Geçmiş Kontrol Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Türkmenistan

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Geçmiş kontrol yazılımı, şirketlere ve adaylara, iş başvurusunda bulunanların işe alınmadan önce geçmişlerinin doğruluğunu doğrulama konusunda yardımcı olur. Bu yazılım, kuruluşların hem yeni işe alınanlar hem de gönüllüler için tarama sürecini kolaylaştırmasına ve aynı zamanda tarama sırasında toplanan verileri yönetmesine olanak tanır. Tipik olarak bu çözümler istihdam geçmişi, eğitim bilgileri, kredi kayıtları ve sabıka geçmişleri üzerinde kontroller gerçekleştirir. Bazı platformlar uyuşturucu testini de kolaylaştırabilir. Geçmiş kontrolleri sunan satıcıların Ulusal Profesyonel Geçmiş Elemeciler Birliği (NAPBS) tarafından akredite edilmesi ve Adil Kredi Raporlama Yasası (FCRA) kapsamında Tüketici Raporlama Kuruluşları (CRA) olarak sınıflandırılması gerektiğini unutmamak önemlidir. Bazı sağlayıcılar doğrudan bu düzenlemelere uyarken diğerleri eyalet ve federal yasalara uyumu sağlamak için uyumlu üçüncü taraflar veya entegrasyonlar aracılığıyla çalışabilir.
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Certn
certn.co
Güven oluşturmak önemlidir, ancak zor olmak zorunda değildir. Certn, kullanımı en kolay platform, 7/24 destek ve hızlı ve uyumlu sonuçlarla arka planda taramada devrim yaratıyor. Certn, her zaman nasıl yapıldığıyla yetinmek zorunda olmadığınıza inanıyor. Certn, sektör lideri geri dönüş süreleri ile yerel ve uluslararası sabıka geçmişi kontrolleri, kredi raporları, referans kontrolleri, eğitim doğrulaması, sürüş kayıtları, kimlik doğrulaması ve daha fazlasını sunar. Certn platformunun kullanımı kolaydır ve benzersiz bir şekilde beyaz etiketli olabilir. Certn, Workday, Lever, Greenhouse, Workable ve daha fazlasını içeren favori başvuru takip sisteminizle (ATS) entegre olur. Certn, işletmelerin daha hızlı işe alım yapmasına ve riski yönetmesine yardımcı olurken aynı zamanda öne çıkmalarına yardımcı olacak kullanıcı deneyimleri sunar. Certn'e güvenen 20.000'den fazla küresel ekip arasında hükümetler, çok uluslu şirketler ve dünyanın en büyük markalarından bazıları yer alıyor.
Checkr
checkr.com
Checkr, her büyüklükteki işletmenin işe alım süreçlerini daha verimli ve etkili hale getirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir arka plan tarama platformudur. Platform, diğerlerinin yanı sıra sabıka geçmişi kontrolleri, istihdam doğrulaması, ehliyet kontrolleri, uyuşturucu testi ve eğitim doğrulaması dahil olmak üzere bir dizi çözüm sunuyor. Checkr'ın yapay zeka destekli platformu, geleneksel manuel incelemelerle ilişkili zamanı, insan hatasını ve önyargıyı azaltarak işletmelerin işe alım süreçlerini hızlı bir şekilde ölçeklendirmesine olanak tanıyor. Platform, karar verme araçlarıyla işe alım sürecini daha verimli ve daha az zaman alıcı hale getiriyor. Ayrıca Checkr'ın analiz araçları, işletmelerin yetenek havuzunu genişletmesine ve işe alım için yeni fırsatları belirlemesine yardımcı olur. Checkr'ın platformu potansiyel adaylar için işe alım sürecini kolaylaştırıyor ve onlara kayıtları konusunda daha fazla şeffaflık sağlıyor. Sonuç olarak işletmeler mevcut pozisyonları doldurmak için gereken süreyi azaltabilir ve potansiyel çalışanlara olumlu bir deneyim sunabilir. Platformda ayrıca sabıka kaydı olan adaylara iş bulmak için adil bir fırsat sunmayı amaçlayan Adil Şans Yasası ile uyumlu uyumluluk araçları ve kaynakları da bulunuyor. Genel olarak Checkr, işletmelere, iş ihtiyaçları ve hedefleri ile uyumlu, bilinçli işe alım kararları almalarını sağlayan sektör lideri geçmiş tarama çözümleri sunmaktadır.
HiPeople
hipeople.io
En iyi yeteneklerin işe alınması, kapsamlı bir eleme süreci gerektiren kritik bir görevdir. Modern asistan ekipleri, tarama süresini %95 oranında azaltmak için HiPeople'ın kapsamlı tarama araç setini kullanıyor. Son teknoloji ürünü tarama araç setimiz, yapay zeka tabanlı değerlendirmelerin ve otomatik referans kontrollerinin gücünü birleştirerek kuruluşunuza en uygun kişiyi işe alma konusunda veriye dayalı kararlar vermenizi sağlar. Yapay zeka destekli değerlendirmelerimiz sayesinde adayları sert beceriler, sosyal beceriler, kişilik özellikleri, kültür uyumu ve bilişsel yetenekler açısından değerlendirebilirsiniz. Adayları, müşteri başarısı yöneticisinden detaylara gösterilen özene kadar işle ilgili yüzlerce spesifik beceri konusunda test edin. Adayın sonuçlarını analiz ederek, işe uygunluğunu değerlendirmek ve kuruluşunuzda başarılı olmak için gerekli becerilere sahip olup olmadıklarını belirlemek için eyleme dönüştürülebilir öngörüleri karşılaştırabilirsiniz. Otomatik referans kontrollerimiz, geçmiş yöneticilerden, meslektaş gruplarından veya adayın geçmiş performansına ilişkin doğrudan raporlardan paha biçilmez bilgiler sağlar. Otomatik referans kontrollerimiz, manuel referans kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak işe alım sürecinizi kolaylaştırır ve yanlış kişiyi işe alma riskini en aza indirir. HiPeople'ın tarama araç seti ile daha iyi işe alım kararları verebilir, kötü işe alım riskini azaltabilir ve kuruluşunuzun genel kalitesini yükseltebilirsiniz. HiPeople ile iş için doğru yeteneği işe aldığınızdan emin olabilirsiniz. Tamamen Otomatik Zengin yetenekleri ve işe alım analitiğini sorunsuz bir şekilde toplayın ve analiz edin, normal süreçlerinizden %95 daha hızlı. Bilim Destekli Bilim destekli modellerden oluşan geniş bir kitaplık arasından seçim yapın ve güvenebileceğiniz derin içgörüler elde edin. Veya kendi özel sorularınızı oluşturun. O size kalmış! Tek Platformda Birleşik Kullanıcı Deneyimi Adaylarınız ve işe alım ekibiniz için mükemmel bir kullanıcı deneyimi yaratın. HiPeople, tüm yetenek ve işe alım analitiği için tek adresinizdir ve araçlarınızı %75 oranında azaltmanıza olanak tanır. Secure HiPeople platformunun tasarımı özeldir, tamamen GDPR uyumludur ve SOC 2 Type II sertifikalıdır. Özel veri operasyon politikalarını farklı coğrafyalara uygularken HiPeople'ı global olarak kullanın.
Hireology
hireology.com
Hireology'nin ATS'si, en iyi ekibinizi çekmek, işe almak ve dahil etmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir platformda toplar ve sektörünüz göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Marka bilinirliği oluşturun, işe alım sürecinizi otomatikleştirin, adaylara kısa mesaj gönderin ve e-posta gönderin ve beceri testleri ve doğrulamalarla riski azaltın. Bugün 7.500'den fazla işletme, ihtiyaç duydukları kişileri bulma ve işe alma konusunda Hireology'ye güveniyor.
HireRight
hireright.com
Tarama programlarının yönetilmesine ve kontrol edilmesine yardımcı olan isteğe bağlı istihdam taraması, uyuşturucu taraması ve I-9 istihdam uygunluk çözümleri
Paychex
paychex.com
Paychex, Inc., bordro, faydalar, insan kaynakları ve sigorta hizmetleri için entegre insan sermayesi yönetimi çözümlerinin önde gelen sağlayıcısıdır. Yenilikçi bir hizmet olarak yazılım teknolojisi ve mobilite platformunu özel, kişisel hizmetle birleştirerek Paychex, küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerine işlerinin büyümesine ve yönetimine odaklanmalarını sağlar. 45 yılı aşkın endüstri uzmanlığıyla desteklenen Paychex, 31 Mayıs 2019 itibariyle ABD ve Avrupa'daki 100'den fazla yerde yaklaşık 670.000 bordro müşterisine hizmet vermektedir ve her 12 Amerikan özel sektör çalışanından birini ödemektedir. Paychex Flex, basitlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış hepsi bir arada bir saat çözümüdür. İşletmenizle birlikte büyüyen ve değişen teknoloji ile Paychex, işletmeniz nereye gidersin, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak yenilikçi iş çözümlerinin ve özel desteğin doğru birleşimine sahiptir. * Çalışanları güvenle işe alın, ödeyin, yönetin ve tutun * 7/7/365 canlı destek ekibimizle nerede ve ne zaman ihtiyacınız olan deneyimli, ödüllü destek alın * Uyum uzmanlarımızla değişen yasa ve düzenlemelerin önünde kalın * Paychex flex mobil uygulamasıyla hareket halindeyken bilgilerinize erişin * Yetenek Yönetimi: Tek bir İK platformundan en iyi yetenekleri işe alın, elde tutma ve geliştirin ve işe alma ve işe alım sürecinizi kolaylaştırın. * İşgücü yönetimi: Hayati işgücü yönetimi kaynaklarımızla çalışan verimliliğini ve verimliliğini artırın. * Bordro ve finansal destek: Çalışanlara kolayca ödeme yapın ve vergileri, giderleri ve daha fazlasını yönetin, böylece işletmenize odaklanmaya devam edebilirsiniz. * Çalışanlara Faydalar: Plan yönetiminizi basitleştirirken değerli çalışanların avantajları sunarak en iyi yetenekleri çekin ve koruyun. * PEO ve İK dış kaynak kullanımı: Kapsamlı İK dış kaynak kullanımı çözümlerimizle tüm çalışan yaşam döngüsü boyunca işletmenizi destekleyin. * Çalışan Deneyimi: Çalışanlara self servis İK, eğitim ve finansal araçlara erişim sağlayarak zamandan tasarruf edin ve doğruluğu geliştirin. * Entegrasyonlar: Yazılımınız ve Paychex Flex arasında otomatik ve doğru bir şekilde bağlanın ve paylaşın. İhtiyaçlarınız değiştikçe büyüme yeteneğini korurken, şimdi işletmeniz için doğru teknoloji ve desteği seçin. Paychex'in neden küçük ve orta ölçekli işletmeler için en büyük İK şirketi olduğunu görün ve bordro deneyiminizi basitleştirelim.
Paycom
paycom.com
Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC), 25 yıldır, verilere doğrudan erişim yoluyla şeffaflığı güçlendirmek amacıyla kullanımı kolay İK ve bordro teknolojisi aracılığıyla işletmeleri ve çalışanlarının yaşamlarını basitleştiriyor. Sektörde bir ilk olan Beti® çözümü sayesinde çalışanlar artık kendi maaş bordrolarını kendileri yapıyor ve maaş bordrosu gönderilmeden önce maliyetli hataları bulup düzeltmeleri konusunda yönlendiriliyorlar. Paycom'un yazılımı, işe alım ve avantajlara kayıttan yetenek yönetimine ve daha fazlasına kadar tek bir uygulamada süreçleri kolaylaştırır, verimliliği artırır ve çalışanlara kendi İK bilgileri üzerinde yetki verir. Teknolojisi ve işyeri kültürüyle ulusal düzeyde tanınan Paycom, artık ABD'de ve uluslararası alanda her büyüklükteki işletmeye hizmet verebilmektedir. Paycom, Amerika'daki işyerinde dijital dönüşüme öncülük ediyor. Kültürümüze ve değerlerimize olan bağlılığımız bizi Fast Company tarafından Dünyanın En Yenilikçi Şirketlerinden biri, Newsweek'in Amerika'nın En Büyük İşyerlerinden biri ve Top Workplaces tarafından ABD'deki en iyi işverenlerden biri olarak seçilmemize yol açtı. Paycom'un Amerika Birleşik Devletleri genelinde (31 Aralık 2023 itibarıyla) yaklaşık 36.820 müşterisi var; bu sayı önceki yıla göre %1 artış gösterdi. 15 Nisan 2014'te Paycom, hisseleri PAYC sembolü altında New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlayan halka açık bir şirket haline geldi. Şirket 2020'nin başlarında S&P 500'e katıldı.
ClearChecks
clearchecks.com
Her büyüklükteki işletme için çalışanların özgeçmiş kontrollerini ve uyuşturucu testlerini kolaylaştırın Basit İş Akışı - Artık veri girişi, kağıt formlar ve e-posta yok. Başvuranın verilerini, açıklamalarını, kontrollerini toplamayı otomatikleştiriyoruz ve size uyarılar gönderiyoruz. Verileri Güvenli Hale Getirin - Kağıt, faks veya e-posta yoluyla Sosyal Güvenlik Numaralarını (SSN) ve Kişisel Tanımlayıcı Bilgileri (PII) toplamayı bırakın. Verilerinizi banka düzeyinde şifrelemeyle koruyoruz. Şeffaf Fiyatlandırma - Kurulum ücreti olmadan, sözleşme olmadan ve yalnızca rapor başına ödeme yaparak bunu basit tutuyoruz. Ayrıca toplu indirimlerimizi de sorun. FCRA Uyumluluğu - FCRA yasası, işverenlerin rıza, olumsuz olay bildirimleri ve anlaşmazlıklarla ilgili belirli prosedürleri takip etmesini gerektirir. Seni koruduk!
GoodHire
goodhire.com
Bir Checkr şirketi olan GoodHire, sektördeki en kolay uçtan uca geçmiş kontrolü iş akışını sunarken, İK ekiplerinin geçmiş kontrollerini hızlı, uygun maliyetli ve uyumluluk yükünü en aza indirecek şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olan benzersiz özellikler sunuyor. Ürün Açıklaması GoodHire, her büyüklükteki kuruluş için özelleştirilebilir, isteğe bağlı hizmetlerle geçmiş kontrollerini basitleştirir ve hızlandırır. Harika bir ekip oluşturmak, sektördeki en kolay uçtan uca işe alım öncesi özgeçmiş kontrolü iş akışını sağlayan güvenilir bir ortakla başlar.
Yardstik
yardstik.com
Yardstik ile daha az geçmiş kontrolü yapar ve ölçülebilir derecede daha iyi sonuçlar alırsınız. Çığır açan sıralı tarama teknolojimiz gereksiz adımları ortadan kaldırır ve aday değerlendirmelerini hızlandırarak zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Ve bu sadece başlangıç. Müşteri desteğinden dolandırıcılığın azaltılmasına kadar diğer alanlarda uzun süredir devam eden geçmiş tarama endüstrisi uygulamalarına sizin adınıza meydan okumaya devam edeceğiz. Konser pazarları, personel alımı, ulaşım ve sağlık hizmetleri alanlarındaki sektörlerden binlerce müşteri, tarama çözümlerini geliştirmek için bize güveniyor. https://yardstik.com adresindeki entegre platformumuzda tarama, dolandırıcılık ve uyumluluk ürünlerinden oluşan karışımımız hakkında daha fazla bilgi edinin. Yardstik: Ölçülebilir derecede daha iyi.
Veremark
veremark.com
Veremark, şirketlerin işe alım süreçlerine basitlik, güven ve hız katan otomatik bir istihdam doğrulama platformudur.
NorthRow
northrow.com
NorthRow, uyumluluk ekiplerinin süreçlerini kolaylaştırmaktan geniş ölçekte gelişmiş görünürlüğe kadar dijital dönüşüme yardımcı olan, ödüllü, son derece güvenli bir KYC (müşterinizi tanıyın), ID&V (kimlik ve doğrulama) bulut yazılımıdır. NorthRow, kapsamlı deneyimi ve lider yazılım çözümleriyle işletmelerin yeni müşterileri ve çalışanları başarılı bir şekilde işe almasına yardımcı olur. Bunu, risk yönetimi yükünün halledildiğini bilerek size gönül rahatlığı sağlayan güçlü uyumluluk, izleme ve iyileştirme yetenekleriyle yapıyoruz. En önemli göreve, yani işinizi güvenli bir şekilde büyütmeye odaklanmanız için size daha fazla zaman kazandırıyoruz.
MeasureOne
measureone.com
MeasureOne ile tüketici verilerine anında erişin ve bunları doğrulayın. Birden fazla coğrafyayı kapsayan sektör lideri kapsama alanı ve hızla büyüyen 15.000'den fazla veri kaynağı listesiyle piyasadaki en kapsamlı ve dinamik platform olan MeasureOne, işletmelere sigorta, vergi, gelir, istihdam, eğitim verilerine ve daha fazlasına erişim sağlar. Tüketici verileri ihtiyaçlarınız için tüketicinin izin verdiği veriler ile otomatik belge işlemenin güçlü kombinasyonunu keşfedin.
FactSuite
factsuite.com
Tüm Doğrulama ve Kimlik Doğrulama ihtiyaçlarınız için tek durak çözüm. FactSuite, kuruluşların güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı oluşturmasına yardımcı olmak için kapsamlı bir geçmiş doğrulama hizmeti sunar. Doğru sonuçları hızlı ve verimli bir şekilde sunmak için en son teknolojiyi ve sektördeki en iyi uygulamaları kullanıyoruz. Geçmiş doğrulama hizmetlerimiz, sabıka kayıtları, kimlik doğrulama, eğitim nitelikleri, kredi geçmişi, istihdam geçmişi ve daha fazlasına kadar her şeyi kapsar. Müşteri memnuniyetine önem vererek birinci sınıf hizmet sunmaya kendimizi adadık. Uzman ekibimiz, kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine göre özelleştirilmiş çözümler sağlayabilir.
Trustii
trustii.co
Trustii, mülk yöneticilerine ve insan kaynakları profesyonellerine, çeşitli arka plan tarama amaçları için otomatik bir dijital tarama çözümü sağlar. Trustii'nin teknolojisi, ham verilerin yorumlanmasına olanak tanıyan, basit, objektif ve yorumlanması kolay sonuçlar üreten süreçlere dayanır.
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