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En Popüler Son Eklenenler Avantaj Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

Yan haklar yönetimi yazılımı, kuruluşlara çalışan sosyal haklar paketlerini tasarlama ve yönetme konusunda yardımcı olurken aynı zamanda resmi düzenlemelere uygunluğu sağlar. Bu sistemler, sigorta planları ve hisse senedi opsiyonları da dahil olmak üzere çalışanlara yönelik çeşitli sosyal hakları yönetiyor ve idari bir kontrol paneli aracılığıyla açık kayıt dönemlerini kolaylaştırıyor. Kuruluşlar bu araçları çalışanlara sağlanan fayda paketlerini görüntülemek ve değiştirmek için kullanır. Yan haklar yönetimi yazılımı genellikle çalışanların kişisel bilgi ve belgelerini görüntülemesine, yönetmesine ve güncellemesine olanak tanıyan çalışan portalları ve self servis seçenekleri içerir. Öncelikle İK departmanları tarafından kullanılan bu araçlar, İK yöneticilerinin fayda paketlerini etkili bir şekilde yönetmesine ve çalışanlar arasında bunların en iyi şekilde kullanılmasını teşvik etmesine olanak tanır. Ek olarak sosyal hak yönetimi yazılımı, kuruluşların çalışanlar için en değerli faydaları belirlemesine, genel maliyetleri azaltmasına ve Ekonomik Bakım Yasası (ACA) ve Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA) gibi federal ve yerel düzenlemelere uyumu sürdürmesine yardımcı olur.