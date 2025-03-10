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Fayda iletişimi veya fayda karar destek yazılımı olarak da bilinen fayda destek yazılımı, çalışanların faydalarını en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu sistemler, çalışanları sigorta planları ve değişiklikler gibi sosyal hak seçenekleri konusunda eğitiyor ve kayıt süreci boyunca rehberlik sağlıyor. Kuruluşlar ve İK departmanları bu çözümleri faydalarla ilgili iletişimi kolaylaştırmak ve kayıt sürecini basitleştirmek, böylece zamandan ve paradan tasarruf etmek için kullanıyor. Yan haklar destek ürünleri genellikle çalışanların kişisel bilgilerini, belgelerini ve planlarını görüntülemesine, güncellemesine ve yönetmesine olanak tanıyan çalışan portalları ve self servis seçenekleri içerir. İK departmanları, İK yöneticilerine fayda paketlerini yönetmede yardımcı olan bu sistemlerin birincil kullanıcılarıdır. Bazı fayda destek yazılımları aynı zamanda şirketlerin Ekonomik Bakım Yasası (ACA) ve Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA) gibi federal ve yerel düzenlemelere uymasına da yardımcı olur. Bu araçlar genellikle bir kanal ortakları ağı sağlar ve/veya işletmenin fayda yönetimi yazılımıyla entegre olur.
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Castlight
castlighthealth.com
Castlight, kullanıcıların sağlık yararlarını yönetmelerine ve bilinçli sağlık kararları vermelerine yardımcı olan dijital bir sağlık platformudur.
Alight
alight.com
Alight uygulaması, çalışanların sağlık, emeklilik ve bordro detaylarına kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır.
Forma
joinforma.com
Forma, şirketlerin esnek fayda paketleri oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir platformdur. Çalışanlara çeşitli harcama seçenekleri sunar.
Compt
compt.io
Compt, şirketlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen bir yan hak stipend yazılımıdır. Çalışan performans ve harcama yönetimini kolaylaştırır.
Your Money Line
yourmoneyline.com
Your Money Line, kullanıcılara finansal yönetim ve rehberlik sağlayan bir platformdur. Bireysel koçluk, eğitim ve AI destekli araçlar sunar.
Nova Benefits
novabenefits.com
Nova Avantajları, çalışanlara sağlık sigortası ve avantajlarını yönetme imkanı sunan bir platformdur. İK sistemleriyle entegrasyon sağlar ve fayda bilgilerini düzenler.
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One, insan kaynakları ve fayda yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Şirketlere tazminat ve faydaları merkezi bir şekilde yönetmeleri için araçlar sunar.
Noyo
noyo.com
Noyo avantajları veri platformu, üye kaydı ve uygunluğunu yönetme biçimini dönüştürmek isteyen ben-admin, HRIS ve İK sistemleri için altyapı çözümüdür. Önemli üye verilerini tek bir güvenli platformla toplayın, temizleyin ve iletin. Noyo platformu aracılığıyla önde gelen sigorta şirketlerine kolayca bağlanın ve üye değişikliklerini onlara API üzerinden göndermeye başlayın; artık dosya beslemesine veya veri girişine gerek yok. Operasyonel ek yükü azaltacak, değişiklik işlemlerini daha hızlı gerçekleştirecek ve daha az kapsam hatasıyla uğraşacaksınız. Bunların hepsi müşterilerinizin güvenebileceği daha iyi bir deneyim ve fayda sağlar.
Kota
kota.io
Kota, gerçek zamanlı kayıt, esnek katkılar ve bir çalışan uygulaması ile küresel olarak sağlık, yaşam ve emeklilik sağlayıcılarına basit ve sınırsız erişim sağlar. ⭑ Kontrol: Takım ve ülke başına katkı tutarlarını belirleyin, sınır maliyetleri, yerel ölçütler alın ve bir tıklamayla kaydolun ve kesin. ⭑ Kaydet: harcamaları yönetin, raporlama yöneticisini kaldırın ve broker ücretlerine veda edin. ⭑ ENGAGE: Ekibiniz kendi seçimlerini yapma ve bir muslukta değişiklik yapma esnekliğine sahiptir.
Healthee
healthee.com
Healthee, sağlık sigortanızı kullanmak ve bakım yapmak için daha kolay, daha hızlı ve daha verimli hale getirerek sağlık yararları deneyimini değiştiriyor.
GoKlaim
goklaim.com
GoKlaim, işverenlerin çalışanlarına basit ve esnek bir şekilde sağlık ve sağlıklı yaşam avantajları sunmasına yardımcı olan bir yazılımdır. GoKlaim ile çalışanlar, tıbbi ve diş bakımından eğitim ve kişisel gelişime kadar çeşitli uygun harcamalar için talepte bulunabilecekleri bir mobil uygulama aracılığıyla sağlık harcamaları hesabına erişebiliyor. Çalışanlar ayrıca hesap bakiyelerini görüntüleyebilir, bakmakla yükümlü oldukları kişileri ekleyebilir ve hızlı ve kolay bir şekilde geri ödeme alabilirler. İşverenler planı ihtiyaçlarına ve bütçelerine göre özelleştirebilir, harcama kategorilerini ve alt kategorilerini ayarlayabilir ve kullanılmayan fonları bir sonraki yıla devredebilir. GoKlaim ayrıca işverenlerin sosyal yardım harcamalarını izlemelerine ve optimize etmelerine yardımcı olacak analiz ve raporlama araçları da sağlar. GoKlaim, çalışanlarına kişiselleştirilmiş ve sorunsuz bir sağlık ve sağlıklı yaşam avantajları deneyimi sunmak isteyen şirketler için harika bir çözümdür. Bizi www.goklaim.com adresinden ziyaret ederek GoKlaim hakkında daha fazla bilgi edinin.
League
league.com
2014 yılında kurulan League, sağlık hizmetlerinin dijital dönüşümüne güç veren teknoloji odaklı bir sağlık şirketidir. İşverenler, ödeme yapanlar, eczane perakendecileri ve sağlık hizmeti sağlayıcıları, tüketici katılımını sağlayan entegre ve kişiselleştirilmiş sağlık deneyimleri sunmak için ödüllü platformumuzu kullanır. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan, lig tarafından desteklenen dijital sağlık platformlarını erişmek, gezinmek ve bakım için ödeme yapmak için kullanıyor.
Benepass
getbenepass.com
İlk şirketler için esnek faydalar platformu. Tek bedene uyan çalışanlar, günümüzün küresel işgücü için işe yaramaz. Çalışanlarınıza yaşam tarzlarına uyum sağlayan esnek avantajlar verin.
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