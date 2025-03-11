Avantaj Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Yan haklar yönetimi yazılımı, kuruluşlara çalışan sosyal haklar paketlerini tasarlama ve yönetme konusunda yardımcı olurken aynı zamanda resmi düzenlemelere uygunluğu sağlar. Bu sistemler, sigorta planları ve hisse senedi opsiyonları da dahil olmak üzere çalışanlara yönelik çeşitli sosyal hakları yönetiyor ve idari bir kontrol paneli aracılığıyla açık kayıt dönemlerini kolaylaştırıyor. Kuruluşlar bu araçları çalışanlara sağlanan fayda paketlerini görüntülemek ve değiştirmek için kullanır. Yan haklar yönetimi yazılımı genellikle çalışanların kişisel bilgi ve belgelerini görüntülemesine, yönetmesine ve güncellemesine olanak tanıyan çalışan portalları ve self servis seçenekleri içerir. Öncelikle İK departmanları tarafından kullanılan bu araçlar, İK yöneticilerinin fayda paketlerini etkili bir şekilde yönetmesine ve çalışanlar arasında bunların en iyi şekilde kullanılmasını teşvik etmesine olanak tanır. Ek olarak sosyal hak yönetimi yazılımı, kuruluşların çalışanlar için en değerli faydaları belirlemesine, genel maliyetleri azaltmasına ve Ekonomik Bakım Yasası (ACA) ve Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA) gibi federal ve yerel düzenlemelere uyumu sürdürmesine yardımcı olur.
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ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.
Rippling
rippling.com
Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.
Gusto
gusto.com
Gusto, bordro, çalışan yararları ve İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir platformdur. İşletmelere otomasyon ve kolay erişim sağlayarak verimliliği artırır.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity, bordro, faydalar ve İK yönetimi gibi temel İK işlevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.
Paycor
paycor.com
Paycor, İK süreçlerini yönetmek için birleşik bir çözüm sunar; bordro, işe alım ve çalışan verileri gibi işlemleri kolaylaştırır.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo, insan kaynakları yönetimini otomatikleştirip kolaylaştıran kapsamlı bir İK yazılımıdır; bordro, katılım, performans ve işe alım süreçlerini yönetir.
Collective Health
collectivehealth.com
Kolektif Sağlık, sağlık yönetimini kolaylaştıran, kullanıcıların sağlık bilgilerine erişim sağlayan bir dijital platformdur.
OnPay
onpay.com
OnPay, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve insan kaynakları yönetimi sağlayan bir yazılımdır.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits, insan kaynakları yönetimi için bulut tabanlı bir platform sunarak bordro, işe alım ve fayda yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır.
Circula
circula.com
Circula, çalışanların seyahat masrafları, kredi kartları ve çalışan faydaları gibi harcamalarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Alight
alight.com
Alight uygulaması, çalışanların sağlık, emeklilik ve bordro detaylarına kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır.
Namely
namely.com
Namely, İK, bordro, avantajlar ve yetenek yönetimi sunan kapsamlı bir insan kaynakları bilgi sistemidir.
CharlieHR
charliehr.com
CharlieHR, işletmelerin İK süreçlerini yönetmelerini sağlayan kullanıcı dostu bir insan kaynakları yazılımıdır.
Employee Navigator
employeenavigator.com
Çalışan Navigator, fayda yönetimi, işe alım ve uyumluluk süreçlerini basit bir platformda yöneten bir yazılımdır.
Bayzat
bayzat.com
Bayzat, İK, bordro ve sigorta süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur. Çalışanların sağlık sigortası ve iş faydalarına erişimini basitleştirir.
Netchex
netchex.com
Netchex, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve İK süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran bir çözüm sunmaktadır.
Warp
joinwarp.com
Warp, girişimciler için modern bir bordro, uyum ve yan haklar platformudur. Eyalet vergi kayıtlarını otomatikleştirir, kamu web sitelerine giriş yapmaya gerek kalmaz.
Forma
joinforma.com
Forma, şirketlerin esnek fayda paketleri oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir platformdur. Çalışanlara çeşitli harcama seçenekleri sunar.
Cocoon
cocoon.com
Cocoon, izin yönetimi için bir platformdur. Uyumluluk, talepler ve maaş işlemlerini otomatikleştirir, çalışanlar için daha kolay bir izin deneyimi sunar.
Sharecare
sharecare.com
Sharecare, kullanıcıların sağlıklarını yönetmelerine, hedefler belirlemelerine ve sağlık hizmetlerine erişim sağlamalarına yardımcı olan bir dijital sağlık platformudur.
Arcoro
arcoro.com
Arcoro, inşaat sektörüne yönelik bir iş gücü yönetimi yazılımıdır; başvuru izleme, işe alım, eğitim ve performans yönetimi gibi modüller sunar.
PrimePay
primepay.com
PrimePay, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve İK süreçlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yönetim platformudur.
Empeon
empeon.com
Empeon, sağlık ve ev bakım kuruluşları için İK ve bordro yönetimini kolaylaştıran kullanıcı dostu bir platformdur.
GoCo
goco.io
GoCo, insan kaynakları süreçlerini yönetmek için bulut tabanlı bir platformdur. İşe alım, bordro ve performans yönetimi gibi işlevler sunar.
ekincare
ekincare.com
Ekincare, şirketlerin çalışan sağlık hizmetlerini yönetmelerine yardımcı olan uygulamadır. Telemedicinden sağlık kontrollerine kadar entegre hizmetler sunar.
Benefitfocus
benefitfocus.com
FaydaFocus, çalışanların sağlık ve finansal sonuçlarını iyileştirirken, işverenlerin fayda yönetimini basit ve verimli bir şekilde yapmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One, insan kaynakları ve fayda yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Şirketlere tazminat ve faydaları merkezi bir şekilde yönetmeleri için araçlar sunar.
Healthysure
healthysure.in
HealthySure, kullanıcıların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran, tıbbi masrafları izleme ve sağlık kayıtlarını yönetme imkanı sunan bir uygulamadır.
Decisely
decisely.com
Decisely, küçük işletmeler için entegre teknoloji çözümleri sunan bir fayda aracılığı ve İK hizmetleri platformudur. Sağlık, işe alım, bordro yönetimi gibi alanlarda hizmet verir.
Benme
benme.io
Benme, çalışan faydalarının yönetimini basit ve etkili bir şekilde gerçekleştiren bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüz ile özelleştirilebilir fayda programları sunar.
League
league.com
League, 2014 yılında kurulan bir sağlık teknoloji şirketidir. Dijital sağlık platformlarıyla kullanıcıların sağlık hizmetlerine erişimini sağlar.
Benepass Admin
getbenepass.com
Benepass Yöneticisi, çalışan faydalarını yönetmek için tasarlanmış bir araçtır. İK sistemleriyle entegre olarak fayda süreçlerini kolaylaştırır ve verimliliği artırır.
Benepass
getbenepass.com
Benepass, çalışanların ihtiyaçlarına göre özelleştirilen esnek fayda paketleri sunan bir platformdur.
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