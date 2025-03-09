Geçmiş Kontrol Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Geçmiş kontrol yazılımı, şirketlere ve adaylara, iş başvurusunda bulunanların işe alınmadan önce geçmişlerinin doğruluğunu doğrulama konusunda yardımcı olur. Bu yazılım, kuruluşların hem yeni işe alınanlar hem de gönüllüler için tarama sürecini kolaylaştırmasına ve aynı zamanda tarama sırasında toplanan verileri yönetmesine olanak tanır. Tipik olarak bu çözümler istihdam geçmişi, eğitim bilgileri, kredi kayıtları ve sabıka geçmişleri üzerinde kontroller gerçekleştirir. Bazı platformlar uyuşturucu testini de kolaylaştırabilir. Geçmiş kontrolleri sunan satıcıların Ulusal Profesyonel Geçmiş Elemeciler Birliği (NAPBS) tarafından akredite edilmesi ve Adil Kredi Raporlama Yasası (FCRA) kapsamında Tüketici Raporlama Kuruluşları (CRA) olarak sınıflandırılması gerektiğini unutmamak önemlidir. Bazı sağlayıcılar doğrudan bu düzenlemelere uyarken diğerleri eyalet ve federal yasalara uyumu sağlamak için uyumlu üçüncü taraflar veya entegrasyonlar aracılığıyla çalışabilir.
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Certn
certn.co
Güven oluşturmak önemlidir, ancak zor olmak zorunda değildir. Certn, kullanımı en kolay platform, 7/24 destek ve hızlı ve uyumlu sonuçlarla arka planda taramada devrim yaratıyor. Certn, her zaman nasıl yapıldığıyla yetinmek zorunda olmadığınıza inanıyor. Certn, sektör lideri geri dönüş süreleri ile yerel ve uluslararası sabıka geçmişi kontrolleri, kredi raporları, referans kontrolleri, eğitim doğrulaması, sürüş kayıtları, kimlik doğrulaması ve daha fazlasını sunar. Certn platformunun kullanımı kolaydır ve benzersiz bir şekilde beyaz etiketli olabilir. Certn, Workday, Lever, Greenhouse, Workable ve daha fazlasını içeren favori başvuru takip sisteminizle (ATS) entegre olur. Certn, işletmelerin daha hızlı işe alım yapmasına ve riski yönetmesine yardımcı olurken aynı zamanda öne çıkmalarına yardımcı olacak kullanıcı deneyimleri sunar. Certn'e güvenen 20.000'den fazla küresel ekip arasında hükümetler, çok uluslu şirketler ve dünyanın en büyük markalarından bazıları yer alıyor.
Checkr
checkr.com
Checkr, işe alım sürecini kolaylaştırmak için arka plan kontrolleri sunan bir yazılımdır. Suç, istihdam, eğitim ve sürücü sicili doğrulama hizmetleri sağlar.
HiPeople
hipeople.io
Hipeople, adayları değerlendirip referans kontrollerini otomatikleştirerek işe alım sürecini geliştiren bir yetenek değerlendirme platformudur.
Hireology
hireology.com
Hireology, işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmelerine ve yeni çalışanları etkili bir şekilde bulup yerleştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.
HireRight
hireright.com
Hireright, işverenler için arka plan tarama, uyuşturucu testleri ve I-9 uygunluk çözümleri sunan bir platformdur.
Paychex
paychex.com
Paychex uygulaması, bordro, çalışan yönetimi ve fayda hizmetlerini kolaylaştırarak işverenlerin ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılar.
Paycom
paycom.com
Paycom, bordro ve insan kaynakları yönetimi için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur. Çalışanlar, kendi bordrolarını yönetebilir ve verilere erişebilirler.
ClearChecks
clearchecks.com
Her büyüklükteki işletme için çalışanların özgeçmiş kontrollerini ve uyuşturucu testlerini kolaylaştırın Basit İş Akışı - Artık veri girişi, kağıt formlar ve e-posta yok. Başvuranın verilerini, açıklamalarını, kontrollerini toplamayı otomatikleştiriyoruz ve size uyarılar gönderiyoruz. Verileri Güvenli Hale Getirin - Kağıt, faks veya e-posta yoluyla Sosyal Güvenlik Numaralarını (SSN) ve Kişisel Tanımlayıcı Bilgileri (PII) toplamayı bırakın. Verilerinizi banka düzeyinde şifrelemeyle koruyoruz. Şeffaf Fiyatlandırma - Kurulum ücreti olmadan, sözleşme olmadan ve yalnızca rapor başına ödeme yaparak bunu basit tutuyoruz. Ayrıca toplu indirimlerimizi de sorun. FCRA Uyumluluğu - FCRA yasası, işverenlerin rıza, olumsuz olay bildirimleri ve anlaşmazlıklarla ilgili belirli prosedürleri takip etmesini gerektirir. Seni koruduk!
GoodHire
goodhire.com
Bir Checkr şirketi olan GoodHire, sektördeki en kolay uçtan uca geçmiş kontrolü iş akışını sunarken, İK ekiplerinin geçmiş kontrollerini hızlı, uygun maliyetli ve uyumluluk yükünü en aza indirecek şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olan benzersiz özellikler sunuyor. Ürün Açıklaması GoodHire, her büyüklükteki kuruluş için özelleştirilebilir, isteğe bağlı hizmetlerle geçmiş kontrollerini basitleştirir ve hızlandırır. Harika bir ekip oluşturmak, sektördeki en kolay uçtan uca işe alım öncesi özgeçmiş kontrolü iş akışını sağlayan güvenilir bir ortakla başlar.
Yardstik
yardstik.com
Yardstik ile daha az geçmiş kontrolü yapar ve ölçülebilir derecede daha iyi sonuçlar alırsınız. Çığır açan sıralı tarama teknolojimiz gereksiz adımları ortadan kaldırır ve aday değerlendirmelerini hızlandırarak zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Ve bu sadece başlangıç. Müşteri desteğinden dolandırıcılığın azaltılmasına kadar diğer alanlarda uzun süredir devam eden geçmiş tarama endüstrisi uygulamalarına sizin adınıza meydan okumaya devam edeceğiz. Konser pazarları, personel alımı, ulaşım ve sağlık hizmetleri alanlarındaki sektörlerden binlerce müşteri, tarama çözümlerini geliştirmek için bize güveniyor. https://yardstik.com adresindeki entegre platformumuzda tarama, dolandırıcılık ve uyumluluk ürünlerinden oluşan karışımımız hakkında daha fazla bilgi edinin. Yardstik: Ölçülebilir derecede daha iyi.
Veremark
veremark.com
Veremark, işe alım sürecinde eğitim bilgilerini doğrulamak için otomatik bir arka plan tarama platformudur.
NorthRow
northrow.com
NorthRow, uyumluluk ekiplerinin süreçlerini kolaylaştırmaktan geniş ölçekte gelişmiş görünürlüğe kadar dijital dönüşüme yardımcı olan, ödüllü, son derece güvenli bir KYC (müşterinizi tanıyın), ID&V (kimlik ve doğrulama) bulut yazılımıdır. NorthRow, kapsamlı deneyimi ve lider yazılım çözümleriyle işletmelerin yeni müşterileri ve çalışanları başarılı bir şekilde işe almasına yardımcı olur. Bunu, risk yönetimi yükünün halledildiğini bilerek size gönül rahatlığı sağlayan güçlü uyumluluk, izleme ve iyileştirme yetenekleriyle yapıyoruz. En önemli göreve, yani işinizi güvenli bir şekilde büyütmeye odaklanmanız için size daha fazla zaman kazandırıyoruz.
MeasureOne
measureone.com
MeasureOne ile tüketici verilerine anında erişin ve bunları doğrulayın. Birden fazla coğrafyayı kapsayan sektör lideri kapsama alanı ve hızla büyüyen 15.000'den fazla veri kaynağı listesiyle piyasadaki en kapsamlı ve dinamik platform olan MeasureOne, işletmelere sigorta, vergi, gelir, istihdam, eğitim verilerine ve daha fazlasına erişim sağlar. Tüketici verileri ihtiyaçlarınız için tüketicinin izin verdiği veriler ile otomatik belge işlemenin güçlü kombinasyonunu keşfedin.
FactSuite
factsuite.com
Tüm Doğrulama ve Kimlik Doğrulama ihtiyaçlarınız için tek durak çözüm. FactSuite, kuruluşların güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı oluşturmasına yardımcı olmak için kapsamlı bir geçmiş doğrulama hizmeti sunar. Doğru sonuçları hızlı ve verimli bir şekilde sunmak için en son teknolojiyi ve sektördeki en iyi uygulamaları kullanıyoruz. Geçmiş doğrulama hizmetlerimiz, sabıka kayıtları, kimlik doğrulama, eğitim nitelikleri, kredi geçmişi, istihdam geçmişi ve daha fazlasına kadar her şeyi kapsar. Müşteri memnuniyetine önem vererek birinci sınıf hizmet sunmaya kendimizi adadık. Uzman ekibimiz, kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine göre özelleştirilmiş çözümler sağlayabilir.
Trustii
trustii.co
Trustii, mülk yöneticilerine ve insan kaynakları profesyonellerine, çeşitli arka plan tarama amaçları için otomatik bir dijital tarama çözümü sağlar. Trustii'nin teknolojisi, ham verilerin yorumlanmasına olanak tanıyan, basit, objektif ve yorumlanması kolay sonuçlar üreten süreçlere dayanır.
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