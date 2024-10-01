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Faturalandırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Yunanistan
Şirketler, müşterilere fatura oluşturmak ve göndermek, teslim edilen ürün ve hizmetler için ödeme talep etmek için fatura ve faturalandırma yazılımını kullanır. Bu yazılım, faturalama sürecini kolaylaştırarak gerekli zaman ve çabayı azaltır ve faturalandırma doğruluğunu artırır. Öncelikle muhasebe uzmanları tarafından kullanılan fatura ve faturalandırma yazılımı, müşterilere tahminler veya proforma faturalar sağlamak için satış görevlileri veya proje yöneticileri tarafından da kullanılabilir. Profesyonel hizmetler için proje faturalandırması ve kamu hizmetleri için yinelenen faturalandırma gibi çeşitli faturalandırma ihtiyaçlarını destekler. Faturalama yazılımı, müşteri ve ürün/hizmet bilgilerinin saklandığı muhasebe sistemleri ve ERP veya CRM çözümleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Ödeme makbuzunu içeren faturalandırma sürecinin son aşaması genellikle muhasebe yazılımı veya daha büyük bir ERP çözümü içindeki bir modül aracılığıyla yönetilir.
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PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc., çevrimiçi para transferlerini destekleyen ve çek ve havale gibi geleneksel kağıt yöntemlerine elektronik bir alternatif olarak hizmet veren, dünya çapında bir çevrimiçi ödeme sistemi işleten bir Amerikan şirketidir. Şirket, çevrimiçi satıcılar, açık artırma siteleri ve diğer b...
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Elorus
elorus.com
Elorus zaman takibi yapar, fatura keser, faturalarınızı öder ve şirketinizin kayıtlarını güvenli ve sağlam bir şekilde tutar. Kendi müşteri portalınız aracılığıyla ödeme işlemcileri aracılığıyla çevrimiçi ödeme alın. Gider yönetiminde başarılı olun ve bütçe ayırma becerilerinizi optimize edin. Eloru...
Zoho Invoice
zoho.com
Küçük işletmeler için çevrimiçi faturalandırma yazılımı. Zoho Invoice, profesyonel faturalar oluşturmanıza, otomatik olarak ödeme hatırlatıcıları göndermenize ve çevrimiçi olarak daha hızlı ödeme almanıza yardımcı olan çevrimiçi faturalandırma yazılımıdır.
SuiteDash
suitedash.com
Client Portal Yazılımından çok daha fazlası olan SuiteDash, çoğu küçük ve orta ölçekli işletmenin yazılım ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak, tamamen entegre bulut tabanlı bir platformdur. Ne yazık ki, birçok işletme sahibi yazılım konusunda inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğradı çünkü birden f...
Copilot
copilot.com
Copilot'un ürün paketi, işletmelere müşteri iletişimi, ödemeler, dosya paylaşımı, sözleşmeler, formlar, yardım masaları ve daha fazlası için hepsi bir arada bir çözüm sunar. Ayrıca Copilot, işletmelerin müşterilerine markalı bir müşteri portalı ile birleşik bir deneyim sunmalarına olanak tanır. Bugü...
Wave
waveapps.com
Wave, küçük işletmelere finansal hizmetler ve yazılım sağlayan bir şirkettir. Wave'in genel merkezi Kanada'nın Toronto kentindeki Leslieville semtinde bulunmaktadır. Şirketin ilk ürünü, 1-9 çalışanı olan işletmeler için tasarlanmış ücretsiz bir çevrimiçi muhasebe yazılımıydı ve ardından faturalandı...
Xero
xero.com
Xero, Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören, Yeni Zelanda merkezli bir kamu teknoloji şirketidir. Xero, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bulut tabanlı bir muhasebe yazılımı platformudur. Şirketin Yeni Zelanda'da üç ofisi (Wellington, Auckland ve Napier), Avustralya'da altı ofi...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks, size zaman kazandıran, yöneticinizi otomatikleştiren, kitaplarınızı düzenli tutan ve işletmenizin profesyonel görünmesini sağlayan çevrimiçi bir muhasebe ve faturalandırma platformudur. FreshBooks, mali kayıt tutmanın kolay ve hızlı olması gerektiğine ancak yine de muhasebecinizi tatmin ...
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook, bağımsız işletmelere olağanüstü müşteri deneyimleri sunma ve güvenle çalışma konusunda güç veren merkezi müşteri akışı yönetimi platformudur. Temel Özellikler: - Faturalar - Teklifler - Çevrimiçi ödemeler - Planlama - İletişim formu ve potansiyel müşteri yönetimi - Markalı broşürler - Def...
Bookipi
bookipi.com
Bookipi, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için tercih edilen fatura oluşturucu ve iş aracıdır. Nerede olursanız olun, web ve mobil uygulama üzerinden müşterilerinize fatura oluşturun ve gönderin.
Teamleader
teamleader.eu
Takım lideri, bir işletmeyi yürütmenin günlük zorluklarını ortadan kaldırır. İş yönetimi yazılımımız, işlerinizi tek bir yerden satmanıza, faturalandırmanıza ve organize etmenize olanak tanır. Tüm bu bilgileri merkezileştirerek, farklı gelen kutularına, Excel sayfalarına ve araçlara yayılan bilgi ka...
Bill.com
bill.com
Bill.com, küçük ve orta ölçekli işletmeler için arka ofis finansal işlemlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir yazılım sağlayıcısıdır. Bill.com platformu, işletmeleri tedarikçileri ve müşterileri ile buluşturarak nakit giriş ve çıkışlarını yönetmelerine yardımcı olur. En iyi rakipler arasında Tip...
Moneybird
moneybird.com
Muhasebe eğlenceli olabilir! 200.000'den fazla girişimci, mali durumlarını yönetmek için yazılımımızı kullanıyor.
Finom
finom.co
Finom, finansal operasyonlarda devrim yaratan ve kolaylaştıran tamamen çevrimiçi bir İşletme Hesabı sağlar. Küresel ödeme araçlarını, akıllı faturalamayı, otomatik defter tutmayı ve ekip gider yönetimi işlevlerini entegre eder. Finom'un abonelik planları, serbest çalışanlardan yeni kurulan şirketler...
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions, ödeme tahsilatını kolaylaştırmak için önde gelen ödeme ağ geçidi entegrasyonuna sahip, abonelik faturalandırma ve yönetim sürecinde uzmanlaşmış, bulut tabanlı bir yazılımdır. Faturalarınızda vergiyi yönetmek, vergi hesaplamalarında ters masrafları uygulamak, tek oturum açma ile...
Invoice Simple
invoicesimple.com
Fatura Basit, küçük işletmelerin hareket halindeyken fatura kesmelerine ve işlerini telefonlarından yürütmelerine olanak tanıyarak zamandan tasarruf sağlar. Fatura Basit, önde gelen fatura uygulamasıdır ve hızla büyümeye devam etmektedir. Yıllar boyunca, yüksek puan alan iOS ve Android uygulamaları...
Paymo
paymoapp.com
Paymo, 20 kişiye kadar küçük ekipler için bir iş yönetimi yazılımıdır. Dijital, yaratıcı ve pazarlama ajansları, danışmanlık şirketleri, yazılım ve mühendislik firmaları ve mimarlık firmaları için idealdir. Nerede olursanız olun, müşteri projelerini ve iş görevlerini yönetmenize, çalışma süresini ta...
ZipBooks
zipbooks.com
ZipBooks yükleniciler, küçük işletmeler ve muhasebeciler için akıllı, güzel bir muhasebe yazılımıdır. Ayrıca çevrimiçi faturalandırmayı ve zaman takibini her zamankinden daha kolay hale getiriyoruz. Uygulamamız daha sezgisel bir deneyim ve daha net bir düzen sağlar; ayrıca her yerde çalışır. ZipBook...
Bloom
bloom.io
Bloom, bağımsız işletme sahipleri, serbest çalışanlar ve hizmet profesyonelleri için bir iş çalışma alanıdır. Dijital formlar, teklifler, sözleşmeler, faturalar, dijital ödemeler, iletişim, planlama ve hatta müşteri portalı da dahil olmak üzere tüm müşteri temas noktalarını profesyonel bir deneyimde...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai, yaratıcı ve dijital ajanslar, danışmanlıklar ve profesyonel hizmet sağlayıcılar için tek adresli bir platformdur. İşletmelere, işlerine ilişkin eksiksiz ve gerçek zamanlı bir genel bakış sağlamak için tasarlanmıştır. İş operasyonlarınızı basitleştirin ve projelerinizi, müşterilerinizi ve eki...
Holded
holded.com
Holded, modern şirketlere yönelik bir iş yönetimi yazılımıdır. İşletmenizin her unsurunu tek platformdan yöneterek satışlarınızı artırın, giderlerinizi azaltın ve zamandan tasarruf edin. Holded, daha iyi iş kararları vermeniz için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar. Faturalama, Muhasebe, CRM, Ekip...
Accelo
accelo.com
Accelo, dünya çapındaki profesyonel hizmet işletmeleri tarafından müşterilerinin işlerini karlı bir şekilde yönetmek için kullanılıyor ve seviliyor. Uçtan uca bulut tabanlı platform, nerede olursanız olun satışlar, projeler, biletler, hizmetliler, zaman çizelgeleri, kaynak sağlama ve daha fazlası da...
BQE Core
bqe.com
Core, profesyonel hizmet firmalarının muhasebe ve proje verilerini tek bir güzel bulut platformunda merkezileştirir. Core, muhasebe, faturalandırma, zaman ve gider takibi ile proje yönetimi araçlarını birleştirerek işinizi daha karlı bir şekilde yürütmenizi kolaylaştırır. Bilgileri düzenler, tekrarl...
Invoice Maker
invoicemaker.com
Fatura Oluşturucu, faturalar, tahminler, raporlar oluşturmak, ödeme almak ve bir işi yürütmek için kapsamlı bir çözümdür. Bu sayede nerede olursanız olun formlar oluşturabilir, şablonlar doldurabilir, müşterilere evrak gönderebilir ve ödemeleri kabul edebilirsiniz.
Pennylane
pennylane.tech
Pennylane sayesinde CEO'lar daha akıllı kararlar alabiliyor ve finansal yönetimlerini kolaylaştırabiliyor. Platformdan hiç ayrılmadan gerçek zamanlı ve doğru verilere, akıllı bir faturalandırma aracına ve etkin bir harcama yönetimine erişebilirler.
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks, küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için faturalandırma ve finansal yönetimi basitleştirmek üzere tasarlanmış, kullanıcı dostu bir muhasebe yazılımıdır. Özelleştirilebilir fatura şablonları, çevrimiçi ödeme tahsilatı ve borç ve alacakların kolay takibi gibi özellikler sunan ProfitBoo...
myBillBook
mybillbook.in
My BillBook, küçük işletmelere yönelik bir Hint basit gst faturalandırma, faturalandırma ve envanter yönetimi yazılımı ve uygulamasıdır. Yazılım tamamen özelleştirilebilir ve özellikleri her işletmenin değişen ihtiyaçlarını destekler.
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice, serbest çalışanlar, küçük işletme sahipleri ve girişimciler için finansal yönetimi kolaylaştırmak üzere tasarlanmış, sağlam ve zengin özelliklere sahip bir faturalandırma ve faturalandırma yazılımıdır. Kapsamlı araçları ve kullanıcı dostu arayüzü ile Moon Invoice, çeşitli endüstriler v...
Tipalti
tipalti.com
Uçtan uca borç sürecinizi otomatikleştirmenin tek çözümü. Tüm borç hesaplarınızı, global iş ortağı ödemelerinizi ve satın alma süreçlerinizi Tipalti ile otomatikleştirin ve manuel iş yükünüzün %80'ini ortadan kaldırın. Tiplati, tedarikçileri, iş ortaklarını ve serbest çalışanları kolayca dahil etmen...
BigTime
bigtime.net
BigTime, profesyonel hizmet firmalarının operasyonel maliyetleri azaltmasına, yetenekleri doğru projelere kolayca yönlendirmesine ve tamamlanan iş için ödeme alma süresini hızlandırmasına yardımcı olurken, aynı zamanda ihtiyacınız olan bilgiyi ihtiyaç duyduğunuz anda sunarak daha hızlı karar vermeni...
Refrens
refrens.com
Refrens ABC, potansiyel müşterileri tek bir yerden yakalamanın, yönetmenin, izlemenin ve dönüştürmenin en basit yoludur. 1. Potansiyel müşteri yakalama ve web sitesi iletişim formları ile potansiyel müşterileri otomatik olarak yakalayın 2. Birden fazla satış kanalındaki potansiyel müşterileri yöneti...
Momenteo
momenteo.com
Momenteo size yönelik kullanıcı dostu bir çözümdür. Güzel takvimimizde yaptığınız işi, harcamalarınızı ve seyahatlerinizi takip edin ve ücretsiz yazılımımızın muhasebenizi oluşturmasına izin verin.
vcita
vcita.com
vcita, sezgisel bir yönetim platformuyla işinizi büyütmeye odaklanmanıza, düzenli kalmanıza ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunmanıza olanak tanır. Ödeme tahsilatı ve faturalandırma, planlama, müşteri hatırlatıcıları ve yönetimi gibi zaman alan yönetici görevlerini otomatikleştirin; kullanıcı dost...
Avaza
avaza.com
Avaza, müşteri odaklı işinizi yürütmeniz için entegre bir işlevsellik paketi sağlar. Buna Proje Yönetimi ve İşbirliği, Ekip Sohbeti, Kaynak Planlama, Zaman Takibi, Gider Yönetimi, Teklif Verme ve Faturalama dahildir. Bu modüllerin her biri, çok çeşitli işletmelere uyacak şekilde birlikte veya bağıms...
InvoiceBerry
invoiceberry.com
Küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için basit ve etkili çevrimiçi faturalandırma. Fatura gönderin, masrafları takip edin ve müşteri ödemelerini takip edin. Bugün kaydolun!
Aspire
aspireapp.com
Aspire, modern işletmelere yönelik hepsi bir arada finans platformudur ve Asya genelinde 15.000'den fazla şirketin, tek bir kullanıcı dostu hesap aracılığıyla erişilebilen uluslararası ödemeler, gider yönetimi, borç yönetimi ve alacak yönetimi çözümleriyle zamandan ve paradan tasarruf etmesine yardı...
EasyBill
easybill.de
Easybill GmbH, 2007'den bu yana Amazon, eBay, idealo ve çok daha fazlası gibi pazaryerleri için otomatik fatura ve teslimat notu oluşturmaya ek olarak teklifler, teslimat notları, faturalar ve çok daha fazlası gibi belgeler oluşturmaya yönelik yazılımlar sunmaktadır. veya Shopware, Shopify, Magento ...
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ (Etkileşimli Fiyat Teklifleri), potansiyel müşterilere sevdikleri satış psikolojisi destekli bir satın alma deneyimi sağlayan net, özelleştirilmiş, özel bir sayfada fiyatlandırmanızı ve paketlerinizi potansiyel müşterilere iletir. Fiyatlandırmanızı açıklamak, modernleştirilmiş bir satı...
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooks çok özel bir sorunu çözmeye odaklanmıştır. Serbest çalışanlar ve küçük, hizmete dayalı işletmeler ödeme almakta zorlanıyor. Yapılan bir araştırma, faturaların yüzde 60'ının geç ödendiğini ve bu geç ödemelerin üçte birinin son ödeme tarihinden iki hafta sonra geldiğini ortaya çıkardı. Clou...
Invoice Temple
invoicetemple.com
Fatura Tapınağı, küçük işletme sahipleri için özel olarak tasarlanmış nihai bir faturalama çözümüdür. Uygulamamız, girişimcilerin profesyonel faturaları zahmetsizce oluşturmasına olanak tanıyan kullanıcı dostu ve verimli bir platform sunar. Bir dizi olağanüstü özelliğiyle Fatura Tapınağı, faturalama...
Fiskl
fiskl.com
Fiskl'ı Keşfedin: Küçük İşletmeler için Yapay Zeka Destekli Hepsi Bir Arada Finans Yönetimi ve Muhasebe Uygulaması Küçük işletme finansmanınızı yönetmek zahmetli ve zaman alıcı olmak zorunda değil. Fiskl, girişimcilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış kapsamlı muhasebe, faturalandırma, raporlama ve f...
Veem
veem.com
Veem, 2014 yılında Marwan Forzley ve Aldo Carrascoso tarafından kurulan San Francisco merkezli bir çevrimiçi küresel ödeme platformudur. Eskiden Align Commerce olarak biliniyordu ve 8 Mart 2017'de adı Veem olarak değiştirildi. Şirket 100 ülkeye ve USD, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY ve AUD dahil 70 para bi...
Invoiced
invoiced.com
Invoiced, alıcıların ve satıcıların etkileşime girmesine yardımcı olarak kusursuz fatura yönetimi, güvenli işlemler ve hızlı ödemeler sağlayan ödüllü bir platformdur. 92 ülkede binlerce işletme tarafından güveniliyor ve 50 milyar dolara yakın işlem gerçekleştirildi. Nakit akışı yönetimini, faturalan...
Elopage
elopage.com
elopage, Ürün, Ödeme ve Otomasyon anlamına gelir ve hepsi bir arada bir çevrimiçi satış platformudur. Girişimciler elopage ile dijital ürünler yaratıp satabilirler. Odak noktası çevrimiçi bir işletme oluşturmak ve ölçeklendirmek. Şirket, entegre çevrimiçi mağazaların yanı sıra muhasebe basitleştirme...
Paddle
paddle.com
Paddle, SaaS için eksiksiz ödeme, vergi ve abonelik çözümü sunar. Bir araya gelip parçalı bir ödeme yığını sürdürmek yerine, tek bir platformda "bunu sizin için yapıyoruz" ve size tek bir veri kaynağı ve gelir gerçeği sunuyoruz. Ödemeler, ödemeler, abonelik yönetimi, faturalandırma ve yenilemelerden...
Sellsy
sellsy.com
Sellsy kapsamlı bir CRM çözümüdür; birden fazla yazılımla uğraşmanıza gerek yok. Sellsy, müşteri adaylarından ödemeye kadar satış sürecinin her noktasını yönetir. Sellsy'yi kullanan şirketler satışları artırır, daha bilinçli kararlar alır ve verimlilikte ustalaşır. Sellsy işletmenizin ihtiyaçlarına ...
AvidXchange
avidxchange.com
AvidXchange, orta ölçekli pazar şirketlerinin fatura ve ödeme otomasyonu ile fatura ödemelerini yönetme ve yapma şeklini dönüştürüyor.
Apptivo
apptivo.com
Apptivo, her şekil ve büyüklükteki şirketler için tasarlanmış entegre iş uygulamalarından oluşan bir bulut platformudur. Apptivo'nun Uygulamalarını kullanarak satış ve pazarlamadan faturalandırma ve desteğe ve aradaki her şeye kadar neredeyse tüm ticari görevleri yönetin. Apptivo'da uygulama başına ...
Invoice Ninja
invoiceninja.com
Fatura Ninja, işinizi geliştirmek için eksiksiz bir faturalama ve ödeme araçları paketiyle serbest çalışanlara ve işletme sahiplerine hizmet etmek üzere oluşturuldu. Word belgeleri, sıradan PayPal formları veya aşırı pahalı yazılımlar kullanmak yerine, Invoice Ninja ile minimum çaba ve maksimum prof...
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic platformu, finans, satış, destek, İK ve operasyonlardaki görevleri otomatikleştirmek için iş akışı otomasyonu, güçlü iş zekası ve tam entegre departmanlar arası iletişim işlevselliği ile mevcut muhasebe/ERP yazılımınızın ve mevcut CRM sisteminizin gücünü artırır. 1. Finans ve Faturalandırma ...
Stampli
stampli.com
Stampli, otomasyonun verimliliğini isteyen ancak ERP'lerini yeniden düzenlemek veya mevcut AP süreçlerini değiştirmek istemeyen Borç Hesapları ekiplerine yöneliktir. Diğer çözümlerden farklı olarak Stampli, 70'ten fazla ERP için tüm yerel işlevsellik yelpazesine yönelik tam destek sağlayarak, işiniz...
Bill4Time
bill4time.com
Bill4Time, avukatlar, danışmanlar, girişimciler ve serbest çalışan profesyoneller için tasarlanmış bulut tabanlı bir zaman izleme ve faturalandırma yazılımıdır. Faturalandırılabilir sürenizin herhangi bir bilgisayar veya mobil cihazdan güvenli bir şekilde takip edildiğinden, organize edildiğinden, f...
Invoicera
invoicera.com
Faturalandırma verilerinizi yönetmenize ve izlemenize olanak tanıyan çevrimiçi bir faturalandırma yazılımı.
InvoiceSherpa
fe-invoicesherpa.com
Muhasebe süreçlerinizi otomatikleştirerek daha hızlı ödeme alın. InvoiceSherpa'nın gelişmiş fatura hatırlatma ve tahsilat yazılımı, gecikmiş faturaları otomatik olarak takip eder ve tüm önemli muhasebe yazılımı platformlarıyla hızlı bir şekilde bütünleşir. InvoiceSherpa, alacak hesaplarınızı otomati...
Billdu
billdu.com
Küçük işletmeler için profesyonel fatura oluşturucu Yalnızca birkaç saniye içinde profesyonel görünümlü faturalar, tahminler, satın alma siparişleri, teslimat notları ve daha fazlasını oluşturun. Billdu uygulamasının kullanımı son derece kolaydır, size zaman kazandırır ve tüm cihazlarınızda çalışır....
Quipu
getquipu.com
İşletmenizi yönetmenin yeni bir yolunu keşfedin. Serbest çalışanlar ve KOBİ'ler için faturalandırma yazılımı.
TrulySmall
trulysmall.com
Küçük işletme sahipleri için defter tutma görevlerini otomatikleştiren, zaman kazandıran bir muhasebe uygulaması. Kashoo, makine öğrenimini kullanarak harcamaları banka ve kredi kartı işlemleriyle kategorilere ayırıp uzlaştırır ve tek tıklamayla doğru, eksiksiz ve gerçek zamanlı raporlar sağlar. Kas...
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz, VSE'ler/KOBİ'ler için oluşturulmuş bir çevrimiçi yönetim yazılımıdır. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan, kullanımı kolay yönetim çözümüyle zamandan tasarruf edin: faturalama, satış yönetimi, muhasebe, müşteri ilişkileri yönetimi, proje yönetimi, envanter yönetimi.