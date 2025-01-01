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Otomotiv pazarlama yazılımı, otomobil satıcılarının hizmetlerini tanıtmalarına ve müşteri tabanlarını genişletmelerine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. Hem yeni hem de kullanılmış otomobil bayilerinin daha fazla potansiyel müşteri yakalamasını ve sonuç olarak satışları artırmasını sağlar. Bu araçlar, bayilerin çevrimiçi listeler oluşturmasına, pazarlama materyalleri üretip dağıtmasına ve potansiyel müşterileri etkili bir şekilde yakalayıp elde tutmasına olanak tanır. İkinci el araçlara odaklananlar için otomotiv pazarlama yazılımı, pazarlama çalışmalarını geliştirir ve arabalarını satmak isteyen kişilerle bağlantı kurarak envanterin artmasına yardımcı olur.
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Podium
podium.com
Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri için iletişim ve pazarlama araçları sunan bir platformdur.
Upstart
upstart.com
Upstart, hızlı kişisel krediler, otomotiv refinansmanı ve borç konsolidasyonu için çevrimiçi başvuru imkanı sunan bir kredi platformudur.
Carsforsale.com
carsforsale.com
Carsforsale.com uygulaması, kullanıcıların araç araması, karşılaştırması ve satın alması için kapsamlı bir platform sunar.
DealerSocket
dealersocket.com
Dealersocket, bayiliklerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış süreçlerini optimize etmelerine ve pazarlama faaliyetlerini etkili bir şekilde yürütmelerine yardımcı olan bir yazılımdır.
Impel
impel.ai
Impel, otomotiv sektöründeki müşteri etkileşimlerini geliştiren, AI ve veri analizine dayalı bir dijital platformdur. Müşteri deneyimlerini ve verimliliği artırır.
CDK
cdkglobal.com
CDK Global, 15.000'den fazla bayilik ile bağlantı kurarak, iş potansiyelinizi artırmanıza yardımcı olan yazılım çözümleri sunar.
Dealer
dealer.com
Dealer uygulaması, otomotiv endüstrisi için web siteleri, reklam, dijital perakendecilik ve yönetilen hizmetler sunarak müşteri etkileşimini kolaylaştırır.
Activengage
activengage.com
Activengage, otomotiv sektöründe müşteri etkileşimlerini artırmak için çok kanallı iletişim ve otomasyon araçları sunan bir platformdur.
Gubagoo
gubagoo.com
Gubagoo, otomotiv sektöründeki işletmelere gerçek zamanlı sohbet ve müşteri etkileşimi sağlayarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedefleyen bir platformdur.
Orbee
orbee.com
Orbee, otomotiv perakende deneyimini geliştirerek verileri merkezi hale getiren veri yönetimi ve ara katman yazılımıdır.
Driftrock
driftrock.com
Driftrock, otomotiv pazarlama platformudur; yüksek kaliteli müşteri adayları ve araç satışlarını artırmaya yönelik otomatik özellikler sunar.
Shift Marketing
automotive.shiftmarketing.io
Shift Marketing, otomotiv sektöründe veri tabanı pazarlama teknolojisi sunar. Shift One platformu ile otomobil bayileri müşterilere sadakat etkinlikleri ile ulaşır.
Matador
matador.ai
Matador, işletmelere yapay zeka ve otomasyon ile kişiselleştirilmiş müşteri etkileşimleri oluşturma konusunda yardımcı olan bir uygulamadır.
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