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En İyi B2B Hizmetleri İnceleme Platformları - En Popüler Uygulamalar - Gana
İşletmeler arası (B2B) hizmetlere yönelik inceleme platformları, B2B sektöründeki sağlayıcıların doğrulanmış değerlendirmelerini toplar ve sürdürür. Bu platformlar, danışmanlar, reklam ve pazarlama ajansları, web tasarımcıları, geliştiriciler ve daha fazlası dahil olmak üzere güvenilir hizmet sağlayıcılarını belirlemenin ilk aşamalarında işletmelere ve profesyonellere yardımcı olur. Ek olarak, B2B hizmetleri inceleme platformları, hizmet sağlayıcılara şirket profillerini talep etmelerine, hizmetlerini sergilemelerine ve potansiyel müşterilerle bağlantı kurmalarına olanak tanıyarak avantajlar sunar. Bazı B2B hizmetleri inceleme platformları, pazarlama hizmetleri gibi belirli sağlayıcı kategorilerinde uzmanlaşırken, diğerleri, yazılım geliştiricilerinden muhasebe hizmetlerine kadar uzanan çok çeşitli sağlayıcılara sahiptir. Bu platformların çoğu, hizmet sağlayıcılarını hem sunulan hizmet türüne hem de coğrafi konumlarına göre organize ederek potansiyel müşteriler için yerel sağlayıcıların keşfedilmesini kolaylaştırıyor. Bazı platformlar, hem teknolojik ürünler hem de hizmet sağlayıcılar için incelemeler topladıklarından, teknoloji inceleme platformlarıyla benzerlikler de gösterebilir.
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G2
g2.com
G2 dünyanın en büyük ve en güvenilir yazılım pazarıdır. Tüm Fortune 500 şirketlerindeki çalışanlar da dahil olmak üzere yılda 90 milyondan fazla kişi, gerçek akran incelemelerine dayanarak daha akıllı yazılım kararları vermek için G2'yi kullanıyor. Her ölçekten binlerce yazılım ve hizmet şirketi, it...
GoodFirms
goodfirms.co
BT hizmetiyle ilgili müşteri incelemeleri ve derecelendirmeleri, şirket profilleri ve CEO röportajlarından oluşan bir koleksiyona sahip en güvenilir B2B incelemeleri ve araştırma platformu. Dünyanın en iyi BT şirketlerini bulun.
Liftify
liftify.com
Şirketinizin itibarı her şeydir. İşletmelerin çevrimiçi ortamda 5 yıldızlı bir itibar oluşturmasına ve geliştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış yazılımlar sağlıyoruz.
Clutch.co
clutch.co
Doğru şirketi bulmanız için ihtiyacınız olan tek kaynak. Gerçek kişilerden gelen 98.000'den fazla müşteri yorumunu kullanarak işletmenize en uygun şirketi seçin.
TechBehemoths
techbehemoths.com
Bir sonraki projeniz için en iyi BT şirketini bulun. 146 ülke ve 7.532 şehirdeki 56.128 şirket arasından seçim yapın. Bölgenizdeki lider teknoloji şirketlerini işe alın!
Famewall
famewall.io
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Reputedfirms
reputedfirms.com
Şirketinizin müşteri deneyimlerini ve yorumlarını yayınlayabileceğiniz çevrimiçi bir platform.
UpCity
upcity.com
UpCity, işletmelerin güvenebilecekleri B2B hizmet sağlayıcılarına bağlanmasına yardımcı olan bir kaynaktır. İşletmeler ve hizmet sağlayıcılar arasında başarılı ilişkiler yaratıyor ve güçlendiriyoruz. Pazarlama ajanslarından muhasebe firmalarına, İK danışmanlarına ve çok daha fazlasına kadar listede ...
Procurated
home.procurated.com
Tedarik karmaşıktır ancak harika tedarikçiler bulmak öyle olmamalıdır. Procurated'da tedarikçileri derecelendiren ve inceleyen binlerce kamu satın alma profesyoneline katılın.
Sortlist
sortlist.com
Sortlist reklam sektörünün pazar yeridir. Markaların birkaç dakika içinde doğru ajansları bulmasını sağlayan güçlü bir çevrimiçi aracız ve aynı zamanda doğru yerde, yeni müşterilerle tanışmak isteyen ajanslar için en etkili yeni iş aracıyız. doğru zaman. Şirket içi eşleştirme sistemimiz, pazarlamacı...