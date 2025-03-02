Avantajlar Danışmanlık Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Tuvalu

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Yan haklar danışmanlığı, çalışanlara sağlanan fayda planlarının seçimi, satın alınması, uygulanması, idaresi ve yenilenmesi konusunda uzmanlaşmış insan kaynakları (İK) fonksiyonlarının dış kaynaklardan sağlanmasını içerir. Bu planlar; grup sağlık sigortası, hayat sigortası, ücretli izinler, emeklilik, öğrenci kredisi geri ödemesi, maluliyet sigortası ve bireysel emeklilik hesapları gibi çeşitli faydaları kapsamaktadır. Bu alandaki hizmet sağlayıcılar gereksinimleri değerlendirir, hem işverenler hem de çalışanlar için sosyal yardımların kullanımını ve kullanılabilirliğini izler ve resmi düzenlemelere uygunluğu sağlar. Sigorta şirketleri, satıcılar ve müşteriler arasında birincil irtibat görevi görürler. Kapsamlı araştırma ve müzakereler sonucunda bu sağlayıcılar, müşterilerin ihtiyaçlarına uygun özel planlar sunar. İşletmeler yıl boyunca bu hizmetlerden yararlanır ve sürekli iletişim ve desteği öngörebilirler.
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ADP
adp.com
İnsanların tam potansiyellerine ulaşmalarını sağlayan en yeni ürünler, premium hizmetler ve olağanüstü deneyimler üzerinde çalışmanın daha iyi yollarını tasarlamak. İK, yetenek, zaman yönetimi, faydalar ve bordro. Verilerle bilgilendirilmiş ve insanlar için tasarlanmıştır. ADP, sektör lideri çevrimiçi bordro ve İK çözümleri, vergi, uyumluluk, fayda yönetimi ve daha fazlasını sunar. ADP ile en iyisini alın.
Empower
empower.com
Vizyonumuz finansal yaşamları tavsiye, insanlar ve teknoloji aracılığıyla dönüştürmektir. Misyonumuz herkes için finansal özgürlüğü güçlendirmektir.
Lumity Benefits
lumity.com
Lumity'nin modern sosyal haklar çözümü, hem işverenler hem de çalışanlar için sağlık planlarını ve sosyal yardımları yönetme ve seçme sıkıntısını hafifletmek amacıyla özel hizmet ve uzmanlığı güçlü veri öngörüleri ve teknolojiyle birleştiriyor.
Inspira Financial
inspirafinancial.com
Inspira Financial Hakkında Inspira Financial, sağlık ve servet yolculuğunu güçlendiren ve basitleştiren sağlık, servet, emeklilik ve sosyal yardım çözümleri sunar. 7 milyondan fazla müşterisinin 62 milyar doların üzerinde varlığa sahip olduğu Inspira, binlerce işveren, plan sponsoru, kayıt sorumlusu, TPA ve diğer kurumsal ortaklarla birlikte çalışarak değer verdikleri kişilerin daha parlak bir gelecek için planlama yapmasına, tasarruf etmesine ve yatırım yapmasına yardımcı olur. . Inspira, otomatik devretme hizmetlerimiz, sağlık tasarruf hesaplarımız, acil durum tasarruf fonlarımız, saklama hizmetlerimiz ve daha fazlası ile durmaksızın herkes için daha iyi sonuçlar elde etmeye çalışmaktadır. Daha fazla bilgiyi inspirafinancial.com adresinde bulabilirsiniz.
BenefitHub
benefithub.com
BenefitHub, ABD'de pazarın bir numaralı çevrimiçi fayda portalı ve çalışan indirimi pazarıdır.
UMR
member.umr.com
UMR, sağlık bakım maliyetlerinizin minimumda tutulabilmesi ve refahınıza odaklanabilmeniz için tazminat taleplerinizin doğru şekilde ödenmesini sağlamaya yardımcı olmak amacıyla işvereniniz tarafından tutulan bir üçüncü taraf yöneticidir (TPA).
Bennie
bennie.com
Bennie'nin küresel yan haklar platformu, işverenlerin, çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin danışmanlık, sigorta ve koçluk dahil olmak üzere çeşitli modern çözümlerle başarılı olmasına yardımcı olur. Dünyanın en yenilikçi şirketlerinin güvendiği Bennie, geleneksel faydaların ötesine geçen ve çalışan koçluğu, P&C sigortası ve daha fazlasını içeren tek noktadan bir çözümdür. Bennie Uygulaması, çalışanların fayda bilgilerini kolayca bulup anlamaları için başvurulacak bir kaynaktır. Kimlik kartlarını görüntülemekten ağ içi sağlayıcıları bulmaya ve Bennie's Marketplace'e göz atmaya kadar üyelerin ihtiyaç duydukları avantaj bilgileri ve araçları parmaklarının ucundadır. Bennie'nin sağlık hizmetleri görevlisi Ask Bennie, özel üye desteği için mükemmel bir araçtır. Üyeler, açık kayıt, kapsam, fatura müzakereleri/hatalar, sağlayıcı bulma ve daha fazlası hakkında sorular konusunda yardım almak için doğrudan uygulama üzerinden Ask Bennie Avukatı ile sohbet edebilir.
TraceGenie
tracegenie.co.za
Emekli Sandığı sektörünün takip hizmet sağlayıcısı Takip Edilemeyen Üyeler: Fon Baş Görevlisinin Kabusu Ortak bir hedefimiz var, TraceGenie'nin fonunuza yardımcı olmasına izin verin. Ücretlerimiz piyasayla bağlantılıdır ve TraceGenie platformunun kullanımıyla kapsamlı kontrol ve sorumluluk, hızlı geri dönüş süreleri, minimum dolandırıcılık riski ve talimatlarınızın en yetenekli ellerde olduğunu bilmenin rahatlığı konusunda güvence alırsınız.
FrankCrum
frankcrum.com
FrankCrum dış kaynaklı İK, bordro ve bordro yönetimi, çalışanlara sağlanan faydalar ve sosyal yardımlar yönetimi, 401(k), işçi tazminatı ve İK Çözümleri sunmaktadır.
GetBenefits
getbenefits.io
GetBenefits kurumsal avantajlar ve yeni fırsatlar sunan bir platformdur. İşletmenizin verimliliğini artırmanıza ve çalışanlarınızın katılımını artırmanıza yardımcı oluyoruz.
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy, kazıma proxy kullanım durumunuz için size avantaj sağlayacak 200 milyondan fazla konut ve statik proxy ile en iyi ve en ucuz konut proxy hizmet sağlayıcılarından biridir!
MMChr
mmchr.com
İnsan kaynakları ve iş kanunlarına uyum konusunda uzmanlaşmış İK Dış Kaynak Kullanımı ve Danışmanlık firması.
Monark HQ
monarkhq.com
Monark HQ, komisyoncuların işverenler için çalışan sosyal hakları teklifinde bulunmasına yardımcı olan bir çalışan sosyal hakları fiyatlandırma sistemidir.
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