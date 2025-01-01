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Otomotiv Dijital Perakende Yazılımı
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Otomotiv Dijital Perakende Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Otomotiv dijital perakendecilik yazılımı, otomobil satıcılarının çevrimiçi araç satışlarını kolaylaştırarak gelirlerini artırmalarına olanak tanır. Birincil hedefi, araba araştırmaktan kredi başvurusuna, satın alma işleminin sonuçlandırılmasından teslimatın alınmasına kadar tüm süreç boyunca kusursuz bir alıcı deneyimi sağlamaktır. Otomobil kredisi verenler, kredi yönetimini geliştirmek için bu yazılımdan yararlanabilirken, otomobil üreticileri de bayilere satış operasyonlarını optimize etme konusunda yardımcı olabilir. Otomotiv dijital perakendecilik yazılımını, daha geniş bir yelpazedeki bayilik işlevlerini kapsayan geleneksel otomobil satıcısı yazılımından ayırmak önemlidir. Otomobil satıcısı yazılımı satış yeteneklerini içerebilse de, otomotiv dijital perakendeciliği özellikle hem çevrimiçi hem de çevrimdışı satın alma yolculuğunun tamamını ele alır. Ayrıca bu yazılım, daha uyumlu bir yaklaşım için otomotiv pazarlama araçlarıyla entegre olur.

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DriveCentric

DriveCentric

drivecentric.com

DriveCentric, otomotiv sektöründeki bayiler için CRM, etkileşim ve A.I. çözümleri sunan bir uygulamadır.

CDK

CDK

cdkglobal.com

CDK Global, 15.000'den fazla bayilik ile bağlantı kurarak, iş potansiyelinizi artırmanıza yardımcı olan yazılım çözümleri sunar.

Gubagoo

Gubagoo

gubagoo.com

Gubagoo, otomotiv sektöründeki işletmelere gerçek zamanlı sohbet ve müşteri etkileşimi sağlayarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedefleyen bir platformdur.

ScaleVoice

ScaleVoice

scalevoice.com

ScaleVoice, müşteri edinimi için AI ajanları geliştirir, dönüşüm oranlarını artırır ve tüm müşteri taleplerini etkili bir şekilde yönetir.

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Otomotiv Dijital Perakende Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog