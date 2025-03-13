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Otomasyon Testi - En Popüler Uygulamalar

Otomasyon test araçları, yazılım testlerinin yürütülmesini yöneterek, minimum düzeyde komut dosyası kullanarak yazılım mühendisleri için test sürecini kolaylaştırır. Bu yaklaşım ekiplerine hem zamandan hem de paradan tasarruf sağlıyor. Büyük kuruluşlar tarafından yaygın olarak kullanılan bu araçlar, ekiplerin üretime geçmeden önce uygulamaları üzerinde önceden yazılmış testleri yürütmesine olanak tanır. Uygulama sonrasında araçlar raporlar oluşturabilir ve sonuçları önceki testlerle karşılaştırabilir. Otomasyon test yazılımı, testleri tekrar tekrar ve günün herhangi bir saatinde gerçekleştirebilir; bu, sürekli teslimat ve sürekli test için gerekli bir yetenektir.

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Qase

Qase

qase.io

Qase, kalite güvence ve geliştirme ekipleri için test vakası yönetimi ve entegrasyonlar sunan bulut tabanlı bir test yönetim aracıdır.

BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

BrowserStack, web siteleri ve mobil uygulamalar için bulut tabanlı test platformu olup, gerçek cihazlarda ve tarayıcılarda test imkanı sağlar.

TestProject

TestProject

testproject.io

TestProject, web, Android, iOS ve API test otomasyonu için tamamen ücretsiz bir platformdur. Kullanıcı dostu özelliklerle otomatik testler oluşturmayı sağlar.

Ghost Inspector

Ghost Inspector

ghostinspector.com

Ghost Müfettişi, web sitelerini gerçek tarayıcılarla otomatik olarak test edip izlemeye yarayan bir bulut hizmetidir.

Virtuoso

Virtuoso

virtuoso.qa

Virtuoso, test adımlarını anında oluşturma ve düzenleme imkanı sunarak test otomasyonunu kolaylaştıran bir araçtır.

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

Sauce Labs, web ve mobil uygulamaların farklı tarayıcılar ve cihazlar üzerinde test edilmesine yardımcı olan bir test platformudur.

LambdaTest

LambdaTest

app.lambdatest.com

LambdaTest, web ve mobil uygulamaları çeşitli tarayıci ve cihazlarda test etmeyi sağlayan bulut tabanlı bir test platformudur.

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath, kullanıcı etkinliğini izleyerek tekrarlayan iş süreçlerini otomatikleştiren bir Robotik Proses Otomasyonu platformudur.

Rainforest QA

Rainforest QA

rainforestqa.com

Rainforest QA, kodlama gerektirmeyen, AI destekli bir otomatik test platformudur. Test oluşturma ve yürütme işlemlerini kolaylaştırır.

Perfecto

Perfecto

perfecto.io

Perfecto, web ve mobil uygulamalar için gerçek ve sanal cihazlarda test yapmayı sağlayan bir test platformudur.

Testsigma

Testsigma

testsigma.com

Testsigma, AI destekli kodsuz test otomasyon aracı olup, kullanıcıların İngilizce ile test oluşturmalarına ve çoklu cihazlarda test gerçekleştirmelerine olanak tanır.

Witbe

Witbe

witbe.net

Witbe, dijital hizmetlerde kullanıcı deneyimini izlemek ve analiz etmek için robotlar kullanan bir araçtır. Hem bulut hem de yerel sistemlerle entegre olur.

Autify

Autify

autify.com

Autify, web ve mobil uygulamalar için otomatik E2E testler oluşturan, yöneten ve yürüten bir test otomasyon platformudur.

Functionize

Functionize

functionize.com

Functionize, yapay zeka ile güçlendirilmiş bulut tabanlı bir test platformudur; yazılım testlerini otomatikleştirir ve kullanıcı dostu test oluşturma sağlar.

Applitools

Applitools

applitools.com

Applitools, AI destekli otomatik görsel testler sunarak web ve mobil uygulamaların doğru görünüm ve işlevselliğini sağlamaya yardımcı olan bir platformdur.

QA Wolf

QA Wolf

qawolf.com

QA Wolf, yazılım ekiplerine otomatik uçtan uca testler sağlayan bir platformdur. Hataları azaltır, testleri 24/7 bakımını yapar ve paralel test çalıştırır.

Mailosaur

Mailosaur

mailosaur.com

Mailosaur, e-posta ve SMS mesajlarını test eden bir platformdur. Geliştiricilere, sahte adreslerle test yapma ve analiz imkanı sunar.

Waldo

Waldo

waldo.com

Waldo, mobil geliştiriciler için otomatik testler oluşturan, kodsuz bir platformdur; hataları erken tespit ederek uygulama kalitesini artırır.

Reflect

Reflect

reflect.run

Reflect, web uygulamaları için otomatik uçtan uca testler oluşturmayı hızlandıran bir uygulamadır. Testler, bulut tabanlı tarayıcı oturumlarıyla kaydedilir.

TestGrid

TestGrid

testgrid.io

TestGrid, mobil cihazlar ve tarayıcılar için uçtan uca test otomasyonu sunan bir platformdur. Kod gerektirmeden test oluşturmayı sağlar.

Keysight

Keysight

keysight.com

Keysight uygulaması, kullanıcıların elektronik tasarım ve test çözümlerine erişmesini sağlar ve ürün geliştirmeyi hızlandırır.

Semaphore

Semaphore

semaphoreci.com

Semaphore, yazılım geliştirme sürecini otomatikleştiren ve kolaylaştıran bir sürekli entegrasyon ve dağıtım platformudur.

Kobiton

Kobiton

kobiton.com

Kobiton, mobil uygulamaların gerçek cihazlarda test edilmesini sağlayan bir bulut tabanlı platformdur. Hem manuel hem de otomatik test imkanı sunar.

Testomat.io

Testomat.io

testomat.io

Testomat.io, otomatik ve manuel testleri entegre eden bir test yönetim sistemidir. Test raporları, işbirliği ve analizler sunar.

Loadmill

Loadmill

loadmill.com

LoadMill, kullanıcıların uygulama performansını test edip optimize etmelerini sağlayan bir yapay zeka destekli otomasyon aracıdır.

HeadSpin

HeadSpin

headspin.io

HeadSpin, mobil ve web uygulamaları için test otomasyonu ve analiz sağlayan bulut tabanlı bir platformdur. Gerçek cihazlarda performans ölçümü yapar.

BugBug

BugBug

bugbug.io

BugBug, web uygulamaları için kodsuz test otomasyonu sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar otomatik testler oluşturarak süreci kolaylaştırabilir.

Endtest

Endtest

endtest.io

Endtest, kodlama bilgisi olmadan web ve mobil uygulamalar için otomatik testler oluşturmanıza ve yürütmenize olanak tanıyan bir test otomasyon platformudur.

DoesQA

DoesQA

does.qa

DoSQA, manuel ve otomatik testleri destekleyen bir kalite güvence platformudur. Yazılım test süreçlerini kolaylaştırır ve ekiplerin test sürelerini kısaltmasına yardımcı olur.

AutomationHQ

AutomationHQ

automationhq.ai

AutomationHQ™, bulut tabanlı, doğal dil işleme destekli, kod yazmadan test otomasyonu sunan bir platformdur. Agil ekipler için test senaryolarını geliştirmeye imkan tanır.

Sofy.ai

Sofy.ai

sofy.ai

Sofy.ai, kodsuz otomasyon ile mobil uygulama testlerini gerçek cihazlar üzerinde kolayca yapmayı sağlayan bir platformdur.

BiG EVAL

BiG EVAL

bigeval.com

BiG EVAL, veri odaklı projelerde otomatik testler yaparak veri doğruluğunu kontrol eden, kullanıcı dostu bir uygulamadır.

ContextQA

ContextQA

contextqa.com

ContextQA, otomasyon testi ile yazılım kalitesini artıran, düşük kodlu bir platformdur. Hata tespiti ve regresyon testleri için araçlar sunar.

ProdPerfect

ProdPerfect

prodperfect.com

ProdPerfect, web uygulamalarının otomatik test süreçlerini yöneten, kullanıcı verilerini analiz ederek test kapsamını artıran bir yazılım test platformudur.

QA Touch

QA Touch

qatouch.com

QA Touch, yazılım testlerini yönetmek için geliştirilmiş bir platformdur. Test senaryolarını oluşturma, izleme ve hata takibi gibi işlevleri destekler.

Mabl

Mabl

mabl.com

Mabl, web, mobil ve API testleri için AI destekli bir test otomasyon platformudur. Kullanıcı dostu arayüzü ile teknik olmayan ekiplerin test oluşturmasına olanak tanır.

TestQuality

TestQuality

testquality.com

TestQuality, yazılım test yönetimi için kullanıcı dostu bir platform sunar. Test planlama, yürütme, raporlama ve otomasyon desteği sağlar.

Cyara

Cyara

cyara.com

Cyara, müşteri deneyimini geliştirmek için çok kanallı etkileşimleri otomatik olarak test eden ve izleyen bir platformdur.

Testlio

Testlio

testlio.com

Testlio, otomatik ve manuel test yaklaşımlarını birleştirerek yazılım test süreçlerini optimize eden bir kalite yönetim platformudur.

Meticulous

Meticulous

meticulous.ai

Meticulous, kullanıcı oturumlarını kaydederek otomatik olarak test setleri oluşturur ve günceller. Testler, yüksek paralellikle hızla çalıştırılır.

QATTS

QATTS

qatts.com

QATTS, kurumsal test otomasyonu için kapsamlı bir yazılımdır. Veri odaklı stratejiler, API testi ve esnek çalışma sağlar.

CloudQA

CloudQA

cloudqa.io

CloudQA, kod yazmadan test oluşturma ve otomatikleştirme imkanı sağlayan bulut tabanlı bir test otomasyon aracıdır.

Stack Moxie

Stack Moxie

stackmoxie.com

Stack Moxie, no-code otomatik izleme sağlar. Sistemlerin düzgün çalıştığını garanti eder ve sorun oluştukça bildirim gönderir.

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