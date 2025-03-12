Avantajlar Destek Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Fayda iletişimi veya fayda karar destek yazılımı olarak da bilinen fayda destek yazılımı, çalışanların faydalarını en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu sistemler, çalışanları sigorta planları ve değişiklikler gibi sosyal hak seçenekleri konusunda eğitiyor ve kayıt süreci boyunca rehberlik sağlıyor. Kuruluşlar ve İK departmanları bu çözümleri faydalarla ilgili iletişimi kolaylaştırmak ve kayıt sürecini basitleştirmek, böylece zamandan ve paradan tasarruf etmek için kullanıyor. Yan haklar destek ürünleri genellikle çalışanların kişisel bilgilerini, belgelerini ve planlarını görüntülemesine, güncellemesine ve yönetmesine olanak tanıyan çalışan portalları ve self servis seçenekleri içerir. İK departmanları, İK yöneticilerine fayda paketlerini yönetmede yardımcı olan bu sistemlerin birincil kullanıcılarıdır. Bazı fayda destek yazılımları aynı zamanda şirketlerin Ekonomik Bakım Yasası (ACA) ve Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA) gibi federal ve yerel düzenlemelere uymasına da yardımcı olur. Bu araçlar genellikle bir kanal ortakları ağı sağlar ve/veya işletmenin fayda yönetimi yazılımıyla entegre olur.
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Castlight
castlighthealth.com
Castlight, kullanıcıların sağlık yararlarını yönetmelerine ve bilinçli sağlık kararları vermelerine yardımcı olan dijital bir sağlık platformudur.
Alight
alight.com
Alight uygulaması, çalışanların sağlık, emeklilik ve bordro detaylarına kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır.
Forma
joinforma.com
Forma, şirketlerin esnek fayda paketleri oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir platformdur. Çalışanlara çeşitli harcama seçenekleri sunar.
Compt
compt.io
Compt, şirketlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen bir yan hak stipend yazılımıdır. Çalışan performans ve harcama yönetimini kolaylaştırır.
Your Money Line
yourmoneyline.com
Your Money Line, kullanıcılara finansal yönetim ve rehberlik sağlayan bir platformdur. Bireysel koçluk, eğitim ve AI destekli araçlar sunar.
Nova Benefits
novabenefits.com
Nova Avantajları, çalışanlara sağlık sigortası ve avantajlarını yönetme imkanı sunan bir platformdur. İK sistemleriyle entegrasyon sağlar ve fayda bilgilerini düzenler.
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One, insan kaynakları ve fayda yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Şirketlere tazminat ve faydaları merkezi bir şekilde yönetmeleri için araçlar sunar.
Noyo
noyo.com
Noyo, sağlık sigortası kaydı ve uyumluluğunu kolaylaştıran, sigorta taşıyıcılarıyla API üzerinden bağlantı kuran bir veri yönetim platformudur.
Kota
kota.io
Kota, sağlık, hayat ve emeklilik hizmetlerine basit erişim sağlar; anında kayıt, esnek katkılar ve çalışan uygulaması sunar.
Healthee
healthee.com
Healthee, sağlık sigortasını etkin bir şekilde kullanmayı sağlayan, maliyet tahminleri ve sağlayıcı aramaları sunan bir sağlık uygulamasıdır.
GoKlaim
goklaim.com
GoKlaim, çalışanların sağlık harcamalarını yönetmelerine ve taleplerini hızlıca göndermelerine olanak tanıyan bir mobil uygulamadır.
League
league.com
League, 2014 yılında kurulan bir sağlık teknoloji şirketidir. Dijital sağlık platformlarıyla kullanıcıların sağlık hizmetlerine erişimini sağlar.
Benepass
getbenepass.com
Benepass, çalışanların ihtiyaçlarına göre özelleştirilen esnek fayda paketleri sunan bir platformdur.
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