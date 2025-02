Faturalandırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - San Marino

Bill.com

Bill.com, küçük ve orta ölçekli işletmeler için arka ofis finansal işlemlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir yazılım sağlayıcısıdır. Bill.com platformu, işletmeleri tedarikçileri ve müşterileri ile buluşturarak nakit giriş ve çıkışlarını yönetmelerine yardımcı olur. En iyi rakipler arasında Tipaltı ve YayPay yer alıyor. Bill.com, ABD'nin en büyük finans kurumlarıyla, en büyük 100 ABD muhasebe firmasının %70'inden fazlasıyla, Oracle NetSuite, Sage Intacct., QuickBooks ve Xero gibi önde gelen muhasebe yazılım paketleriyle iş ortaklığı yapmaktadır ve CPA için tercih edilen dijital ödeme çözümleri sağlayıcısıdır. com, Amerikan CPA Enstitüsü'nün (AICPA) teknoloji yan kuruluşudur. Beyaz etiketli, uçtan uca ödeme otomasyon platformu Bill.com Connect, finansal kuruluşların kullanımına sunulmaktadır. tek oturum açma çevrimiçi işletme bankacılığı ekosistemi. Mevcut müşteriler arasında JPMorgan Chase Commercial Bank, Wells Fargo, Commerce Bank ve First National Bank of Omaha bulunmaktadır. Bank of America ve PNC de ödeme teknolojisi tekliflerinin bir parçası olarak Bill.com'u kullanıyor. 2019 itibarıyla şirketin San Jose, Kaliforniya ve Houston, Teksas'ta ofisleri bulunmaktadır.