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Avantaj Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - İsrail
Yan haklar yönetimi yazılımı, kuruluşlara çalışan sosyal haklar paketlerini tasarlama ve yönetme konusunda yardımcı olurken aynı zamanda resmi düzenlemelere uygunluğu sağlar. Bu sistemler, sigorta planları ve hisse senedi opsiyonları da dahil olmak üzere çalışanlara yönelik çeşitli sosyal hakları yönetiyor ve idari bir kontrol paneli aracılığıyla açık kayıt dönemlerini kolaylaştırıyor. Kuruluşlar bu araçları çalışanlara sağlanan fayda paketlerini görüntülemek ve değiştirmek için kullanır. Yan haklar yönetimi yazılımı genellikle çalışanların kişisel bilgi ve belgelerini görüntülemesine, yönetmesine ve güncellemesine olanak tanıyan çalışan portalları ve self servis seçenekleri içerir. Öncelikle İK departmanları tarafından kullanılan bu araçlar, İK yöneticilerinin fayda paketlerini etkili bir şekilde yönetmesine ve çalışanlar arasında bunların en iyi şekilde kullanılmasını teşvik etmesine olanak tanır. Ek olarak sosyal hak yönetimi yazılımı, kuruluşların çalışanlar için en değerli faydaları belirlemesine, genel maliyetleri azaltmasına ve Ekonomik Bakım Yasası (ACA) ve Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA) gibi federal ve yerel düzenlemelere uyumu sürdürmesine yardımcı olur.
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ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, çalışma şeklinize uyum sağlayan tek hepsi bir arada, bulut tabanlı İK paketidir. Tek bir veritabanı üzerine inşa edilen ADP Workforce Now, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bordro, Yan Haklar, Yetenek Yönetimi, Zaman ve İşgücü Yönetimi, Öğrenim ve Analitik ve Ofise Dönüş özelliklerini iç...
Paylocity
paylocity.com
Hepsi bir arada yazılım platformumuz İK profesyonellerine bordro, sosyal haklar, yetenek ve iş gücü yönetimi konularındaki günlük görevleri kolayca yönetmeleri için bir yol sunar. Ancak bizi farklı kılan şey, teknolojimizin müşterilerimizin başarısını gerçekten önemseyen bir kültür tarafından destek...
Gusto
gusto.com
İster yeni başlıyor olun, ister hızla büyüyen işletmenizi ölçeklendiriyor olun, Gusto, ekibinizi büyütmek ve beslemek için ihtiyaç duyduğunuz ortaktır. Gusto ile bordro, sosyal haklar, işe alım, yönetim kaynakları ve daha fazlası gibi modern İK özelliklerine tek bir yerden sahip olursunuz. Gusto, ek...
Rippling
rippling.com
Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebil...
Paycor
paycor.com
Paycor, liderlere insan yönetiminin her yönünü modernleştirme yetkisi veriyor, böylece gerçekten önemli olan şeye odaklanabiliyorlar: Kazanan ekipler oluşturmak. Birleşik HCM çözümü, çalışan verilerinin tek bir yerde olmasını sağlar; böylece hiçbir zaman platform değiştirmenize, birden fazla sisteme...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo, günlük İK operasyonlarını kolaylaştırıp otomatikleştirirken karmaşık İK sorunlarını çözen kapsamlı bir İK teknolojisi platformudur. Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Apollo Tyres, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products ve diğer 2.000 kuruluş gibi günümüz kuruluşlarının güvendiği Zim...
CharlieHR
charliehr.com
Ekibinizin seveceği İK yazılımı. Ekiplerini yönetmelerine yardımcı olmak için 7000'den fazla şirket CharlieHR'a güveniyor. Güzel tasarlanmış, basit ve kullanımı kolay İK yazılımı.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits, şirketlere insan kaynaklarını yönetme hizmeti olarak bulut tabanlı yazılım sunan ve özellikle sağlık sigortası kapsamına yardımcı olmaya odaklanan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirkettir. Zenefits 2013 yılında kurulmuştur. Merkezi San Francisco'dadır. .
Namely
namely.com
Yani çalışanlarınızın seveceği tek İK, bordro, sosyal haklar ve yetenek yönetimi platformudur. İK yazılımından daha fazlasıdır: İhtiyaç duyduğunuz uyumluluk ve fayda danışmanlığıdır.
Alight
alight.com
Çalışanlarınız işe alımdan emekliliğe ve sonrasında sağlıklarını, zenginliklerini ve refahlarını artıracak kaynaklar konusunda size güveniyor. Zamanında, daha geniş bağlantılı içgörüler aracılığıyla netlik sağlayan veri ve teknolojiyle gücü ellerine verin. Çalışanlarınız ve işletmeniz için daha iyi ...
OnPay
onpay.com
OnPay, işlerini yürütmeye daha fazla zaman harcamak (ve arka ofis görevlerine daha az zaman harcamak) isteyen kişiler için tasarlanmıştır. Ödüllü maaş bordrosu ve İK, işletme sahiplerine ayda 15 saatten fazla tasarruf sağlıyor ve onlara sonuca odaklanmaları için zaman kazandırıyor.
Employee Navigator
employeenavigator.com
Hepsi Bir Arada Avantajlar, İK ve Uyumluluk. Binlerce komisyoncu, basit sezgisel platformumuzda avantajlarını, işe alımları, ACA'yı ve daha fazlasını yönetmek için Employee Navigator'ın yazılımını müşterileriyle birlikte kullanıyor.
Collective Health
collectivehealth.com
Hepsini bir araya getiren sağlık açısından fayda sağlayan bir çözüm. Kolektif Sağlık, plan yönetimini, navigasyonu ve savunuculuğu entegre eden, çalışanlarınız için gerçekten ilgi çekici sağlık yararları ve kuruluşunuz için kanıtlanmış değer sağlayan modern bir TPA'dır.
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One'ın amacı, sizi büyük resimden uzaklaştıran idari yüklerin üstesinden gelerek yüksek teknoloji işletmenizin gelişmesine yardımcı olmaktır. Yenilikçi, büyüme odaklı şirketler için tasarlanmış rekabetçi avantajlar ve dış kaynaklı İK sunuyoruz. Yetenekleri çekmenin ve elde tutmanın, operasyo...
Netchex
netchex.com
Netchex'in İK ve Bordro Yönetimi Çözümü ile süreçlerinizi her zamankinden daha kolay hale getirebilir, işlerin her zaman doğru yapılmasını sağlayabilirsiniz.
Circula
circula.com
Circula, çalışanlar tarafından yapılan tüm ödemeler için bir harcama platformudur: seyahat masrafları, kredi kartları ve çalışanlara sağlanan faydalar. Misyonumuz, finans ve bordro yönetimini basitleştirirken akıllı otomasyonlar aracılığıyla uyumluluğu sağlayarak çalışanların işlerini en iyi şekilde...
Bayzat
bayzat.com
Bayzat iş yapış şeklini iyiye doğru değiştiriyor. Yenilikçi İK, bordro ve sigorta teknolojileri geliştirdik ve herkese fayda sağlayan birinci sınıf bir çalışan deneyimi yarattık. Bunu tüm işverenlerin erişimine açık hale getirerek işletmeleri bir sonraki seviyeye taşıyacak ve iş hayatında yepyeni fı...
Cocoon
cocoon.com
Cocoon, kusursuz, daha empatik bir çalışan izin deneyimi için uyumluluk, hak talepleri ve bordronun karmaşıklığını basitleştiren bir izin yönetimi platformudur. Çalışan izninin modern çağına hoş geldiniz. People ekipleri ve çalışanları için uyumluluk, hak talepleri ve maaş bordrosunun karmaşıklığın...
Sharecare
sharecare.com
Sharecare+, bireyleri ve aileleri bütünsel refah yolculuklarına dahil eden, tüm avantajlara doğrudan, basitleştirilmiş erişim ve sağlık hizmetleri ihtiyaçlarının tüm kapsamını kolayca yönlendirmek için profesyonel savunuculardan kusursuz, üst düzey destek sağlayan sektördeki tek savunuculuk çözümüdü...
Arcoro
arcoro.com
İnşaat şirketleri ve müteahhitlerin özel iş gücü yönetimi ihtiyaçları vardır ve Arcoro, şirketlerin bu ihtiyaçları başarıyla karşılamasını sağlayan bir modüler inşaat İK yazılımı paketi sunmaktadır. Arcoro, inşaat sektörüne odaklanan ve şirketlerin arka ofislerini, profesyonel ve vasıflı ticari işgü...
ekincare
ekincare.com
Fortune 500 şirketlerinin güvendiği ekincare, kuruluşların sağlık bakım maliyetlerinden %25'e kadar tasarruf etmesine ve sağlık sigortası primlerini düşürmesine yardımcı olan yapay zeka destekli, patent başvurusu yapılmış entegre bir sağlık faydaları platformudur. Ürünümüz, teletıp, sağlık kontrolle...
Warp
joinwarp.com
Warp, kurucular için oluşturulmuş modern bir maaş bordrosu, uyumluluk ve sosyal haklar platformudur. Tüm eyalet vergi kayıtlarını ve uyumluluğunu otomatik pilota alıyoruz, böylece bir daha başka bir .gov web sitesinde oturum açmanıza gerek kalmaz.
Benefitfocus
benefitfocus.com
Çalışanlarınızın daha iyi sağlık ve mali sonuçlar elde etmesine yardımcı olmak ve aynı zamanda kuruluşunuzun maliyetleri ve idari yükü azaltmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bütünsel bir sosyal haklar yönetimi çözümü. *Tamamen Dış Kaynaklı Fayda Yönetimi Zaman alan süreçlerin yükünü hafifletin ...
GoCo
goco.io
GoCo, İK süreçlerinizi ve verilerinizi kolaylaştırmayı kolaylaştıran, birinci sınıf müşteri desteğine sahip, modern, hepsi bir arada bir İK çözümüdür. GoCo, işe alım ve avantajlardan performans yönetimi ve maaş bordrosuna kadar, İK'yı tek ve kullanımı kolay bir çözümde yönetmek için ihtiyacınız olan...
Forma
joinforma.com
Şirketler, çalışanların değer vermediği ve düzenli olarak kullanmadığı sosyal yardımlara her yıl milyonlar harcıyor. 2017 yılında kurulan Forma, geleneksel herkese uyan tek çözüm yaklaşımlarına meydan okuyarak daha iyi bir model oluşturmak üzere yola çıktı. Forma'nın esnek yan haklar yazılımı, çalış...
Decisely
decisely.com
Decily, küçük işletmelere yönelik entegre teknoloji çözümlerinde uzmanlaşmış bir sosyal yardım komisyonculuğu ve İK hizmetleri firmasıdır. Lisanslı fayda komisyoncuları ve sektör profesyonelleri tarafından desteklenen Decisely çözümü, kullanımı kolay tek bir platformda sağlık hizmetleri avantajları,...
Healthysure
healthysure.in
HealthySure, Hindistan'daki Startup'lar ve İşletmeler için Hindistan'ın en sevilen çalışanlara sağlanan faydalar platformudur. Platform, özel olarak seçilmiş sağlık ve sağlıklı yaşam programlarıyla birlikte bir dizi grup sağlık, hayat ve kaza sigortası ürünü sunuyor.
Benme
benme.io
Benme, kişiselleştirilmiş çalışanlara sağlanan faydalar ve tedarikçi yönetimi platformudur.
League
league.com
2014 yılında kurulan League, sağlık hizmetlerinin dijital dönüşümüne güç veren teknoloji odaklı bir sağlık şirketidir. İşverenler, ödeme yapanlar, eczane perakendecileri ve sağlık hizmeti sağlayıcıları, tüketici katılımını artıran entegre ve kişiselleştirilmiş sağlık deneyimleri sunmak için ödüllü p...
Empeon
empeon.com
Empeon, şirketlerin tüm İK ve Bordro ihtiyaçlarını tek bir yerden kolayca yönetmelerine olanak tanıyan esnek bir platformdur. Çoğu zaman şirketler bu özelliğe sahip olduklarını söylerler, ancak yalnızca bağlantı kurma yetenekleri vardır, bu da darboğazlara ve operasyonların yavaşlamasına neden olur....
PrimePay
primepay.com
PrimePay, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve İK karmaşıklığını ortadan kaldırır. 37 yıllık deneyimimizi ve hizmete yönelik aralıksız bağlılığımızı akıllı, çok yönlü bir HCM platformunda bir araya getirdik. Seçeneklerle tanımlanan ve olağanüstü sonuçlar sunmak üzere tasarlanmış bir platf...
Benepass Admin
getbenepass.com
İnsana öncelik veren şirketler için esnek fayda platformu. Herkese uyan tek bir çalışan sosyal hakları, günümüzün küresel iş gücü için işe yaramıyor. Çalışanlarınıza yaşam tarzlarına uyum sağlayan esnek avantajlar sunun.
Benepass
getbenepass.com
İnsana öncelik veren şirketler için esnek fayda platformu. Herkese uyan tek bir çalışan sosyal hakları, günümüzün küresel iş gücü için işe yaramıyor. Çalışanlarınıza yaşam tarzlarına uyum sağlayan esnek avantajlar sunun.