Avantajlar Destek Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tokelau

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Fayda iletişimi veya fayda karar destek yazılımı olarak da bilinen fayda destek yazılımı, çalışanların faydalarını en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu sistemler, çalışanları sigorta planları ve değişiklikler gibi sosyal hak seçenekleri konusunda eğitiyor ve kayıt süreci boyunca rehberlik sağlıyor. Kuruluşlar ve İK departmanları bu çözümleri faydalarla ilgili iletişimi kolaylaştırmak ve kayıt sürecini basitleştirmek, böylece zamandan ve paradan tasarruf etmek için kullanıyor. Yan haklar destek ürünleri genellikle çalışanların kişisel bilgilerini, belgelerini ve planlarını görüntülemesine, güncellemesine ve yönetmesine olanak tanıyan çalışan portalları ve self servis seçenekleri içerir. İK departmanları, İK yöneticilerine fayda paketlerini yönetmede yardımcı olan bu sistemlerin birincil kullanıcılarıdır. Bazı fayda destek yazılımları aynı zamanda şirketlerin Ekonomik Bakım Yasası (ACA) ve Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA) gibi federal ve yerel düzenlemelere uymasına da yardımcı olur. Bu araçlar genellikle bir kanal ortakları ağı sağlar ve/veya işletmenin fayda yönetimi yazılımıyla entegre olur.
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Castlight
castlighthealth.com
Sağlıklı alışkanlıkları motive edin. Sağlıklı zihinleri, bedenleri ve cüzdanları teşvik eden kapsamlı bir sağlık çözümüyle çalışanlarınızı her gün etkileşime geçirin.
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One'ın amacı, sizi büyük resimden uzaklaştıran idari yüklerin üstesinden gelerek yüksek teknoloji işletmenizin gelişmesine yardımcı olmaktır. Yenilikçi, büyüme odaklı şirketler için tasarlanmış rekabetçi avantajlar ve dış kaynaklı İK sunuyoruz. Yetenekleri çekmenin ve elde tutmanın, operasyonlarınızı kolaylaştırıp ölçeklendirmenin, İK maliyetlerini istikrara kavuşturmanın ve işletmenizi korumanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu ağır yükü bize bırakın, böylece siz de işinizi bir sonraki aşamaya taşımaya odaklanabilirsiniz.
Alight
alight.com
Çalışanlarınız işe alımdan emekliliğe ve sonrasında sağlıklarını, zenginliklerini ve refahlarını artıracak kaynaklar konusunda size güveniyor. Zamanında, daha geniş bağlantılı içgörüler aracılığıyla netlik sağlayan veri ve teknolojiyle gücü ellerine verin. Çalışanlarınız ve işletmeniz için daha iyi sonuçlar elde edin.
Forma
joinforma.com
Şirketler, çalışanların değer vermediği ve düzenli olarak kullanmadığı sosyal yardımlara her yıl milyonlar harcıyor. 2017 yılında kurulan Forma, geleneksel herkese uyan tek çözüm yaklaşımlarına meydan okuyarak daha iyi bir model oluşturmak üzere yola çıktı. Forma'nın esnek yan haklar yazılımı, çalışanlara yan hak ödeneklerini nasıl harcayacakları konusunda daha fazla seçenek ve esneklik vererek şirketlerin maliyetleri ve verimsizlikleri azaltırken rekabetçi yan hak paketleri sunmalarına yardımcı olur. Platform aynı zamanda İK profesyonellerine çeşitli nokta çözümlerini yönetip destekleyerek sayısız saatler kazandırıyor. Şirketler, Forma'yı kullanarak Yaşam Tarzı Harcama Hesapları, Sağlık Harcama Hesapları, Sağlık Geri Ödeme Düzenlemeleri, Esnek Harcama Hesapları ve daha fazlasını içeren bir ürün paketi arasından seçim yaparak özelleştirilmiş fayda programları tasarlayabilir ve sunabilir; üstelik hepsi tek bir platform üzerinden. Çalışanların hesap fonlarını harcamak için üç seçeneği var: İndirimli ürün ve hizmetlere sahip Forma Mağazası, Forma Visa Kartı veya Forma'nın birinci sınıf üye destek ekibi tarafından desteklenen geri ödeme talebinde bulunma. Forma, aralarında Stripe, Zoom, Lululemon ve Affirm'in de bulunduğu dünyanın en beğenilen yüzlerce şirketinin yaklaşık bir milyon çalışan için esnek, kapsayıcı yan haklar programları tasarlamasına ve desteklemesine yardımcı oldu. Ayrıca %98 müşteri elde tutma oranı, 75 NPS ve üyelerden gelen 98 CSAT derecelendirmesiyle büyük bir başarı elde ediyoruz. Forma, Emergence Capital ve Ribbit Capital tarafından desteklenmektedir ve hızlı büyümesi, yazılım yenilikçiliği ve "Çalışmak İçin Harika Bir Yer" olması nedeniyle çok sayıda ödül almıştır.
Compt
compt.io
Compt, şirketinizin ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilen, %100 IRS uyumlu ve küresel ekipleri destekleyebilen 1 numaralı ayrıcalık maaşı yazılımıdır. Compt ile, bir çalışan ayrıcalıklarını veya maaş programını yönetmek için genellikle gereken idari yük olmadan, çalışanlarınızı memnun eden hazır ve özel ayrıcalık maaşlarını kolayca sunabilirsiniz. 25 ana harcama kategorisi arasından seçim yapın (örn. sağlık ve sağlıklı yaşam, öğrenme ve gelişim, yemek, cep telefonu) ve çalışanlarınızı fonlarını kullanmaya davet edin, gerisini yazılımımız yönetsin. Compt, çalışanlarınızın bakiye ve kullanım bilgileri konusunda düzenli olarak güncel kalmasını sağlar, tam vergi uyumluluğunu korur ve İK ekibinizin, işletmenizin benzersiz ihtiyaçlarına göre kapsayıcı ve esnek ayrıcalıkları yönetmek için merkezi ve kullanımı kolay bir platforma sahip olmasını sağlar. Ayrıcalık maaşları ve spot bonus özelliklerine ek olarak Compt bir gider yönetimi aracı da sunuyor. Çalışanlar aynı platformda masrafları gönderebilir ve gerekli belgeleri ekleyebilir; bu da onu gerçek anlamda kapsamlı bir çalışan geri ödeme çözümü haline getirir. Compt, Ocak 2018'de kuruldu ve merkezi Boston, MA'da bulunuyor. Daha fazla bilgiyi www.compt.io adresinde bulabilirsiniz.
Benepass
getbenepass.com
İnsana öncelik veren şirketler için esnek fayda platformu. Herkese uyan tek bir çalışan sosyal hakları, günümüzün küresel iş gücü için işe yaramıyor. Çalışanlarınıza yaşam tarzlarına uyum sağlayan esnek avantajlar sunun.
League
league.com
2014 yılında kurulan League, sağlık hizmetlerinin dijital dönüşümüne güç veren teknoloji odaklı bir sağlık şirketidir. İşverenler, ödeme yapanlar, eczane perakendecileri ve sağlık hizmeti sağlayıcıları, tüketici katılımını sağlayan entegre ve kişiselleştirilmiş sağlık deneyimleri sunmak için ödüllü platformumuzu kullanır. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan, lig tarafından desteklenen dijital sağlık platformlarını erişmek, gezinmek ve bakım için ödeme yapmak için kullanıyor.
Nova Benefits
novabenefits.com
Nova Benefits, kurumsal sağlık sigortasına odaklanan bir çalışan sağlıklı yaşam platformudur. Saransh Garg (CEO) ve Yash Gupta (CTO) tarafından kurulan Nova Benefits, sağlık sigortasını tüm çalışanlar için kişiselleştirilmiş ve kullanımı kolay hale getirerek herkes için daha mutlu ve sağlıklı işyerleri oluşturma misyonundadır. Son iki yılda 350'den fazla şirket Nova Benefits ile sigortalandı, 175.000'den fazla üye sigortalandı ve 10.000'den fazla hasar işleme alındı. Saygın müşterileri arasında Snapdeal, HomeLane, Clear, Rupeek, Zinier ve Junglee Games yer alıyor. Nova Benefits, İK ve Yönetici ekipleri için işyerlerini üstün bir talep deneyimi, İK iş akışı, self-servis çalışan portalı, sağlık avantajları, kişisel sigorta deneyimleri ve ek sağlık avantajlarıyla güçlendirir. B2B SaaS girişimi, SIG, Bessemer, Multiply Ventures, Better Capital ve Titan Capital gibi yatırımcılardan 10 milyon dolar A Serisi topladı.
GoKlaim
goklaim.com
GoKlaim, işverenlerin çalışanlarına basit ve esnek bir şekilde sağlık ve sağlıklı yaşam avantajları sunmasına yardımcı olan bir yazılımdır. GoKlaim ile çalışanlar, tıbbi ve diş bakımından eğitim ve kişisel gelişime kadar çeşitli uygun harcamalar için talepte bulunabilecekleri bir mobil uygulama aracılığıyla sağlık harcamaları hesabına erişebiliyor. Çalışanlar ayrıca hesap bakiyelerini görüntüleyebilir, bakmakla yükümlü oldukları kişileri ekleyebilir ve hızlı ve kolay bir şekilde geri ödeme alabilirler. İşverenler planı ihtiyaçlarına ve bütçelerine göre özelleştirebilir, harcama kategorilerini ve alt kategorilerini ayarlayabilir ve kullanılmayan fonları bir sonraki yıla devredebilir. GoKlaim ayrıca işverenlerin sosyal yardım harcamalarını izlemelerine ve optimize etmelerine yardımcı olacak analiz ve raporlama araçları da sağlar. GoKlaim, çalışanlarına kişiselleştirilmiş ve sorunsuz bir sağlık ve sağlıklı yaşam avantajları deneyimi sunmak isteyen şirketler için harika bir çözümdür. Bizi www.goklaim.com adresinden ziyaret ederek GoKlaim hakkında daha fazla bilgi edinin.
Healthee
healthee.com
Healthee, sağlık sigortanızı kullanmayı ve bakım almayı daha kolay, daha hızlı ve daha verimli hale getirerek sağlık yardımı deneyimini değiştiriyor.
Kota
kota.io
Kota, gerçek zamanlı kayıt, esnek katkılar ve çalışan uygulamasıyla dünya çapında sağlık, yaşam ve emeklilik sağlayıcılarına basit ve sınırsız erişim sağlar. ⭑ Kontrol: Takım ve ülke başına katkı tutarlarını ayarlayın, maliyetleri sınırlayın, yerel karşılaştırmalar alın ve tek tıklamayla kaydolun ve kaydınızı iptal edin. ⭑ Tasarruf edin: Harcamaları yönetin, raporlama yöneticisini kaldırın ve komisyoncu ücretlerine elveda deyin. ⭑ Etkileşime geçin: Ekibiniz kendi seçimlerini yapma ve tek dokunuşla değişiklik yapma esnekliğine sahiptir.
Your Money Line
yourmoneyline.com
Money Line'ınız, sınırsız 1:1 insani para koçluğu, birinci sınıf eğitim ve yapay zeka destekli yazılım sunan, çalışanların (ve onların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin) endişesiz finansal yaşamlar yaşamasını sağlayan, çalışanlara yönelik finansal sağlık avantajıdır. Money Line, çalışanların en kişisel mali sorularına hızlı ama kapsamlı yanıtlar sağlar ve işverenlerin iş gücünde var olduğunu bilmediği mali sorunları çok geç olmadan önler. Yüzlerce şirket ve yüzbinlerce hane bize güveniyor. Elveda çalışan para stresi. Merhaba Para Hattınız.
Noyo
noyo.com
Noyo avantajları veri platformu, üye kaydı ve uygunluğunu yönetme biçimini dönüştürmek isteyen ben-admin, HRIS ve İK sistemleri için altyapı çözümüdür. Önemli üye verilerini tek bir güvenli platformla toplayın, temizleyin ve iletin. Noyo platformu aracılığıyla önde gelen sigorta şirketlerine kolayca bağlanın ve üye değişikliklerini onlara API üzerinden göndermeye başlayın; artık dosya beslemesine veya veri girişine gerek yok. Operasyonel ek yükü azaltacak, değişiklik işlemlerini daha hızlı gerçekleştirecek ve daha az kapsam hatasıyla uğraşacaksınız. Bunların hepsi müşterilerinizin güvenebileceği daha iyi bir deneyim ve fayda sağlar.
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