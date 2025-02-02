Avantajlar Danışmanlık Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - İsveç

Bennie

bennie.com

Bennie'nin küresel yan haklar platformu, işverenlerin, çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin danışmanlık, sigorta ve koçluk dahil olmak üzere çeşitli modern çözümlerle başarılı olmasına yardımcı olur. Dünyanın en yenilikçi şirketlerinin güvendiği Bennie, geleneksel faydaların ötesine geçen ve çalışan koçluğu, P&C sigortası ve daha fazlasını içeren tek noktadan bir çözümdür. Bennie Uygulaması, çalışanların fayda bilgilerini kolayca bulup anlamaları için başvurulacak bir kaynaktır. Kimlik kartlarını görüntülemekten ağ içi sağlayıcıları bulmaya ve Bennie's Marketplace'e göz atmaya kadar üyelerin ihtiyaç duydukları avantaj bilgileri ve araçları parmaklarının ucundadır. Bennie'nin sağlık hizmetleri görevlisi Ask Bennie, özel üye desteği için mükemmel bir araçtır. Üyeler, açık kayıt, kapsam, fatura müzakereleri/hatalar, sağlayıcı bulma ve daha fazlası hakkında sorular konusunda yardım almak için doğrudan uygulama üzerinden Ask Bennie Avukatı ile sohbet edebilir.