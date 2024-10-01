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Geçmiş Kontrol Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Faroe Adaları
Geçmiş kontrol yazılımı, şirketlere ve adaylara, iş başvurusunda bulunanların işe alınmadan önce geçmişlerinin doğruluğunu doğrulama konusunda yardımcı olur. Bu yazılım, kuruluşların hem yeni işe alınanlar hem de gönüllüler için tarama sürecini kolaylaştırmasına ve aynı zamanda tarama sırasında toplanan verileri yönetmesine olanak tanır. Tipik olarak bu çözümler istihdam geçmişi, eğitim bilgileri, kredi kayıtları ve sabıka geçmişleri üzerinde kontroller gerçekleştirir. Bazı platformlar uyuşturucu testini de kolaylaştırabilir. Geçmiş kontrolleri sunan satıcıların Ulusal Profesyonel Geçmiş Elemeciler Birliği (NAPBS) tarafından akredite edilmesi ve Adil Kredi Raporlama Yasası (FCRA) kapsamında Tüketici Raporlama Kuruluşları (CRA) olarak sınıflandırılması gerektiğini unutmamak önemlidir. Bazı sağlayıcılar doğrudan bu düzenlemelere uyarken diğerleri eyalet ve federal yasalara uyumu sağlamak için uyumlu üçüncü taraflar veya entegrasyonlar aracılığıyla çalışabilir.
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Paycom
paycom.com
Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC), 25 yıldır, verilere doğrudan erişim yoluyla şeffaflığı güçlendirmek amacıyla kullanımı kolay İK ve bordro teknolojisi aracılığıyla işletmeleri ve çalışanlarının yaşamlarını basitleştiriyor. Sektörde bir ilk olan Beti® çözümü sayesinde çalışanlar artık kendi maaş bo...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® basitlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış hepsi bir arada bir İK çözümüdür. İşletmenizle birlikte büyüyen ve değişen teknolojiyle Paychex, işletmeniz nereye giderse gitsin hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak yenilikçi iş çözümleri ve özel desteğin doğru kombinasyonuna sahipti...
HiPeople
hipeople.io
En iyi yeteneklerin işe alınması, kapsamlı bir eleme süreci gerektiren kritik bir görevdir. Modern asistan ekipleri, tarama süresini %95 oranında azaltmak için HiPeople'ın kapsamlı tarama araç setini kullanıyor. Son teknoloji ürünü tarama araç setimiz, yapay zeka tabanlı değerlendirmelerin ve otomat...
Checkr
checkr.com
Checkr, her büyüklükteki işletmenin işe alım süreçlerini daha verimli ve etkili hale getirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir arka plan tarama platformudur. Platform, diğerlerinin yanı sıra sabıka geçmişi kontrolleri, istihdam doğrulaması, ehliyet kontrolleri, uyuşturucu ...
Veremark
veremark.com
Veremark, şirketlerin işe alım süreçlerine basitlik, güven ve hız katan otomatik bir istihdam doğrulama platformudur.
HireRight
hireright.com
Tarama programlarının yönetilmesine ve kontrol edilmesine yardımcı olan isteğe bağlı istihdam taraması, uyuşturucu taraması ve I-9 istihdam uygunluk çözümleri
Hireology
hireology.com
Hireology'nin ATS'si, en iyi ekibinizi çekmek, işe almak ve dahil etmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir platformda toplar ve sektörünüz göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Marka bilinirliği oluşturun, işe alım sürecinizi otomatikleştirin, adaylara kısa mesaj gönderin ve e-posta gönderin...
NorthRow
northrow.com
NorthRow, uyumluluk ekiplerinin süreçlerini kolaylaştırmaktan geniş ölçekte gelişmiş görünürlüğe kadar dijital dönüşüme yardımcı olan, ödüllü, son derece güvenli bir KYC (müşterinizi tanıyın), ID&V (kimlik ve doğrulama) bulut yazılımıdır. NorthRow, kapsamlı deneyimi ve lider yazılım çözümleriyle işl...
Certn
certn.co
Güven oluşturmak önemlidir, ancak zor olmak zorunda değildir. Certn, kullanımı en kolay platform, 7/24 destek ve hızlı ve uyumlu sonuçlarla arka planda taramada devrim yaratıyor. Certn, her zaman nasıl yapıldığıyla yetinmek zorunda olmadığınıza inanıyor. Certn, sektör lideri geri dönüş süreleri ile ...
FactSuite
factsuite.com
Tüm Doğrulama ve Kimlik Doğrulama ihtiyaçlarınız için tek durak çözüm. FactSuite, kuruluşların güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı oluşturmasına yardımcı olmak için kapsamlı bir geçmiş doğrulama hizmeti sunar. Doğru sonuçları hızlı ve verimli bir şekilde sunmak için en son teknolojiyi ve sektörd...
GoodHire
goodhire.com
Bir Checkr şirketi olan GoodHire, sektördeki en kolay uçtan uca geçmiş kontrolü iş akışını sunarken, İK ekiplerinin geçmiş kontrollerini hızlı, uygun maliyetli ve uyumluluk yükünü en aza indirecek şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olan benzersiz özellikler sunuyor. Ürün Açıklaması GoodHire, her ...
Trustii
trustii.co
Trustii, mülk yöneticilerine ve insan kaynakları profesyonellerine, çeşitli arka plan tarama amaçları için otomatik bir dijital tarama çözümü sağlar. Trustii'nin teknolojisi, ham verilerin yorumlanmasına olanak tanıyan, basit, objektif ve yorumlanması kolay sonuçlar üreten süreçlere dayanır.
Yardstik
yardstik.com
Yardstik ile daha az geçmiş kontrolü yapar ve ölçülebilir derecede daha iyi sonuçlar alırsınız. Çığır açan sıralı tarama teknolojimiz gereksiz adımları ortadan kaldırır ve aday değerlendirmelerini hızlandırarak zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Ve bu sadece başlangıç. Müşteri desteğinden...
MeasureOne
measureone.com
MeasureOne ile tüketici verilerine anında erişin ve bunları doğrulayın. Birden fazla coğrafyayı kapsayan sektör lideri kapsama alanı ve hızla büyüyen 15.000'den fazla veri kaynağı listesiyle piyasadaki en kapsamlı ve dinamik platform olan MeasureOne, işletmelere sigorta, vergi, gelir, istihdam, eğit...
ClearChecks
clearchecks.com
Her büyüklükteki işletme için çalışanların özgeçmiş kontrollerini ve uyuşturucu testlerini kolaylaştırın Basit İş Akışı - Artık veri girişi, kağıt formlar ve e-posta yok. Başvuranın verilerini, açıklamalarını, kontrollerini toplamayı otomatikleştiriyoruz ve size uyarılar gönderiyoruz. Verileri Güven...