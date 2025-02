Faturalandırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tayland

Paymo

paymoapp.com

Paymo, tüm projelerinizi izlerken hareket halindeyken veya işyerinizde çalışmayı takip etmenizi sağlayan bir proje yönetimi, zaman izleme ve faturalandırma uygulamasıdır. Yapılacaklar listenizi oluşturun, projeler planlayın, görev atayın, bağlam içinde iletişim kurun ve bunu zaman izleyici veya çalışan saat saati olarak kullanın. Ayrıca makbuzları izleyebilir ve hareket halindeyken profesyonel görünümlü faturalar oluşturabilirsiniz. Dünyanın her yerinden 100.000'den fazla kullanıcı, proje ve zaman izleme veya işbirliği için Paymo'ya her gün güveniyor. *** Görev Yönetimi ve İşbirliği *** Ekibi aynı sayfaya getirin: - Görevler oluşturun, görev listelerine bölün veya daha yönetilebilir hale getirmek için alt görevler ekleyin - Proje, Son Tarih veya Önceliği Listeler olarak veya Kanban Kurulu'nda görevleri görüntüleyin - Her görev için tahmini zaman bütçelerini belirleyin ve çabalarınızı doğru bir şekilde ölçün - En son proje güncellemeleri hakkında bir görev veya proje düzeyinde yorum yapın - Dosyaları görevlere, yorumlara veya projelere ekleyin - tüm içeriği bir araya getirin - İstenen öğeyi saniyeler içinde bulmak için arama işlevini kullanın *** Harekete geçme zamanı *** Tahminleri ortadan kaldırın, verimliliği artırın ve projeleri karlı hale getirin: - Kronom ile süreyi izleyin veya manuel olarak ekleyin - Son görevler için Play düğmesine dokunarak zamanlayıcılara hızlı bir şekilde devam edin - Zaman çizelgeleri alanında kronolojik olarak tüm zamanınızı görün ve mevcut zaman girişlerini kolayca düzenleyin - Çalışan zaman çizelgelerini kontrol edin ve aktif zamanlayıcılara bakın *** İşi planlayın ve yönetin *** İlerlemeye ve ekibinize dikkat edin: - Önemli çıktılar için kilometre taşlarını planlayın - Her projenin sağlığına genel bir bakış - Müşterileri ve kişilerini takip edin - Bir proje güncellemesi mevcut olduğunda bir push bildirimi alın *** Mobil Faturalama *** İşletmenizi hareket halindeyken çalıştırın: - Zaman çizelgelerini bir faturaya dönüştürün - Faturaları göndermeden önce önizleme - Çevrimiçi ödemeleri kabul edin ve önceden kısmi ödemeleri ekleyin - Mobil masrafları kamera çıtçıtıyla saklayın