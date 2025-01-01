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En İyi B2B Hizmetleri İnceleme Platformları
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En İyi B2B Hizmetleri İnceleme Platformları - En Popüler Uygulamalar

İşletmeler arası (B2B) hizmetlere yönelik inceleme platformları, B2B sektöründeki sağlayıcıların doğrulanmış değerlendirmelerini toplar ve sürdürür. Bu platformlar, danışmanlar, reklam ve pazarlama ajansları, web tasarımcıları, geliştiriciler ve daha fazlası dahil olmak üzere güvenilir hizmet sağlayıcılarını belirlemenin ilk aşamalarında işletmelere ve profesyonellere yardımcı olur. Ek olarak, B2B hizmetleri inceleme platformları, hizmet sağlayıcılara şirket profillerini talep etmelerine, hizmetlerini sergilemelerine ve potansiyel müşterilerle bağlantı kurmalarına olanak tanıyarak avantajlar sunar. Bazı B2B hizmetleri inceleme platformları, pazarlama hizmetleri gibi belirli sağlayıcı kategorilerinde uzmanlaşırken, diğerleri, yazılım geliştiricilerinden muhasebe hizmetlerine kadar uzanan çok çeşitli sağlayıcılara sahiptir. Bu platformların çoğu, hizmet sağlayıcılarını hem sunulan hizmet türüne hem de coğrafi konumlarına göre organize ederek potansiyel müşteriler için yerel sağlayıcıların keşfedilmesini kolaylaştırıyor. Bazı platformlar, hem teknolojik ürünler hem de hizmet sağlayıcılar için incelemeler topladıklarından, teknoloji inceleme platformlarıyla benzerlikler de gösterebilir.

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G2

G2

g2.com

G2, kullanıcıların yazılım seçimlerini gerçek incelemelere dayanarak yapmalarına yardımcı olan kapsamlı bir yazılım pazarı platformudur.

WebCatalog

WebCatalog

webcatalog.io

WebCatalog, web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürerek kullanıcıların birden fazla hesabı ve uygulamayı yönetmesini sağlar.

GoodFirms

GoodFirms

goodfirms.co

İT hizmetleri için müşteri incelemeleri, şirket profilleri ve CEO röportajları sunan güvenilir bir B2B inceleme ve araştırma platformudur.

Liftify

Liftify

liftify.com

Liftify, işletmelerin çevrimiçi 5 yıldızlı bir itibar geliştirmelerine ve tanıtmalarına yardımcı olan bir yazılım sunmaktadır.

Clutch.co

Clutch.co

clutch.co

Clutch.co, gerçek müşteri incelemeleriyle mobil uygulama geliştirme şirketlerini bulmayı sağlayan bir platformdur.

TechBehemoths

TechBehemoths

techbehemoths.com

TechBehemoths, projeleriniz için en iyi BT şirketlerini bulmanıza yardımcı olan, dünya genelinde kapsamlı bir dizin platformudur.

UpCity

UpCity

upcity.com

UpCity, işletmeleri güvenilir B2B hizmet sağlayıcılarıyla buluşturan ve dijital pazarlama süreçlerini geliştirmek için kaynak sunan bir platformdur.

Reputedfirms

Reputedfirms

reputedfirms.com

Reputedfirms, müşteri deneyimlerini ve şirketinizle ilgili değerlendirmeleri yayınlamak için bir çevrimiçi platformdur.

Famewall

Famewall

famewall.io

FameWall, işletmelerin müşteri referanslarını kolayca toplamasını ve web sitelerine yerleştirmesini sağlayan bir geri bildirim yönetim aracıdır.

Procurated

Procurated

home.procurated.com

Procured, tedarik süreçlerini kolaylaştıran, tedarikçi değerlendirme ve analiz araçları sunan bir platformdur.

Sortlist

Sortlist

sortlist.com

Sortlist, işletmeleri doğru ajanslarla hızlı ve verimli bir şekilde eşleştiren bir pazarlama platformudur.

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