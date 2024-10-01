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Avantajlar Danışmanlık Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Meksika

Yan haklar danışmanlığı, çalışanlara sağlanan fayda planlarının seçimi, satın alınması, uygulanması, idaresi ve yenilenmesi konusunda uzmanlaşmış insan kaynakları (İK) fonksiyonlarının dış kaynaklardan sağlanmasını içerir. Bu planlar; grup sağlık sigortası, hayat sigortası, ücretli izinler, emeklilik, öğrenci kredisi geri ödemesi, maluliyet sigortası ve bireysel emeklilik hesapları gibi çeşitli faydaları kapsamaktadır. Bu alandaki hizmet sağlayıcılar gereksinimleri değerlendirir, hem işverenler hem de çalışanlar için sosyal yardımların kullanımını ve kullanılabilirliğini izler ve resmi düzenlemelere uygunluğu sağlar. Sigorta şirketleri, satıcılar ve müşteriler arasında birincil irtibat görevi görürler. Kapsamlı araştırma ve müzakereler sonucunda bu sağlayıcılar, müşterilerin ihtiyaçlarına uygun özel planlar sunar. İşletmeler yıl boyunca bu hizmetlerden yararlanır ve sürekli iletişim ve desteği öngörebilirler.

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ADP

ADP

adp.com

ADP, sektör lideri çevrimiçi bordro ve İK çözümlerinin yanı sıra vergi, uyumluluk, sosyal hak yönetimi ve daha fazlasını sunar. ADP ile en iyiyi elde edin.

LunaProxy

LunaProxy

lunaproxy.com

LunaProxy, kazıma proxy kullanım durumunuz için size avantaj sağlayacak 200 milyondan fazla konut ve statik proxy ile en iyi ve en ucuz konut proxy hizmet sağlayıcılarından biridir!

Empower

Empower

empower.com

Vizyonumuz finansal yaşamları tavsiye, insanlar ve teknoloji aracılığıyla dönüştürmektir. Misyonumuz herkes için finansal özgürlüğü güçlendirmektir.

Inspira Financial

Inspira Financial

inspirafinancial.com

Inspira Financial Hakkında Inspira Financial, sağlık ve servet yolculuğunu güçlendiren ve basitleştiren sağlık, servet, emeklilik ve sosyal yardım çözümleri sunar. 7 milyondan fazla müşterisinin 62 milyar doların üzerinde varlığa sahip olduğu Inspira, binlerce işveren, plan sponsoru, kayıt sorumlusu...

UMR

UMR

member.umr.com

UMR, sağlık bakım maliyetlerinizin minimumda tutulabilmesi ve refahınıza odaklanabilmeniz için tazminat taleplerinizin doğru şekilde ödenmesini sağlamaya yardımcı olmak amacıyla işvereniniz tarafından tutulan bir üçüncü taraf yöneticidir (TPA).

BenefitHub

BenefitHub

benefithub.com

BenefitHub, ABD'de pazarın bir numaralı çevrimiçi fayda portalı ve çalışan indirimi pazarıdır.

Bennie

Bennie

bennie.com

Bennie'nin küresel yan haklar platformu, işverenlerin, çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin danışmanlık, sigorta ve koçluk dahil olmak üzere çeşitli modern çözümlerle başarılı olmasına yardımcı olur. Dünyanın en yenilikçi şirketlerinin güvendiği Bennie, geleneksel faydaların ötesine ...

Lumity Benefits

Lumity Benefits

lumity.com

Lumity'nin modern sosyal haklar çözümü, hem işverenler hem de çalışanlar için sağlık planlarını ve sosyal yardımları yönetme ve seçme sıkıntısını hafifletmek amacıyla özel hizmet ve uzmanlığı güçlü veri öngörüleri ve teknolojiyle birleştiriyor.

Monark HQ

Monark HQ

monarkhq.com

Monark HQ, komisyoncuların işverenler için çalışan sosyal hakları teklifinde bulunmasına yardımcı olan bir çalışan sosyal hakları fiyatlandırma sistemidir.

MMChr

MMChr

mmchr.com

İnsan kaynakları ve iş kanunlarına uyum konusunda uzmanlaşmış İK Dış Kaynak Kullanımı ve Danışmanlık firması.

GetBenefits

GetBenefits

getbenefits.io

GetBenefits kurumsal avantajlar ve yeni fırsatlar sunan bir platformdur. İşletmenizin verimliliğini artırmanıza ve çalışanlarınızın katılımını artırmanıza yardımcı oluyoruz.

FrankCrum

FrankCrum

frankcrum.com

FrankCrum dış kaynaklı İK, bordro ve bordro yönetimi, çalışanlara sağlanan faydalar ve sosyal yardımlar yönetimi, 401(k), işçi tazminatı ve İK Çözümleri sunmaktadır.

TraceGenie

TraceGenie

tracegenie.co.za

Emekli Sandığı sektörünün takip hizmet sağlayıcısı Takip Edilemeyen Üyeler: Fon Baş Görevlisinin Kabusu Ortak bir hedefimiz var, TraceGenie'nin fonunuza yardımcı olmasına izin verin. Ücretlerimiz piyasayla bağlantılıdır ve TraceGenie platformunun kullanımıyla kapsamlı kontrol ve sorumluluk, hızlı ge...

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