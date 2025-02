Geçmiş Kontrol Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Timor-Leste

Paychex

Paychex, Inc., bordro, faydalar, insan kaynakları ve sigorta hizmetleri için entegre insan sermayesi yönetimi çözümlerinin önde gelen sağlayıcısıdır. Yenilikçi bir hizmet olarak yazılım teknolojisi ve mobilite platformunu özel, kişisel hizmetle birleştirerek Paychex, küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerine işlerinin büyümesine ve yönetimine odaklanmalarını sağlar. 45 yılı aşkın endüstri uzmanlığıyla desteklenen Paychex, 31 Mayıs 2019 itibariyle ABD ve Avrupa'daki 100'den fazla yerde yaklaşık 670.000 bordro müşterisine hizmet vermektedir ve her 12 Amerikan özel sektör çalışanından birini ödemektedir. Paychex Flex, basitlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış hepsi bir arada bir saat çözümüdür. İşletmenizle birlikte büyüyen ve değişen teknoloji ile Paychex, işletmeniz nereye gidersin, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak yenilikçi iş çözümlerinin ve özel desteğin doğru birleşimine sahiptir. * Çalışanları güvenle işe alın, ödeyin, yönetin ve tutun * 7/7/365 canlı destek ekibimizle nerede ve ne zaman ihtiyacınız olan deneyimli, ödüllü destek alın * Uyum uzmanlarımızla değişen yasa ve düzenlemelerin önünde kalın * Paychex flex mobil uygulamasıyla hareket halindeyken bilgilerinize erişin * Yetenek Yönetimi: Tek bir İK platformundan en iyi yetenekleri işe alın, elde tutma ve geliştirin ve işe alma ve işe alım sürecinizi kolaylaştırın. ​ * İşgücü yönetimi: Hayati işgücü yönetimi kaynaklarımızla çalışan verimliliğini ve verimliliğini artırın. ​ * Bordro ve finansal destek: Çalışanlara kolayca ödeme yapın ve vergileri, giderleri ve daha fazlasını yönetin, böylece işletmenize odaklanmaya devam edebilirsiniz. ​ * Çalışanlara Faydalar: Plan yönetiminizi basitleştirirken değerli çalışanların avantajları sunarak en iyi yetenekleri çekin ve koruyun. ​ * PEO ve İK dış kaynak kullanımı: Kapsamlı İK dış kaynak kullanımı çözümlerimizle tüm çalışan yaşam döngüsü boyunca işletmenizi destekleyin. ​ * Çalışan Deneyimi: Çalışanlara self servis İK, eğitim ve finansal araçlara erişim sağlayarak zamandan tasarruf edin ve doğruluğu geliştirin. ​ * Entegrasyonlar: Yazılımınız ve Paychex Flex arasında otomatik ve doğru bir şekilde bağlanın ve paylaşın. İhtiyaçlarınız değiştikçe büyüme yeteneğini korurken, şimdi işletmeniz için doğru teknoloji ve desteği seçin. Paychex'in neden küçük ve orta ölçekli işletmeler için en büyük İK şirketi olduğunu görün ve bordro deneyiminizi basitleştirelim.