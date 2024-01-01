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Faturalandırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Avustralya

Şirketler, müşterilere fatura oluşturmak ve göndermek, teslim edilen ürün ve hizmetler için ödeme talep etmek için fatura ve faturalandırma yazılımını kullanır. Bu yazılım, faturalama sürecini kolaylaştırarak gerekli zaman ve çabayı azaltır ve faturalandırma doğruluğunu artırır. Öncelikle muhasebe uzmanları tarafından kullanılan fatura ve faturalandırma yazılımı, müşterilere tahminler veya proforma faturalar sağlamak için satış görevlileri veya proje yöneticileri tarafından da kullanılabilir. Profesyonel hizmetler için proje faturalandırması ve kamu hizmetleri için yinelenen faturalandırma gibi çeşitli faturalandırma ihtiyaçlarını destekler. Faturalama yazılımı, müşteri ve ürün/hizmet bilgilerinin saklandığı muhasebe sistemleri ve ERP veya CRM çözümleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Ödeme makbuzunu içeren faturalandırma sürecinin son aşaması genellikle muhasebe yazılımı veya daha büyük bir ERP çözümü içindeki bir modül aracılığıyla yönetilir.

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PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal Holdings, Inc., çevrimiçi para transferlerini destekleyen ve çek ve havale gibi geleneksel kağıt yöntemlerine elektronik bir alternatif olarak hizmet veren, dünya çapında bir çevrimiçi ödeme sistemi işleten bir Amerikan şirketidir. Şirket, çevrimiçi satıcılar, açık artırma siteleri ve diğer b...

Xero

Xero

xero.com

Xero, Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören, Yeni Zelanda merkezli bir kamu teknoloji şirketidir. Xero, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bulut tabanlı bir muhasebe yazılımı platformudur. Şirketin Yeni Zelanda'da üç ofisi (Wellington, Auckland ve Napier), Avustralya'da altı ofi...

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks, 2ndSite Inc. tarafından öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak işletilen muhasebe yazılımıdır. Masaüstü veya mobil cihaz üzerinden erişilebilen, web tabanlı bir hizmet olarak yazılım (SaaS) modelidir. Şirket 2003 yılında kurulmuştur ve merkezi Toronto, Kanada'da bulu...

Zoho Invoice

Zoho Invoice

zoho.com

Küçük işletmeler için çevrimiçi faturalandırma yazılımı. Zoho Invoice, profesyonel faturalar oluşturmanıza, otomatik olarak ödeme hatırlatıcıları göndermenize ve çevrimiçi olarak daha hızlı ödeme almanıza yardımcı olan çevrimiçi faturalandırma yazılımıdır.

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

İşinizi Yürütecek Güçlü Yazılım Araçları. Form oluşturma, e-postayla pazarlama, faturalandırma, otomasyonlar ve çok daha fazlası gibi iş açısından kritik uygulamalara tek bir paketten erişin.

Wave

Wave

waveapps.com

Wave, küçük işletmelere finansal hizmetler ve yazılım sağlayan bir şirkettir. Wave'in genel merkezi Kanada'nın Toronto kentindeki Leslieville semtinde bulunmaktadır. Şirketin ilk ürünü, 1-9 çalışanı olan işletmeler için tasarlanmış ücretsiz bir çevrimiçi muhasebe yazılımıydı ve ardından faturalandı...

Invoice Simple

Invoice Simple

invoicesimple.com

Müşterilerinize saniyeler içinde fatura verin. Müşterilerinize telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan fatura kesmenin dünyanın en basit yolu. Zamandan tasarruf edin, düzenli kalın ve profesyonel görünün!

Accelo

Accelo

accelo.com

Proje, hizmet sağlayıcı, satış ve servis yönetimini basitleştirin. Müşteri veritabanınızda görünürlük elde edin, süreçleri iyileştirin ve uzmanlığınıza daha fazla zaman ayırın.

Bookipi

Bookipi

bookipi.com

Bookipi, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için tercih edilen fatura oluşturucu ve iş aracıdır. Nerede olursanız olun, web ve mobil uygulama üzerinden müşterilerinize fatura oluşturun ve gönderin.

Moneybird

Moneybird

moneybird.com

Muhasebe eğlenceli olabilir! 200.000'den fazla girişimci, mali durumlarını yönetmek için yazılımımızı kullanıyor.

BQE Core

BQE Core

bqe.com

Core, profesyonel hizmet firmalarının muhasebe ve proje verilerini tek bir güzel bulut platformunda merkezileştirir. Core, muhasebe, faturalandırma, zaman ve gider takibi ile proje yönetimi araçlarını birleştirerek işinizi daha karlı bir şekilde yürütmenizi kolaylaştırır. Bilgileri düzenler, tekrarl...

CloudBooks

CloudBooks

cloudbooksapp.com

CloudBooks çok özel bir sorunu çözmeye odaklanmıştır. Serbest çalışanlar ve küçük, hizmete dayalı işletmeler ödeme almakta zorlanıyor. Yapılan bir araştırma, faturaların yüzde 60'ının geç ödendiğini ve bu geç ödemelerin üçte birinin son ödeme tarihinden iki hafta sonra geldiğini ortaya çıkardı. Clou...

Paymo

Paymo

paymoapp.com

Tam özellikli çevrimiçi iş yönetimi yazılımı: Zaman Takibi, Kaynak Planlama, Gantt Grafikleri, Raporlar, Kanban panoları, Faturalar ve Giderler.

Moon Invoice

Moon Invoice

mooninvoice.com

Küçük işletmelerin fatura göndermesi, giderleri yönetmesi, zamanı takip etmesi, raporları indirmesi ve tahminler oluşturması için çevrimiçi faturalandırma yazılımı edinin. Şimdi 7 günlük ücretsiz deneme sürümünü edinin!

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Küçük İşletmeler için 1 Numaralı İstemci Yönetim Yazılımı seçildi. Hepsi bir arada proje, faturalandırma ve ödeme yönetimi aracımızla müşterilerin güvenliğini daha hızlı sağlayın. Ücretsiz 7 günlük deneme.

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

Daha fazla iş. Daha az güçlük. Tek bir kullanışlı araçta müşteri yönetimi, proje yönetimi ve faturalandırma. Teamleader 11.000 KOBİ'nin işini kolaylaştırıyor.

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

Güvenli Müşteri Portalı Yazılımımızı kullanarak kendi Müşteri Portalınızı veya Müşteri Portalı erişiminizi tasarlayın: Beyaz Etiketli, Tamamen markalı Oturum Açma, Kontrol Paneli ve E-posta Bildirimleri

Bill.com

Bill.com

bill.com

Bill.com, küçük ve orta ölçekli işletmeler için arka ofis finansal işlemlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir yazılım sağlayıcısıdır. Bill.com platformu, işletmeleri tedarikçileri ve müşterileri ile buluşturarak nakit giriş ve çıkışlarını yönetmelerine yardımcı olur. En iyi rakipler arasında Tip...

Finom

Finom

finom.co

Finom girişimciler, serbest meslek sahipleri ve serbest çalışanlar için finansal çözümler sunmaktadır.

Copilot

Copilot

copilot.com

Copilot, hizmet işletmeleri için modern müşteri portalıdır Mesajlaşmayı, ödemeleri, dosya paylaşımını, yardım merkezlerini, özel uygulama erişimini ve daha fazlasını kolaylaştıran bir müşteri portalı ile müşterilerinize tek noktadan alışveriş deneyimi sunun.

ZipBooks

ZipBooks

zipbooks.com

ZipBooks, American Fork, Utah merkezli bir muhasebe yazılımı şirketidir. Aynı isimli yazılımı üretir.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

200.000'den fazla serbest çalışan tarafından kullanılan kurşun geçirmez sözleşmeler, e-imzalama, teklifler ve faturalandırma yazılımı. İçiniz rahat olsun ve işinize odaklanın.

Bloom

Bloom

bloom.io

Bloom, modern yaratıcılar, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için eksiksiz bir iş araçları paketidir.

Holded

Holded

holded.com

Holded, modern şirketlere yönelik bir iş yönetimi yazılımıdır. İşletmenizin her unsurunu tek platformdan yöneterek satışlarınızı artırın, giderlerinizi azaltın ve zamandan tasarruf edin. Holded, daha iyi iş kararları vermeniz için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar. Faturalama, Muhasebe, CRM, Ekip...

Pennylane

Pennylane

pennylane.tech

Pennylane sayesinde CEO'lar daha akıllı kararlar alabiliyor ve finansal yönetimlerini kolaylaştırabiliyor. Platformdan hiç ayrılmadan gerçek zamanlı ve doğru verilere, akıllı bir faturalandırma aracına ve etkin bir gider yönetimine erişebilirler.

Invoice Maker

Invoice Maker

invoicemaker.com

Fatura Oluşturucu, müşterilerinize fatura göndermek için en hızlı ve en kolay fatura uygulamasıdır.

ProfitBooks

ProfitBooks

profitbookshq.com

ProfitBooks, özellikle işletme sahipleri ve satış ekipleri için tasarlanmış, kullanımı kolay bir muhasebe yazılımıdır.

BigTime

BigTime

bigtime.net

Zamanı kazanca dönüştürün. En önemli varlığınız olan zamanı bütçeleme, takip ve faturalandırma konusunda gerçek zamanlı görünürlük.

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

Tipalti, modern işletmeleri geliştiren akıllı borçlar sunuyor. Tam otomatik, uçtan uca çözümlerle işletmenize ölçek, verimlilik ve odaklanma getirelim.

vcita

vcita

vcita.com

Küçük işletmelere yönelik hepsi bir arada işletme yönetimi uygulamasıyla daha fazla iş yapın ve mükemmel hizmet sunun |

Avaza

Avaza

avaza.com

İşinizi yürütmek için harika hepsi bir arada yazılım Birden fazla uygulama, abonelik ve e-tabloyla hokkabazlık yapmayı bırakın. Avaza, ekiplerin projeler üzerinde işbirliği yapmak, kaynakları planlamak, zamanı takip etmek, harcamaları yönetmek ve müşterileri faturalandırmak için kullandığı kusursuz...

EasyBill

EasyBill

easybill.de

Bulut tabanlı faturalama yazılımımızla faturaları, teklifleri ve teslimat notlarını çevrimiçi yazın. Bu zamandan ve sinirlerden tasarruf sağlar.

InvoiceBerry

InvoiceBerry

invoiceberry.com

Küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için basit ve etkili çevrimiçi faturalandırma. Fatura gönderin, masrafları takip edin ve müşteri ödemelerini takip edin. Bugün kaydolun!

Refrens

Refrens

refrens.com

Refrens ABC, potansiyel müşterileri tek bir yerden yakalamanın, yönetmenin, izlemenin ve dönüştürmenin en basit yoludur. 1. Potansiyel müşteri yakalama ve web sitesi iletişim formları ile potansiyel müşterileri otomatik olarak yakalayın 2. Birden fazla satış hattındaki potansiyel müşterileri yönetin...

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring, yazılım ve diğer çevrimiçi dijital ürünler satan şirketler için tam hizmet e-ticaret platformu sunan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir.

Aspire

Aspire

aspireapp.com

Büyüyen işletmeler için hepsi bir arada finans. Kenarlıksız ödemeler, kurumsal kartlar, gider yönetimi ve daha fazlasıyla zamandan ve paradan tasarruf edin. Hepsi tek hesapta.

Momenteo

Momenteo

momenteo.com

Serbest çalışanların işinizi, harcamalarınızı, seyahatlerinizi ve daha fazlasını takip etmesini sağlayan kullanıcı dostu muhasebe çözümü.

Fiskl

Fiskl

fiskl.com

Küçük işletmeler için mobil faturalandırma (ve çok daha fazlası). İşletmenizin günlük finansmanını bir profesyonel gibi yönetin! Ücretsiz hesap mevcut.

Veem

Veem

veem.com

Veem, 2014 yılında Marwan Forzley ve Aldo Carrascoso tarafından kurulan San Francisco merkezli bir çevrimiçi küresel ödeme platformudur. Eskiden Align Commerce olarak biliniyordu ve 8 Mart 2017'de adı Veem olarak değiştirildi. Şirket, 100 ülkeye ve USD, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY ve AUD dahil 70 para b...

Invoice Temple

Invoice Temple

invoicetemple.com

Faturaları eskisinden daha hızlı oluşturun ve gönderin. InvoiceTemple, küçük işletme sahiplerinin, orta ve büyük ölçekli şirketlerin dakikalar içinde profesyonel faturalar oluşturmasına ve değerli zamanlarından tasarruf etmelerine olanak tanır.

Invoiced

Invoiced

invoiced.com

Daha hızlı ödeme alın, daha az zaman harcayın ve daha iyi bir ödeme deneyimi sunun. Faturalandırılmış Alacak Hesapları Bulutu ile faturalandırmayı ve tahsilatları otomatikleştirin.

AvidXchange

AvidXchange

avidxchange.com

AvidXchange, orta ölçekli pazar şirketlerinin fatura ve ödeme otomasyonu ile fatura ödemelerini yönetme ve yapma şeklini dönüştürüyor.

Apptivo

Apptivo

apptivo.com

Apptivo'nun misyonu, küçük işletmelerin son derece özelleştirilebilir uygulamalar sağlayarak müşterilerle işbirliği yapmaları için uygun fiyatlı ve kullanımı kolay bir çözüm olmaktı.

myBillBook

myBillBook

mybillbook.in

My BillBook, küçük işletmelere yönelik bir Hint basit gst faturalandırma, faturalandırma ve envanter yönetimi yazılımı ve uygulamasıdır. Yazılım tamamen özelleştirilebilir ve özellikleri her işletmenin değişen ihtiyaçlarını destekler.

Paddle

Paddle

paddle.com

B2B ve B2C SaaS'ın küresel dönüşümleri artırmasına, kaybı azaltmasına, uyumlu kalmasına ve hızla ölçeklenmesine yardımcı oluyoruz.

Invoice Ninja

Invoice Ninja

invoiceninja.com

Serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için lider ücretsiz fatura oluşturucu. Çevrimiçi faturalandırın, ödemeleri kabul edin, giderleri ve faturalandırılabilir görevleri takip edin.

Elopage

Elopage

elopage.com

elopage, çevrimiçi kurslar, dijital ürünler ve hizmetler için SaaS satış platformunuzdur. Ürünlerinizi oluşturun ve ödemelerinizi otomatikleştirin.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap, çevrimiçi işletmeler için küresel ödeme işleme ve ödeme ağ geçidi çözümlerinde uzmanlaşmış, e-Ticaret, B2B ve SaaS şirketlerine yönelik bir çevrimiçi ödeme çözümüdür.

Sellsy

Sellsy

sellsy.com

Sellsy bir Fransız işletme yönetimi çözümüdür. CRM, faturalama, muhasebe ve destek aynı sezgisel arayüze entegre edilmiştir.

InvoiceSherpa

InvoiceSherpa

fe-invoicesherpa.com

Daha hızlı ödeme alın - alacak hesaplarınızı otomatikleştirin. Nakit akışı yönetimi yazılımı geç faturaları otomatik olarak takip eder.

Bill4Time

Bill4Time

bill4time.com

Çalışma saatlerinizi takip etmek ve harcamalarınızı takip etmek için uygun fiyatlı ve kullanımı kolay SaaS çözümü. 14 günlük ücretsiz denememizi deneyin!

Quipu

Quipu

getquipu.com

İşletmenizi yönetmenin yeni bir yolunu keşfedin. Serbest çalışanlar ve KOBİ'ler için faturalandırma yazılımı.

Invoicera

Invoicera

invoicera.com

Faturalandırma verilerinizi yönetmenize ve izlemenize olanak tanıyan çevrimiçi bir faturalandırma yazılımı.

TrulySmall

TrulySmall

trulysmall.com

Küçük işletme sahipleri için defter tutma görevlerini otomatikleştiren, zaman kazandıran bir muhasebe uygulaması. Kashoo, makine öğrenimini kullanarak harcamaları banka ve kredi kartı işlemleriyle kategorilere ayırıp uzlaştırır ve tek tıklamayla doğru, eksiksiz ve gerçek zamanlı raporlar sağlar. Kas...

Stampli

Stampli

stampli.com

Fatura işleme için en yüksek puan alan borç hesapları otomasyon yazılımı ve fatura yönetimi üzerinde tam kontrol sağlayan tek çözüm.

Elorus

Elorus

elorus.com

Ekipler için çevrimiçi faturalandırma ve zaman takip yazılımı. Çalıştığınız saatlerinizi faturalandırın, çevrimiçi ödeme alın, projelerinizi yönetin ve mali durumunuzu düzenli tutun!

Envoice

Envoice

envoice.eu

Satın alma faturalarınızdan ve makbuzlarınızdan veri ayıklamak artık otomatik hale getirildi. Küçük/orta ölçekli işletmeler ve uygulamalar için eksiksiz bir gider raporlama ve satın alma yönetimi çözümü sağlıyoruz. Öğeler doğru bir şekilde kaydedilir ve muhasebe yazılımınıza sorunsuz bir şekilde yay...

ConvergeHub

ConvergeHub

convergehub.com

ConvergeHub, Satış, Pazarlama ve Hizmeti, küçük ve orta ölçekli işletmelerin satış kazanmasına ve müşterilerle etkileşim kurmasına yardımcı olan güçlü bir CRM'de birleştirir.

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