman kazandıran, yöneticinizi otomatikleştiren ve kitaplarınızı düzenli ve işinizi profesyonel görünen bir çevrimiçi muhasebe ve faturalama platformudur. FreshBooks, finansal kayıt tutmanın kolay ve hızlı olması gerektiğine inanıyor, ancak yine de muhasebecinizi tatmin edecek kadar ayrıntılı. 30 gün boyunca taze kitapları ücretsiz deneyin.
Hiveage
hiveage.com
Bulutta hızlı, basit ve ücretsiz çevrimiçi faturalandırma ve faturalandırma yazılımı. Hiveage'e 140 ülkeden 50.000'den fazla serbest çalışan ve küçük işletme güvenmektedir. İster fatura göndermek, ister ödemeleri kabul etmek veya müşterilerden otomatik olarak ücret almak olsun, Hiveage mali durumunuzu ortadan kaldırmanıza yardımcı olur, böylece önemli işlere odaklanabilirsiniz.
Holded
holded.com
Holded, modern şirketlere yönelik bir iş yönetimi yazılımıdır. İşletmenizin her unsurunu tek platformdan yöneterek satışlarınızı artırın, giderlerinizi azaltın ve zamandan tasarruf edin. Holded, daha iyi iş kararları vermeniz için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar. Faturalama, Muhasebe, CRM, Ekip, Projeler ve Envanter, ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde. Holded ile kontrolü elinize alın ve tüm iş fonksiyonlarınızı sorunsuz bir şekilde senkronize edin. Bu birinci sınıf bulut ERP'yi bugün kullanmaya başlayın!
HoneyBook
honeybook.com
Honeybook, bağımsız işletmelere dikkat çekici müşteri deneyimleri sunma ve güvenle çalışmaları için güçlendiren merkezi müşteri akışı yönetim platformudur. Temel Özellikler: - Faturalar - Teklifler - Çevrimiçi Ödemeler - Planlama - İletişim Formu ve Kurşun Yönetimi - Markalı Broşürler - Konferans - Konferans Entegrasyonu - Otomatik Ödeme Hatırlatma - Müşteri Portalı + Giriş
Invoice Temple
invoicetemple.com
Fatura Tapınağı, küçük işletme sahipleri için özel olarak tasarlanmış nihai bir faturalama çözümüdür. Uygulamamız, girişimcilerin profesyonel faturaları zahmetsizce oluşturmasına olanak tanıyan kullanıcı dostu ve verimli bir platform sunar. Bir dizi olağanüstü özelliğiyle Fatura Tapınağı, faturalamanın teknoloji konusunda en az bilgili kişiler için bile basit ve akıcı bir süreç haline gelmesini sağlar. Fatura Tapınağı'nı seçerek, faturalarınızı logonuz, iş ayrıntılarınız ve benzersiz şemanızla kişiselleştirmenize olanak tanıyan çok çeşitli özelleştirilebilir fatura şablonlarına erişim kazanırsınız. Bu düzeyde kişiselleştirme yalnızca profesyonelliğinizi geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda marka kimliğinizi de güçlendirerek müşterilerinize ve müşterilerinize güven aşılar. Ayrıca Fatura Tapınağı, satın alma siparişlerinizi ve satın alma kayıtlarınızı sorunsuz bir şekilde entegre ederek manuel veri girişi ihtiyacını ortadan kaldırır ve mali kayıtlarınızın doğruluğunu sağlar. Ayrıca stok seviyelerinizin gerçek zamanlı görünümünü korumanıza ve hataları önlemenize olanak tanıyan envanter yönetimi yeteneklerimizden de yararlanabilirsiniz. Kapsamlı kontrol panelimiz sayesinde tüm faturalarınız, tahminleriniz ve faturalarınız uygun şekilde merkezileştirilir ve manuel kayıt tutma ihtiyacını ortadan kaldırır. Uygulamamız aynı zamanda ödemeleri takip etmenize ve müşterilerinize dostane hatırlatıcılar göndermenize yardımcı olacak bildirim sistemleri ve hatırlatıcılar da sağlar.
InvoiceBerry
invoiceberry.com
Küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için basit ve etkili çevrimiçi faturalandırma. Fatura gönderin, masrafları takip edin ve müşteri ödemelerini takip edin. Bugün kaydolun!
Invoiced
invoiced.com
Faturalı, işletmelerin faturalandırmayı kolaylaştırmasına, nakit akışını artırmasına ve müşteri memnuniyetini yükseltmesine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü ve kullanıcı dostu bir alacak platformudur. Bu yazılım çözümü, A/R'lerini otomatikleştirerek finansal operasyonlarını optimize etmek isteyen kuruluşlara hitap eder. Öncelikle kurumsal büyüklükteki işletmelere yönelik olan Faturalanmış, karmaşık finansal süreçleri basitleştiren araçlar sunar. Platform, yüksek miktarda işlemi yöneten veya yinelenen faturalandırma ihtiyaçları olan şirketler için özellikle faydalıdır. Faturalı, işletmelerin, özelleştirilebilir fatura şablonları ve otomatik faturalandırma gibi özellikler sağlayarak manuel faturalandırma görevlerine harcanan süreyi azaltırken profesyonel bir görünüm sürdürmesine izin verir. Bu verimlilik zamandan tasarruf eder ve insan hatası riskini en aza indirir, bu da ödeme gecikmelerine yol açabilir. Invoied'in göze çarpan özelliklerinden biri, entegre ödeme işleme özellikleridir. Bu, kullanıcıların ödeme toplama sürecini kolaylaştırarak doğrudan faturalar aracılığıyla ödemeleri kabul etmelerini sağlar. Ayrıca, platform, işletmelerin nakit akışlarını gerçek zamanlı olarak izlemelerine yardımcı olan sağlam ödeme izleme ve hesap mutabakatı araçlarını içerir. Abonelik yönetimi sunarak Fatured, tekrar eden gelir modelleri olan şirketlere hitap ederek müşteri aboneliklerini zahmetsizce yönetmelerini sağlar. Faturalı, alacaklarda milyarlarca işlem yaparak küresel olarak binlerce müşterinin güvenini kazandı. Alacak hesaplarında lider olarak itibarı, çeşitli finansal yönetim alanlarında kategori lideri olarak kabul edildiği G2 gibi endüstri platformlarından tanınarak daha da sağlamlaştırılmıştır. Platformun nakit akışı yönetimini geliştirme ve kredi ve koleksiyon süreçlerini iyileştirme yeteneği, finansal faaliyetlerini yükseltmeyi amaçlayan işletmeler için değerli bir varlık haline getirir. Genel olarak, faturalandırmayı faturalandırmayı basitleştiren ve genel finansal yönetimi geliştiren kapsamlı bir çözüm sağlayarak kategorisinde öne çıkmaktadır. Kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü otomasyon özellikleri, faturalandırma süreçlerinde verimliliği ve müşteri memnuniyetini artırmak isteyen işletmeler için önemli bir araç olarak konumlandırır.
Invoicera
invoicera.com
Fatura - Azallı Faturalandırma İşlemleri için Otomatik Faturalandırma ve Gider Yönetimi Yazılımı Manuel faturaların yığınları ve ödemeleri takip etmek için mücadele etmek mi karışıyorsunuz? Kendinizi manuel faturalandırma süreçlerinde sayısız saat geçirirken, hatalara ve verimsizliklere yol açarsanız, Fatura size zaman ve çaba tasarrufu için burada! Foroicera'nın sunduğu özellikler nelerdir? * Otomatik Fatura Üretimi: Faturalar yaratmaya manuel olarak veda edin. Invoicera tüm işlemi otomatikleştirir, zaman kazandırır ve hata riskini azaltır. * Gerçek Zamanlı Ödeme İzleme: Invoicera'nın gerçek zamanlı ödeme izleme sistemi ile parmağınızı nakit akışınızın nabzında tutun. Olağanüstü faturaları izleyin, zamanında ödeme hatırlatıcıları alın ve alacaklarınızın üstünde kalın. * Kesintisiz entegrasyon: Fatoicera, popüler muhasebe yazılımı ve 14+ ödeme ağ geçitleri ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve tüm platformlarınızda sorunsuz ve tutarlı bir faturalandırma deneyimi sağlar. * Özelleştirilebilir Fatura Şablonları: Faturalarınızı Fatura'nın özelleştirilebilir şablonlarıyla kişiselleştirin. Markanızı ekleyin, belirli hüküm ve koşulları ekleyin ve marka kimliğinizi güçlendiren profesyonel bir görünüm oluşturun. * Güvenli Çevrimiçi Ödemeler: Invoicera, müşterileriniz için sorunsuz bir ödeme deneyimi sağlayarak birden fazla ödeme yöntemini destekler. Müşterilerinize faturalarını çevrimiçi olarak ödemek için güvenli ve rahat bir yol sunun. * Kapsamlı Raporlama: Faturalandırma ve ödeme geçmişinize ilişkin değerli bilgiler kazanın. Verileri analiz edin, eğilimleri tanımlayın ve bilinçli iş kararları verin. Invoicera neden en iyi seçim? * Azallı faturalandırma işlemleri * Geliştirilmiş nakit akışı yönetimi * Geliştirilmiş müşteri deneyimi * Faturalandırma hataları azaltılmış * Zaman tasarrufu * Artan karlılık Invoicera ile verimli fatura yönetiminin gücünü serbest bırakın. Bugün deneyin ve işinizi ileriye taşıyan kesintisiz bir faturalandırma yolculuğu yaşayın.
InvoiceSherpa
fe-invoicesherpa.com
Muhasebe süreçlerinizi otomatikleştirerek daha hızlı ödeme alın. InvoiceSherpa'nın gelişmiş fatura hatırlatma ve tahsilat yazılımı, gecikmiş faturaları otomatik olarak takip eder ve tüm önemli muhasebe yazılımı platformlarıyla hızlı bir şekilde bütünleşir. InvoiceSherpa, alacak hesaplarınızı otomatikleştirmek için yönetim özellikleriyle doludur; bu, nakit akışı döngünüzü hızlandırarak kârlılığınızı, iş performansınızı ve müşteri memnuniyetinizi artırabilirsiniz.
Momenteo
momenteo.com
Momenteo size yönelik kullanıcı dostu bir çözümdür. Güzel takvimimizde yaptığınız işi, harcamalarınızı ve seyahatlerinizi takip edin ve ücretsiz yazılımımızın muhasebenizi oluşturmasına izin verin.
Moneybird
moneybird.com
Muhasebe eğlenceli olabilir! 200.000'den fazla girişimci, mali durumlarını yönetmek için yazılımımızı kullanıyor.
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice, serbest çalışanlar, küçük işletme sahipleri ve girişimciler için finansal yönetimi kolaylaştırmak üzere tasarlanmış, sağlam ve zengin özelliklere sahip bir faturalandırma ve faturalandırma yazılımıdır. Kapsamlı araçları ve kullanıcı dostu arayüzü ile Moon Invoice, çeşitli endüstriler ve işletmeler için genel faturalandırma işlemlerini kolaylaştırırken kusursuz bir faturalama deneyimi sunar. Moon Invoice'un kritik güçlü yönlerinden biri çok yönlülüğüdür. Moon Fatura ile marka kimliğinize uygun, profesyonel faturaları kolaylıkla oluşturabilir ve özelleştirebilirsiniz. Yazılım, tutarlı ve profesyonel bir görüntü oluşturmak için logonuzu eklemenize, renkleri seçmenize ve faturalarınızı kişiselleştirmenize olanak tanıyan çeşitli şablonlar ve özelleştirme seçenekleri sunar. Fatura oluşturmak yalnızca başlangıçtır. Moon Invoice, finansal operasyonlarınızı verimli bir şekilde yönetmeniz için kapsamlı bir özellikler paketi sunar. Yazılım içerisinde giderleri takip edebilir, satın alma siparişlerini yönetebilir ve ödemeleri sorunsuz bir şekilde kaydedebilirsiniz. Ek olarak, Moon Invoice birden fazla para birimini ve dili destekler, bu da onu küresel işletmeler için mükemmel bir seçim haline getirir. Moon Invoice'ın en önemli özellikleri şunlardır: - Markalama seçenekleriyle özelleştirilebilir faturalar - Kolay müşteri iletişimi için tahminler ve teklifler - Gider takibi ve yönetimi - Otomatik faturalandırma için yinelenen faturalar - Doğru faturalandırılabilir saatler için zaman takibi - Popüler ağ geçitleri aracılığıyla çevrimiçi ödeme kabulü - Çoklu -küresel işlemler için para birimi desteği - Kapsamlı raporlar ve bilgiler - Satın alma siparişi yönetimi - Kişiselleştirilmiş hizmet için müşteri veritabanı - Hareket halindeyken erişim için mobil uygulama - Popüler muhasebe ve üretkenlik araçlarıyla entegrasyon Yazılım, popüler ödeme ağ geçitleriyle entegre olarak faturalandırmanın ötesine geçer , güvenli ve rahat çevrimiçi işlemlere olanak tanır. Bu, müşteri ödemelerini hızlı ve zamanında almanızı sağlar, nakit akışını iyileştirir ve idari yükleri azaltır. Bu bulut tabanlı çözüm, fatura verilerinize her yerden, her zaman ve her cihazdan erişmenizi sağlar. Mobil uygulama bu erişilebilirliği daha da genişleterek faturalama ve faturalandırma faaliyetlerinizi hareket halindeyken yönetmenize olanak tanır. Ayrıca Moon Invoice, müşteri desteğine öncelik vererek her türlü soru veya endişeyi gidermek için zamanında yardım sunar. Yazılım, yeni özellikler ve iyileştirmelerle düzenli olarak güncellenerek, verimli finansal yönetim için en son araçlara erişmenizi sağlar.
Nutcache
nutcache.com
Projelerinizi ve görevlerinizi baştan sona yönetin ve takip edin. Sizin için çalışan hepsi bir arada yazılımla projelerinizi ve görevlerinizi daha iyi planlayın, izleyin ve organize edin.
Ordway
ordwaylabs.com
İşletmelerin ölçeklendirilmesine yönelik, şirketlerin ürünleri fiyatlandırma, fatura gönderme, ödeme toplama ve geliri kabul etme yöntemlerini basitleştiren faturalandırma ve gelir otomasyon platformu. KOBİ pazarı için tasarlanan bulut tabanlı platform, alacak hesapları ve gelir tanıma işlevlerindeki manuel geçici çözümleri ortadan kaldırır ve bir uygulama/CRM ile muhasebe sistemi arasında yer alır. REST API öncelikli metodoloji, mevcut sistemlerle entegrasyonun mühendislik ekiplerine en az etkiyle gerçekleştirilebileceği anlamına gelir.
Outseta
outseta.com
Outseta, abonelik start-up'larının daha hızlı başlatılmasına ve daha verimli bir şekilde ölçeklenmesine yardımcı olmak için CRM, abonelik faturalandırması ve müşteri iletişim araçlarını (e-posta, yardım masası, sohbet) entegre eden tek hepsi bir arada platformdur. Outseta, şirketinize işletmenizin performansının tek ve net bir görünümünü ve aylık yinelenen gelirinizi artırmak için ihtiyaç duyduğunuz tüm araçları sağlar.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions, ödeme tahsilatını kolaylaştırmak için önde gelen ödeme ağ geçidi entegrasyonuna sahip, abonelik faturalandırma ve yönetim sürecinde uzmanlaşmış, bulut tabanlı bir yazılımdır. Faturalarınızda vergiyi yönetmek, vergi hesaplamalarında ters masrafları uygulamak, tek oturum açma ile müşteri portalını yönetmek, müşteri aboneliklerini yönetmek gibi işinizi kolaylaştıran özellikler sunar. Dahası, ürünlerinizi entegre ortaklık yönetim sistemiyle tanıtabilir, komisyon kuralları belirleyebilir ve ödemeleri yönetebilirsiniz vb.
Paddle
paddle.com
Paddle, SaaS için eksiksiz ödeme, vergi ve abonelik çözümü sunar. Bir araya gelerek parçalı bir ödeme yığını oluşturmak yerine, tek bir platformda "sizin için yaparız" ve size tek bir veri kaynağı ve gelir gerçeği sunarız. Ödemeler, ödemeler, abonelik yönetimi, faturalandırma ve yenilemelerden ihtara, küresel vergi uyumluluğuna, sahtekarlığa karşı koruma ve raporlamaya kadar her şeyi biz hallediyoruz. Bunu nasıl yaparız? Kayıtlı Satıcınız olarak Paddle sizin için aşağıdakileri yönetir: Birden fazla ödeme hizmeti sağlayıcısıyla entegrasyonlar. Dünya çapında satış vergisinin tahsil edilmesi ve ödenmesi sorumluluğu. Dolandırıcılığa karşı koruma ve ters ibrazların işlenmesi. Abonelik faturalandırması ve ödemeleri arasında gelir verilerinin mutabakatı. Kayıpların azaltılması ve başarısız ödemelerin kurtarılması. Faturalandırmayla ilgili destek sorguları. Siz işinizi büyütmeye odaklanırken, biz de ödeme ve faturalandırma sürecinizin her bölümünü optimize etmeye odaklanalım.
Paymo
paymoapp.com
Paymo, tüm projelerinizi izlerken hareket halindeyken veya işyerinizde çalışmayı takip etmenizi sağlayan bir proje yönetimi, zaman izleme ve faturalandırma uygulamasıdır. Yapılacaklar listenizi oluşturun, projeler planlayın, görev atayın, bağlam içinde iletişim kurun ve bunu zaman izleyici veya çalışan saat saati olarak kullanın. Ayrıca makbuzları izleyebilir ve hareket halindeyken profesyonel görünümlü faturalar oluşturabilirsiniz. Dünyanın her yerinden 100.000'den fazla kullanıcı, proje ve zaman izleme veya işbirliği için Paymo'ya her gün güveniyor. *** Görev Yönetimi ve İşbirliği *** Ekibi aynı sayfaya getirin: - Görevler oluşturun, görev listelerine bölün veya daha yönetilebilir hale getirmek için alt görevler ekleyin - Proje, Son Tarih veya Önceliği Listeler olarak veya Kanban Kurulu'nda görevleri görüntüleyin - Her görev için tahmini zaman bütçelerini belirleyin ve çabalarınızı doğru bir şekilde ölçün - En son proje güncellemeleri hakkında bir görev veya proje düzeyinde yorum yapın - Dosyaları görevlere, yorumlara veya projelere ekleyin - tüm içeriği bir araya getirin - İstenen öğeyi saniyeler içinde bulmak için arama işlevini kullanın *** Harekete geçme zamanı *** Tahminleri ortadan kaldırın, verimliliği artırın ve projeleri karlı hale getirin: - Kronom ile süreyi izleyin veya manuel olarak ekleyin - Son görevler için Play düğmesine dokunarak zamanlayıcılara hızlı bir şekilde devam edin - Zaman çizelgeleri alanında kronolojik olarak tüm zamanınızı görün ve mevcut zaman girişlerini kolayca düzenleyin - Çalışan zaman çizelgelerini kontrol edin ve aktif zamanlayıcılara bakın *** İşi planlayın ve yönetin *** İlerlemeye ve ekibinize dikkat edin: - Önemli çıktılar için kilometre taşlarını planlayın - Her projenin sağlığına genel bir bakış - Müşterileri ve kişilerini takip edin - Bir proje güncellemesi mevcut olduğunda bir push bildirimi alın *** Mobil Faturalama *** İşletmenizi hareket halindeyken çalıştırın: - Zaman çizelgelerini bir faturaya dönüştürün - Faturaları göndermeden önce önizleme - Çevrimiçi ödemeleri kabul edin ve önceden kısmi ödemeleri ekleyin - Mobil masrafları kamera çıtçıtıyla saklayın
Pennylane
pennylane.tech
Pennylane sayesinde CEO'lar daha akıllı kararlar alabiliyor ve finansal yönetimlerini kolaylaştırabiliyor. Platformdan hiç ayrılmadan gerçek zamanlı ve doğru verilere, akıllı bir faturalandırma aracına ve etkin bir gider yönetimine erişebilirler.
PHC GO
phcgo.net
Hızlı şirketler için Hızlı Yazılım. Şirketinize özel çevrimiçi yönetim yazılımıyla işinizi kontrol edin ve sonuçlarınızı hızlandırın.
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks, küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için faturalandırma ve finansal yönetimi basitleştirmek üzere tasarlanmış, kullanıcı dostu bir muhasebe yazılımıdır. Özelleştirilebilir fatura şablonları, çevrimiçi ödeme tahsilatı ve borç ve alacakların kolay takibi gibi özellikler sunan ProfitBooks, kullanıcıların muhasebe süreçlerini kolaylaştırmasına ve nakit akışını iyileştirmesine yardımcı olur; üstelik tamamı ücretsiz.
Quipu
getquipu.com
İşletmenizi yönetmenin yeni bir yolunu keşfedin. Serbest çalışanlar ve KOBİ'ler için faturalandırma yazılımı.
Sellsy
sellsy.com
Sellsy kapsamlı bir CRM çözümüdür; birden fazla yazılımla uğraşmanıza gerek yok. Sellsy, müşteri adaylarından ödemeye kadar satış sürecinin her noktasını yönetir. Sellsy'yi kullanan şirketler satışları artırır, daha bilinçli kararlar alır ve verimlilikte ustalaşır. Sellsy işletmenizin ihtiyaçlarına uyacak şekilde uyarlanabilir. Çevrimiçi, web ve mobil cihazlarda uygun fiyata mevcuttur. Sellsy Çözümü şunları içerir: • Potansiyel Müşteri Oluşturma, Takip ve Puanlama • Faturalama • Müşteri Hizmetleri Yönetimi • Otomatik Pazarlama Kampanyaları ve E-postalar • 360 Müşteri Görünümü • Boru Hattı Görünümü • İşbirliği Araçları • Proje Yönetimi • Satın Almalar, Giderler ve Marjlar • E-ticaret • POS • Zaman Takibi ve çok daha fazlası!
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, California, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir hizmet (SAAS) şirketi (SAAS) şirketi olarak bir Amerikan Finansal Hizmetleri ve Yazılımıdır. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'lar) sunmaktadır.
Stampli
stampli.com
Stampli, otomasyonun verimliliğini isteyen ancak ERP'lerini yeniden düzenlemek veya mevcut AP süreçlerini değiştirmek istemeyen Borç Hesapları ekiplerine yöneliktir. Diğer çözümlerden farklı olarak Stampli, 70'den fazla ERP için tüm yerel işlevsellik yelpazesi için tam destek sağlar; bu da işinizde herhangi bir kesinti olmadan aylar değil, birkaç hafta içinde dağıtım yapmamıza olanak tanır. Stampli, tam görünürlük ve kontrol için AP ile ilgili tüm iletişiminizi, belgelerinizi ve iş akışlarınızı tek bir yere getirir. Özellikle yakalama, kodlama, yönlendirme, dolandırıcılık tespiti ve diğer manuel görevlerinizin neredeyse tamamını otomatikleştiren Billy the Bot™ sayesinde, kullanıcıların öğrenmesi basit ve kullanımı daha da kolay. Daha da yüksek verimlilik için Stampli'nin temel AP çözümü, Doğrudan Ödeme, Kredi Kartları, Gelişmiş Satıcı Yönetimi ve diğerlerini içeren bir dizi entegre ürünle tamamlanmaktadır. Stampli, tüm AP programınız üzerinde tam görünürlük ve kontrol sağlar. Satıcı ilişkilerini geliştirirken ve AP süreçlerinizi çok daha verimli hale getirirken hata, sahtekarlık ve uyumluluk sorunları riskini azaltır.
SuiteDash
suitedash.com
Client Portal Yazılımından çok daha fazlası olan SuiteDash, çoğu küçük ve orta ölçekli işletmenin yazılım ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak, tamamen entegre, bulut tabanlı bir platformdur. Ne yazık ki, birçok işletme sahibi, birden fazla sistemi öğrenmeye ve daha sonra bu birden fazla sistemin birlikte çalışmasını sağlamaya çalışırken çok fazla zaman ve para harcadıkları için yazılım konusunda inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğradılar. SuiteDash, en sık kullanılan iş araçlarını tek bir araçta birleştirerek bu sorunu çözer.
Teamleader
teamleader.eu
Takım lideri, bir işletmeyi yürütmenin günlük zorluklarını ortadan kaldırır. İş yönetimi yazılımımız, işlerinizi tek bir yerden satmanıza, faturalandırmanıza ve organize etmenize olanak tanır. Tüm bu bilgileri merkezileştirerek, farklı gelen kutularına, Excel sayfalarına ve araçlara yayılan bilgi kaosunu durdurursunuz. Devam eden satış fırsatları, projeler ve ödemeler hakkında mükemmel bir genel bakış elde eder ve işletmenizin gerçekte nasıl performans gösterdiğine dair derin bir içgörü elde edersiniz. İş yönetimi çözümlerimizle her gün 60.000'den fazla kişi işinin kontrolünü elinde tutuyor. BT ajanslarından dijital pazarlamacılara, tesisatçılardan inşaat şirketlerine kadar. Daha fazla işe ve daha az soruna hazır mısınız?
TrulySmall
trulysmall.com
Küçük işletme sahipleri için defter tutma görevlerini otomatikleştiren, zaman kazandıran bir muhasebe uygulaması. Kashoo, makine öğrenimini kullanarak harcamaları banka ve kredi kartı işlemleriyle kategorilere ayırıp uzlaştırır ve tek tıklamayla doğru, eksiksiz ve gerçek zamanlı raporlar sağlar. Kashoo, otomatik mutabakata ek olarak OCR ve makbuz eşleştirme de sağlar. Gelen Kutusu'na bir makbuzun resmini bırakmanız yeterlidir; Kashoo bunu otomatik olarak bir işlemle eşleştirecektir.
vcita
vcita.com
vcita, sezgisel bir yönetim platformuyla işinizi büyütmeye odaklanmanıza, düzenli kalmanıza ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunmanıza olanak tanır. Ödeme tahsilatı ve faturalandırma, planlama, müşteri hatırlatıcıları ve yönetimi gibi zaman alan yönetici görevlerini otomatikleştirin; kullanıcı dostu bir kontrol panelinden not tutarak ve müşterilerin ödeme geçmişini görüntüleyerek müşterilerle olan etkileşimlerinizi takip edin.
Veem
veem.com
Veem, 2014 yılında Marwan Forzley ve Aldo Carrascoso tarafından kurulan San Francisco merkezli bir çevrimiçi küresel ödeme platformudur. Eskiden Align Commerce olarak biliniyordu ve 8 Mart 2017'de adı Veem olarak değiştirildi. Şirket 100 ülkeye ve USD, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY ve AUD dahil 70 para birimine hizmet veriyor. 100 ülkedeki müşteriler ödeme alabiliyor ve bunların 25'indeki müşteriler ödeme gönderebiliyor. Ödemeler çeşitli raylar kullanılarak gönderilir; kullanılan ray, ödeme gönderildiğinde dahili olarak belirlenir. Şirket, ödemeleri SWIFT, otomatik takas odası (ACH), hazine hesapları, dijital cüzdanlar, banka kartları ve blockchain kullanarak yönlendiriyor. Şirket, küçük ve orta ölçekli işletmeleri, serbest çalışanları ve uluslararası hizmetler sunan işletmeleri hedefliyor. Veem 2020'de 225.000 kullanıcıdan oluşan bir müşteri tabanına ulaştı.
Wave
waveapps.com
Wave, küçük işletmeler için finansal hizmetler ve yazılım sağlayan bir şirkettir. Dalga merkezi Toronto, Kanada'daki Leslieville mahallesinde bulunmaktadır. Şirketin ilk ürünü, 1-9 çalışanı olan işletmeler için tasarlanmış ücretsiz bir çevrimiçi muhasebe yazılımıydı ve bunu faturalandırma, kişisel finans ve makbuz tarama yazılımı (OCR) izledi. 2012 yılında Wave, başlangıçta Wave (Kredi Kartı İşleme) ve Bordro ile Dalga ile Ödemelerle Finansal Hizmetlere dallanmaya başladı ve ardından Şubat 2017'de Dalga ile Borçlandırıldı.
Xero
xero.com
Xero, Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'nda listelenen Yeni Zelanda ikamet eden bir kamu teknolojisi şirketidir. Xero, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı bir muhasebe yazılımı platformudur. Şirketin Yeni Zelanda'da üç ofisi (Wellington, Auckland ve Napier), Avustralya'da altı ofisi (Melbourne, Sydney, Canberra, Adelaide, Brisbane ve Perth), Birleşik Krallık'ta üç ofisi (Londra, Manchester ve Milton Keynes), üç Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ofisler (Denver, San Francisco ve New York) ve Kanada, Singapur, Hong Kong ve Güney'deki ofisler AFRICA.XERO'NIN ÜRÜNLERİ Bir Hizmet Olarak Yazılım (SAAS) Modeline dayanmaktadır ve abone tarafından yönetilen şirket kuruluşlarının türüne ve sayısına dayanarak abonelik tarafından satılmaktadır. Ürünleri 180'den fazla ülkede kullanılmaktadır.
ZipBooks
zipbooks.com
Zipbooks, işinizi bir sonraki seviyeye taşımak için size araçlar ve zeka veren basit, güzel ve güçlü muhasebe yazılımıdır. Profesyonel faturalar gönderin, faturalandırmanızı otomatikleştirin ve tüm büyük kredi kartlarıyla ödeme sorunsuz bir şekilde toplayın. Giderlerinizi verimli bir şekilde izleyin ve bir bakışta neler olup bittiğini size bildiren güncel, renk kodlu kayıtları koruyun. Zipbooks zaman izleme, etiketleme ve takım yönetimi ekleyin ve sadece çalışan bir sisteminiz var! Zipbooks, bu araçları veri odaklı istihbaratla birleştirir: daha hızlı ödeme almanıza, müşterileri tutmanıza ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olan akıllı bilgiler ve raporlar. Yolun her adımında yanınızda güvenilir bir danışman olması gibi. Basitten sofistike olan Zipbooks'un ihtiyaçlarınıza uyacak bir çözümü var!
Zoho Books
zoho.com
Zoho Books, büyüyen işletmeler için tasarlanmış sağlam bir muhasebe platformudur ve finansal yönetiminizi kolaylaştırmak için kapsamlı bir özellik paketi sunar. Zoho Books ile borçları ve alacakları verimli bir şekilde izleyebilir, faturaları özelleştirebilir ve müşterileriniz için otomatik ödeme hatırlatıcıları ayarlayabilirsiniz. Platform, işlemleri sorunsuz bir şekilde getirerek ve eşleştirme, banka hesaplarını bağlamanıza ve uzlaştırmanıza olanak tanır. Zoho Books ayrıca müşteri ve satıcı portallarını da içerir ve tüm tarafların sizinle yapılan işlemlerini takip etmesini kolaylaştırır. Platform içine entegre olan ödeme ağ geçitleri, müşterilerinize sorunsuz ödemeler sağlayarak birden fazla güvenilir ödeme yöntemi sağlar. Kullanıcı dostu arayüz, sizin ve ekibiniz için navigasyonu basitleştirerek üretkenliği artırır. 70'den fazla ayrıntılı raporla Zoho Books, finansal sağlığınız hakkında değerli bilgiler sunmaktadır. Güvenlik en önemli önceliktir ve Zoho Books verilerinizi ve gizliliğinizi katı erişim kontrolleriyle korur ve yalnızca yetkili kullanıcıların bilgilerinize erişebilmesini sağlar. Ücretsiz mobil uygulama, hareket halindeyken finansal işlemlerinizle güncellenir, esneklik ve rahatlık sağlar. Zoho Books, bir işletmenin muhasebe görevlerini yönetmek ve işlemleri etkili bir şekilde düzenlemek için ihtiyaç duyduğu her özellik ile donatılmış hepsi bir arada bir platformdur.
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