Otomotiv Dijital Perakende Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Otomotiv dijital perakendecilik yazılımı, otomobil satıcılarının çevrimiçi araç satışlarını kolaylaştırarak gelirlerini artırmalarına olanak tanır. Birincil hedefi, araba araştırmaktan kredi başvurusuna, satın alma işleminin sonuçlandırılmasından teslimatın alınmasına kadar tüm süreç boyunca kusursuz bir alıcı deneyimi sağlamaktır. Otomobil kredisi verenler, kredi yönetimini geliştirmek için bu yazılımdan yararlanabilirken, otomobil üreticileri de bayilere satış operasyonlarını optimize etme konusunda yardımcı olabilir. Otomotiv dijital perakendecilik yazılımını, daha geniş bir yelpazedeki bayilik işlevlerini kapsayan geleneksel otomobil satıcısı yazılımından ayırmak önemlidir. Otomobil satıcısı yazılımı satış yeteneklerini içerebilse de, otomotiv dijital perakendeciliği özellikle hem çevrimiçi hem de çevrimdışı satın alma yolculuğunun tamamını ele alır. Ayrıca bu yazılım, daha uyumlu bir yaklaşım için otomotiv pazarlama araçlarıyla entegre olur.
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DriveCentric
drivecentric.com
DriveCentric, otomotiv sektöründeki bayiler için CRM, etkileşim ve A.I. çözümleri sunan bir uygulamadır.
CDK
cdkglobal.com
CDK Global, 15.000'den fazla bayilik ile bağlantı kurarak, iş potansiyelinizi artırmanıza yardımcı olan yazılım çözümleri sunar.
Gubagoo
gubagoo.com
Gubagoo, otomotiv sektöründeki işletmelere gerçek zamanlı sohbet ve müşteri etkileşimi sağlayarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedefleyen bir platformdur.
ScaleVoice
scalevoice.com
ScaleVoice, müşteri edinimi için AI ajanları geliştirir, dönüşüm oranlarını artırır ve tüm müşteri taleplerini etkili bir şekilde yönetir.