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En Popüler Son Eklenenler Barkod Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Barkod yazılımı, çeşitli sayılar ve farklı genişlikteki paralel çizgiler şeklinde makine tarafından okunabilen kod oluşturmak için kullanılır. Bu araçlar, bu verileri (barkod) ürünlere yazdırma işlevine sahiptir. Barkodlar, tarayıcıların entegre edilmesiyle taranabilir ve okunabilir. Bu araçlar, kullanıcıların barkodlarını işleri için en uygun şablonda yazdırabilmeleri için şablonlar sunar. Farklı endüstriler ve ülkeler, kendi özel amaçlarına uygun barkodları yazdırmak için bu farklı şablonları kullanır. Barkod araçları, barkod her tarandığında stok seviyeleri, ürün konumları ve ham maddeler gibi bilgileri takip etmek için envanter yönetimi yazılımıyla entegre olur. Barkodları tarayarak veri giriş sürecini otomatikleştiren bu araçlar, manuel veri girişinde insan hatası olasılığını ortadan kaldırır. Barkodlar genellikle bir ürün satıldığında veya bir yerden diğerine gönderildiğinde taranır. Bu bilgiler özellikle imalat ve e-ticaret gibi sektörlerdeki işletmeler için faydalıdır. Bu yazılım bazen envanteri ve diğer varlıkları yönetmek ve izlemek için RFID (radyo frekansı tanımlama) etiketleri oluşturma/tarama özelliklerine sahiptir.