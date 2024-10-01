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Avantajlar Destek Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Heard Adası ve McDonald Adaları
Fayda iletişimi veya fayda karar destek yazılımı olarak da bilinen fayda destek yazılımı, çalışanların faydalarını en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu sistemler, çalışanları sigorta planları ve değişiklikler gibi sosyal hak seçenekleri konusunda eğitiyor ve kayıt süreci boyunca rehberlik sağlıyor. Kuruluşlar ve İK departmanları bu çözümleri faydalarla ilgili iletişimi kolaylaştırmak ve kayıt sürecini basitleştirmek, böylece zamandan ve paradan tasarruf etmek için kullanıyor. Yan haklar destek ürünleri genellikle çalışanların kişisel bilgilerini, belgelerini ve planlarını görüntülemesine, güncellemesine ve yönetmesine olanak tanıyan çalışan portalları ve self servis seçenekleri içerir. İK departmanları, İK yöneticilerine fayda paketlerini yönetmede yardımcı olan bu sistemlerin birincil kullanıcılarıdır. Bazı fayda destek yazılımları aynı zamanda şirketlerin Ekonomik Bakım Yasası (ACA) ve Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA) gibi federal ve yerel düzenlemelere uymasına da yardımcı olur. Bu araçlar genellikle bir kanal ortakları ağı sağlar ve/veya işletmenin fayda yönetimi yazılımıyla entegre olur.
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Castlight
castlighthealth.com
Sağlıklı alışkanlıkları motive edin. Sağlıklı zihinleri, bedenleri ve cüzdanları teşvik eden kapsamlı bir sağlık çözümüyle çalışanlarınızı her gün etkileşime geçirin.
Alight
alight.com
Çalışanlarınız işe alımdan emekliliğe ve sonrasında sağlıklarını, zenginliklerini ve refahlarını artıracak kaynaklar konusunda size güveniyor. Zamanında, daha geniş bağlantılı içgörüler aracılığıyla netlik sağlayan veri ve teknolojiyle gücü ellerine verin. Çalışanlarınız ve işletmeniz için daha iyi ...
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One'ın amacı, sizi büyük resimden uzaklaştıran idari yüklerin üstesinden gelerek yüksek teknoloji işletmenizin gelişmesine yardımcı olmaktır. Yenilikçi, büyüme odaklı şirketler için tasarlanmış rekabetçi avantajlar ve dış kaynaklı İK sunuyoruz. Yetenekleri çekmenin ve elde tutmanın, operasyo...
Compt
compt.io
Compt, şirketinizin ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilen, %100 IRS uyumlu ve küresel ekipleri destekleyebilen 1 numaralı ayrıcalık maaşı yazılımıdır. Compt ile, bir çalışan ayrıcalıklarını veya maaş programını yönetmek için genellikle gereken idari yük olmadan, çalışanlarınızı memnun eden h...
Nova Benefits
novabenefits.com
Nova Benefits, kurumsal sağlık sigortasına odaklanan bir çalışan sağlıklı yaşam platformudur. Saransh Garg (CEO) ve Yash Gupta (CTO) tarafından kurulan Nova Benefits, sağlık sigortasını tüm çalışanlar için kişiselleştirilmiş ve kullanımı kolay hale getirerek herkes için daha mutlu ve sağlıklı işyerl...
Forma
joinforma.com
Şirketler, çalışanların değer vermediği ve düzenli olarak kullanmadığı sosyal yardımlara her yıl milyonlar harcıyor. 2017 yılında kurulan Forma, geleneksel herkese uyan tek çözüm yaklaşımlarına meydan okuyarak daha iyi bir model oluşturmak üzere yola çıktı. Forma'nın esnek yan haklar yazılımı, çalış...
Noyo
noyo.com
Noyo avantajları veri platformu, üye kaydı ve uygunluğunu yönetme biçimini dönüştürmek isteyen ben-admin, HRIS ve İK sistemleri için altyapı çözümüdür. Önemli üye verilerini tek bir güvenli platformla toplayın, temizleyin ve iletin. Noyo platformu aracılığıyla önde gelen sigorta şirketlerine kolayca...
Your Money Line
yourmoneyline.com
Money Line'ınız, sınırsız 1:1 insani para koçluğu, birinci sınıf eğitim ve yapay zeka destekli yazılım sunan, çalışanların (ve onların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin) endişesiz finansal yaşamlar yaşamasını sağlayan, çalışanlara yönelik finansal sağlık avantajıdır. Money Line, çalışanların en kişi...
Kota
kota.io
Kota, gerçek zamanlı kayıt, esnek katkılar ve çalışan uygulamasıyla dünya çapında sağlık, yaşam ve emeklilik sağlayıcılarına basit ve sınırsız erişim sağlar. ⭑ Kontrol: Takım ve ülke başına katkı tutarlarını ayarlayın, maliyetleri sınırlayın, yerel karşılaştırmalar alın ve tek tıklamayla kaydolun ve...
Healthee
healthee.com
Healthee, sağlık sigortanızı kullanmayı ve bakım almayı daha kolay, daha hızlı ve daha verimli hale getirerek sağlık yardımı deneyimini değiştiriyor.
GoKlaim
goklaim.com
GoKlaim, işverenlerin çalışanlarına basit ve esnek bir şekilde sağlık ve sağlıklı yaşam avantajları sunmasına yardımcı olan bir yazılımdır. GoKlaim ile çalışanlar, tıbbi ve diş bakımından eğitim ve kişisel gelişime kadar çeşitli uygun harcamalar için talepte bulunabilecekleri bir mobil uygulama arac...
League
league.com
2014 yılında kurulan League, sağlık hizmetlerinin dijital dönüşümüne güç veren teknoloji odaklı bir sağlık şirketidir. İşverenler, ödeme yapanlar, eczane perakendecileri ve sağlık hizmeti sağlayıcıları, tüketici katılımını artıran entegre ve kişiselleştirilmiş sağlık deneyimleri sunmak için ödüllü p...
Benepass
getbenepass.com
İnsana öncelik veren şirketler için esnek fayda platformu. Herkese uyan tek bir çalışan sosyal hakları, günümüzün küresel iş gücü için işe yaramıyor. Çalışanlarınıza yaşam tarzlarına uyum sağlayan esnek avantajlar sunun.