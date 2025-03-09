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Yan haklar yönetimi yazılımı, kuruluşlara çalışan sosyal haklar paketlerini tasarlama ve yönetme konusunda yardımcı olurken aynı zamanda resmi düzenlemelere uygunluğu sağlar. Bu sistemler, sigorta planları ve hisse senedi opsiyonları da dahil olmak üzere çalışanlara yönelik çeşitli sosyal hakları yönetiyor ve idari bir kontrol paneli aracılığıyla açık kayıt dönemlerini kolaylaştırıyor. Kuruluşlar bu araçları çalışanlara sağlanan fayda paketlerini görüntülemek ve değiştirmek için kullanır. Yan haklar yönetimi yazılımı genellikle çalışanların kişisel bilgi ve belgelerini görüntülemesine, yönetmesine ve güncellemesine olanak tanıyan çalışan portalları ve self servis seçenekleri içerir. Öncelikle İK departmanları tarafından kullanılan bu araçlar, İK yöneticilerinin fayda paketlerini etkili bir şekilde yönetmesine ve çalışanlar arasında bunların en iyi şekilde kullanılmasını teşvik etmesine olanak tanır. Ek olarak sosyal hak yönetimi yazılımı, kuruluşların çalışanlar için en değerli faydaları belirlemesine, genel maliyetleri azaltmasına ve Ekonomik Bakım Yasası (ACA) ve Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA) gibi federal ve yerel düzenlemelere uyumu sürdürmesine yardımcı olur.
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PrimePay
primepay.com
PrimePay, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve İK karmaşıklığını ortadan kaldırır. 37 yıllık deneyimimizi ve hizmete yönelik aralıksız bağlılığımızı akıllı, çok yönlü bir HCM platformunda bir araya getirdik. Seçeneklerle tanımlanan ve olağanüstü sonuçlar sunmak üzere tasarlanmış bir platform
Netchex
netchex.com
Netchex, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve İK süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran bir çözüm sunmaktadır.
Forma
joinforma.com
Forma, şirketlerin esnek fayda paketleri oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir platformdur. Çalışanlara çeşitli harcama seçenekleri sunar.
Collective Health
collectivehealth.com
Kolektif Sağlık, sağlık yönetimini kolaylaştıran, kullanıcıların sağlık bilgilerine erişim sağlayan bir dijital platformdur.
Circula
circula.com
Circula, çalışanlar tarafından yapılan tüm ödemeler için bir harcama platformudur: seyahat masrafları, kredi kartları ve çalışanlara sağlanan faydalar. Misyonumuz, finans ve bordro yönetimini basitleştirirken akıllı otomasyonlar aracılığıyla uyumluluğu sağlayarak çalışanların işlerini en iyi şekilde yapabilmelerini sağlamaktır. Circula ile ✔️ Muhasebede %80'e kadar zaman tasarrufu sağlarsınız ve kuruluşunuz içinde üretken bir iş ortağı olursunuz ✔️ Uyumluluk risklerini azaltırsınız ve güvenli ve denetime dayanıklı süreçler sağlarsınız *Kartlar, Visa Europe Limited lisansı uyarınca Transact Payments Malta Limited tarafından verilmektedir. . Transact Payments Malta Limited, 1994 tarihli Finansal Kurum Yasası kapsamında bir Finansal Kurum olarak Malta Finansal Hizmetler Otoritesi tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş ve denetlenmektedir. Kayıt numarası C 91879.
Warp
joinwarp.com
Warp, kurucular için oluşturulmuş modern bir maaş bordrosu, uyumluluk ve sosyal haklar platformudur. Tüm eyalet vergi kayıtlarını ve uyumluluğunu otomatik pilota alıyoruz, böylece bir daha başka bir .gov web sitesinde oturum açmanıza gerek kalmaz.
Benepass
getbenepass.com
İlk şirketler için esnek faydalar platformu. Tek bedene uyan çalışanlar, günümüzün küresel işgücü için işe yaramaz. Çalışanlarınıza yaşam tarzlarına uyum sağlayan esnek avantajlar verin.
Benepass Admin
getbenepass.com
İlk şirketler için esnek faydalar platformu. Tek bedene uyan çalışanlar, günümüzün küresel işgücü için işe yaramaz. Çalışanlarınıza yaşam tarzlarına uyum sağlayan esnek avantajlar verin.
GoCo
goco.io
GOCO İK verilerini hayata getirir ve herhangi bir İK işlemi, ilkesi veya kontrol listesi için iş akışlarını özelleştirmek için araçlar sağlar. GOCO ile kuruluşlar, onları başarı için hazırlayan ve uygulamadan sonra devam eden özel bir destek ekibi alırlar. Gemiye ve avantajlardan performans yönetimi ve bordrodan elde edilen GOCO, İK'yı tek bir kullanımı kolay çözümde çalıştırmak için gereken her şeyi sunar. GOCO'nun misyonu, işletmelerin manuel, acı verici ve karmaşık İK görevlerine daha az zaman harcamalarına yardımcı olmaktır, böylece daha mutlu, daha üretken ekipler büyümeye odaklanabilirler.
Cocoon
cocoon.com
Cocoon, kusursuz, daha empatik bir çalışan izin deneyimi için uyumluluk, hak talepleri ve bordronun karmaşıklığını basitleştiren bir izin yönetimi platformudur. Çalışan izninin modern çağına hoş geldiniz. People ekipleri ve çalışanları için uyumluluk, hak talepleri ve maaş bordrosunun karmaşıklığını otomatikleştiren yönetim yazılımından vazgeçin.
Empeon
empeon.com
Empeon, şirketlerin tüm İK ve Bordro ihtiyaçlarını tek bir yerden kolayca yönetmelerine olanak tanıyan esnek bir platformdur. Çoğu zaman şirketler bu özelliğe sahip olduklarını söylerler, ancak yalnızca bağlantı kurma yetenekleri vardır, bu da darboğazlara ve operasyonların yavaşlamasına neden olur. İşletmeniz için neden gerçekten en iyisi olduğunu görmek için platformumuzu test edin.
League
league.com
2014 yılında kurulan League, sağlık hizmetlerinin dijital dönüşümüne güç veren teknoloji odaklı bir sağlık şirketidir. İşverenler, ödeme yapanlar, eczane perakendecileri ve sağlık hizmeti sağlayıcıları, tüketici katılımını sağlayan entegre ve kişiselleştirilmiş sağlık deneyimleri sunmak için ödüllü platformumuzu kullanır. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan, lig tarafından desteklenen dijital sağlık platformlarını erişmek, gezinmek ve bakım için ödeme yapmak için kullanıyor.
Benefitfocus
benefitfocus.com
Çalışanlarınızın daha iyi sağlık ve mali sonuçlar elde etmesine yardımcı olmak ve aynı zamanda kuruluşunuzun maliyetleri ve idari yükü azaltmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bütünsel bir sosyal haklar yönetimi çözümü. *Tamamen Dış Kaynaklı Fayda Yönetimi Zaman alan süreçlerin yükünü hafifletin ve daha stratejik çalışmalara odaklanın. • Uygunluk ve kayıt • Çalışan iletişimi • Raporlama • ACA uyumluluğu (bağımsız çözüm mevcuttur) • COBRA yönetimi • Faturalandırma ve bordro hizmetleri • Tüketici hesapları • Gönüllü faydalar • Ve daha fazlası! *İlgi Çekici Çalışan Deneyimi Çalışanların avantajlarını kolaylıkla ve güvenle seçmelerine ve kullanmalarına yardımcı olun. • Kişiselleştirilmiş fayda merkezi • En yüksek puan alan mobil uygulama • Veriye dayalı karar desteği (bağımsız çözüm mevcuttur) • Yıl boyu katılım araçları • Entegre bakım navigasyonu • Çalışan hizmet merkezi *Güçlü Veri İçgörüleri Programın etkinliğini ölçün, fırsatları belirleyin ve teşvik edin olumlu değişim. • Sağlık verileri analitiği platformu (bağımsız çözüm mevcuttur) • Talep denetimi ve kurtarma hizmetleri (analitik platformuna dahildir)
ekincare
ekincare.com
Fortune 500 şirketlerinin güvendiği ekincare, kuruluşların sağlık bakım maliyetlerinden %25'e kadar tasarruf etmesine ve sağlık sigortası primlerini düşürmesine yardımcı olan yapay zeka destekli, patent başvurusu yapılmış entegre bir sağlık faydaları platformudur. Ürünümüz, teletıp, sağlık kontrolleri, zihinsel sağlık, fitness ve beslenme hizmetlerinin kurumsal çalışanlar için Hindistan'ı tek bir platformda, birleşik bir deneyimle sorunsuz bir şekilde dolaşarak kolayca erişilebilir olmasını sağlar. Yapay zeka motorumuz, tüm tıbbi kayıtların dijitalleştirilmesini sağlar ve şirketlere potansiyel sağlık riskleri ve iyileştirici eylemler hakkında gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir bilgiler sağlar. Şu anda 250'den fazla şirkete hizmet veriyoruz ve platformda 350.000'den fazla çalışanın ve onların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlığını yönetiyoruz.
Bayzat
bayzat.com
Bayzat, İK, bordro ve sigorta süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur. Çalışanların sağlık sigortası ve iş faydalarına erişimini basitleştirir.
Benme
benme.io
Benme, kişiselleştirilmiş çalışanlara sağlanan faydalar ve tedarikçi yönetimi platformudur.
Healthysure
healthysure.in
HealthySure, Hindistan'daki Startup'lar ve İşletmeler için Hindistan'ın en sevilen çalışanlara sağlanan faydalar platformudur. Platform, özel olarak seçilmiş sağlık ve sağlıklı yaşam programlarıyla birlikte bir dizi grup sağlık, hayat ve kaza sigortası ürünü sunuyor.
Gusto
gusto.com
Gusto, bordro, çalışan yararları ve İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir platformdur. İşletmelere otomasyon ve kolay erişim sağlayarak verimliliği artırır.
Decisely
decisely.com
Decily, küçük işletmelere yönelik entegre teknoloji çözümlerinde uzmanlaşmış bir sosyal yardım komisyonculuğu ve İK hizmetleri firmasıdır. Lisanslı fayda komisyoncuları ve sektör profesyonelleri tarafından desteklenen Decisely çözümü, kullanımı kolay tek bir platformda sağlık hizmetleri avantajları, işe alım, İK yöneticisi, uyumluluk, maaş bordrosu ve emekliliğin doğru karışımını sağlar.
Sharecare
sharecare.com
Sharecare+, bireyleri ve aileleri bütünsel refah yolculuklarına dahil eden, tüm avantajlara doğrudan, basitleştirilmiş erişim ve sağlık hizmetleri ihtiyaçlarının tüm kapsamını kolayca yönlendirmek için profesyonel savunuculardan kusursuz, üst düzey destek sağlayan sektördeki tek savunuculuk çözümüdür. ister kronik bir durumu yönetmek, ister zihinsel sağlık sorunlarının üstesinden gelmeye yardımcı olmak, karmaşık faydalardan yararlanmak, doğru doktoru bulmak, bir iddiayı anlamak, doğru bakıma gitmek, genel yaşam tarzı riskini yönetmek veya sadece daha sağlıklı alışkanlıkları öğrenmek olsun. Sharecare bunların hepsini yapıyor; savunucularımız üyelerinizin tam olarak ihtiyaç duydukları şeyi, ihtiyaç duydukları anda bulmalarına yardımcı olacak.
Employee Navigator
employeenavigator.com
Çalışan Navigator, fayda yönetimi, işe alım ve uyumluluk süreçlerini basit bir platformda yöneten bir yazılımdır.
Alight
alight.com
Alight uygulaması, çalışanların sağlık, emeklilik ve bordro detaylarına kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo, insan kaynakları yönetimini otomatikleştirip kolaylaştıran kapsamlı bir İK yazılımıdır; bordro, katılım, performans ve işe alım süreçlerini yönetir.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits, insan kaynakları yönetimi için bulut tabanlı bir platform sunarak bordro, işe alım ve fayda yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır.
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One, insan kaynakları ve fayda yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Şirketlere tazminat ve faydaları merkezi bir şekilde yönetmeleri için araçlar sunar.
Rippling
rippling.com
Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity, bordro, faydalar ve İK yönetimi gibi temel İK işlevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.
Paycor
paycor.com
Paycor, İK süreçlerini yönetmek için birleşik bir çözüm sunar; bordro, işe alım ve çalışan verileri gibi işlemleri kolaylaştırır.
OnPay
onpay.com
OnPay, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve insan kaynakları yönetimi sağlayan bir yazılımdır.
Namely
namely.com
Namely, İK, bordro, avantajlar ve yetenek yönetimi sunan kapsamlı bir insan kaynakları bilgi sistemidir.
CharlieHR
charliehr.com
CharlieHR, işletmelerin İK süreçlerini yönetmelerini sağlayan kullanıcı dostu bir insan kaynakları yazılımıdır.
Arcoro
arcoro.com
İnşaat şirketleri ve müteahhitlerin özel iş gücü yönetimi ihtiyaçları vardır ve Arcoro, şirketlerin bu ihtiyaçları başarıyla karşılamasını sağlayan bir modüler inşaat İK yazılımı paketi sunmaktadır. Arcoro, inşaat sektörüne odaklanan ve şirketlerin arka ofislerini, profesyonel ve vasıflı ticari işgücünü işe almasına, yönetmesine ve büyütmesine yardımcı olacak çözümler sunan tek İnsan Kaynakları teknoloji şirketidir. Arcoro'nun modül paketi şunları içerir: • Başvuru Takibi • İşe Alım • Öğrenim Yönetimi • Temel İK • Avantajlar • ExakTime zaman/devam takibi • Ücret yönetimi • Performans yönetimi ve yedekleme planlaması. Şirketler modüllerin birinden veya tümünden yararlanmayı seçebilir ve birçok müşteri bir veya iki modülle başlar ve ihtiyaçları değiştikçe veya organizasyonları büyüdükçe daha fazlasını ekler. Arcoro paketindeki modüller tamamen entegredir ancak aynı zamanda proje yönetimi, iş gücü yönetimi ve muhasebe sistemleri dahil olmak üzere diğer inşaat teknolojileriyle de entegre olurlar. Arcoro, müşterilere kusursuz bir deneyim sağlamak için diğer önde gelen inşaat teknolojisi sağlayıcılarıyla güçlü ortaklıklar sürdürüyor. Kuzey Amerika'daki her büyüklükteki 8.000'den fazla inşaat şirketi ve müteahhit, İK ihtiyaçlarını karşılama konusunda Arcoro'ya güveniyor. Her gün 1 milyondan fazla inşaat profesyoneli bir Arcoro ürününe girip çıkıyor. Arcoro, sahadaki ve ofisteki çalışanlara en iyi deneyimi sunmaya çalışmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.arcoro.com adresimizi ziyaret edin.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.
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