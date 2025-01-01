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Yan haklar danışmanlığı, çalışanlara sağlanan fayda planlarının seçimi, satın alınması, uygulanması, idaresi ve yenilenmesi konusunda uzmanlaşmış insan kaynakları (İK) fonksiyonlarının dış kaynaklardan sağlanmasını içerir. Bu planlar; grup sağlık sigortası, hayat sigortası, ücretli izinler, emeklilik, öğrenci kredisi geri ödemesi, maluliyet sigortası ve bireysel emeklilik hesapları gibi çeşitli faydaları kapsamaktadır. Bu alandaki hizmet sağlayıcılar gereksinimleri değerlendirir, hem işverenler hem de çalışanlar için sosyal yardımların kullanımını ve kullanılabilirliğini izler ve resmi düzenlemelere uygunluğu sağlar. Sigorta şirketleri, satıcılar ve müşteriler arasında birincil irtibat görevi görürler. Kapsamlı araştırma ve müzakereler sonucunda bu sağlayıcılar, müşterilerin ihtiyaçlarına uygun özel planlar sunar. İşletmeler yıl boyunca bu hizmetlerden yararlanır ve sürekli iletişim ve desteği öngörebilirler.
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ADP
adp.com
ADP uygulaması, İK, bordro, zaman yönetimi ve performans gibi iş süreçlerini yönetmek için kullanıcı dostu bir platform sunar.
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy, 200 milyondan fazla konut IP'si sunan, web kazıma ve veri toplama için güvenilir bir proxy hizmetidir.
Empower
empower.com
Empower, kullanıcıların gelir ve giderlerini izlemelerine, bütçe oluşturmalarına ve kişiselleştirilmiş finansal öneriler alarak finansal sağlıklarını iyileştirmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
Inspira Financial
inspirafinancial.com
Inspira Financial, kullanıcıların sağlık, servet ve emeklilik yatırımlarını yönetmelerine yardımcı olan finansal hizmetler sunan bir platformdur.
UMR
member.umr.com
UMR uygulaması, kullanıcıların tıbbi faydalarını ve plan detaylarını mobil cihazları üzerinden yönetmelerine olanak tanır.
BenefitHub
benefithub.com
FaydaThub, çalışanlara indirimler ve avantajlar sunarak finansal refahlarını artırmayı hedefleyen bir online platformdur.
TraceGenie
tracegenie.co.za
TraceGenie, emeklilik fonları için üyeleri izleme hizmeti sunan bir uygulamadır. Kontrol, hesap verebilirlik ve hızlı işlem süreleri sağlar.
Bennie
bennie.com
Bennie uygulaması, çalışanların fayda bilgilerine kolayca erişmesini sağlar; kimlik kartı görüntüleme, sağlayıcı bulma ve danışmanlık hizmetleri sunar.
Lumity Benefits
lumity.com
Lumity Avantajları uygulaması, kullanıcıların sağlık planları ve avantajlarını yönetip erişmelerini kolaylaştıran bir platformdur.
Monark HQ
monarkhq.com
Monark HQ, aracılara işverenler için çalışan faydaları teklifleri oluşturma imkanı sağlayan bir sistemdir.
MMChr
mmchr.com
MMChr, insan kaynakları ve istihdam hukuku uyumu konularında hizmet veren bir dış kaynak ve danışmanlık uygulamasıdır.
GetBenefits
getbenefits.io
GetBenefits, şirket yararları ve yeni fırsatlar sunan bir platformdur. İş verimliliğini artırarak, çalışan bağlılığını geliştirmeye yardımcı olur.
FrankCrum
frankcrum.com
FrankCrum uygulaması, İK, bordro ve çalışan faydaları yönetimi için kullanıcıların hesaplarına güvenli erişim sağlar.
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