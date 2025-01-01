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Avantajlar Danışmanlık Sağlayıcıları
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Avantajlar Danışmanlık Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar

Yan haklar danışmanlığı, çalışanlara sağlanan fayda planlarının seçimi, satın alınması, uygulanması, idaresi ve yenilenmesi konusunda uzmanlaşmış insan kaynakları (İK) fonksiyonlarının dış kaynaklardan sağlanmasını içerir. Bu planlar; grup sağlık sigortası, hayat sigortası, ücretli izinler, emeklilik, öğrenci kredisi geri ödemesi, maluliyet sigortası ve bireysel emeklilik hesapları gibi çeşitli faydaları kapsamaktadır. Bu alandaki hizmet sağlayıcılar gereksinimleri değerlendirir, hem işverenler hem de çalışanlar için sosyal yardımların kullanımını ve kullanılabilirliğini izler ve resmi düzenlemelere uygunluğu sağlar. Sigorta şirketleri, satıcılar ve müşteriler arasında birincil irtibat görevi görürler. Kapsamlı araştırma ve müzakereler sonucunda bu sağlayıcılar, müşterilerin ihtiyaçlarına uygun özel planlar sunar. İşletmeler yıl boyunca bu hizmetlerden yararlanır ve sürekli iletişim ve desteği öngörebilirler.

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ADP

ADP

adp.com

ADP uygulaması, İK, bordro, zaman yönetimi ve performans gibi iş süreçlerini yönetmek için kullanıcı dostu bir platform sunar.

LunaProxy

LunaProxy

lunaproxy.com

LunaProxy, 200 milyondan fazla konut IP'si sunan, web kazıma ve veri toplama için güvenilir bir proxy hizmetidir.

Empower

Empower

empower.com

Empower, kullanıcıların gelir ve giderlerini izlemelerine, bütçe oluşturmalarına ve kişiselleştirilmiş finansal öneriler alarak finansal sağlıklarını iyileştirmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.

Inspira Financial

Inspira Financial

inspirafinancial.com

Inspira Financial, kullanıcıların sağlık, servet ve emeklilik yatırımlarını yönetmelerine yardımcı olan finansal hizmetler sunan bir platformdur.

UMR

UMR

member.umr.com

UMR uygulaması, kullanıcıların tıbbi faydalarını ve plan detaylarını mobil cihazları üzerinden yönetmelerine olanak tanır.

BenefitHub

BenefitHub

benefithub.com

FaydaThub, çalışanlara indirimler ve avantajlar sunarak finansal refahlarını artırmayı hedefleyen bir online platformdur.

TraceGenie

TraceGenie

tracegenie.co.za

TraceGenie, emeklilik fonları için üyeleri izleme hizmeti sunan bir uygulamadır. Kontrol, hesap verebilirlik ve hızlı işlem süreleri sağlar.

Bennie

Bennie

bennie.com

Bennie uygulaması, çalışanların fayda bilgilerine kolayca erişmesini sağlar; kimlik kartı görüntüleme, sağlayıcı bulma ve danışmanlık hizmetleri sunar.

Lumity Benefits

Lumity Benefits

lumity.com

Lumity Avantajları uygulaması, kullanıcıların sağlık planları ve avantajlarını yönetip erişmelerini kolaylaştıran bir platformdur.

Monark HQ

Monark HQ

monarkhq.com

Monark HQ, aracılara işverenler için çalışan faydaları teklifleri oluşturma imkanı sağlayan bir sistemdir.

MMChr

MMChr

mmchr.com

MMChr, insan kaynakları ve istihdam hukuku uyumu konularında hizmet veren bir dış kaynak ve danışmanlık uygulamasıdır.

GetBenefits

GetBenefits

getbenefits.io

GetBenefits, şirket yararları ve yeni fırsatlar sunan bir platformdur. İş verimliliğini artırarak, çalışan bağlılığını geliştirmeye yardımcı olur.

FrankCrum

FrankCrum

frankcrum.com

FrankCrum uygulaması, İK, bordro ve çalışan faydaları yönetimi için kullanıcıların hesaplarına güvenli erişim sağlar.

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