Avantajlar Danışmanlık Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları En Popüler Son Eklenenler

Yan haklar danışmanlığı, çalışanlara sağlanan fayda planlarının seçimi, satın alınması, uygulanması, idaresi ve yenilenmesi konusunda uzmanlaşmış insan kaynakları (İK) fonksiyonlarının dış kaynaklardan sağlanmasını içerir. Bu planlar; grup sağlık sigortası, hayat sigortası, ücretli izinler, emeklilik, öğrenci kredisi geri ödemesi, maluliyet sigortası ve bireysel emeklilik hesapları gibi çeşitli faydaları kapsamaktadır. Bu alandaki hizmet sağlayıcılar gereksinimleri değerlendirir, hem işverenler hem de çalışanlar için sosyal yardımların kullanımını ve kullanılabilirliğini izler ve resmi düzenlemelere uygunluğu sağlar. Sigorta şirketleri, satıcılar ve müşteriler arasında birincil irtibat görevi görürler. Kapsamlı araştırma ve müzakereler sonucunda bu sağlayıcılar, müşterilerin ihtiyaçlarına uygun özel planlar sunar. İşletmeler yıl boyunca bu hizmetlerden yararlanır ve sürekli iletişim ve desteği öngörebilirler.