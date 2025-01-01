Otomasyon Testi - En Popüler Uygulamalar

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Otomasyon test araçları, yazılım testlerinin yürütülmesini yöneterek, minimum düzeyde komut dosyası kullanarak yazılım mühendisleri için test sürecini kolaylaştırır. Bu yaklaşım ekiplerine hem zamandan hem de paradan tasarruf sağlıyor. Büyük kuruluşlar tarafından yaygın olarak kullanılan bu araçlar, ekiplerin üretime geçmeden önce uygulamaları üzerinde önceden yazılmış testleri yürütmesine olanak tanır. Uygulama sonrasında araçlar raporlar oluşturabilir ve sonuçları önceki testlerle karşılaştırabilir. Otomasyon test yazılımı, testleri tekrar tekrar ve günün herhangi bir saatinde gerçekleştirebilir; bu, sürekli teslimat ve sürekli test için gerekli bir yetenektir.
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Qase
qase.io
Qase, kalite güvence ve geliştirme ekipleri için test vakası yönetimi ve entegrasyonlar sunan bulut tabanlı bir test yönetim aracıdır.
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack, web siteleri ve mobil uygulamalar için bulut tabanlı test platformu olup, gerçek cihazlarda ve tarayıcılarda test imkanı sağlar.
TestProject
testproject.io
TestProject, web, Android, iOS ve API test otomasyonu için tamamen ücretsiz bir platformdur. Kullanıcı dostu özelliklerle otomatik testler oluşturmayı sağlar.
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Ghost Müfettişi, web sitelerini gerçek tarayıcılarla otomatik olarak test edip izlemeye yarayan bir bulut hizmetidir.
Virtuoso
virtuoso.qa
Virtuoso, test adımlarını anında oluşturma ve düzenleme imkanı sunarak test otomasyonunu kolaylaştıran bir araçtır.
Sauce Labs
saucelabs.com
Sauce Labs, web ve mobil uygulamaların farklı tarayıcılar ve cihazlar üzerinde test edilmesine yardımcı olan bir test platformudur.
LambdaTest
app.lambdatest.com
LambdaTest, web ve mobil uygulamaları çeşitli tarayıci ve cihazlarda test etmeyi sağlayan bulut tabanlı bir test platformudur.
UiPath
uipath.com
UiPath, kullanıcı etkinliğini izleyerek tekrarlayan iş süreçlerini otomatikleştiren bir Robotik Proses Otomasyonu platformudur.
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest QA, kodlama gerektirmeyen, AI destekli bir otomatik test platformudur. Test oluşturma ve yürütme işlemlerini kolaylaştırır.
Perfecto
perfecto.io
Perfecto, web ve mobil uygulamalar için gerçek ve sanal cihazlarda test yapmayı sağlayan bir test platformudur.
Testsigma
testsigma.com
Testsigma, AI destekli kodsuz test otomasyon aracı olup, kullanıcıların İngilizce ile test oluşturmalarına ve çoklu cihazlarda test gerçekleştirmelerine olanak tanır.
Witbe
witbe.net
Witbe, dijital hizmetlerde kullanıcı deneyimini izlemek ve analiz etmek için robotlar kullanan bir araçtır. Hem bulut hem de yerel sistemlerle entegre olur.
Autify
autify.com
Autify, web ve mobil uygulamalar için otomatik E2E testler oluşturan, yöneten ve yürüten bir test otomasyon platformudur.
Functionize
functionize.com
Functionize, yapay zeka ile güçlendirilmiş bulut tabanlı bir test platformudur; yazılım testlerini otomatikleştirir ve kullanıcı dostu test oluşturma sağlar.
Applitools
applitools.com
Applitools, AI destekli otomatik görsel testler sunarak web ve mobil uygulamaların doğru görünüm ve işlevselliğini sağlamaya yardımcı olan bir platformdur.
QA Wolf
qawolf.com
QA Wolf, yazılım ekiplerine otomatik uçtan uca testler sağlayan bir platformdur. Hataları azaltır, testleri 24/7 bakımını yapar ve paralel test çalıştırır.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur, e-posta ve SMS mesajlarını test eden bir platformdur. Geliştiricilere, sahte adreslerle test yapma ve analiz imkanı sunar.
Waldo
waldo.com
Waldo, mobil geliştiriciler için otomatik testler oluşturan, kodsuz bir platformdur; hataları erken tespit ederek uygulama kalitesini artırır.
Reflect
reflect.run
Reflect, web uygulamaları için otomatik uçtan uca testler oluşturmayı hızlandıran bir uygulamadır. Testler, bulut tabanlı tarayıcı oturumlarıyla kaydedilir.
TestGrid
testgrid.io
TestGrid, mobil cihazlar ve tarayıcılar için uçtan uca test otomasyonu sunan bir platformdur. Kod gerektirmeden test oluşturmayı sağlar.
Keysight
keysight.com
Keysight uygulaması, kullanıcıların elektronik tasarım ve test çözümlerine erişmesini sağlar ve ürün geliştirmeyi hızlandırır.
Kobiton
kobiton.com
Kobiton, mobil uygulamaların gerçek cihazlarda test edilmesini sağlayan bir bulut tabanlı platformdur. Hem manuel hem de otomatik test imkanı sunar.
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore, yazılım geliştirme sürecini otomatikleştiren ve kolaylaştıran bir sürekli entegrasyon ve dağıtım platformudur.
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io, otomatik ve manuel testleri entegre eden bir test yönetim sistemidir. Test raporları, işbirliği ve analizler sunar.
Loadmill
loadmill.com
LoadMill, kullanıcıların uygulama performansını test edip optimize etmelerini sağlayan bir yapay zeka destekli otomasyon aracıdır.
HeadSpin
headspin.io
HeadSpin, mobil ve web uygulamaları için test otomasyonu ve analiz sağlayan bulut tabanlı bir platformdur. Gerçek cihazlarda performans ölçümü yapar.
BugBug
bugbug.io
BugBug, web uygulamaları için kodsuz test otomasyonu sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar otomatik testler oluşturarak süreci kolaylaştırabilir.
Endtest
endtest.io
Endtest, kodlama bilgisi olmadan web ve mobil uygulamalar için otomatik testler oluşturmanıza ve yürütmenize olanak tanıyan bir test otomasyon platformudur.
DoesQA
does.qa
DoSQA, manuel ve otomatik testleri destekleyen bir kalite güvence platformudur. Yazılım test süreçlerini kolaylaştırır ve ekiplerin test sürelerini kısaltmasına yardımcı olur.
AutomationHQ
automationhq.ai
AutomationHQ™, bulut tabanlı, doğal dil işleme destekli, kod yazmadan test otomasyonu sunan bir platformdur. Agil ekipler için test senaryolarını geliştirmeye imkan tanır.
Sofy.ai
sofy.ai
Sofy.ai, kodsuz otomasyon ile mobil uygulama testlerini gerçek cihazlar üzerinde kolayca yapmayı sağlayan bir platformdur.
BiG EVAL
bigeval.com
BiG EVAL, veri odaklı projelerde otomatik testler yaparak veri doğruluğunu kontrol eden, kullanıcı dostu bir uygulamadır.
ContextQA
contextqa.com
ContextQA, otomasyon testi ile yazılım kalitesini artıran, düşük kodlu bir platformdur. Hata tespiti ve regresyon testleri için araçlar sunar.
ProdPerfect
prodperfect.com
ProdPerfect, web uygulamalarının otomatik test süreçlerini yöneten, kullanıcı verilerini analiz ederek test kapsamını artıran bir yazılım test platformudur.
QA Touch
qatouch.com
QA Touch, yazılım testlerini yönetmek için geliştirilmiş bir platformdur. Test senaryolarını oluşturma, izleme ve hata takibi gibi işlevleri destekler.
Mabl
mabl.com
Mabl, web, mobil ve API testleri için AI destekli bir test otomasyon platformudur. Kullanıcı dostu arayüzü ile teknik olmayan ekiplerin test oluşturmasına olanak tanır.
TestQuality
testquality.com
TestQuality, yazılım test yönetimi için kullanıcı dostu bir platform sunar. Test planlama, yürütme, raporlama ve otomasyon desteği sağlar.
Cyara
cyara.com
Cyara, müşteri deneyimini geliştirmek için çok kanallı etkileşimleri otomatik olarak test eden ve izleyen bir platformdur.
Testlio
testlio.com
Testlio, otomatik ve manuel test yaklaşımlarını birleştirerek yazılım test süreçlerini optimize eden bir kalite yönetim platformudur.
Meticulous
meticulous.ai
Meticulous, kullanıcı oturumlarını kaydederek otomatik olarak test setleri oluşturur ve günceller. Testler, yüksek paralellikle hızla çalıştırılır.
QATTS
qatts.com
QATTS, kurumsal test otomasyonu için kapsamlı bir yazılımdır. Veri odaklı stratejiler, API testi ve esnek çalışma sağlar.
CloudQA
cloudqa.io
CloudQA, kod yazmadan test oluşturma ve otomatikleştirme imkanı sağlayan bulut tabanlı bir test otomasyon aracıdır.
Stack Moxie
stackmoxie.com
Stack Moxie, no-code otomatik izleme sağlar. Sistemlerin düzgün çalıştığını garanti eder ve sorun oluştukça bildirim gönderir.
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