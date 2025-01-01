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Ödül yönetimi yazılımı, kuruluşların, başvuruların ve adaylıkların toplanmasından, kazananların değerlendirilmesi ve duyurulmasına kadar tüm ödül sürecini kolaylaştırmasına yardımcı olur. İşletmeler ve okullar da dahil olmak üzere çeşitli türdeki kuruluşlar, ödül programlarının her aşamasını verimli bir şekilde yönetmek için bu çözümlerden yararlanıyor. Bu yazılım, kullanıcıların tek bir platform üzerinden başvuruları kabul etmesine, gönderimleri incelemesine, girişleri değerlendirmesine ve sonuçları iletmesine olanak tanır. Ödül yönetimi yazılımı, normalde birden fazla araç gerektirecek görevleri birleştirerek, bir ödül programını yürütmenin karmaşıklığını basitleştirir. Kullanıcılar başvuru sahipleriyle etkileşime girebilir, başvurulara oy verebilir ve ödül süreci hakkında kapsamlı raporlar oluşturabilir. Ek olarak, bu çözümler genellikle hibe yönetimi özelliklerini ve veri entegrasyonu yeteneklerini içerir; bu da onları özellikle kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve diğer kuruluşlar için faydalı kılar.
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Submittable
submittable.com
Gönderilebilir, hibe yönetimi ve gönüllü süreçlerini kolaylaştırarak, başvuru, inceleme ve izleme süreçlerini verimli hale getiren bir platformdur.
SmarterSelect
smarterselect.com
SmarterSelect, burs, hibe ve ödül başvurularını yönetmek için çevrimiçi bir platformdur. Uygulama formları oluşturma ve değerlendirme süreçlerini kolaylaştırır.
Evalato
evalato.com
Evalato, başvuruları toplamak ve değerlendirmek için tasarlanmış bir ödül yönetim yazılımıdır. Kullanıcı dostu arayüzüyle adil ve şeffaf süreçler sağlar.
SurveyMonkey Apply
surveymonkey.com
SurveyMonkey Uygulama, hibeler ve programlar için başvuruları toplama ve yönetme sürecini kolaylaştıran bir araçtır.
InEvent
inevent.com
InEvent, sanal ve hibrit etkinliklerin yönetimini sağlayan, katılımcı etkileşimini artıran özelleştirilebilir bir platformdur.
Untap
untapcompete.com
UNTAP, yenilik ve yetenek keşfi için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcılar, rekabetçi etkinlikler ve zorluklar aracılığıyla hedeflerine ulaşabilir.
Evessio
evessio.com
Evessio, ödül etkinliklerini yönetmek için kapsamlı bir yazılım sunan bir platformdur. Aday süreçleri, değerlendirme ve kazanan duyurularını kolaylaştırır.
AwardStage
awardstage.com
AwardStage, ödül yönetim platformudur. Başvuruları toplar, jüri puanlaması yapar ve kullanıcıların özelleştirilmiş ödül web siteleri oluşturmasına yardımcı olur.
Award Force
awardforce.com
Ödül Gücü, ödül yönetim süreçlerini kolaylaştıran bir yazılımdır. Katılımcı girişlerini, yargılamayı ve program yönetimini destekler.
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