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Faturalandırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Arnavutluk
Şirketler, müşterilere fatura oluşturmak ve göndermek, teslim edilen ürün ve hizmetler için ödeme talep etmek için fatura ve faturalandırma yazılımını kullanır. Bu yazılım, faturalama sürecini kolaylaştırarak gerekli zaman ve çabayı azaltır ve faturalandırma doğruluğunu artırır. Öncelikle muhasebe uzmanları tarafından kullanılan fatura ve faturalandırma yazılımı, müşterilere tahminler veya proforma faturalar sağlamak için satış görevlileri veya proje yöneticileri tarafından da kullanılabilir. Profesyonel hizmetler için proje faturalandırması ve kamu hizmetleri için yinelenen faturalandırma gibi çeşitli faturalandırma ihtiyaçlarını destekler. Faturalama yazılımı, müşteri ve ürün/hizmet bilgilerinin saklandığı muhasebe sistemleri ve ERP veya CRM çözümleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Ödeme makbuzunu içeren faturalandırma sürecinin son aşaması genellikle muhasebe yazılımı veya daha büyük bir ERP çözümü içindeki bir modül aracılığıyla yönetilir.
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PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc., çevrimiçi para transferlerini destekleyen ve çek ve havale gibi geleneksel kağıt yöntemlerine elektronik bir alternatif olarak hizmet veren, dünya çapında bir çevrimiçi ödeme sistemi işleten bir Amerikan şirketidir. Şirket, çevrimiçi satıcılar, açık artırma siteleri ve diğer b...
Wave
waveapps.com
Wave, küçük işletmelere finansal hizmetler ve yazılım sağlayan bir şirkettir. Wave'in genel merkezi Kanada'nın Toronto kentindeki Leslieville semtinde bulunmaktadır. Şirketin ilk ürünü, 1-9 çalışanı olan işletmeler için tasarlanmış ücretsiz bir çevrimiçi muhasebe yazılımıydı ve ardından faturalandı...
Copilot
copilot.com
Copilot, hizmet işletmeleri için modern müşteri portalıdır Mesajlaşmayı, ödemeleri, dosya paylaşımını, yardım merkezlerini, özel uygulama erişimini ve daha fazlasını kolaylaştıran bir müşteri portalı ile müşterilerinize tek noktadan alışveriş deneyimi sunun.
ZipBooks
zipbooks.com
ZipBooks, American Fork, Utah merkezli bir muhasebe yazılımı şirketidir. Aynı isimli yazılımı üretir.
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Xero
xero.com
Xero, Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören, Yeni Zelanda merkezli bir kamu teknoloji şirketidir. Xero, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bulut tabanlı bir muhasebe yazılımı platformudur. Şirketin Yeni Zelanda'da üç ofisi (Wellington, Auckland ve Napier), Avustralya'da altı ofi...
Zoho Invoice
zoho.com
Küçük işletmeler için çevrimiçi faturalandırma yazılımı. Zoho Invoice, profesyonel faturalar oluşturmanıza, otomatik olarak ödeme hatırlatıcıları göndermenize ve çevrimiçi olarak daha hızlı ödeme almanıza yardımcı olan çevrimiçi faturalandırma yazılımıdır.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks, 2ndSite Inc. tarafından öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak işletilen muhasebe yazılımıdır. Masaüstü veya mobil cihaz üzerinden erişilebilen, web tabanlı bir hizmet olarak yazılım (SaaS) modelidir. Şirket 2003 yılında kurulmuştur ve merkezi Toronto, Kanada'da bulu...
HoneyBook
honeybook.com
Küçük İşletmeler için 1 Numaralı İstemci Yönetim Yazılımı seçildi. Hepsi bir arada proje, faturalandırma ve ödeme yönetimi aracımızla müşterilerin güvenliğini daha hızlı sağlayın. Ücretsiz 7 günlük deneme.
Teamleader
teamleader.eu
Daha fazla iş. Daha az güçlük. Tek bir kullanışlı araçta müşteri yönetimi, proje yönetimi ve faturalandırma. Teamleader 11.000 KOBİ'nin işini kolaylaştırıyor.
Bookipi
bookipi.com
Bookipi, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için tercih edilen fatura oluşturucu ve iş aracıdır. Nerede olursanız olun, web ve mobil uygulama üzerinden müşterilerinize fatura oluşturun ve gönderin.
SuiteDash
suitedash.com
Güvenli Müşteri Portalı Yazılımımızı kullanarak kendi Müşteri Portalınızı veya Müşteri Portalı erişiminizi tasarlayın: Beyaz Etiketli, Tamamen markalı Oturum Açma, Kontrol Paneli ve E-posta Bildirimleri
Bill.com
bill.com
Bill.com, küçük ve orta ölçekli işletmeler için arka ofis finansal işlemlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir yazılım sağlayıcısıdır. Bill.com platformu, işletmeleri tedarikçileri ve müşterileri ile buluşturarak nakit giriş ve çıkışlarını yönetmelerine yardımcı olur. En iyi rakipler arasında Tip...
Moneybird
moneybird.com
Muhasebe eğlenceli olabilir! 200.000'den fazla girişimci, mali durumlarını yönetmek için yazılımımızı kullanıyor.
Invoice Simple
invoicesimple.com
Müşterilerinize saniyeler içinde fatura verin. Müşterilerinize telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan fatura kesmenin dünyanın en basit yolu. Zamandan tasarruf edin, düzenli kalın ve profesyonel görünün!
Finom
finom.co
Finom girişimciler, serbest meslek sahipleri ve serbest çalışanlar için finansal çözümler sunmaktadır.
Pabbly
pabbly.com
İşinizi Yürütecek Güçlü Yazılım Araçları. Form oluşturma, e-postayla pazarlama, faturalandırma, otomasyonlar ve çok daha fazlası gibi iş açısından kritik uygulamalara tek bir paketten erişin.
Paymo
paymoapp.com
Tam özellikli çevrimiçi iş yönetimi yazılımı: Zaman Takibi, Kaynak Planlama, Gantt Grafikleri, Raporlar, Kanban panoları, Faturalar ve Giderler.
Bonsai
hellobonsai.com
200.000'den fazla serbest çalışan tarafından kullanılan kurşun geçirmez sözleşmeler, e-imzalama, teklifler ve faturalandırma yazılımı. İçiniz rahat olsun ve işinize odaklanın.
Bloom
bloom.io
Bloom, modern yaratıcılar, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için eksiksiz bir iş araçları paketidir.
BQE Core
bqe.com
Core, profesyonel hizmet firmalarının muhasebe ve proje verilerini tek bir güzel bulut platformunda merkezileştirir. Core, muhasebe, faturalandırma, zaman ve gider takibi ile proje yönetimi araçlarını birleştirerek işinizi daha karlı bir şekilde yürütmenizi kolaylaştırır. Bilgileri düzenler, tekrarl...
Holded
holded.com
Holded, modern şirketlere yönelik bir iş yönetimi yazılımıdır. İşletmenizin her unsurunu tek platformdan yöneterek satışlarınızı artırın, giderlerinizi azaltın ve zamandan tasarruf edin. Holded, daha iyi iş kararları vermeniz için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar. Faturalama, Muhasebe, CRM, Ekip...
Pennylane
pennylane.tech
Pennylane sayesinde CEO'lar daha akıllı kararlar alabiliyor ve finansal yönetimlerini kolaylaştırabiliyor. Platformdan hiç ayrılmadan gerçek zamanlı ve doğru verilere, akıllı bir faturalandırma aracına ve etkin bir gider yönetimine erişebilirler.
Invoice Maker
invoicemaker.com
Fatura Oluşturucu, müşterilerinize fatura göndermek için en hızlı ve en kolay fatura uygulamasıdır.
Accelo
accelo.com
Proje, hizmet sağlayıcı, satış ve servis yönetimini basitleştirin. Müşteri veritabanınızda görünürlük elde edin, süreçleri iyileştirin ve uzmanlığınıza daha fazla zaman ayırın.
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks, özellikle işletme sahipleri ve satış ekipleri için tasarlanmış, kullanımı kolay bir muhasebe yazılımıdır.
Moon Invoice
mooninvoice.com
Küçük işletmelerin fatura göndermesi, giderleri yönetmesi, zamanı takip etmesi, raporları indirmesi ve tahminler oluşturması için çevrimiçi faturalandırma yazılımı edinin. Şimdi 7 günlük ücretsiz deneme sürümünü edinin!
BigTime
bigtime.net
Zamanı kazanca dönüştürün. En önemli varlığınız olan zamanı bütçeleme, takip ve faturalandırma konusunda gerçek zamanlı görünürlük.
Tipalti
tipalti.com
Tipalti, modern işletmeleri geliştiren akıllı borçlar sunuyor. Tam otomatik, uçtan uca çözümlerle işletmenize ölçek, verimlilik ve odaklanma getirelim.
vcita
vcita.com
Küçük işletmelere yönelik hepsi bir arada işletme yönetimi uygulamasıyla daha fazla iş yapın ve mükemmel hizmet sunun |
Avaza
avaza.com
İşinizi yürütmek için harika hepsi bir arada yazılım Birden fazla uygulama, abonelik ve e-tabloyla hokkabazlık yapmayı bırakın. Avaza, ekiplerin projeler üzerinde işbirliği yapmak, kaynakları planlamak, zamanı takip etmek, harcamaları yönetmek ve müşterileri faturalandırmak için kullandığı kusursuz...
EasyBill
easybill.de
Bulut tabanlı faturalama yazılımımızla faturaları, teklifleri ve teslimat notlarını çevrimiçi yazın. Bu zamandan ve sinirlerden tasarruf sağlar.
InvoiceBerry
invoiceberry.com
Küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için basit ve etkili çevrimiçi faturalandırma. Fatura gönderin, masrafları takip edin ve müşteri ödemelerini takip edin. Bugün kaydolun!
Refrens
refrens.com
Refrens ABC, potansiyel müşterileri tek bir yerden yakalamanın, yönetmenin, izlemenin ve dönüştürmenin en basit yoludur. 1. Potansiyel müşteri yakalama ve web sitesi iletişim formları ile potansiyel müşterileri otomatik olarak yakalayın 2. Birden fazla satış hattındaki potansiyel müşterileri yönetin...
Aspire
aspireapp.com
Büyüyen işletmeler için hepsi bir arada finans. Kenarlıksız ödemeler, kurumsal kartlar, gider yönetimi ve daha fazlasıyla zamandan ve paradan tasarruf edin. Hepsi tek hesapta.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring, yazılım ve diğer çevrimiçi dijital ürünler satan şirketler için tam hizmet e-ticaret platformu sunan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir.
Momenteo
momenteo.com
Serbest çalışanların işinizi, harcamalarınızı, seyahatlerinizi ve daha fazlasını takip etmesini sağlayan kullanıcı dostu muhasebe çözümü.
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooks çok özel bir sorunu çözmeye odaklanmıştır. Serbest çalışanlar ve küçük, hizmete dayalı işletmeler ödeme almakta zorlanıyor. Yapılan bir araştırma, faturaların yüzde 60'ının geç ödendiğini ve bu geç ödemelerin üçte birinin son ödeme tarihinden iki hafta sonra geldiğini ortaya çıkardı. Clou...
Fiskl
fiskl.com
Küçük işletmeler için mobil faturalandırma (ve çok daha fazlası). İşletmenizin günlük finansmanını bir profesyonel gibi yönetin! Ücretsiz hesap mevcut.
Veem
veem.com
Veem, 2014 yılında Marwan Forzley ve Aldo Carrascoso tarafından kurulan San Francisco merkezli bir çevrimiçi küresel ödeme platformudur. Eskiden Align Commerce olarak biliniyordu ve 8 Mart 2017'de adı Veem olarak değiştirildi. Şirket, 100 ülkeye ve USD, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY ve AUD dahil 70 para b...
Invoice Temple
invoicetemple.com
Faturaları eskisinden daha hızlı oluşturun ve gönderin. InvoiceTemple, küçük işletme sahiplerinin, orta ve büyük ölçekli şirketlerin dakikalar içinde profesyonel faturalar oluşturmasına ve değerli zamanlarından tasarruf etmelerine olanak tanır.
Invoiced
invoiced.com
Daha hızlı ödeme alın, daha az zaman harcayın ve daha iyi bir ödeme deneyimi sunun. Faturalandırılmış Alacak Hesapları Bulutu ile faturalandırmayı ve tahsilatları otomatikleştirin.
AvidXchange
avidxchange.com
AvidXchange, orta ölçekli pazar şirketlerinin fatura ve ödeme otomasyonu ile fatura ödemelerini yönetme ve yapma şeklini dönüştürüyor.
Apptivo
apptivo.com
Apptivo'nun misyonu, küçük işletmelerin son derece özelleştirilebilir uygulamalar sağlayarak müşterilerle işbirliği yapmaları için uygun fiyatlı ve kullanımı kolay bir çözüm olmaktı.
Paddle
paddle.com
B2B ve B2C SaaS'ın küresel dönüşümleri artırmasına, kaybı azaltmasına, uyumlu kalmasına ve hızla ölçeklenmesine yardımcı oluyoruz.
myBillBook
mybillbook.in
My BillBook, küçük işletmelere yönelik bir Hint basit gst faturalandırma, faturalandırma ve envanter yönetimi yazılımı ve uygulamasıdır. Yazılım tamamen özelleştirilebilir ve özellikleri her işletmenin değişen ihtiyaçlarını destekler.
Invoice Ninja
invoiceninja.com
Serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için lider ücretsiz fatura oluşturucu. Çevrimiçi faturalandırın, ödemeleri kabul edin, giderleri ve faturalandırılabilir görevleri takip edin.
Elopage
elopage.com
elopage, çevrimiçi kurslar, dijital ürünler ve hizmetler için SaaS satış platformunuzdur. Ürünlerinizi oluşturun ve ödemelerinizi otomatikleştirin.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap, çevrimiçi işletmeler için küresel ödeme işleme ve ödeme ağ geçidi çözümlerinde uzmanlaşmış, e-Ticaret, B2B ve SaaS şirketlerine yönelik bir çevrimiçi ödeme çözümüdür.
Sellsy
sellsy.com
Sellsy bir Fransız işletme yönetimi çözümüdür. CRM, faturalama, muhasebe ve destek aynı sezgisel arayüze entegre edilmiştir.
InvoiceSherpa
fe-invoicesherpa.com
Daha hızlı ödeme alın - alacak hesaplarınızı otomatikleştirin. Nakit akışı yönetimi yazılımı geç faturaları otomatik olarak takip eder.
Bill4Time
bill4time.com
Çalışma saatlerinizi takip etmek ve harcamalarınızı takip etmek için uygun fiyatlı ve kullanımı kolay SaaS çözümü. 14 günlük ücretsiz denememizi deneyin!
Quipu
getquipu.com
İşletmenizi yönetmenin yeni bir yolunu keşfedin. Serbest çalışanlar ve KOBİ'ler için faturalandırma yazılımı.
Invoicera
invoicera.com
Faturalandırma verilerinizi yönetmenize ve izlemenize olanak tanıyan çevrimiçi bir faturalandırma yazılımı.
TrulySmall
trulysmall.com
Küçük işletme sahipleri için defter tutma görevlerini otomatikleştiren, zaman kazandıran bir muhasebe uygulaması. Kashoo, makine öğrenimini kullanarak harcamaları banka ve kredi kartı işlemleriyle kategorilere ayırıp uzlaştırır ve tek tıklamayla doğru, eksiksiz ve gerçek zamanlı raporlar sağlar. Kas...
Stampli
stampli.com
Fatura işleme için en yüksek puan alan borç hesapları otomasyon yazılımı ve fatura yönetimi üzerinde tam kontrol sağlayan tek çözüm.
Elorus
elorus.com
Ekipler için çevrimiçi faturalandırma ve zaman takip yazılımı. Çalıştığınız saatlerinizi faturalandırın, çevrimiçi ödeme alın, projelerinizi yönetin ve mali durumunuzu düzenli tutun!
Envoice
envoice.eu
Satın alma faturalarınızdan ve makbuzlarınızdan veri ayıklamak artık otomatik hale getirildi. Küçük/orta ölçekli işletmeler ve uygulamalar için eksiksiz bir gider raporlama ve satın alma yönetimi çözümü sağlıyoruz. Öğeler doğru bir şekilde kaydedilir ve muhasebe yazılımınıza sorunsuz bir şekilde yay...
ConvergeHub
convergehub.com
ConvergeHub, Satış, Pazarlama ve Hizmeti, küçük ve orta ölçekli işletmelerin satış kazanmasına ve müşterilerle etkileşim kurmasına yardımcı olan güçlü bir CRM'de birleştirir.