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Geçmiş Kontrol Yazılımı
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Geçmiş Kontrol Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Geçmiş kontrol yazılımı, şirketlere ve adaylara, iş başvurusunda bulunanların işe alınmadan önce geçmişlerinin doğruluğunu doğrulama konusunda yardımcı olur. Bu yazılım, kuruluşların hem yeni işe alınanlar hem de gönüllüler için tarama sürecini kolaylaştırmasına ve aynı zamanda tarama sırasında toplanan verileri yönetmesine olanak tanır. Tipik olarak bu çözümler istihdam geçmişi, eğitim bilgileri, kredi kayıtları ve sabıka geçmişleri üzerinde kontroller gerçekleştirir. Bazı platformlar uyuşturucu testini de kolaylaştırabilir. Geçmiş kontrolleri sunan satıcıların Ulusal Profesyonel Geçmiş Elemeciler Birliği (NAPBS) tarafından akredite edilmesi ve Adil Kredi Raporlama Yasası (FCRA) kapsamında Tüketici Raporlama Kuruluşları (CRA) olarak sınıflandırılması gerektiğini unutmamak önemlidir. Bazı sağlayıcılar doğrudan bu düzenlemelere uyarken diğerleri eyalet ve federal yasalara uyumu sağlamak için uyumlu üçüncü taraflar veya entegrasyonlar aracılığıyla çalışabilir.

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Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom, bordro ve insan kaynakları yönetimi için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur. Çalışanlar, kendi bordrolarını yönetebilir ve verilere erişebilirler.

Paychex

Paychex

paychex.com

Paychex uygulaması, bordro, çalışan yönetimi ve fayda hizmetlerini kolaylaştırarak işverenlerin ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılar.

HiPeople

HiPeople

hipeople.io

Hipeople, adayları değerlendirip referans kontrollerini otomatikleştirerek işe alım sürecini geliştiren bir yetenek değerlendirme platformudur.

Checkr

Checkr

checkr.com

Checkr, işe alım sürecini kolaylaştırmak için arka plan kontrolleri sunan bir yazılımdır. Suç, istihdam, eğitim ve sürücü sicili doğrulama hizmetleri sağlar.

HireRight

HireRight

hireright.com

Hireright, işverenler için arka plan tarama, uyuşturucu testleri ve I-9 uygunluk çözümleri sunan bir platformdur.

Veremark

Veremark

veremark.com

Veremark, işe alım sürecinde eğitim bilgilerini doğrulamak için otomatik bir arka plan tarama platformudur.

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireology, işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmelerine ve yeni çalışanları etkili bir şekilde bulup yerleştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.

NorthRow

NorthRow

northrow.com

NorthRow, kimlik doğrulama ve risk yönetimi süreçlerini kolaylaştıran güvenli bir KYC ve ID&V bulut yazılımıdır.

GoodHire

GoodHire

goodhire.com

GoodHire, işletmelere uygun fiyatla, hızlı ve kolay arka plan taramaları sunan bir platformdur. İK ekiplerinin işe alım süreçlerini optimize eder.

FactSuite

FactSuite

factsuite.com

FactSuite, işverenlerin adayların arka planını doğrulamasına olanak tanıyan kapsamlı bir doğrulama ve kimlik doğrulama platformudur.

Trustii

Trustii

trustii.co

Trustii, mülk yöneticileri ve insan kaynakları profesyonelleri için çeşitli arka plan tarama amaçları için otomatik dijital bir çözüm sunar.

Yardstik

Yardstik

yardstik.com

Yardstik, arka plan taramalarını azaltarak daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlar. Aday değerlendirmelerini hızlandıran yenilikçi bir sistem sunar.

Certn

Certn

certn.co

Certn, arka plan tarama ve doğrulama hizmetleri sunan kullanıcı dostu bir platformdur. Hızlı ve uyumlu sonuçlar sağlar.

MeasureOne

MeasureOne

measureone.com

MeasureOne ile tüketici verilerine anında erişin ve bunları doğrulayın. Birden fazla coğrafyayı kapsayan sektör lideri kapsama alanı ve hızla büyüyen 15.000'den fazla veri kaynağı listesiyle piyasadaki en kapsamlı ve dinamik platform olan MeasureOne, işletmelere sigorta, vergi, gelir, istihdam, eğitim verilerine ve daha fazlasına erişim sağlar. Tüketici verileri ihtiyaçlarınız için tüketicinin izin verdiği veriler ile otomatik belge işlemenin güçlü kombinasyonunu keşfedin.

ClearChecks

ClearChecks

clearchecks.com

Her büyüklükteki işletme için çalışanların özgeçmiş kontrollerini ve uyuşturucu testlerini kolaylaştırın Basit İş Akışı - Artık veri girişi, kağıt formlar ve e-posta yok. Başvuranın verilerini, açıklamalarını, kontrollerini toplamayı otomatikleştiriyoruz ve size uyarılar gönderiyoruz. Verileri Güvenli Hale Getirin - Kağıt, faks veya e-posta yoluyla Sosyal Güvenlik Numaralarını (SSN) ve Kişisel Tanımlayıcı Bilgileri (PII) toplamayı bırakın. Verilerinizi banka düzeyinde şifrelemeyle koruyoruz. Şeffaf Fiyatlandırma - Kurulum ücreti olmadan, sözleşme olmadan ve yalnızca rapor başına ödeme yaparak bunu basit tutuyoruz. Ayrıca toplu indirimlerimizi de sorun. FCRA Uyumluluğu - FCRA yasası, işverenlerin rıza, olumsuz olay bildirimleri ve anlaşmazlıklarla ilgili belirli prosedürleri takip etmesini gerektirir. Seni koruduk!

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