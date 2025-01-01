Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün—uygulama ve hesaplarınızı yönetmek için hepsi bir arada aracınız. Birden fazla hesap arasında kolayca geçiş yapın, uygulamaları iş akışına göre düzenleyin ve Mac ile Windows için özenle seçilmiş masaüstü uygulama kataloğuna erişin.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Tümü
Kitaplar
İş
Eğitim
Eğlence
Finans
Yiyecek ve İçecek
Oyunlar
Grafik ve Tasarım
Sağlık ve Fitness
Yaşam Tarzı
Tıp
Müzik ve Ses
Haberler
Fotoğraf ve Video
Verimlilik
Referans
Alışveriş
Sosyal Ağlar
Yazılım Geliştirme
Spor
Seyahat
Araçlar
Hava Durumu
Barkod Yazılımı
Kategoriler
En Popüler
Son Eklenenler

Barkod Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Barkod yazılımı, çeşitli sayılar ve farklı genişlikteki paralel çizgiler şeklinde makine tarafından okunabilen kod oluşturmak için kullanılır. Bu araçlar, bu verileri (barkod) ürünlere yazdırma işlevine sahiptir. Barkodlar, tarayıcıların entegre edilmesiyle taranabilir ve okunabilir. Bu araçlar, kullanıcıların barkodlarını işleri için en uygun şablonda yazdırabilmeleri için şablonlar sunar. Farklı endüstriler ve ülkeler, kendi özel amaçlarına uygun barkodları yazdırmak için bu farklı şablonları kullanır. Barkod araçları, barkod her tarandığında stok seviyeleri, ürün konumları ve ham maddeler gibi bilgileri takip etmek için envanter yönetimi yazılımıyla entegre olur. Barkodları tarayarak veri giriş sürecini otomatikleştiren bu araçlar, manuel veri girişinde insan hatası olasılığını ortadan kaldırır. Barkodlar genellikle bir ürün satıldığında veya bir yerden diğerine gönderildiğinde taranır. Bu bilgiler özellikle imalat ve e-ticaret gibi sektörlerdeki işletmeler için faydalıdır. Bu yazılım bazen envanteri ve diğer varlıkları yönetmek ve izlemek için RFID (radyo frekansı tanımlama) etiketleri oluşturma/tarama özelliklerine sahiptir.

Yeni Uygulama Gönder


inFlow Inventory

inFlow Inventory

inflowinventory.com

inFlow Envanteri, küçük işletmelerin envanter yönetimini, satış ve satın alma takibini basit ve etkili bir şekilde yapmalarını sağlayan bir yazılımdır.

BoxHero

BoxHero

boxhero-app.com

BoxHero, envanter seviyelerini izlemeye ve yönetmeye yardımcı olan bir uygulamadır. Barkod taraması, stok uyarıları ve veri yedekleme gibi özellikler sunar.

SalesBinder

SalesBinder

salesbinder.com

SalesBinder, stok yönetimi ve müşteri ilişkileri için kapsamlı bir yazılımdır. Farklı konumlarda envanter takibi, sipariş yönetimi ve raporlama yapar.

Scanflow

Scanflow

scanflow.ai

ScanFlow, akıllı cihazlar için veri yakalama ve iş akışı otomasyonu sağlayan bir AI tarayıcı aracıdır. Metin, barkod, kimlik taraması gibi farklı özellikler sunar.

Linnworks

Linnworks

linnworks.com

Linnworks, çok kanallı perakendecilerin envanter, sipariş yönetimi ve listeleme işlemlerini merkezi bir platformda yönetmelerini sağlar.

Finale Inventory

Finale Inventory

finaleinventory.com

Finale Envanteri, çok kanallı e-ticaret ve depo yönetimi için bulut tabanlı envanter yönetim yazılımıdır. Stok takibi ve sipariş süreçlerini optimize eder.

Shipedge

Shipedge

shipedge.com

Shipedge, e-ticaret operasyonlarını otomatikleştiren modüler bir bulut tabanlı platformdur. Sipariş ve depo yönetimi işlevselliği sunar.

Launchmetrics

Launchmetrics

launchmetrics.com

Launchmetrics, markaların pazarlama performansını ayarlamalarına, kampanyalarını yönetmelerine ve verileri analiz etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir platformdur.

Reftab

Reftab

reftab.com

Reftab, okullar ve BT departmanları için tasarlanmış, varlık izleme ve yönetimini kolaylaştıran kullanıcı dostu bir platformdur.

SKUSavvy

SKUSavvy

skusavvy.com

Skusavvy, depo yönetimi ve envanter takibi için görsel bir platform sunar. Çok kanallı siparişleri yönetir, satın alma siparişlerini otomatikleştirir.

Ürünler

Keşfet

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.