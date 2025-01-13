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Avantaj Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Pitcairn Adaları
Yan haklar yönetimi yazılımı, kuruluşlara çalışan sosyal haklar paketlerini tasarlama ve yönetme konusunda yardımcı olurken aynı zamanda resmi düzenlemelere uygunluğu sağlar. Bu sistemler, sigorta planları ve hisse senedi opsiyonları da dahil olmak üzere çalışanlara yönelik çeşitli sosyal hakları yönetiyor ve idari bir kontrol paneli aracılığıyla açık kayıt dönemlerini kolaylaştırıyor. Kuruluşlar bu araçları çalışanlara sağlanan fayda paketlerini görüntülemek ve değiştirmek için kullanır. Yan haklar yönetimi yazılımı genellikle çalışanların kişisel bilgi ve belgelerini görüntülemesine, yönetmesine ve güncellemesine olanak tanıyan çalışan portalları ve self servis seçenekleri içerir. Öncelikle İK departmanları tarafından kullanılan bu araçlar, İK yöneticilerinin fayda paketlerini etkili bir şekilde yönetmesine ve çalışanlar arasında bunların en iyi şekilde kullanılmasını teşvik etmesine olanak tanır. Ek olarak sosyal hak yönetimi yazılımı, kuruluşların çalışanlar için en değerli faydaları belirlemesine, genel maliyetleri azaltmasına ve Ekonomik Bakım Yasası (ACA) ve Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA) gibi federal ve yerel düzenlemelere uyumu sürdürmesine yardımcı olur.
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PrimePay
primepay.com
PrimePay, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve İK karmaşıklığını ortadan kaldırır. 37 yıllık deneyimimizi ve hizmete yönelik aralıksız bağlılığımızı akıllı, çok yönlü bir HCM platformunda bir araya getirdik. Seçeneklerle tanımlanan ve olağanüstü sonuçlar sunmak üzere tasarlanmış bir platform
Netchex
netchex.com
Netchex'in İK ve Bordro Yönetimi Çözümü ile süreçlerinizi her zamankinden daha kolay hale getirebilir, işlerin her zaman doğru yapılmasını sağlayabilirsiniz.
Forma
joinforma.com
Şirketler, çalışanların değer vermediği ve düzenli olarak kullanmadığı sosyal yardımlara her yıl milyonlar harcıyor. 2017 yılında kurulan Forma, geleneksel herkese uyan tek çözüm yaklaşımlarına meydan okuyarak daha iyi bir model oluşturmak üzere yola çıktı. Forma'nın esnek yan haklar yazılımı, çalışanlara yan hak ödeneklerini nasıl harcayacakları konusunda daha fazla seçenek ve esneklik vererek şirketlerin maliyetleri ve verimsizlikleri azaltırken rekabetçi yan hak paketleri sunmalarına yardımcı olur. Platform aynı zamanda İK profesyonellerine çeşitli nokta çözümlerini yönetip destekleyerek sayısız saatler kazandırıyor. Şirketler, Forma'yı kullanarak Yaşam Tarzı Harcama Hesapları, Sağlık Harcama Hesapları, Sağlık Geri Ödeme Düzenlemeleri, Esnek Harcama Hesapları ve daha fazlasını içeren bir ürün paketi arasından seçim yaparak özelleştirilmiş fayda programları tasarlayabilir ve sunabilir; üstelik hepsi tek bir platform üzerinden. Çalışanların hesap fonlarını harcamak için üç seçeneği var: İndirimli ürün ve hizmetlere sahip Forma Mağazası, Forma Visa Kartı veya Forma'nın birinci sınıf üye destek ekibi tarafından desteklenen geri ödeme talebinde bulunma. Forma, aralarında Stripe, Zoom, Lululemon ve Affirm'in de bulunduğu dünyanın en beğenilen yüzlerce şirketinin yaklaşık bir milyon çalışan için esnek, kapsayıcı yan haklar programları tasarlamasına ve desteklemesine yardımcı oldu. Ayrıca %98 müşteri elde tutma oranı, 75 NPS ve üyelerden gelen 98 CSAT derecelendirmesiyle büyük bir başarı elde ediyoruz. Forma, Emergence Capital ve Ribbit Capital tarafından desteklenmektedir ve hızlı büyümesi, yazılım yenilikçiliği ve "Çalışmak İçin Harika Bir Yer" olması nedeniyle çok sayıda ödül almıştır.
Collective Health
collectivehealth.com
Hepsini bir araya getiren sağlık açısından fayda sağlayan bir çözüm. Kolektif Sağlık, plan yönetimini, navigasyonu ve savunuculuğu entegre eden, çalışanlarınız için gerçekten ilgi çekici sağlık yararları ve kuruluşunuz için kanıtlanmış değer sağlayan modern bir TPA'dır.
Circula
circula.com
Circula, çalışanlar tarafından yapılan tüm ödemeler için bir harcama platformudur: seyahat masrafları, kredi kartları ve çalışanlara sağlanan faydalar. Misyonumuz, finans ve bordro yönetimini basitleştirirken akıllı otomasyonlar aracılığıyla uyumluluğu sağlayarak çalışanların işlerini en iyi şekilde yapabilmelerini sağlamaktır. Circula ile ✔️ Muhasebede %80'e kadar zaman tasarrufu sağlarsınız ve kuruluşunuz içinde üretken bir iş ortağı olursunuz ✔️ Uyumluluk risklerini azaltırsınız ve güvenli ve denetime dayanıklı süreçler sağlarsınız *Kartlar, Visa Europe Limited lisansı uyarınca Transact Payments Malta Limited tarafından verilmektedir. . Transact Payments Malta Limited, 1994 tarihli Finansal Kurum Yasası kapsamında bir Finansal Kurum olarak Malta Finansal Hizmetler Otoritesi tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş ve denetlenmektedir. Kayıt numarası C 91879.
Warp
joinwarp.com
Warp, kurucular için oluşturulmuş modern bir maaş bordrosu, uyumluluk ve sosyal haklar platformudur. Tüm eyalet vergi kayıtlarını ve uyumluluğunu otomatik pilota alıyoruz, böylece bir daha başka bir .gov web sitesinde oturum açmanıza gerek kalmaz.
Benepass
getbenepass.com
İnsana öncelik veren şirketler için esnek fayda platformu. Herkese uyan tek bir çalışan sosyal hakları, günümüzün küresel iş gücü için işe yaramıyor. Çalışanlarınıza yaşam tarzlarına uyum sağlayan esnek avantajlar sunun.
Benepass Admin
getbenepass.com
İnsana öncelik veren şirketler için esnek fayda platformu. Herkese uyan tek bir çalışan sosyal hakları, günümüzün küresel iş gücü için işe yaramıyor. Çalışanlarınıza yaşam tarzlarına uyum sağlayan esnek avantajlar sunun.
GoCo
goco.io
GoCo, İK süreçlerinizi ve verilerinizi kolaylaştırmayı kolaylaştıran, birinci sınıf müşteri desteğine sahip, modern, hepsi bir arada bir İK çözümüdür. GoCo, işe alım ve avantajlardan performans yönetimi ve maaş bordrosuna kadar, İK'yı tek ve kullanımı kolay bir çözümde yönetmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. GoCo olarak misyonumuz, işletmelerin manuel, zahmetli ve karmaşık İK görevlerine daha az zaman harcamasına yardımcı olmak, böylece daha mutlu, daha üretken ekipler oluşturmaya odaklanabilmelerini sağlamaktır.
Cocoon
cocoon.com
Cocoon, kusursuz, daha empatik bir çalışan izin deneyimi için uyumluluk, hak talepleri ve bordronun karmaşıklığını basitleştiren bir izin yönetimi platformudur. Çalışan izninin modern çağına hoş geldiniz. People ekipleri ve çalışanları için uyumluluk, hak talepleri ve maaş bordrosunun karmaşıklığını otomatikleştiren yönetim yazılımından vazgeçin.
Empeon
empeon.com
Empeon, şirketlerin tüm İK ve Bordro ihtiyaçlarını tek bir yerden kolayca yönetmelerine olanak tanıyan esnek bir platformdur. Çoğu zaman şirketler bu özelliğe sahip olduklarını söylerler, ancak yalnızca bağlantı kurma yetenekleri vardır, bu da darboğazlara ve operasyonların yavaşlamasına neden olur. İşletmeniz için neden gerçekten en iyisi olduğunu görmek için platformumuzu test edin.
League
league.com
2014 yılında kurulan League, sağlık hizmetlerinin dijital dönüşümüne güç veren teknoloji odaklı bir sağlık şirketidir. İşverenler, ödeme yapanlar, eczane perakendecileri ve sağlık hizmeti sağlayıcıları, tüketici katılımını artıran entegre ve kişiselleştirilmiş sağlık deneyimleri sunmak için ödüllü platformumuzu kullanıyor. Dünya çapında milyonlarca insan bakıma erişmek, gezinmek ve ödeme yapmak için League tarafından desteklenen dijital sağlık platformlarını kullanıyor.
Benefitfocus
benefitfocus.com
Çalışanlarınızın daha iyi sağlık ve mali sonuçlar elde etmesine yardımcı olmak ve aynı zamanda kuruluşunuzun maliyetleri ve idari yükü azaltmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bütünsel bir sosyal haklar yönetimi çözümü. *Tamamen Dış Kaynaklı Fayda Yönetimi Zaman alan süreçlerin yükünü hafifletin ve daha stratejik çalışmalara odaklanın. • Uygunluk ve kayıt • Çalışan iletişimi • Raporlama • ACA uyumluluğu (bağımsız çözüm mevcuttur) • COBRA yönetimi • Faturalandırma ve bordro hizmetleri • Tüketici hesapları • Gönüllü faydalar • Ve daha fazlası! *İlgi Çekici Çalışan Deneyimi Çalışanların avantajlarını kolaylıkla ve güvenle seçmelerine ve kullanmalarına yardımcı olun. • Kişiselleştirilmiş fayda merkezi • En yüksek puan alan mobil uygulama • Veriye dayalı karar desteği (bağımsız çözüm mevcuttur) • Yıl boyu katılım araçları • Entegre bakım navigasyonu • Çalışan hizmet merkezi *Güçlü Veri İçgörüleri Programın etkinliğini ölçün, fırsatları belirleyin ve teşvik edin olumlu değişim. • Sağlık verileri analitiği platformu (bağımsız çözüm mevcuttur) • Talep denetimi ve kurtarma hizmetleri (analitik platformuna dahildir)
ekincare
ekincare.com
Fortune 500 şirketlerinin güvendiği ekincare, kuruluşların sağlık bakım maliyetlerinden %25'e kadar tasarruf etmesine ve sağlık sigortası primlerini düşürmesine yardımcı olan yapay zeka destekli, patent başvurusu yapılmış entegre bir sağlık faydaları platformudur. Ürünümüz, teletıp, sağlık kontrolleri, zihinsel sağlık, fitness ve beslenme hizmetlerinin kurumsal çalışanlar için Hindistan'ı tek bir platformda, birleşik bir deneyimle sorunsuz bir şekilde dolaşarak kolayca erişilebilir olmasını sağlar. Yapay zeka motorumuz, tüm tıbbi kayıtların dijitalleştirilmesini sağlar ve şirketlere potansiyel sağlık riskleri ve iyileştirici eylemler hakkında gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir bilgiler sağlar. Şu anda 250'den fazla şirkete hizmet veriyoruz ve platformda 350.000'den fazla çalışanın ve onların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlığını yönetiyoruz.
Bayzat
bayzat.com
Bayzat iş yapış şeklini iyiye doğru değiştiriyor. Yenilikçi İK, bordro ve sigorta teknolojileri geliştirdik ve herkese fayda sağlayan birinci sınıf bir çalışan deneyimi yarattık. Bunu tüm işverenlerin erişimine açık hale getirerek işletmeleri bir sonraki seviyeye taşıyacak ve iş hayatında yepyeni fırsatların önünü açacağız. İK teknolojimiz, izin yönetimi, çalışan kayıtlarının tutulması, devam takibi ve çalışanlarınız için vardiya programlarının yönetilmesi gibi İK süreçlerinde zamandan tasarruf etmenize olanak tanır. Bordro teknolojimiz bizi BAE'nin ilk otomatik bordro işleme yazılımı haline getiriyor ve hem işveren hem de çalışanlar için iş masraflarını yönetmek için kolaylaştırılmış bir deneyim sağlıyor. Bayzat aynı zamanda insanların tıbbi politikalarla ilgili düşünme ve etkileşim biçimlerini de değiştirdi. Bu, sağlık sigortanızı kullanmanın kolay, basit, sezgisel ve mobil olduğu anlamına gelir! Sağlık sigortası teknolojimiz semptomları, faydaları, tedavileri ve klinikleri arama, doktor randevusu alma, tıbbi talebinizi uygulamamız üzerinden gönderme gibi güçlü özellikler sağlar. Çalışanlar için iş hayatı deneyimini, iş avantajları, finansal sağlık ve sağlık desteğini parmaklarınızın ucuna getiren teknolojiyle yeniden tanımlıyoruz.
Benme
benme.io
Benme, kişiselleştirilmiş çalışanlara sağlanan faydalar ve tedarikçi yönetimi platformudur.
Healthysure
healthysure.in
HealthySure, Hindistan'daki Startup'lar ve İşletmeler için Hindistan'ın en sevilen çalışanlara sağlanan faydalar platformudur. Platform, özel olarak seçilmiş sağlık ve sağlıklı yaşam programlarıyla birlikte bir dizi grup sağlık, hayat ve kaza sigortası ürünü sunuyor.
Gusto
gusto.com
İster yeni başlıyor olun, ister hızla büyüyen işletmenizi ölçeklendiriyor olun, Gusto, ekibinizi büyütmek ve beslemek için ihtiyaç duyduğunuz ortaktır. Gusto ile bordro, sosyal haklar, işe alım, yönetim kaynakları ve daha fazlası gibi modern İK özelliklerine tek bir yerden sahip olursunuz. Gusto, ekibinizi güçlendirmenize yardımcı olacak tek bir güvenilir sistem, rekabetçi ücretlendirme araçları ve uzman rehberliği ile ABD genelinde 300.000'den fazla işletmeye hizmet vermekten gurur duymaktadır. Çünkü çalışanlarınız geliştikçe işiniz de gelişir. Daha fazla bilgiyi https://gusto.com adresinde bulabilirsiniz.
Decisely
decisely.com
Decily, küçük işletmelere yönelik entegre teknoloji çözümlerinde uzmanlaşmış bir sosyal yardım komisyonculuğu ve İK hizmetleri firmasıdır. Lisanslı fayda komisyoncuları ve sektör profesyonelleri tarafından desteklenen Decisely çözümü, kullanımı kolay tek bir platformda sağlık hizmetleri avantajları, işe alım, İK yöneticisi, uyumluluk, maaş bordrosu ve emekliliğin doğru karışımını sağlar.
Sharecare
sharecare.com
Sharecare+, bireyleri ve aileleri bütünsel refah yolculuklarına dahil eden, tüm avantajlara doğrudan, basitleştirilmiş erişim ve sağlık hizmetleri ihtiyaçlarının tüm kapsamını kolayca yönlendirmek için profesyonel savunuculardan kusursuz, üst düzey destek sağlayan sektördeki tek savunuculuk çözümüdür. ister kronik bir durumu yönetmek, ister zihinsel sağlık sorunlarının üstesinden gelmeye yardımcı olmak, karmaşık faydalardan yararlanmak, doğru doktoru bulmak, bir iddiayı anlamak, doğru bakıma gitmek, genel yaşam tarzı riskini yönetmek veya sadece daha sağlıklı alışkanlıkları öğrenmek olsun. Sharecare bunların hepsini yapıyor; savunucularımız üyelerinizin tam olarak ihtiyaç duydukları şeyi, ihtiyaç duydukları anda bulmalarına yardımcı olacak.
Employee Navigator
employeenavigator.com
Hepsi Bir Arada Avantajlar, İK ve Uyumluluk. Binlerce komisyoncu, basit sezgisel platformumuzda avantajlarını, işe alımları, ACA'yı ve daha fazlasını yönetmek için Employee Navigator'ın yazılımını müşterileriyle birlikte kullanıyor.
Alight
alight.com
Çalışanlarınız işe alımdan emekliliğe ve sonrasında sağlıklarını, zenginliklerini ve refahlarını artıracak kaynaklar konusunda size güveniyor. Zamanında, daha geniş bağlantılı içgörüler aracılığıyla netlik sağlayan veri ve teknolojiyle gücü ellerine verin. Çalışanlarınız ve işletmeniz için daha iyi sonuçlar elde edin.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo, günlük İK operasyonlarını kolaylaştırıp otomatikleştirirken karmaşık İK sorunlarını çözen kapsamlı bir İK teknolojisi platformudur. Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products ve diğer 2.500 kuruluş gibi günümüz kuruluşlarının güvendiği Zimyo, İK ve Bordro, Katılım, Performans, Başvuru Takibi, Katılım, LMS ve 50+ modül. Her büyüklükteki kuruluş, bu çözümlerden yararlanarak İK operasyonlarını otomatikleştirebilir, hatasız bordro yürütebilir, maaşları zamanında dağıtabilir, çalışanların katılımını, şirket içi/dışı çalışanları takip edebilir, çalışan performansını takip edebilir, özgeçmişleri ayrıştırabilir, teklif mektupları gönderebilir ve çok daha fazlasını yapabilir. İK mükemmelliğini yeniden tanımlama yolculuğumuzda bize katılın.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits, şirketlere insan kaynaklarını yönetme hizmeti olarak bulut tabanlı yazılım sunan ve özellikle sağlık sigortası kapsamına yardımcı olmaya odaklanan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirkettir. Zenefits 2013 yılında kurulmuştur. Merkezi San Francisco'dadır. .
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One'ın amacı, sizi büyük resimden uzaklaştıran idari yüklerin üstesinden gelerek yüksek teknoloji işletmenizin gelişmesine yardımcı olmaktır. Yenilikçi, büyüme odaklı şirketler için tasarlanmış rekabetçi avantajlar ve dış kaynaklı İK sunuyoruz. Yetenekleri çekmenin ve elde tutmanın, operasyonlarınızı kolaylaştırıp ölçeklendirmenin, İK maliyetlerini istikrara kavuşturmanın ve işletmenizi korumanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu ağır yükü bize bırakın, böylece siz de işinizi bir sonraki aşamaya taşımaya odaklanabilirsiniz.
Rippling
rippling.com
Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebilir ve otomatikleştirebilirsiniz. Örneğin işe alım işlemini ele alalım. Rippling ile dünyanın herhangi bir yerinde yeni bir çalışanı işe alabilir ve onun maaş bordrosunu, kurumsal kartını, bilgisayarını, avantajlarını ve hatta Slack ve Microsoft 365 gibi üçüncü taraf uygulamalarını 90 saniye içinde kurabilirsiniz.
Paylocity
paylocity.com
Hepsi bir arada yazılım platformumuz İK profesyonellerine bordro, sosyal haklar, yetenek ve iş gücü yönetimi konularındaki günlük görevleri kolayca yönetmeleri için bir yol sunar. Ancak bizi farklı kılan şey, teknolojimizin müşterilerimizin başarısını gerçekten önemseyen bir kültür tarafından desteklenmesidir. Sağlayıcılar size yalnızca bir ürün satacaktır. Ancak bir ortak aslında sizi ve işinizi önemser. Bir partner sizi tanımak ve ihtiyaçlarınızı anlamak için zaman ayırır. Daha iyi bir yarına giden yolu açarken, bugün işinize fayda sağlayacak en iyi çözümleri belirlemek için sizinle birlikte çalışıyoruz. Ve yarın tamamen ekibinizle ilgili. Yaptığımız her şey, hedeflerinize ulaşmanıza destek olmak için tasarlandı. Sizin ve çalışanlarınızın arzuladığı kültürü oluşturmaya daha fazla zaman ayırabilmeniz için birlikte günlük işlerinizin üstesinden geliyoruz. Paylocity, gerçek ortaklığı arzulayan profesyoneller için sizi bugünün görevlerinden kurtaran bir İK ve Bordro şirketidir, böylece birlikte yarının vaatlerine odaklanarak daha fazla zaman geçirebiliriz. Birlikte ilerleyelim.
Paycor
paycor.com
Paycor, liderlere insan yönetiminin her yönünü modernleştirme yetkisi veriyor, böylece gerçekten önemli olan şeye odaklanabiliyorlar: Kazanan ekipler oluşturmak. Birleşik HCM çözümü, çalışan verilerinin tek bir yerde olmasını sağlar; böylece hiçbir zaman platform değiştirmenize, birden fazla sisteme erişmenize veya bilgileri yeniden anahtarlamanıza gerek kalmaz. Zorlu işleri otomatikleştirin, uyumluluk riskini azaltın, verimliliği artırın, çalışanların kendi finansal durumlarını kontrol etmelerini sağlayın ve sağlam analizler ve öngörülerle işletmeniz hakkında daha derin bir anlayış elde edin.
OnPay
onpay.com
OnPay, işlerini yürütmeye daha fazla zaman harcamak (ve arka ofis görevlerine daha az zaman harcamak) isteyen kişiler için tasarlanmıştır. Ödüllü maaş bordrosu ve İK, işletme sahiplerine ayda 15 saatten fazla tasarruf sağlıyor ve onlara sonuca odaklanmaları için zaman kazandırıyor.
Namely
namely.com
Yani çalışanlarınızın seveceği tek İK, bordro, sosyal haklar ve yetenek yönetimi platformudur. İK yazılımından daha fazlasıdır: İhtiyaç duyduğunuz uyumluluk ve fayda danışmanlığıdır.
CharlieHR
charliehr.com
Ekibinizin seveceği İK yazılımı. Ekiplerini yönetmelerine yardımcı olmak için 7000'den fazla şirket CharlieHR'a güveniyor. Güzel tasarlanmış, basit ve kullanımı kolay İK yazılımı.
Arcoro
arcoro.com
İnşaat şirketleri ve müteahhitlerin özel iş gücü yönetimi ihtiyaçları vardır ve Arcoro, şirketlerin bu ihtiyaçları başarıyla karşılamasını sağlayan bir modüler inşaat İK yazılımı paketi sunmaktadır. Arcoro, inşaat sektörüne odaklanan ve şirketlerin arka ofislerini, profesyonel ve vasıflı ticari işgücünü işe almasına, yönetmesine ve büyütmesine yardımcı olacak çözümler sunan tek İnsan Kaynakları teknoloji şirketidir. Arcoro'nun modül paketi şunları içerir: • Başvuru Takibi • İşe Alım • Öğrenim Yönetimi • Temel İK • Avantajlar • ExakTime zaman/devam takibi • Ücret yönetimi • Performans yönetimi ve yedekleme planlaması. Şirketler modüllerin birinden veya tümünden yararlanmayı seçebilir ve birçok müşteri bir veya iki modülle başlar ve ihtiyaçları değiştikçe veya organizasyonları büyüdükçe daha fazlasını ekler. Arcoro paketindeki modüller tamamen entegredir ancak aynı zamanda proje yönetimi, iş gücü yönetimi ve muhasebe sistemleri dahil olmak üzere diğer inşaat teknolojileriyle de entegre olurlar. Arcoro, müşterilere kusursuz bir deneyim sağlamak için diğer önde gelen inşaat teknolojisi sağlayıcılarıyla güçlü ortaklıklar sürdürüyor. Kuzey Amerika'daki her büyüklükteki 8.000'den fazla inşaat şirketi ve müteahhit, İK ihtiyaçlarını karşılama konusunda Arcoro'ya güveniyor. Her gün 1 milyondan fazla inşaat profesyoneli bir Arcoro ürününe girip çıkıyor. Arcoro, sahadaki ve ofisteki çalışanlara en iyi deneyimi sunmaya çalışmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.arcoro.com adresimizi ziyaret edin.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, çalışma şeklinize uyum sağlayan tek hepsi bir arada, bulut tabanlı İK paketidir. Tek bir veritabanı üzerine inşa edilen ADP Workforce Now, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bordro, Yan Haklar, Yetenek Yönetimi, Zaman ve İşgücü Yönetimi, Öğrenim ve Analitik ve Ofise Dönüş özelliklerini içerir. Çalışanlarınızı yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. ADP Workforce Now, sizi yalnızca İK bilgilerini izlemek için değil, aynı zamanda iş gücünüzü yönetmenize ve veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olacak araçlarla donatır. Ve büyüdükçe ihtiyacınız olan işlevselliği ekleyebilirsiniz. İş liderleri, yöneticiler ve çalışanlar için ilgi çekici bir deneyim sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış araçlar ve yeteneklerle kuruluşunuzun tüm düzeylerini güçlendirin. • Hepsi bir arada: Tüm insan yönetimi işlevlerinizi (bordro, İK, zaman, yetenek ve yan haklar) tek bir veritabanında verimli bir şekilde yönetmenizi sağlayan yapılandırılabilir bir İK platformu. • Güvenilir Uyumluluk: Sektör lideri güvenliğimiz verilerinizi güvende tutarken, derin uyumluluk uzmanlığımız ve çözümlerimiz işinizi korumanıza yardımcı olur. • Kullanım kolaylığı: İhtiyaçlarınıza uygun şekillerde çalışmayı kolaylaştırırken aynı zamanda iş gücünüz için daha iyi bir deneyim sağlayan yenilikçi, kullanımı kolay özellikler parmaklarınızın ucunda • İş akışına ilişkin içgörüler: Kararlarınızı güvenle alın, Sektördeki en zengin ve en sağlam işgücü veri tabanından elde edilen bilgilerle bilgilendirilir. • Entegre ve bağlantılı ekosistem: Önde gelen üçüncü taraf çözümlerle kolay ve güvenli bir şekilde entegre olan en büyük İK ekosistemiyle insan yönetimi becerilerinizi genişletin. Muhasebeciler, komisyoncular ve finansal sağlayıcılar gibi hayati ortaklarla kolayca bağlantı kurun. BORDRO. İşinizi yürütmenize ve uyumluluk ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış hepsi bir arada paketle zamandan tasarruf edin ve hataları azaltın.